Latvijas tenisa diena Lielupē: Sevastovai cīņa par ceturto titulu, Ostapenko - dubultspēļu fināls

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova svētdien, 28. jūlijā, Jūrmalas WTA "International" turnīra finālā tiksies ar Polijas tenisisti Katažinu Kavu, kamēr Jeļena Ostapenko dubultspēļu finālā centīsies iegūt savu pirmo šīs sezonas titulu.

Fināla mačs vienspēlēs centrālajā kortā sāksies ne ātrāk par plkst.19, jo iepriekš tajā ap plkst.16 dosies dubultspēļu finālistes.

Sevastova WTA rangā ieņem 11.vietu un šajā turnīrā izlikta ar pirmo numuru, kamēr Kava ir reitinga 194.pozīcijā un Jūrmalā debitēs WTA turnīra finālā. Iepriekš sportiste pārvarēja sacensību kvalifikāciju.

Latvijas tenisiste par fināla sasniegšanu nopelnījusi 180 WTA ranga punktus, bet, uzvarot šajā turnīrā, viņa nonāks deviņu punktu attālumā no pirmā desmitnieka.

Abas tenisistes savā starpā tiksies pirmo reizi.

Sevastova pirmajā kārtā ar 6-2, 6-1 uzveica Krievijas sportisti Varvaru Fļinku (WTA 128.), otrajā duelī ar 6-7 (3:7), 6-2, 6-4 pārspēja slovēnieti Dalilu Jakupoviču (WTA 147.), bet trešās kārtas cīņā tika gūta virsroka 7-6 (7:3), 6-2 pār rumānieti Irinu Mariju Baru (WTA 213.). Tikmēr pusfinālā ar 6-4, 6-2 pārspēta Krievijas talantīgā tenisiste Anastasija Potapova.

Tikmēr Kava sacensības sāka no kvalifikācijas, kur pirmajā mačā ar 6-4, 3-6, 7-6 (7:5) pārspēta Kazahstānas sportiste Anna Daņiļina (WTA 373.), bet izšķirošajā mačā par dalību pamatturnīrā ar 6-1, 6-2 uzvarēta Naikta Bainsa no Lielbritānijas (WTA 235.). Iekļūdama pamatsacensībās, Kava pirmajā mačā ar 2-6, 6-4, 6-1 pieveica beļģieti Izalīnu Bonaventuri (WTA 109.), nākamajā kārtā ar 6-3, 6-0 sagrauta Jana Feta no Horvātijas (WTA 316.), bet ceturtdaļfinālā ar 6-2, 6-2 uzveikta Hloja Pakē no Francijas (WTA 156.). Savukārt pusfināla mačā poliete ar 6-2, 6-3 visai ātri tika galā ar amerikānieti Bernardu Peru (WTA 74.).

Karjeras laikā Kava ne reizi nav spēlējusi WTA turnīru finālos, tāpat sestdien sasniegtais pusfināls bija pirmais viņas karjerā. Iepriekš tenisiste lielākoties spēlējusi Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Pasaules tūres posmos, kuros šosezon izdevies izcīnīt vienu vienspēļu titulu, to paveicot aprīļa sākumā W25 raudzes turnīrā. Tāpat tenisiste divreiz spējusi aizkļūt līdz sacensību pusfinālam, bet šosezon 35 spēlēs izcīnītas 25 uzvaras.

Savukārt Sevastova šosezon aizvadījusi 41 maču, izcīnot 25 uzvaras. Pagājušajā nedēļā viņai Bukarestes "International" raudzes turnīrā neizdevās aizstāvēt pērn izcīnīto titulu.

Latvijas sieviešu otrā rakete Ostapenko vienspēlēs apstājās pirmajā kārtā, bet trešā rakete Diāna Marcinkēviča zaudēja otrajā kārtā. Tikmēr vienspēļu turnīra kvalifikāciju nepārvarēja Kamilla Bartone un Daniela Vismane.

Ostapenko palikusi vienīgā Latvijas pārstāve dubultspēļu turnīrā. Latvijas tenisiste un viņas pāriniece Gaļina Voskobojeva no Kazahstānas šodien aizvadīs fināla maču, pirms Sevastovas dueļa uzsākot spēli pret Šāronu Fičmani no Kanādas un Ninu Stojanoviču no Serbijas.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas un Kazahstānas duets ar 5-7, 6-0, 10:8 guva panākumu pār latvieti Diānu Marcinkēviču un Vivianu Heiseni no Vācijas, bet ceturtdaļfinālā droši ar 6-4, 6-2 pārspēja Krievijas duetu Anastasiju Potapovu/Janu Sizikovu. Tikmēr pusfinālā ar 7-6 (7:1), 6-2 pieveiktas Bara un Jakupoviča.

Par fināla sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 180 WTA dubultspēļu ranga punktus.

Ostapenko šosezon sasniegusi piecus dubultspēļu pusfinālus, bet sacensību finālu pirms šī turnīra, latviete sasniedza nesenajā Vimbldonas turnīrā, kad jaukto dubultspēļu sacensībās izdevās aizspēlēties līdz finālam.

Latvija šāda līmeņa WTA sacensības uzņem pirmo reizi vēsturē. Turnīra rīkotāja ir Krievijas sporta mārketinga aģentūra "ONE SGM", bet iepriekš šīs sacensības tika rīkotas Maskavā, tomēr pērn nolemts tās pārcelt uz Jūrmalu.

"Baltic Open" turnīrā tenisistes cīnās par 250 000 dolāru (223 000 eiro) balvu fondu, turklāt uzvarētāja iegūs 280 WTA ranga punktus.