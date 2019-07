Jūrmalas tenisa turnīrs: Anastasija Sevastova – Irina Bara. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piektdien Jūrmalas WTA "International" turnīrā cīnās par vietu pusfinālā, spēlējot pret Irinu Baru no Rumānijas.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

JŪRMALAS TENISA TURNĪRS: ANASTASIJA SEVASTOVA – IRINA BARA

"Liels paldies vēlreiz, ka visi atnācāt! Jūs man palīdzējāt pirmajā setā," Sevastova jau ierasti pēc spēles vispirms izsakās latviski.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 7-6 (7:3), 6-2. Sevastova uzvar spēli!Ļoti ilga izspēle, kurā abas tenisistes trāpa tieši uz sānu līnijas. Bara tās izskaņā nerealizē vieglu gremdi, Sevastovai 15:0. Baras svece lido ārpus laukuma, 30:0. Sevastova no atklāta laukuma kļūdās, 30:15. Bara neuzņem servi un sīkstā pretiniece tiek pieveikta!

https://twitter.com/WTA/status/1154809870165499904

Anastasija Sevastova – Irina Bara 7-6 (7:3), 5-2Bara neticami labi spēj atgūties pēc izcilas Sevastovas sveces. Izpalīdz arī tieši uz līnijas nokritusi bumbiņa. Sevastovai tādu grūti atsist. Barai 15:0. Tomēr vēl mazliet nepieciešama pacietība... Divas nevajadzīgas Sevastovas kļūdas, un jau Barai 40:15. Sevastova laikus ienāk laukumā, lai triektu atpakaļ Baras servi, 40:30. No tīkla panākts 40:40.Divas mājinieces kļūdas Barai ļauj uzvarēt geimu.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 7-6 (7:3), 5-1Eiss, 15:15. Sevastova precīzi izpilda ļoti sarežģītu sitienu, no gaisa atvairot zemu krītošu bumbiņu, 30:30. Tenisistes ilgi spēlē no gala līnijas, Sevastova sagaida Baras kļūdu, 40:30. Bara cenšas atsisties pret Sevastovu, bet Latvijas tenisiste ar netveramu sitienu noslēdz geimu.

Paralēli uz septītā korta turnīra pirmais pāris Jeļena Ostapenko un Gaļina Voskobojeva ceturtdaļfinālā droši ar 6-4, 6-2 pārspējušas Krievijas duetu Anastasiju Potapovu/Janu Sizikovu.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 7-6 (7:3), 4-1Baras saīsinātais nepārlido pāri tīklam, 15:15. Abas tenisistes kļūdās forhendos, Barai 40:30. Sevastova cenšas no gaisa, pie tīkla atsist stipru Baras sitienu. Neprecīzi.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 7-6 (7:3), 4-0Sevastova skaisti "nocērt" sitienu. Bumbiņa krīt Barai ļoti neparocīgi, pretiniece nepārceļ to pāri tīklam, 15:0. Rumānietei aizvien vairāk sanāk kļūdīties, 40:0. Bara sit pāri gala līnijai.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 7-6 (7:3), 3-0. Sevastova lauž pretinieces serviTenisistes apmainās ar gremdēm, 15:15. Liepājniece pie Baras 40:30 spēj laikus ieskriet laukumā un pārsteigt Baru ar asu un ātru darbību, 40:40.Barai dubultkļūda, Sevastovai pārsvars. Geims uzvarēts!

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova – Irina Bara 7-6 (7:3), 2-0Bara šķiet jau mazliet noplakusi. Sevastova aizvada pārliecinošu geimu, gūstot punktus ar netveramiem sitieniem, 40:15. Baras gūts punkts, pašas neprecīzs sitiens, un geims tomēr ievelkas, 40:40.Bara aizcīnās līdz breikbumbai, bet nākamajā izspēlē pa bumbiņu trāpa ar nepareizo raketes daļu, 40:40. Tenisistes divas reizes atgriežas pie 40:40. Izcila svece pāri Barai tiek sagaidīta ar gavilēm, pārsvars Sevastovai. Bara nespēj īsti aizsniegties līdz zemai bumbiņai.

https://twitter.com/WTA/status/1154802990647087104

Anastasija Sevastova – Irina Bara 7-6 (7:3), 1-0. Sevastova lauž pretinieces serviSevastova panāk 0:15 pie Baras serves. Kļūda saīsinātajā dod Barai 30:15. Rumāniete sit pāri gala līnijai, 30:30. Pretiniecei sanāk ne tas labākais saīsinātais, Sevastova uzspēj un gūst punktu, 30:40. Skaists sitiens pretkustībā ļauj uzvarēt geimu

Anastasija Sevastova – Irina Bara 7-6 (7:3). Sevastova uzvar pirmā seta taibreiku!Sevastova 4:3 Bara. Bara pēc ilga pārtraukuma izpilda uzbrūkošu forhendu. Tas lido garām sānu līnijai.Sevastova 5:3 Bara. Bara nospēlē neprecīzi pēc labas Sevastovas serves.Sevastova 6:3 Bara. Vēl viena izcila serve! Trīs setbumbas.Sevastova 7:3 Bara. Dubultkļūda. Sets uzvarēts pēc vienas stundas un septiņām minūtēm.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 6-6. Taibreiks.Sevastova 0:1 Bara. Liepājniece servē pirmā, bet rumāniete spējīgi atsitas līdz netveramam sitienam.Sevastova 0:2 Bara. Skatītāji noelšas pēc Sevastovas saīsinātā, kas nepārlido pāri tīklam.Sevastova 1:2 Bara. Sevastova piespiež Barai celt bumbiņu augsti gaisā. Bara cenšas ritmu izjaukt, izpildot saīsināto, bet tas beidzot ir neprecīzs.Sevastova 2:2 Bara. Liepājniece dodas dziļāk laukumā, uzspiež noteikumus un triec bumbiņu brīvā laukuma pusē.Sevastova 2:3 Bara. Dubultkļūda mājiniecei.Sevastova 3:3 Bara. Katra tenisiste guvusi tikai vienu punktu pie savas serves. Šoreiz Sevastova izpilda Barai neaizsniedzamu forhendu tieši laukuma stūrī.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 6-6Rumāniete ļoti ilgi atsitas pret Sevastovas uzbrukumiem līdz Bara atkal izpilda teicamu saīsināto, 15:0. Rumānijas pārstāve rāda šo sitienu meistarklasi. Sevastova trāpīgi atbild ar to pašu, 15:15. Skaists sitiens pretkustībā, kas krīt tieši uz līnijas, Barai 15:30. Dubultkļūda, 15:40. Bara atsitas, bet Sevastova lēnām tuvojas tīklam līdz var izpildīt gremdi. Taibreiks!

Anastasija Sevastova – Irina Bara 5-6. Sevastova zaudē serves geimuTrīs kļūdas. Trīs breikbumbas Barai... Vienu punktu Sevastova atgūst, Barai trāpot tīklā gremdi. Rumāniete ar asu sitienu pa līniju gan uzvar geimu.

https://twitter.com/WTA/status/1154797474109726721

Anastasija Sevastova – Irina Bara 5-5. Sevastova lauž pretinieces serviDivas epizodes pēc kārtas pie tīkla. Pirmajā Sevastova atkal uzbrūk neveiksmīgi. Bumbiņa sista tajā laukuma pusē, kur ir Bara, nevis absolūta brīvība. Bara ar apvedošo gūst 15:0. Nākamajā reizē Sevastova vairs nerotaļājas, 15:15. Abas tenisistes apmainās ar virtuoziem, šķērsām izpildītiem saīsinātajiem, Barai 15:30. Šmita vārdi tiek ņemti vērā. Latvijas tenisiste ar agresīvu spēli atspēlē geimu.

Sevastova lūgusi trenera Ronija Šmita palīdzību pirms tik atbildīgā geima. Tenisiste sejā izstaro mieru, bet vārdos izsakās, ka jūtas saspringusi. Treneris uzsver, ka jādodas pie tīkla un jāuzbrūk.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 4-5. Sevastova zaudē serves geimuPretiniece vēlreiz gūst punktu ar kombināciju "saīsinātais un tad apvedošais", Sevastovai 15:30. Liepājniece cenšas atbildēt ar "saīsinātais un tad svece", bet Bara izvelk sveci, Sevastova kļūdas vienkāršā gremdē. Barai divas slēptas setumbas pie 15:40. Abas tenisistes apmainās ar kļūdām. Bara geima attālumā no uzvaras pirmajā setā.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 4-4Spēlē tiekot iesaistītām jaunām bumbiņām, Sevastova ar agresīviem uzbrukumiem gūst divus punktus, Barai 0:30. Sevastova šoreiz paspēj līdz saīsinātajam, tomēr knapi to pārceļ pāri. Bara ar apvedošo gūst 15:30. Tam seko neatvairāms sitiens, 30:30. Sevastova, esot tuvumā pie tīkla, paspēj noreaģēt uz bumbiņu, kas atsitas pret tīklu, un triec to otrā laukuma pusē, Barai 30:40. Bara panāk 40:40, pateicoties Latvijas tenisistes kļūdai.Rumāniete trāpa tieši pa līniju un gūst pārsvaru. Sevastova trāpa tīklā.

Spēles 40. minūtē tiek uzsākts vien astotais geims.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 4-3. Sevastova uzvar svarīgu geimuJau kārtējais Baras saīsinātais pārtrauc ierasto spēles tempu. Šoreiz Bara to izpilda ar bekhendu, Sevastovai 15:40. Nākamais punkts ātri atgūts, 30:40. Paaugstinājuma tiesnesis pārbauda nospiedumu pie Sevastovas gala līnijas. Līnījtiesneša atzinums izrādās neprecīzs. Punkts jāizspēlē vēlreiz. Bara riskē vēlreiz, šoreiz gan bumbiņa ārā, 40:40.Bara iet pie tīkla un dzen Sevastovu tālāk no gala līnijas, pārsvars Barai. Sevastova punktu atspēlē, bet pēcāk kļūdās. Jau ceturtā breikbumba Barai. Sevastova ar servi atkal atgūstas. Sevastova dodas pie tīkla un atspēlē Baras piekto breikbumbu. Agresīvāka geima laikā gan bijusi rumāniete. Pretinieces kļūdu pārsvaru dod Sevastovai. Liepājniece no gaisa cenšas ar saīsināto noslēgt punktu, bet kļūdās. Ļoti ātra serve netiek uzņemta, pārsvars Sevastovai. Neveiksmīga serve dod punktu Barai. Liepājniece kļūdās, izpildot apvedošo sitienu. Sestā breikbumba Barai. Rumānijas tenisiste kļūdās pozicionāli, atstājot brīvu laukuma pusi. Laba serve ļauj Sevastovai gūt pārsvaru. Bara sit tīklā, un ārkārtīgi ilgais geims uzvarēts.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 3-3. Sevastova lauž pretinieces serviBara vēlreiz rāda meistarību. Saīsinātais sitiens lido šķērsām laukumam un Sevastovai netveramā vietā, Barai 15:0. Barai dubultkļūda, 15:30. Divas breikbumbas Sevastovai. Otrā izmantota veiksmīgi, pamazām uzspiežot savu spēli ilgā izspēlē.

https://twitter.com/WTA/status/1154788921173090305

Anastasija Sevastova – Irina Bara 2-3. Sevastova zaudē serves geimuDubultkļūda, 0:15. Vēl viena dubultkļūda un jau 0:40. Pretiniecei trīs breikbumbas. Liepājniece dodas dziļāk laukumā un skaisti gūst punktu no tieša tīkla tuvuma. Barai nepadodas uzņemt servi, 30:40. Bara ar izcilu saīsināto vēlreiz pārsteidz Sevastovu, kura pat nedodas pēc bumbiņas.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 2-2Bara turpina brīžiem apspēlēt Sevastovu ar viņas pašas ieročiem. Tenisistes spēlē no gala līnijas līdz Bara atkal pārsteidz liepājnieci ar saīsināto, Barai 15:0. Sevastovai nepadodas apvedošais, Barai 30:0. Tīkls, 40:0. Viens punkts atgūts, bet ne vairāk.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 2-1Abas tenisistes daudz spēlē no gala līnijas. Izspēles izvēršas garas, 15:15. Eiss! 30:15. Sevastova pie 40:15 praktiski ar muguru pret pretinieci "izvelk" bumbiņu ar bekhendu atpakaļ laukumā. Bara gan izcili nospēlē pie tīkla, veicot apvedošo sitienu. Nākamajā izspēlē jau ļoti labs Baras saīsinātais, 40:40.Sevastovai trīs gremdes pēc kārtas. Pirmās divas reizes Bara atsitās, bet būtu noderējis viltīgāks sitiens no viņas puses. Ilgā izspēlē Sevastova uzvar geimu ar asu sitienu.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 1-1. Sevastova lauž pretinieces serviBara neveiksmīgi uzņem Sevastovas sitienu, 15:15. Bara vēlreiz pie tīkla izpilda izcilu saīsināto sitienu, 30:30. Sevastova spēj atgūties līdz 40:40. Sevastova vienu punktu gūst pati, tad Bara kļūdās.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 0-1. Sevastova zaudē serves geimuSpēle sākusies! Sevastova servē pirmā. Pirmā izspēle, visticamāk, raksturo spēlē sagaidāmo manieri. Uzreiz ilga izspēle, kuru Bara gan pārsteidzoši noslēdz ar neatveramu bekhendu. Vēlāk seko arī labs saīsinātais no rumānietes, Sevastovai 15:40. Divas breikbumbas pretiniecei. Bara pie tīkla gūst punktu.

Noteikti jāpiebilst, ka Sevastova savu maratona astotdaļfināla spēli aizvadīja trešdien, bet Bara trīs stundu ilgo maču piedzīvoja ceturtdien.

Tenisistes sākušas iesildīties.

Bara karjeras laikā uzvarējusi deviņus ITF turnīru titulus. Rumāniete pārsvarā tieši piedalās šīs klases turnīros. Augstākā sasniegtā ranga pozīcija bijusi 139. vieta.

Ranga 213. vietā esošā Bara pirmajā kārtā sagādāja vienu no turnīra lielākajiem pārsteigumiem, apspēlējot ar piekto numuru izsēto Margaritu Gasparjanu no Krievijas (WTA 57.). Pretiniece spēli apturēja pie 6-4, 4-6, 4-0 rumānietes labā. Otrajā kārtā Bara ar 7-6 (8:6), 3-6, 6-1 pieveica Krievijas pārstāvi Valentīnu Ivahņenko (WTA 228.).

Šīs dienas pretinieci Sevastova vienreiz jau ir apspēlējusi. Abas tenisistes pērn tikās Maskavas WTA "International" turnīrā, kur liepājniece uzvarēja ar 6-2, 6-7 (5:7), 6-4. Tā arī ir vienīgā abu tenisistu savstarpējā spēle.

Sevastovai aizkļūšana līdz ceturtdaļfināla kārtai nenāca nemaz tik viegli. Tenisiste divu stundu un 15 minūšu ilgā cīņā atspēlējās pēc zaudētā pirmā seta un ar 6-7 (3:7), 6-2, 6-4 pieveica slovēnieti Dalilu Jakupoviču.

