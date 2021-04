Kingas kausa izcīņa: Ostapenko pārvar milzu grūtības; Sevastovai droša uzvara

Latvijas sieviešu tenisa izlase ar divām uzvarām sākusi Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņas "play off" spēli pret Indiju.

Pirmajā Latvijas un Indijas duelī Ostapenko divarpus stundu ilgā cīņā ar rezultātu 6-2, 5-7, 7-5 pārspēja Indijas vadošo vienspēļu spēlētāju Ankitu Rainu.

Ostapenko pirmajā setā ne reizi neļāva pretiniecei uzvarēt savu serves geimu, taču arī pašai bija problēmas ar servēšanu. Viņa divas reizes zaudēja geimus pie savas serves, tomēr kopumā viņa kortā darbojās pārliecinošāk par Rainu.

Ostais sets jau ritēja pilnīgi citākāk. Raina lauza Ostapenko servi un panāca 2-0, bet Latvijas izlases spēlētāja atspēlējās no breika deficīta. Tomēr turpinājumā atkal indiete darbojās veiksmīgi un panāca 5-2. Ostapenko sūdzējās par muguras problēmām, tomēr vēlreiz prata atspēlēties, izlīdzinot rezultātu. Tomēr Raina vēlreiz spēja uzvarēt divus geimus pēc kārtas, panākot trešo setu.

Latvijas tenisiste pirms trešā seta pieprasīja medicīnisko pārtraukumu, kurā fizioterapeits mēģināja atvieglot muguras sāpes. Izšķirošo setu Ostapenko iesāka ar pretinieces serves laušanu, bet mirkli vēlāk rezultāts jau bija 2-0. Tomēr nākamos trīs geimus uzvarēja Raina, tomēr turpinājumā ritēja ļoti sīva un dramatiska cīņa, kurā Ostapenko vajadzēja pamatīgi pacīnīties, lai nepieļautu sensacionālu spēles iznākumu. Taču mača noslēgumā Ostapenko uzvarēja trīs geimus pēc kārtas, kas ļāva gūt smagā cīņā izcīnītu uzvaru.

Ostapenko WTA rangā ierindojas 52. vietā, bet Indijas izlases vienspēļu līdere Ankita Raina atrodama 174. pozīcijā.

Otrajā mačā Anastasija Sevastova ar rezultātu 6-4, 6-0 pārspēja Karmanu Kauru Tandi.

Sevastova jau pirmajā geimā lauza pretinieces servi un diezgan pārliecinoši darbojās arī turpinājumā. Tandi gan pamanījās breiku atspēlēt un izlīdzināt rezultātu 4-4, taču Sevastova atkal palielināja jaudu un nākamos divus geimus uzvarēja.

Otrajā setā tenisiste no Liepājas atkal ātri lauza servi, bet tad atspēlēja trīs breikbumbas un nostiprināja vadību. Nākamos trīs geimus Sevastova uzvarēja "sausā", bet noslēgumā izdevās veiksmīgi servēt par uzvaru.

Sevastova šobrīd WTA rangā ierindojas 47. vietā, bet Tandi ieņem 621. vietu, bet savulaik bijusi pasaules 196. rakete.

Sestdien turpināsies Latvijas un Indijas duelis. Sevastova tiksies ar Rainu, bet pagaidām paredzēts, ka Ostapenko spēkosies ar Tandi. Tomēr Ostapenko nebija pārliecināta par spēlēšanu muguras sāpju dēļ.

Latvijas izlasē šajā mačā vēl ir Diāna Marcinkēviča (WTA 275.), Daniela Vismane (490.) un Patrīcija Špaka, kura neatrodas WTA rangā. Indijas komandas sastāvā vēl ir trīs "Grand Slam" trofejas dubultspēlēs izcīnījusī Sanija Mirza, Rutuja Bosale (WTA 419.) un Zēla Desai (WTA 568.).

Portāls "Delfi" piedāvāja maču teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu maču aprakstu.

Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņa: Latvija - Indija

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 6-4, 6-0. Sevastova uzvar maču. Sevastova turpināja savu punktu izrāvienu, uzvarot izspēli un izpildot "eisu". Tad viņa devās pie tīkla, taču šoreiz neizdevās dabūt bumbiņu pāri. Tandi atspēlēja vēl vienu punktu ar labu uzbrukumu, kuru Ostapenko nespēja uzņemt. Ar servi Ostapenko panāca mačbumbu, bet tad Tandi neizdevās uzbrukums uzņemšanā.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 6-4, 5-0Sevastovai vēl viens "sausais" geims. Indijas tenisiste nu jau pavisam "salauzta"

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 6-4, 4-0Sevastova serves geimā darbojās perfekti, uzvarot visas izspēles un neļaujot Tandi gūt punktu.

Spēle atsākas.

Tandi pieprasīja pauzi fizioterapeita izsaukšanai.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 6-4, 3-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova rezultātu 30:0 panāca ar sitienu Tandi ķermenī, taču nekavējoties liepājniece atvainojās. Indiete netika galā ar zemi atlēkušo bumbiņu un sita tīklā. Sevastova labi uzbruka serves uzņemšanā, tiesneši nosauca "autu", bet liepājniece pieprasīja video atkārtojumu, kurā redzams, ka bumbiņa trāpīja pa līniju. Indijas komanda gan vēl apelēja pie tiesneša, bet lēmums netika mainīts.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 6-4, 2-0Serves geimā Sevastova nonāca sarežģītā situācijā, kad zaudēja trīs punktus pēc kārtas. Tandi neveiksmīgi nospēlēja pirmajā breikbumbā, tad Sevastova uzturēja augstu tempu un panāca vēl vienu kļūdu pretiniecei. Ar servi latviete rezultātu izlīdzināja, tam sekoja Tandi "auts". Tandi gan rokas nenolaida un ar agresīvām darbībām ieguva "gremdēšanas" iespēju, ko arī izmantoja, atjaunojot rezultātu "vienādi". Sevastova uzspieda savu spēli un panāca vēl vienu kļūdu, bet noslēgumā sitiens no labās deva kāroto rezultātu.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 6-4, 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova otrā seta sākumā lieliski apspēlēja pretinieci, kad viņa devās pie tīkla, taču tam sekoja interesanta izspēle, kurā liepājniece dominēja un guva punktu ar sitienu pie tīkla. Pēc tam viņai neizdevās uzņemt servi, tomēr nākamajā izspēlē Tandi sita tīklā, dodot Sevastovai divkāršo breikbumbu. Sevastovai neizdevās trāpīt tukšajā laukuma pusē, raidot bumbiņu pāri, bet tad Tandi trāpīja "eisu". Pēc indietes sitiena ārpus laukuma Sevastova tika pie trešās breikbumbas šajā geimā, tomēr viņa izspēlē netrāpīja laukumā. Tandi ar labu kombināciju panāca rezultātu "vairāk", bet pati pēc tam raidīja bumbiņu tīklā. Ar veiksmes palīdzību, bumbiņai pārveļoties pāri tīklam, Sevastova atkal ieguva breikbumbu. Un šoreiz to izdevās izmantot - Sevastova spēlēja pacietīgi un panāca pretinieces kļūdu garā un ātrā izspēlē.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 6-4. Sevastova uzvar 1. setu. Sevastova teicami izspēlēja savu kombināciju, punktu gūstot ar sitienu no gaisa. Tomēr nākamajā epizodē viņa netrāpīja laukumā, taču reabilitējās ar labu servi. Tandi ar labu uzņemšanu sagādāja problēmas Sevastovai, izlīdzinot rezultātu, tomēr liepājniece geima galotni nospēlēja pārliecinoši.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 5-4. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova uzreiz devās uzbrukumā un guva pirmo punktu, tomēr Tandi ar savu labo spēli panāca 30:15. Tad viņa pieļāva dubultkļūdu, savukārt Sevastovai pēc tam izdevās trāpīt pašā laukuma stūrī un panākt pretinieces kļūdu, kas devas breikbumbu. Tandi sita ārpus laukuma, un Sevastova atguva vadību.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 4-4. Sevastova zaudē serves geimu. Garā izspēlē Tandi sagaidīja uzbrukuma iespēju un raidīja bumbiņu pa diagonāli. Tas Sevastova no kreisās sita tīklā un serves geimā atkal nonāca iedzinējos ar 0:30. Viņa uzreiz izpildīja lielisku servi, pēc tam indiete uzņemšanā uzbruka neveiksmīgi. Neticami paveicās Tandi - viņas sitiens lidoja ārpus laukuma, tad bumbiņa pieskārās tīklam un mainīja lidojuma virzienu, piezemējoties laukumā. Mirkli vēlāk indiete guva punktu un atspēlēja breiku.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 4-3Ostapenko no sarežģītas pozīcijas trāpīja lielisku diagonāles sitienu, kuru pretiniece nespēja atvairīt. Tandi izpildīja lielisku otro servi, bet tad viņa guva punktu, kad trāpīja sitienu pa gala līniju. Indiete netrāpīja laukumā, tomēr galotnē viņa nospēlēja veiksmīgi.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 4-2Sevastova pārsita bumbiņu pāri laukumam, tam sekoja dubultkļūda. Tandi gribēja uzbrukt serves uzņemšanā, bet netrāpīja laukumā. Pēc brīža viņai vēl viens "auts". Ar servi Sevastova izvirzījās vadībā, bet noslēgumā viņa pārliecinoši nospēlēja izspēlē, līdz Tandi sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 3-2Tandi izcēlās ar labu servi, bet Sevastova punktu uzreiz atguva. Vēl viena laba serve indietei, taču atkal Sevastova atbildēja ar savu punkta guvumu, no labās raidot bumbiņu gar sāna līniju. Nākamos divus punktus Tandi guva ar saīsinātajiem sitieniem.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 3-1Sevastova ļoti pārliecinoši darbojās serves geimā, kurā zaudēja tikai vienu punktu. Sevastova pēdējos divus punktus guva ar servēm.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 2-1.Sevastova otrajā Tandi serves geimā palika "uz nulles".

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 2-0Sevastova netrāpīja sitienu stūrī no labās, pēc tam Tandi sita tīklā. Latvijas izlases tenisiste turpinājumā spēlē ļoti pārliecinoši un ar saīsināto sitienu panāca rezultātu 40:15. Indiete neveiksmīgi uzņēma servi, un Sevastova turpināja maču pārliecinoši.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi 1-0. Sevatova lauž pretinieces servi. Sevastova spēles sākumā darbojās ļoti izlūkojoši. Viņa pirmajā uzņemšanā sita tīklā, bet tad divus punktus guva pēc Tandi kļūdām. Indijas tenisiste guva nākamos divus punktus, tomēr Sevastova ar pārliecinošām darbībām ieguva breikbumbu. Noslēgumā Tandi sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Karmana Kaura Tandi. Spēle sākusiesSevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Pulksten 21:03 kortā iznāca Anastasija Sevastova, kura tiekas ar Karmanu Kauru Tandi. Sevastova ar Tandi iepriekš tenisa laukumos nav tikušās. Sevastova šobrīd WTA rangā ierindojas 47. vietā, bet Tandi ieņem 621. vietu, bet savulaik bijusi pasaules 196. rakete. Līdz ar to Latvija šajā mačā ir pārliecinoša favorīte.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 7-5. Ostapenko uzvar maču. Labas serves Ostapenko ļāva izvirzīties vadībā ar 30:0, pēc tam viņai neizdevās trāpīt laukumā sitienu no labās gar sāna līniju. Uzbrukums no kreisās pa gala līniju Ostapenko deva divkāršo mačbumbu. Pirmo iespēju neizdevās izmantot, kad Raina labi uzbruka otrās serves uzņemšanā. Pēc riskantas otrās serves Ostapenko ieguva iespēju uzbrukt no kreisās, un viņa trāpīja teicami gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 6-5. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko punktus guva ar diviem lieliskiem uzbrukumiem, tomēr Raina turējās spēlē un rezultāts bija 30:30. Skaista izspēle noslēdzās ar Ostapenko punktu no sarežģītas situācijas, trāpot sitienu asā leņķī. Breikbumbu Ostapenko izmantoja ar precīzu kombināciju, kas noslēdzās ar sitienu no labās.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 5-5Ostapenko izkārtoja sev labu sitienu no labās, kuru realizēja, bet tad Raina demonstrēja fantastisku spēli aizsardzībā. Trešajā izspēlē Ostapenko tomēr viņu pārspēja, bet vēl vienā fantastiskā izspēlē indiete neizturēja tempu. Ostapenko nodzenāja Rainu un tad no gaisa trieca bumbiņu laukumā.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 4-5Ostapenko nonāca iedzinējos ar 0:40, taču pēdējā izspēlē viņa ļoti cītīgi cīnījās, tomēr Raina neticamā veidā asā leņķi iedabūja bumbiņu aiz paša tīkla. Neticami.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 4-4Ostapenko atkal bija jāpārvar liela pretestība, bet viņa pie rezultāta 30:30 izdevās teicams sitiens no kreisās. Geimu noslēgt neizdevās, jo Raina labi uzņēma servi, un Ostapenko sitiens neizdevās. Raina atkal labi spēlēja aizsardzībā, tomēr pie tīkla Ostapenko noorientējās un guva punktu. Indijas tenisistei paveicās, bumbiņai pārveļoties pāri tīkla trosei. Arī pēc nākamajām izspēlēm rezultāts saglabājās "vienādi", tomēr Ostapenko izcīnīja uzvaru geimā, noslēgumā izturot spriedzi un veiksmīgi servējot.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 3-4Raina pārliecinoši servēja un izspēlēs kontrolēja situāciju, geimu uzvarot "sausā".

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 3-3Ostapenko spēlēja droši un šķietami viegli panāca 40:0, bet nu jau ierasti Ostapenko lielo pārsvaru geimā izsēja. Šoreiz viņa spēja atkal gūt divus punktus pēc kārtas, tādējādi nosargājot savu servi.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 2-3Ostapenko piesteidzās pie tīkla un sita to laukumā, tad viņas "nogrieztais" sitiens nozemējās tieši uz sāna līnijas, un šo bumbiņu Raina nenokontrolēja. Ostapenko panāca trīskāršo breikbumbu, bet pirmo iespēju ātri neizmantoja. Arī nākamajā situācijā Raina nostādīja Ostapenko neērtā pozīcijā, un rīdziniece bumbiņu nedabūja pāri tīklam. Trešajā breikbumbā Ostapenko uzbruka agresīvi, taču Raina ar savu aizsardzību panāca, ka Ostapenko kļūdās. Ar divām kļūdām Ostapenko zaudēja geimu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 2-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko lieliski uzbruka laukuma stūrī no labās, tomēr nākamajā epizodē viņai neizdevās saīsinātais sitiens. Tad Latvijas izlases spēlētāja pieļāva dubultkļūdu, savukārt pēc tam Raina guva punktu pēc vājas otrās serves. Ostapenko zaudēja arī nākamo punktu un saķēra muguru.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 2-1Ostapenko ar labiem uzbrukumiem panāca rezultātu 40:15, bet nākamajā izspēlē viņai neizdevās "nogrieztais" sitiens. Tad neveiksme serves uzņemšanā, un Raina ieguva rezultātu "vairāk". Nākamajā epizodē Ostapenko darbojās agresīvi un pie tīkla atjaunoja "vienādu" rezultātu. Atkal Ostapenko nepaveicās, un bumbiņa izlidoja ārpus laukuma, bet noslēgumā rīdziniece dominēja izspēlē, tomēr pēdējā sitienā bija pavisam neliels "auts".

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 2-0Lai arī brīžiem izskatījās, ka Ostapenko viegli apspēlē pretinieci, tomēr kļūdas cīņu padarīja līdzīgu. Ostapenko atspēlēja breikbumbu, bet svarīgos brīžos ļoti veiksmīgi servēja.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko bija teicama iespēja pie tīkla panākt 30:0 pie pretinieces serves, tomēr viņa pārsita pāri laukumam. Ostapenko atspēlējās no 15:40 un tika pie breikbumbas, kuru arī izmantoja.

Sākas 3. sets.

Ostapenko pieprasīja piecu minūšu medicīnisko pauzi. Latvijas izlases fizioterapeits centīsies uzlabot tenisistes pašsajūtu.

Ostapenko vairākas reizes atkārtoti sūdzējās par muguras sāpēm. Tas, ka jāaizvada trešais sets, situāciju neuzlabo.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-7. Ostapenko zaudē 2. setu. Ostapenko no kreisās pārsita bumbiņu pāri laukumam, tam sekoja dubultkļūda. Arī trešā izspēle Ostapenko noslēdzās ar zaudētu punktu. Raina pēc tam arī nepārsita bumbiņu pāri. Ostapenko nespēja pagarināt otro setu, netrāpot laukumā nākamajā izspēlē.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-6Ostapenko pretinieces serves geimu iesāka ar divām kļūdām, bet trešo izspēli viņa uzvarēja ar precīzu sitienu no sava laukuma vidus. Tad atkal neizdevās serves uzņemšana.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 5-5.Ļoti svarīgo serves geimu Ostapenko iesāka ar dubultkļūdu, bet pēc tam viņa panāca indietes kļūdu. Pēc tam Ostapenko pie tīkla no gaisa trieca bumbiņu pretinieces laukumā, tomēr Raina nākamajā epizodē atkal aktīvi pacīnījās un sagaidīja Ostapenko kļūdu. Ostapenko atkal ar apdomīgu spēli, uzbrūkot no labās, guva punktu, tomēr nākamais sitiens no labās gar sāna līniju izlidoja ārpus laukuma. Latvijas izlases tenisiste neizmantoja iespēju noslēgt geimu, bet tad viņa netrāpīja laukumā, un Raina ieguva setbumbu. Ostapenko ar servi to atspēlēja, tad ātra kombinācija pa laukuma malām ļāva iegūt rezultātu "vairāk", bet noslēgumā Raina no labās sita tīklā.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 4-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Garā izspēlē Ostapenko "norāvās" sitiens, bet nākamajā izspēlē viņa ar pacietīgām darbībām apspēlēja Rainu. Nākamajās izspēlēs Ostapenko panāca pretinieces kļūdas un ieguva divkāršo breikbumbu. Tad Rainas sitiens pa gala līniju izsita Ostapenko no ritma, un viņa sita ārpus laukuma, taču nākamo punktu guva Latvijas izlases pārstāve.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 3-5Ostapenko, saņēmusi aukstu dušu iepriekšējos geimos, darbojās nedaudz mierīgāk un ar labām izspēlēm panāca 40:15. Punktu Raina gan spēja atspēlēt, bet tad Ostapenko raidīja bumbiņu tīklā, izdarot sitienu no kreisās. Rainai arī neizdevās pārsist pāri bumbiņu, tam sekoja Ostapenko neveiksmīgs sitiens pa diagonāli no kreisās. Abas tenisistes apmainījās ar punktiem, bet noslēgumā Ostapenko guva "tīru" punktu un izcēlās ar "eisu".

Ostapenko pārtraukumā starp geimiem teica, ka viņai sāp mugura. Viņa preses konferencē ceturtdien stāstīja, ka aizvadītajās nedēļās ārstējusi savainojumu un cerēja, ka muguras problēmas spēlē netraucēs.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 2-5. Ostapenko vēlreiz zaudē geimu "sausā". Nedaudz šokējoši notikumi "Lielupē".

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 2-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves geimu iesāka ar dubultkļūdu, pēc tam viņa no kreisās nepārsita bumbiņu pāri tīklam. Ar to neveiksmes nebeidzās, Raina guva nākamo punktu, bet tad serves uzņemšanā indiete teicami uzbruka un vēlreiz lauza Ostapenko servi.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 2-3Ostapenko iztērēja visas atkārtojuma iespējas, bet Raina izvirzījās vadībā ar 40:15. Tam sekoja ātra izspēle, kurā indiete nepārsita pāri tīklam. Ostapenko tomēr nespēja atspēlēties, un nākamajā serves uzņemšanā pārsita pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 2-2Raina turpināja izdarīt bīstamus uzbrukumus pēc Ostapenko otrās serves, tad latviete pieļāva dubultkļūdu. Pēc veiksmīgas serves vienā laukuma pusē Ostapenko nākamo sitienu izdarīja no kreisās pa diagonāli uz otru pusi, kas ļāva gūt "tīru" punktu. Arī nākamās izspēles uzvarēja Ostapenko, taču noslēgumā indiete netika galā ar serves uzņemšanu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 1-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Indijas tenisiste sajuta spēles garšu, un tas kopā ar Ostapenko neveiksmēm ļāva demonstrēt labu sniegumu. Viņa panāca 40:15, taču turpinājumā divi apvedošie sitieni ļāva Ostapenko rezultātu izlīdzināt. Tad Ostapenko ar labi uzņemtu servi nonāca teicamā situācijā pie tīkla, kas ļāva iegūt breikbumbu. To viņa izmantoja ar spēcīgu uzbrukumu otrās serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, tomēr Raina nākamos punktu zaudēja pēc neprecīziem sitieniem. Nākamajās divās izspēlēs Ostapenko netrāpīja laukumā un deva pretiniecei breikbumbu. To viņa nespēja atspēlēt ar sitienu tīklā. Turklāt viņai seta turpinājumā atlikusi tikai viena iespēja pieprasīt atkārtojumu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 0-1Ostapenko guva pirmo punktu, tomēr tam sekoja trīs Rainas punkti pēc kārtas. Nākamajā uzņemšanā Ostapenko sita tīklā, un Raina pirmo reizi mačā uzvarēja savu serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2. Ostapenko uzvar 1. setu. Servējot par uzvaru pirmajā setā, Ostapenko pirmajā izspēlē sitienā no kreisās netrāpīja laukumā, bet tad Raina uzņēma rīdzinieces otro servi un blieza to pa sāna līniju. Indijas tenisiste pēc tam trāpīja tīklā, tam sekoja laba Ostapenko serve. Mirkli vēlāk Ostapenko ar spēcīgu uzbrukumu no labās ieguva setbumbu, taču to neizmantoja, trāpot tīklā. Rainai pie tīkla neizdevās trāpīt pa bumbiņu no gaisa, un otro setbumbu Ostapenko izmantoja ar labu servi.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko vēlreiz "sausā" uzvar pretinieces serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 4-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Raina guva punktu, kad spēcīgi uzbruka pēc Ostapenko otrās serves, bet mirkli vēlāk viņa netrāpīja laukumā. Nākamo izspēli Ostapenko nodominēja, skaisti gūstot punktu no labās, taču nākamajās epizodēs viņa sita tīklā, dodot Rainai breika iespēju. Indijas izlases spēlētāja to neizmantoja un sita tīklā. Raina vēlreiz tika pie iespējas lauzt servi, taču Ostapenko pēc tam labi pamanīja tiesnešu kļūdu un ar video atkārtojuma pieprasīšanu to laboja, izglābjoties no zaudēta geima. Taču nākamajās izspēlēs Raina tomēr spēja breiku atspēlēt.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 4-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Rainas serves geimā Ostapaneko atspēlējās no rezultātu 15:40 un panāca rezultātu "vienādi". Tad viņa no kreisās sita pa diagonāli un panāca breikbumbu, bet viņa ar savu serves uzņemšanu panāca pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 3-1Ostapenko panāca 30:0, bet tad pieļāva dubultkļūdu. Pēcāk Ostapenko ātra tempa izspēlēs guva "tīrus" punktus un nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Raina pieļāva dubultkļūdu, bet tad Ostapenko teicami uzbruka serves uzņemšanā. Vēlreiz šāds uzbrukums viņai neizdevās. Turpinājumā cīņa nonāca līdz rezultātam 40:40, taču galotnē Ostapenko izvairījās no kļūdām un uzvaru nesošo geima punktu guva pie tīkla.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pirmais serves geims bija izvērtās ļoti problemātisks. Latvijas izlases tenisiste nespēja trāpīt pirmās serves, kas indietei deva iespējas. Lai arī divas breikbumbas viņa atspēlēja, bet trešo nespēja, izšķirošajā brīdī trāpot tīklā.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Perfekts spēles sākums Ostapenko izpildījumā, un viņa ļoti ātri guva punktus un "sausā" lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina. Spēle sākusies. Ostapneko sāk ar serves uzņemšanu.

Pirmās spēles dalībniece Jeļena Ostapenko WTA rangā ierindojas 52. vietā, bet Indijas izlases vienspēļu līdere Ankita Raina atrodama 174. pozīcijā.

Aizvadīta oficiālā ceremonija pirms spēles. Tenisistes pēc brīža sāks iesildīšanos, bet tad sāksies cīņa.

Ceturtdien preses konferencē Indijas izlases kapteinis pauda izbrīnu, ka Latvija izvēlējās spēles aizvadīt uz cietā seguma kortiem, jo tieši uz šādiem pārsvarā spēlējušas indietes. Indijas izlases kapteinis uzskata, ka, ja spēles notiktu uz māla seguma, viņu izredzes būtu vēl mazākas.

Billijas Džīnas kausa izcīņa tenisā, kas līdz šim bija pazīstama ar nosaukumu Federāciju kausa izcīņa, tenisa centrā “Lielupa” pulcē Latvijas un Indijas izlašu cīņu. Abas izlases cīnīsies par tiesībām nākamajā sezonā spēlēt šī turnīra finālturnīra kvalifikācijā.