Latvijas tenisa izlase ar Gulbi priekšgalā skaistā stilā pieveic Ēģipti

Latvijas tenisa valstsvienība Deivisa kausa izcīņas pasaules otrās grupas "play-off" duelī centrā "Lielupe" pieveica Ēģiptes izlasi.

Latvijas valstsvienība sestdien uzvarēja dubultspēlē un vienspēlē, priekšlaicīgi nodrošinot panākumu pār Ēģipti ar rezultātu 3-1. Abas komandas vienojās arī par noslēdzošās vienspēles aizvadīšanu, taču tai bija tikai simboliska nozīme.

Latvijas tenisisti pēc uzvaras pār Ēģipti septembrī cīnīsies pasaules otrajā grupā, kurā sacentīsies ar kādu no pirmās grupas "play-off" kārtas zaudētāju.

Spēļu diena tika uzsākta ar dubultspēli, kurā Ernests Gulbis un Kārlis Ozoliņš ar rezultātu 6-3, 6-4 pieveica Mohamedu Safvatu un Karimu Mohamedu Mamounu.

Latvijas tenisistu pāris bija ievērojami pārāki gan servēšanā, gan spēlē pie tīkla, kas ļāva jau pirmā seta ievadā lauzt pretinieku servi un panākt rezultātu 3-1. Iegūtais pārsvars tika noturēts, Gulbim un Ozoliņam atbildīgos brīžus izpildot netveramas serves un setā uzvarot ar 6-3.

Otrajā setā mājiniekiem nesanāca tik viegli gūt pārsvaru. Svarīgais seta brīdis pienāca, rezultātam esot 3-3, kad vispirms Gulbis, bet pēc tam Ozoliņš lieliski nospēlēja pie tīkla, laužot pretinieku servi. Latvijas valstsvienībai galu galā bija nepieciešamas četras mačbumbas, Gulbim izšķirīgo punktu gūstot ar "eisu".

Vienspēlē Gulbis ar rezultātu 6-2, 6-4 pārspēja Safvatu, nodrošinot savai valstsvienībai uzvaru šajā duelī.

Pirmajā setā Gulbis pretinieka servi lauza ceturtajā geimā un izvirzījās vadībā ar 3-1. Latvietis turpināja spēlēt droši, vēlreiz lauza pretinieku servi un pirmo setu uzvarēja ar 6-2. Otrajā setā cīņa bija saspringtāka un servētāji ilgstoši uzvarēja geimus. Gulbis desmitajā geimā atspēlējās no 15:40, brīdi vēlāk jau ieguva breikbumbu, kuru realizēja.

Dueļa noslēgumā komandu kapteiņi pēdējā cīņā ļāva spēlēt tensisitiem, kuri netika pie spēlēšanas pirmajās četrās cīņās - Roberts Štrombahs tikās ar Amru Elsajedu Abdu Ahmedu Mohamedu.

Štrombahs šajā duelī uzvarēja ar 6-3, 7-6 (7:3), pieliekot skaistu punktu Latvijas izlases uzvarai. Duelī Latvija līdz ar to svinēja panākumu ar 4-1.

DEIVISA KAUSA IZCĪŅA: LATVIJA - ĒĢIPTE. 2. DIENA

Ernests Gulbis pēc uzvaras "Best4Sport TV" tiešraidē:Nepievērsu kaut kam īpaši uzmanību pēc dubultspēles. Grūti spēlēt dubultspēli, tad vienspēli. Dubultspēlēs sajutu pārliecību. Fiziski grūti bija mača beigās, bet palīdzēja emocijas.Kārļa sniegumu vērtēju ļoti augsti. Cepuri nost viņa priekšā. Kopumā visa nedēļa lieliska, ko labāk var vēlēties. Vakar bija grūtāk tīri psholoģiski savu skatītāju prikšā. Bet patīkami spēlēt kortos, kuros esmu izaudzis un pavadījis lielāko daļu karjeras.

Ernests Gulbis - Mohameds Safvats 6-2, 6-4Latvija pieveic Ēģipti!Gulbis kļūdās pirmajā izspēlē, tad pieļauj kļūdu, kurā vaino kādu no skatītājiem, kas pirms laika iekliedzies (30-0). Ilgākā izspēlē Gulbis teicami trāpa pa diagonāli, bet Safvats ar servi panāk 40-15. Pēc Safvata sitiena bumbiņa lido autā. Safvats pieļauj vēl vienu kļūdu un 40-40. Safvats pieļauj vēl vienu kļūdu - mačbumba Gulbim! Safvats izsit autā - Latvijai uzvara!

Gulbis - Safvats 6-2, 5-4Gulbim kļūdas serves geimā, bet atkal svarīgā brīdī pēc labas serves viņš gūst punktu ar bekhendu (40-30). Ēģiptes tenisists iesit tīklā un smagi pārdzīvo savu pēdējo sitienu

Gulbis - Safvats 6-2, 4-4Ēģiptes tenisists "sausā" uzvar serves geimu

Iepriekšējā geimā ēģiptiešu komanda skaļi pauda neapmierinātību ar tiesāšanu. Arī tribīnēs dzirdama neapmierinātība ar tiesnešu lēmumiem vairākā epizodēs, kas rada papildus spriedi kortā. Tribīnēs skaļi neapmierinātību nekautrējās izrādīt arī Latvijas Tenisa savienības prezidents Juris Savickis

Gulbis - Safvats 6-2, 4-3Gulbim labas serves, viņš panāk 40-0. Geimu Gulbis uzvar ar teicamu bekhendu

Gulbis - Safvats 6-2, 3-3Lai gan Safvatam problēmas ar pirmo servi, Gulbis pieļauj kļūdas un ēģiptietis panāk 40-15. Gulbim labs apvedošais pa līniju (40-30). Ēģiptes tenisists uzvar geimu ar labu forhendu

Gulbis - Safvets 6-2, 3-2Gulbim labs serves geims - divi eisi, spēcīgas serves un 40-15. Geimu Gulbis uzvar ar eisu

Gulbis - safvats 6-2, 2-2Gulbis ļoti labi spēlē, servējot pretiniekam. Pēc Safvata kārtējās kļūdas Gulbim divas breikbumbas. Ar forhendu pa līniju Safvats vienu breikbumbu atspēlē, tad pretiniekam laba serve un rezultāts kļūst 40-40. Ar servi un sekojošu sitienu no gaisa Safvats panāk "vairāk". Gulbis atbild ar teicamu izspēli, punktu gūstot ar sitienu pie tīkla. Safvats uzvar izspēli, pēc tam jau kļūdu pieļauj Gulbis

Gulbis - Safvats 6-2, 2-1Gulbis ar labām servēm "sausā" uzvar geimu

Gulbis - Safvats 6-2, 1-1Safvatam arī problēmas serves geimā, bet ēģiptietis ar saīsināto panāk 40-30. Safvats ar agresīvu uzbrukumu pēc serves uzvar geimu

Gulbis - Safvats 6-2, 1-0Gulbim problēmas pirmajā serves geimā setā. Pēc dubultkļūdas breikbumba pretiniekam (30-40). Gulbim sanāk eiss, tad laba serve. Safvats izsit autā, kas ļauj Gulbim uzvarēt tik sarežģīto geimu

Pirmā seta statistika

Ernests Gulbis - Mohameds Safvats 6-2Gulbis uzvar pirmo setuGulbis uzvar pirmo izspēli, bet Safvats ar servēm panāk 40-15. Gulbis izmanto pretinieka atslābumu un tiek pie setbumbas. To Safvats atspēlē, bet tad ilgāka pauze, jo Ēģiptes komanda neapmierināta ar tiesneses lēmumu. Tiesnese nemaina savu lēmumu, bet pēc šīs epziodes Safvats izsit autā. Gulbis labi uzņem servi un uzvar setu!

Gulbis - Safvats 5-2Gulbim padodas labs bekhends, tad ēģiptietis pieļauj jau 13. kļūdu spēlē (Gulbim tikai četras kļūdas). Gulbis kļūdās pie tīkla, tad Safvats iesit tukšā kvadrātā (30-30). Svarīgā brīdī Gulbim sanāk otrais eiss spēlē. Gulbis uzvar geimu ar labu otro servi

Gulbis - Safvats 4-2Safvatam sanāk labas serves, kas viņam ļauj panākt 40-0. Gulbim sanāk laba "svece", bet Safvats uzvar geimu ar labu servi.

Gulbis - Safvats 4-1Gulbis pēc breika spēlē daudz drošāk un ātri panāk 30-0. Laba serve dod 40-0, pēc tam Safvats iesit tīklā

Gulbis - Safvats 3-1Gulbis lauž pretinieka serviSafvats pirmo punktu uzvar ar labu servi, pēc kā gan seko kļūda forhendā. Gulbis kļūdās sitienā no gala līnijas (30-15). Gulbis ar agresīvu spēli panāca pretinieka kļūdu (30-30). Safvats ar kļūdu iedod Gulbim breikbumbu, bet to atspēlē ar spēcīgu forhendu. Safvats panāk "vairāk" ar teicamu spēl pie tīkla, bet ēģiptietim seko kļūda. Gulbis vēlreiz atspēlējās no "mazāk" un tad sagaidīja pretinieka kļūdas un nobreikoja pretinieka serves geimu.Šajā geimā bija viena laba rīcība no Gulbja puses - pie breikbumbas tiesnese pateica, ka bijusi kļūda servē, bet Gulbis laboja šo lēmumu, un tiesnese pretiniekam iedeva pirmās serves tiesības.

Gulbis - Safvats 2-1Safvats pirmajā izspēlē iesita tīklā, tad Ēģiptes tenisists teicami nospēlēja pie tīkla. Gulbis iesit tīklā (15-30). Ilgākā izspēlē Gulbis sagaida pretinieka kļūdu sitienā pa diagonāli, bet tad seko laba serve (40-30). Geimu Gulbis uzvar ar vēl vienu spēcīgu servi.Pirmajos divos serves geimos Gulbim pagaidām klibo pirmā serve, bet toties abos geimos svarīgos brīžos padevās spēcīgas serves.

Gulbis - Safvats 1-1Ēģiptes labākais tenisists "sausā" uzvar serves geimu, pēdējo punktu gūstot ar eisu.

Gulbis - Safvats 1-0Gulbis uzvarēja pirmo izspēli, bet tad pieļāva divas kļūdas. Gulbis ilgākā izspēlē ar forhendu pa diagonāli panāk 30-30. Gulbis labi aizstāvējās un uzvarēja izspēli ar saīsināto sitienu. Gulbim nesanāca bekhends pa diagonāli (40-40). Svarīgā brīdī Gulbim padodas divas labas serves un uzvarēts pirmais geims mačā.

Spēle sākusiesPirmais servē Gulbis

Latvijas un Ēģiptes pāra uzvarētājs šogad rudenī tiksies ar kādu no Pasaules pirmās grupas "play off" zaudētāju.

Abi tenisisti vienu reizi savā starpā tikušies ATP tūrē - šogad Challenger turnīrā Jaunkaledonijā ar 6-4, 6-4 uzvarēja Gulbis.Vienu reizi vēl abi tikušies tieši Deivisa kausā. 2012. gadā Gulbis uz māla seguma uzvarēja Gulbis ar 6-3, 6-4, 6-3

Gulbis un Safvats iznākuši kortā. Drīz sāksies spēle

Kārlis Ozoliņš preses konferencē pēc dubultspēles: “Vakar uzzinājām, ka Mārtiņš Podžus ir pazudis, kas bija negaidīti. Tad mēs uzreiz pieņēmām lēmumu, kā šodien spēlēsim. Es šo lēmumu uzņēmu labi, biju gatavs spēlēt. Man izskatījās, ka Mārtiņš normāli uztvēra kapteiņa lēmumu, tāpēc bija pārsteigums, kad viņš šādi pazuda. Ar Ernestu jutos labi un droši. Mums nebija sagatavošanās un treniņi šai dubultspēlei. Viņš bija labākais pārinieks, kāds man bijis. Ernests izcili servēja, centos pie tīkla nospēlēt cik labi vien spēju. Kad mums otrajā setā bija mačbumba, pie tīkla negaidīju, ka bumbiņa tā nokritīs. Nezināju, ko tajā epizodē darīt. Domāju, ka ēģiptieši negaidīja, ka nospēlēšu tik labi. Es noteikti progresēju spēlē pie tīkla, taču nejūtos tur tik droši, kā gribētos. Pateicoties Ernestam, man bija daudz vieglu bumbu. Dubultspēlē tik ļoti nesagurst, tāpēc vienspēli aizvadīt nebūs grūti, jā tā būs nepieciešama. Pašam vēl gribētos uzspēlēt. Šīs noteikti bija skaļākās tribīnes, pie kurām esmu spēlējis. Vakar jau bija laba atmosfēra, bet šodien bija vēl labāka. Bungas mums palīdz, bet ēģiptiešiem noteikti traucē.”

Kārlis Ozoliņš pēc spēles intervijā "Best4SportTV": "Domāju, spēlējām agresīvāk nekā viņi, kā arī labāk servējām. Svarīgos brīžos nospēlējām daudz labāk. Ernests noteikti ir labākais pārinieks, ar kuru esmu spēlējis. Ļoti labi sanāca nospēlēt kopā, bez jebkādas sagatavošanās vai treniņiem. Fantastiskas sajūtas! Ernests man teica, ka mums abiem vienkārši jāspēlē sava spēle. Mača laikā uzmundrināja – nekas, [būs] nākamais punkts."

Šobrīd sagaidāma kāda 30 minūšu pauze, pēc kuras laukumā dosies Ernests Gulbis un Mohameds Safvats. Gulbis jau varēs izraut uzvaru Latvijai, bet pēc tam iespējama arī spēle starp Ozoliņu un Mamounu, par ko lems kapteiņi.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 6-4. Latvijas izlase uzvar spēlē un panāk duelī 2-1.Gulbis pa diagonāli sacenšas ar Mamounu. Iejaucas Safvats, kurš gūst punktu, 0:15. Gulbis sit virsū Mamounam, kurš nespēj atbildēt precīzi, 15:15. Gulbja otro servi Mamouns atsit tīklā, 30:15. Vēlreiz Gulbim padodas otrā serve, 40:15. Divas mačbumbas! Ozoliņš nesekmīgi cenšas pārķert bumbiņu pie tīkla, 40:30. Ēģiptieši atņem vēl vienu punktu, 40:40.Mamounam labs apvedošais sitiens garām Ozoliņam, pārsvars Ēģiptei. Gulbis nespēj trāpīt nevienu pirmo servi. Ēģiptes izlasei pirmā breikbumba mačā. Gulbim eiss, 40:40. Mamouns atsit Gulbja servi ārpus laukuma. Ceturtā mačbumba! Eiss! Latvijai uzvara!

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 5-4Gulbja "svece" tiek nolikta pa sitienam Safvatam, bet viņš kļūdās, 15:15. Mājiniekiem pāri neprecīzi sitieni, 40:15. Ozoliņš uzvar duelī pie tīkla ar Mamounu, 40:30. Gulbim izcils apvedošais sitiens pa līniju, kuram pretinieki vien piedur raketi, 40:40.Gulbim skaista "svece" šķērsām visam laukumam. Ēģiptes izlase notur bumbiņu laukumā, bet tur jau Ozoliņš pie tīkla. Mačbumba! Ozoliņš apjūk pie tīkla, nejūtot, kurā pusē kritīs bumbiņa, 40:40. Gulbis atsit divas ļoti sarežģītas gremdes, bet trešajai viņam vairs nepietiek spēka, pārsvars Ēģiptei. Gulbja bekhends pa līniju krīt mazliet ārpus laukuma. Latvijas izlase servēs par uzvaru.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 5-3Ozoliņš ar servi padzen Mamounu no laukuma, Gulbis mierīgi nospēlē pie tīkla, 15:0. Gulbim gremde, 40:0. Ozoliņam pēdējo izspēli sanāk uzsākt tikai ar otro servi, bet Safvats tāpat to neuzņem.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 4-3. Latvijas izlase lauž viesu serviMamouns servē pa Ozoliņu. Jaunais tenisists dodas pretim, bet Mamouns ar spēku "caursit" Latvijas aizsardzību, 15:0. Gulbis atkal sekmīgs pie tīkla, 15:15. Latvijas izlase divreiz kļūdās, 40:15. Safvatam iespēja noslēgt geimu, bet kļūdās pie tīkla, 40:30. Ozoliņš divreiz ļoti spēcīgi sit pa Safvatu, kurš atkal pie tīkla netiek galā, 40:40. Gulbim gandrīz izdodas skaista "svece", bet tomēr tā krīt mazliet ārpus laukuma, pārsvars Ēģiptei. Safvats neaizsniedzas līdz bumbiņai, Mamouns trāpa pa viņu, 40:40. Šoreiz Gulbis spēlē pa pie tīkla esošo Safvatu, breikbumba Latvijai. Ozoliņš ļoti labi noreaģē, paspējot sev priekšā pielikt raketi un raidot bumbiņu starp abiem pretiniekiem.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 3-3Efektīva un efektīga gremde Ozoliņam, 15:0. Gulbis pie tīkla izpilda četrus sitienus pēc kārtas, pēdējais jau netverams, 30:0. Divās garākās izspēlēs ēģiptieši tiek pie punktiem, 30:30. Gulbim atkal svarīgā brīdī netverama serve, 40:30. Sestais Latvijas komandas eiss. Mamouns pie tīkla panāk 40:40.Ēģiptes valstsvienība divreiz kļūdās. Izsprūkam sveikā.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 2-3Mamouns izcili trāpa, bumbiņai krītot tieši uz gala līnijas, 15:0. Ozoliņš nespēj aizsniegties līdz zemai bumbiņai, 30:0. Ozoliņš spēcīgi atsit servi, Mamouns paiet malā, Safvats arī nespēj noreaģēt, 30:15. Otrajā setā abām izlasēm diezgan raiti gājis savos serves geimos.

Šodien tribīnes vēl pilnākas nekā piektdien.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 2-2Tieši Ēģiptes pirmais numurs turpina biežāk kļūdīties, 30:0. Ātri panākts arī 40:0. Ozoliņš ar labām pirmajām servēm panāk uzvaru geimā.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 1-2Ozoliņš turpina izpildīt spēcīgus un precīzus apvedošos. Safvats paspēj piedurt raketi, bet bumbiņa aizlido nekurienē, 0:15. Līdzīgs liktenis piemeklē Ozoliņu. Bumbiņa lido stipri, tieši ķermenī, 15:15. Safvats kļūdās pie tīkla, 15:30. Divas sāpīgas nepiespiestās kļūdas, 40:30. Gulbis nospēlē neērti pie tīkla stāvošajam pretiniekam, 40:40.Ernests Gulbis atkal apspēlē pie tīkla esošo Safvatu. Bumbiņu atliek spēlēt Mamounam no gala līnijas. Neprecīzi. Breikbumba Latvijai. Safvats uzreiz gūst punktu, 40:40. Ēģipte izlase noslēdz geimu ar uzvaru.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 1-1Mamouns neuzņem Gulbja servi pa līniju, 15:0. Gulbja serves turpina sagādāt problēmas pretiniekiem, 40:0. Latvijas izlase arīdzan ātri izcīna uzvaru geimā.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3, 0-1Viesi ar labām servēm veiksmīgi uzsāk setu, 30:0. Safvats ar skaistu sitienu gar sānu līniju nokārto ātru uzvaru geimā.

Abi viesu komandas pārstāvji palūguši tualetes pauzi. Gulbis un Ozoliņš gaida laukumā.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 6-3. Latvijas izlase uzvar pirmo setu!Ozoliņš kļūdās pozīcijas izvēlē pie tīkla, Mamounam precīzs sitiens tukšā laukuma pusē, 0:15. Gulbis un Safvats cīnās pa diagonāli līdz Mamouns ielien bumbiņas ceļā un gūst punktu, 0:30. Pieredzējušais tenisists ar divām lieliskām servēm izlīdzina rezultātu, 30:30. Ozoliņam uzreiz pēc serves atsišanas gremde. Setbumba, 40:30! Gulbis ar eisu izrauj uzvaru setā!

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 5-3Gulbim teicams sitiens ļoti mazā spraudziņā, garām pie tīkla stāvošam ēģiptietim, 0:15. Mamouns izpilda teju netveramu servi, 15:15. Gulbis pareizajā brīdī dodas pie tīkla, bet kļūdās, 30:15. Kļūda Mamounam, 30:30. Safvats vien ar trešo mēģinājumu gūst punktu pēc gremdēm. Gulbis izcili nocīnījās, 40:30. Ēģiptes izlase izmoka uzvaru geimā.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 5-2Mamouns ar negaidīti asu sitienu pārsteidz Gulbi, 0:15. Vēlreiz tieši Ēģiptes otrais numurs skaisti no gaisa nospēlē, raidot slīpu sitienu, 0:30. Ozoliņam atbildīgā brīdī izcils eiss, 30:30. Mamouns neprecīzi atsit Ozoliņa otro servi, 40:30. Gulbis lieliski nospēlē pie tīkla, divreiz izpildot precīzus metienus. Otrais jau netverams.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 4-2Divas kļūdas mājiniekiem, 30:0. Gulbis ar fantastisku sitienu gūst pirmo Latvijas punktu, 40:15. Bumbiņa krīt ļoti tuvu līnijai, tomēr Latvijai punkts iet bešā.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 4-1Ilga izspēle noslēdzas ar Safvata sitienu pie tīkla. Gulbis bumbiņu pretiniekam uzsita tieši virsū, 0:15. Gulbim eiss, 15:15. Pieredzējušais Latvijas tenisists kļūdās sitienā, 15:30. Safvatam turpinās problēmas ar servju uzņemšanu, 30:30. Tas pats gadās Mamounam, 40:30. Vēl viena izcila serve, kuru neuzņem Safvats.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 3-1, Latvijas izlase lauž pretinieku serviAbi latvieši pietuvojas tīklam, Mamouns sit bumbiņu pāri viņiem, bet arī laukumam, 0:15. Ēģiptes izlases tenisisti nesadala bumbiņu, ne vienam, ne otram to īsti nespēlējot, 0:30. Gulbis izpilda sitienu apkārt tīklam, bet ēģiptieši nogādā bumbiņu atpakaļ latviešu laukuma pusē, kur Ozoliņu pārsteidz bumbiņas pieskaršanās tīklam, 15:30. Ozoliņš labi atspēlē bumbiņu, Mamouns kļūdās. Pirmā breikbumba, 30:40. Gulbis uzreiz pēc serves riskē, bet netrāpa, 40:40.Ozoliņš ar diviem labiem sitieniem panāk divus punktus. Gulbis aktīvi arī komunicē ar savu gados jauno pārinieku, izspēļu laikā norādot, kad viņam jāņem bumbiņa.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 2-1Ozoliņam nepadodas pirmās serves, bet ar otrajām servēm tāpat netiek galā Safvats, 40:15. Atkal ļoti ātri izcīnīts punkts, izspēlēm pat īsti nesākoties.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 1-1Abām komandām nepadodas "sveces". Gulbis to trāpa laukumā, bet Ēģipte gūst punktu. Ēģiptieši to raida ārpus laukuma, 15:15. Eiss viesiem, 30:15. Ozoliņam nesanāk apvedošais sitiens.

Gulbis/Ozoliņš – Safvats/Mamouns 1-0Latvijas izlase servē pirmā! To dara Ernests Gulbis. Ozoliņš uzreiz pie tīkla raida laukumā bumbiņu pēc ēģiptiešu serves uzņemšanas, 15:0. Gulbis ar labām servēm gan pats gūst punktu, gan ļauj Ozoliņam vēlreiz pie tīkla izcelties, 40:0. Ozoliņam trīs viegli punkti un zibenīgi uzvarēts geims.

Tenisisti iznākuši laukumā!

Safvats un Mamouns kopā nav spēlējuši kopš 2016. gada, pēdējos gadus Ēģiptes izlasei Deivisa kausā izvēloties citus pārus. Taču pāris kopā spēlējis 14 reizes, 2016. gadā triumfējot sešas no septiņām reizēm.

Pēkšņi izveidotais duets Ernests Gulbis un Kārlis Ozoliņš oficiālos mačos nav spēlējuši kopā. Tomēr abi pietiekami bieži trenējušies kopā. Pats Gulbis piektdien solīja, ka abi tenisisti sestdien parādīs labu sniegumu, taču atgādināja par kopējas pieredzes trūkumu. "Saprotu, kādas mums ar Kārli katram ir spējas, bet neticu tam, ka to var uztrenēt pāris dienās. Ir pārāk īss laiks, lai sagatavoto. Tā ir visām izlasēm, kurām nav izteikti dubultspēļu pāri," skaidroja Gulbis.

Vēl pirms pāris dienām Latvijas tenisa izlase sagaidīja, ka šajā dubultspēlē piedalīsies Ernests Gulbis un Mārtiņš Podžus. Tomēr pēc piektdienas spēlēm valstsvienības kapteinis Deniss Pavlovs atklāja, ka Podžus negaidīti atteicies palīdzēt izlasei, kā arī neatbild uz telefona zvaniem.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/latvijas-tenisa-komandu-parsteidz-podzus-dezertesana.d?id=51945085

Piektdien abas komandas vienspēlēs apmainījās ar uzvarām, rezultātam šobrīd esot 1-1.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/latvijas-tenisa-izlasei-pec-divam-aizraujosam-spelem-neizskirts-pret-egipti.d?id=51942885

Šodien sagaidāmas divas vai arī, iespējams, trīs spēles. Kādai no izlasēm nepieciešams uzvarēt divus mačus, lai tiktu pie trešās uzvaras, kas garantē uzvaru duelī. Rezultātam esot 3-1 kādas komandas labā, valstsvienības var arī lemt spēli starp Kārli Ozoliņu un Karimu Mohamedu Mamounu neaizvadīt.