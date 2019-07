Jūrmalas tenisa turnīrs: Anastasija Sevastova – Irina Bara. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piektdien Jūrmalas WTA "International" turnīrā cīnās par vietu pusfinālā, spēlējot pret Irinu Baru no Rumānijas.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

JŪRMALAS TENISA TURNĪRS: ANASTASIJA SEVASTOVA – IRINA BARA

Anastasija Sevastova – Irina Bara 3-3Jau kārtējais Baras saīsinātais pārtrauc ierasto spēles tempu. Šoreiz Bara to izpilda ar bekhendu, Sevastovai 15:40. Nākamais punkts ātri atgūts, 30:40. Paaugstinājuma tiesnesis pārbauda nospiedumu pie Sevastovas gala līnijas. Līnījtiesneša atzinums izrādās neprecīzs. Punkts jāizspēlē vēlreiz. Bara riskē vēlreiz, šoreiz gan bumbiņa ārā, 40:40.Bara iet pie tīkla un dzen Sevastovu tālāk no gala līnijas, pārsvars Barai. Sevastova punktu atspēlē, bet pēcāk kļūdās. Jau ceturtā breikbumba Barai. Sevastova ar servi atkal atgūstas. Sevastova dodas pie tīkla un atspēlē Baras piekto breikbumbu. Agresīvāka geima laikā gan bijusi rumāniete. Pretinieces kļūdu pārsvaru dod Sevastovai. Liepājniece no gaisa cenšas ar saīsināto noslēgt punktu, bet kļūdās. Ļoti ātra serve netiek uzņemta, pārsvars Sevastovai. Neveiksmīga serve dod punktu Barai. Liepājniece kļūdās, izpildot apvedošo sitienu. Sestā breikbumba Barai.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 3-3. Sevastova lauž pretinieces serviBara vēlreiz rāda meistarību. Saīsinātais sitiens lido šķērsām laukumam un Sevastovai netveramā vietā, Barai 15:0. Barai dubultkļūda, 15:30. Divas breikbumbas Sevastovai. Otrā izmantota veiksmīgi, pamazām uzspiežot savu spēli ilgā izspēlē.

https://twitter.com/WTA/status/1154788921173090305

Anastasija Sevastova – Irina Bara 2-3. Sevastova zaudē serves geimuDubultkļūda, 0:15. Vēl viena dubultkļūda un jau 0:40. Pretiniecei trīs breikbumbas. Liepājniece dodas dziļāk laukumā un skaisti gūst punktu no tieša tīkla tuvuma. Barai nepadodas uzņemt servi, 30:40. Bara ar izcilu saīsināto vēlreiz pārsteidz Sevastovu, kura pat nedodas pēc bumbiņas.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 2-2Bara turpina brīžiem apspēlēt Sevastovu ar viņas pašas ieročiem. Tenisistes spēlē no gala līnijas līdz Bara atkal pārsteidz liepājnieci ar saīsināto, Barai 15:0. Sevastovai nepadodas apvedošais, Barai 30:0. Tīkls, 40:0. Viens punkts atgūts, bet ne vairāk.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 2-1Abas tenisistes daudz spēlē no gala līnijas. Izspēles izvēršas garas, 15:15. Eiss! 30:15. Sevastova pie 40:15 praktiski ar muguru pret pretinieci "izvelk" bumbiņu ar bekhendu atpakaļ laukumā. Bara gan izcili nospēlē pie tīkla, veicot apvedošo sitienu. Nākamajā izspēlē jau ļoti labs Baras saīsinātais, 40:40.Sevastovai trīs gremdes pēc kārtas. Pirmās divas reizes Bara atsitās, bet būtu noderējis viltīgāks sitiens no viņas puses. Ilgā izspēlē Sevastova uzvar geimu ar asu sitienu.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 1-1. Sevastova lauž pretinieces serviBara neveiksmīgi uzņem Sevastovas sitienu, 15:15. Bara vēlreiz pie tīkla izpilda izcilu saīsināto sitienu, 30:30. Sevastova spēj atgūties līdz 40:40. Sevastova vienu punktu gūst pati, tad Bara kļūdās.

Anastasija Sevastova – Irina Bara 0-1. Sevastova zaudē serves geimuSpēle sākusies! Sevastova servē pirmā. Pirmā izspēle, visticamāk, raksturo spēlē sagaidāmo manieri. Uzreiz ilga izspēle, kuru Bara gan pārsteidzoši noslēdz ar neatveramu bekhendu. Vēlāk seko arī labs saīsinātais no rumānietes, Sevastovai 15:40. Divas breikbumbas pretiniecei. Bara pie tīkla gūst punktu.

Noteikti jāpiebilst, ka Sevastova savu maratona astotdaļfināla spēli aizvadīja trešdien, bet Bara trīs stundu ilgo maču piedzīvoja ceturtdien.

Tenisistes sākušas iesildīties.

Bara karjeras laikā uzvarējusi deviņus ITF turnīru titulus. Rumāniete pārsvarā tieši piedalās šīs klases turnīros. Augstākā sasniegtā ranga pozīcija bijusi 139. vieta.

Ranga 213. vietā esošā Bara pirmajā kārtā sagādāja vienu no turnīra lielākajiem pārsteigumiem, apspēlējot ar piekto numuru izsēto Margaritu Gasparjanu no Krievijas (WTA 57.). Pretiniece spēli apturēja pie 6-4, 4-6, 4-0 rumānietes labā. Otrajā kārtā Bara ar 7-6 (8:6), 3-6, 6-1 pieveica Krievijas pārstāvi Valentīnu Ivahņenko (WTA 228.).

Šīs dienas pretinieci Sevastova vienreiz jau ir apspēlējusi. Abas tenisistes pērn tikās Maskavas WTA "International" turnīrā, kur liepājniece uzvarēja ar 6-2, 6-7 (5:7), 6-4. Tā arī ir vienīgā abu tenisistu savstarpējā spēle.

Sevastovai aizkļūšana līdz ceturtdaļfināla kārtai nenāca nemaz tik viegli. Tenisiste divu stundu un 15 minūšu ilgā cīņā atspēlējās pēc zaudētā pirmā seta un ar 6-7 (3:7), 6-2, 6-4 pieveica slovēnieti Dalilu Jakupoviču.

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-parada-raksturu-un-smaga-cina-ieklust-baltic-open-ceturtdalfinala.d?id=51307925