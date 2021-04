Kingas kausa izcīņa: Ostapenko sāk Latvijas cīņu pret Indiju. Teksta tiešraide

Latvijas sieviešu tenisa izlase šajā nedēļas nogalē aizvada Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņas "play off" spēli pret Indiju.

Piektdien, 16. aprīlī, pirmajā spēlē Jeļena Ostapenko spēlēs pret Ankitu Rainu, bet pēc tam Anastasija Sevastova tiekas ar Karmanu Kauru Tandi.

Portāls "Delfi" visa vakara gaita piedāvā sekot līdzi notikumiem Lielupes tenisa centrā.

Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņa: Latvija - Indija

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 1-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Indijas tenisiste sajuta spēles garšu, un tas kopā ar Ostapenko neveiksmēm ļāva demonstrēt labu sniegumu. Viņa panāca 40:15, taču turpinājumā divi apvedošie sitieni ļāva Ostapenko rezultātu izlīdzināt. Tad Ostapenko ar labi uzņemtu servi nonāca teicamā situācijā pie tīkla, kas ļāva iegūt breikbumbu. To viņa izmantoja ar spēcīgu uzbrukumu otrās serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, tomēr Raina nākamos punktu zaudēja pēc neprecīziem sitieniem. Nākamajās divās izspēlēs Ostapenko netrāpīja laukumā un deva pretiniecei breikbumbu. To viņa nespēja atspēlēt ar sitienu tīklā. Turklāt viņai seta turpinājumā atlikusi tikai viena iespēja pieprasīt atkārtojumu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2, 0-1Ostapenko guva pirmo punktu, tomēr tam sekoja trīs Rainas punkti pēc kārtas. Nākamajā uzņemšanā Ostapenko sita tīklā, un Raina pirmo reizi mačā uzvarēja savu serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 6-2. Ostapenko uzvar 1. setu. Servējot par uzvaru pirmajā setā, Ostapenko pirmajā izspēlē sitienā no kreisās netrāpīja laukumā, bet tad Raina uzņēma rīdzinieces otro servi un blieza to pa sāna līniju. Indijas tenisiste pēc tam trāpīja tīklā, tam sekoja laba Ostapenko serve. Mirkli vēlāk Ostapenko ar spēcīgu uzbrukumu no labās ieguva setbumbu, taču to neizmantoja, trāpot tīklā. Rainai pie tīkla neizdevās trāpīt pa bumbiņu no gaisa, un otro setbumbu Ostapenko izmantoja ar labu servi.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko vēlreiz "sausā" uzvar pretinieces serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 4-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Raina guva punktu, kad spēcīgi uzbruka pēc Ostapenko otrās serves, bet mirkli vēlāk viņa netrāpīja laukumā. Nākamo izspēli Ostapenko nodominēja, skaisti gūstot punktu no labās, taču nākamajās epizodēs viņa sita tīklā, dodot Rainai breika iespēju. Indijas izlases spēlētāja to neizmantoja un sita tīklā. Raina vēlreiz tika pie iespējas lauzt servi, taču Ostapenko pēc tam labi pamanīja tiesnešu kļūdu un ar video atkārtojuma pieprasīšanu to laboja, izglābjoties no zaudēta geima. Taču nākamajās izspēlēs Raina tomēr spēja breiku atspēlēt.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 4-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Rainas serves geimā Ostapaneko atspēlējās no rezultātu 15:40 un panāca rezultātu "vienādi". Tad viņa no kreisās sita pa diagonāli un panāca breikbumbu, bet viņa ar savu serves uzņemšanu panāca pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 3-1Ostapenko panāca 30:0, bet tad pieļāva dubultkļūdu. Pēcāk Ostapenko ātra tempa izspēlēs guva "tīrus" punktus un nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Raina pieļāva dubultkļūdu, bet tad Ostapenko teicami uzbruka serves uzņemšanā. Vēlreiz šāds uzbrukums viņai neizdevās. Turpinājumā cīņa nonāca līdz rezultātam 40:40, taču galotnē Ostapenko izvairījās no kļūdām un uzvaru nesošo geima punktu guva pie tīkla.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pirmais serves geims bija izvērtās ļoti problemātisks. Latvijas izlases tenisiste nespēja trāpīt pirmās serves, kas indietei deva iespējas. Lai arī divas breikbumbas viņa atspēlēja, bet trešo nespēja, izšķirošajā brīdī trāpot tīklā.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Perfekts spēles sākums Ostapenko izpildījumā, un viņa ļoti ātri guva punktus un "sausā" lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko - Ankita Raina. Spēle sākusies. Ostapneko sāk ar serves uzņemšanu.

Pirmās spēles dalībniece Jeļena Ostapenko WTA rangā ierindojas 52. vietā, bet Indijas izlases vienspēļu līdere Ankita Raina atrodama 174. pozīcijā.

Aizvadīta oficiālā ceremonija pirms spēles. Tenisistes pēc brīža sāks iesildīšanos, bet tad sāksies cīņa.

Ceturtdien preses konferencē Indijas izlases kapteinis pauda izbrīnu, ka Latvija izvēlējās spēles aizvadīt uz cietā seguma kortiem, jo tieši uz šādiem pārsvarā spēlējušas indietes. Indijas izlases kapteinis uzskata, ka, ja spēles notiktu uz māla seguma, viņu izredzes būtu vēl mazākas.

Billijas Džīnas kausa izcīņa tenisā, kas līdz šim bija pazīstama ar nosaukumu Federāciju kausa izcīņa, tenisa centrā “Lielupa” pulcē Latvijas un Indijas izlašu cīņu. Abas izlases cīnīsies par tiesībām nākamajā sezonā spēlēt šī turnīra finālturnīra kvalifikācijā.