'Kur ir Šuai Pena?'. Tenisa zvaigznes pauž uztraukumu par tenisistes pazušanu

Vairākas dienas pēc skaļā paziņojuma sociālos tīklos joprojām nav zināma Ķīnas bijušās tenisistes Šuai Penas atrašanās vieta, bet pasaules tenisa zvaigznes paudušas sašutumu par sportistes pazušanu un aicina atbildīgās iestādes viest skaidrību, vēsta ārzemju masu mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

35 gadus vecā Pena jau izdzēstā sociālās vietnes "Weibo" ierakstā apsūdzējusi bijušo Ķīnas Tautas Republikas viceprezidentu Džanu Gaoli seksuālā uzbrukumā. Pēc publikācijas pati tenisiste pazudusi, bet pēc notikušā Ķīnā liegts internetā meklēt viņas vārdu.

Tikmēr sociālajos tīklos strauji izplatās ieraksti, kuros pievienots tēmturis "#WhereIsPengShuai".

Kādreizējā pasaules ranga līdere, četrkārtējā "Grand Slam" turnīru uzvarētāja Naomi Osaka sociālajos tīklos neslēpa šoku par notikušo. "Ceru, ka ar viņu un ģimeni viss ir kārtībā. Esmu šokēta par esošos situāciju."

Let's not remain silent #WhereIsPengShuai 😰😰😰 — Alize Cornet (@alizecornet) November 13, 2021

Satraukumu paudis arī vīriešu tenisa ranga līderis Novāks Džokovičs, bet ATP un WTA aicina veikt izmeklēšanu un viest skaidrību par izteiktajiem apgalvojumiem. ATP savā paziņojumā norādījusi, ka WTA saņēmusi "garantijas, ka Pena ir drošībā". Tomēr sīkāk neviena no organizācijām nekomentēja, ko nozīmē šī informācija.

Novak #Djokovic: "When I heard the story of Peng Shuai I was shocked. I hope she is well and that we can find her as soon as possible"#NittoATPFinals #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/XkWmQFpzEF — Mario Boccardi (@marioboc17) November 15, 2021

On November 2, tennis pro Peng Shuai posted an allegation of sexual assault at the hands of a former high-ranking Chinese government official. She hasn't been seen since. #WhereIsPengShuai#TheProjectTV pic.twitter.com/GPbVrAJLjF — The Project (@theprojecttv) November 17, 2021

Naomi Osaka asks #WhereIsPengShuai No answer from China. Silence from International Olympic Committee. Peng is a three-time Olympian 2008, 2012, 2016. — Stephen Wade (@StephenWadeAP) November 17, 2021

Peng Shuai has vanished from the public eye ever since she came forward and made her claims. Chinese feminists and #Metoo activists are deeply concerned about her safety. #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/Y1l7jA6Jbb — FreeChineseFeminists (@FeministChina) November 14, 2021

Pena ierakstu Ķīnā populārajā sociālajā vietnē publicēja 2. novembrī. Sportiste apgalvoja, ka Gaoli gadu laikā vairākkārt piespiedis viņai nodarboties ar seksu. Šuai rakstīja, ka 75 gadus vecais politiķis ar viņu Pekinā spēlējis tenisu. Sportiste ar Gaoli un viņa sievu pēc tam devusies uz viņu mājām, kur noticis uzbrukums.

"Kāpēc tev bija jāatgriežas pie manis, aizvedāt mani uz mājām, lai piespiestu mani nodarboties ar seksu?" sociālajos tīklos rakstīja Pena. "Es nevaru aprakstīt, cik man bija riebīgi, un cik reizes es sev jautāju, vai es joprojām esmu cilvēks? Es jūtos kā staigājošs līķis."

A complete English translation of Peng Shuai's deleted post. We owe it to her to read her full story in her own words #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/yGNkd07j6a — delusional raducanu stan (@RaducanuIN) November 16, 2021

35 gadus vecā sportiste ir bijusī pasaules pirmā rakete dubultspēļu rangā. Ķīniete pārī ar Taivānas tenisisti Sūveju Šjē uzvarēja 2013. gada Vimbldonas un 2014. gada "French Open" dubultspēļu turnīrā. Savukārt vienspēļu rangā viņa 2011. gadā sasniedza 14. numuru. Viņas augstākais sasniegums kādā no "Grand Slam" turnīriem ir dalība 2014. gada "US Open" pusfinālā.