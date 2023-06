Kušināšana sadusmo 'French Open' skatītājus: Fricam pēc mača jāklausās ūjināšana

Francijas atklātā tenisa čempionāta trešajā kārtā pasaules ranga astotais numurs Teilors Frics ar 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 apspēlēja francūzi Arturu Rinderknehu, kurš bija pēdējais mājinieks šajā turnīrā. Mača noslēgumā Frics skatītājiem parādīja žestu, aicinot viņus apklust, un to viņi neaizmirsa.

Mačs noslēdzās ceturtdien vēlu vakarā, un izšķirošajos momentos Frics vērsās pie skatītājiem, pieliekot pirkstu pie lūpas, tādējādi viņus kušinot. "Tev jābūt drosmīgam, lai to darītu, jo francūži var to neaizmirst," teica spēles komentētājs "Eurosport" kanālā Berijs Kouens.

TAYLOR SAYS: 🤫@Taylor_Fritz97 takes out home favourite Arthur Rinderknech 2-6 6-4 6-3 6-4 to reach the third round in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/Iqe9Vl0zSa