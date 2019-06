Jūrmalas WTA turnīrā spēlēs septiņas TOP 50 tenisistes

View this post on Instagram

We are happy to announce Preliminary acceptance list of Baltic Open 2019! ⠀ Meet 44 ladies! ⠀ Sevastova Anastasija @nastysevastova Garcia Caroline @carogarcia Kasatkina Daria @kasatkina Sasnovich Aliaksandra @aliaksandrasasnovich Ostapenko Jelena @jelena.ostapenko Putintseva Yulia @yulia_putintseva Kuzmova Viktoria @vikikuzmova Friedsam Anna-Lena @friedi_and_friends Van Uytvanck Alison @alison_van_uytvanck Maria Tatjana @tatjanamaria87 Kudermetova Veronika @v.kudermetova Gasparyan Margarita @margarita_gasparyan01 Sorribes Tormo Sara @sarasorribes Krunic Aleksandra @alexkrunic Kozlova Kateryna @kateryna_kozlova Kanepi Kaia @kaiakanepi Potapova Anastasia @anapotapovaa Rodina Evgeniya Cirstea Sorana @soranacirstea Diatchenko Vitalia @vdiatchenko8 Schmiedlova Anna Karolina @akschmiedlova Barthel Mona @monabarthel7 Teichmann Jil @jilteich Minella Mandy @mandyminella Ferro Fiona @fioferro Pera Bernarda @bernardapera Voegele Stefanie @stefanievoegele Lapko Vera @veralapko Jorovic Ivana @jorovicivana Jakupovic Dalila @dalilajakupovic Pliskova Kristyna @Pliskova Bonaventure Ysaline @ysaline_bonaventure Juvan Kaja Smitkova Tereza Haddad Maia Beatriz Lepchenko Varvara @varyka1 Bogdan Ana @anabogdanofficialpage Arruabarrena Lara @laraarrua Rus Arantxa @arantxarus1 Rybakina Elena @lenarybakina Krejcikova Barbora @bkrejcikova Minnen Greet @greetjeminnen Sramkova Rebecca @rebbsramkova Martincova Tereza @terezamartinec ⠀ But closer to the tournament we will have full qualification and main draws. 24 spots in the qualification and 32 in the main draw. There are going to be 16 spots in doubles draw. ⠀ Are there your favorites in the participants list? Who are you going to support on Baltic Open, leave your comment below. ⠀ 🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾 ⠀ #latvia #riga #tennis #jurmala #balticopentennis #wta #wtainternational #lielupe

