Latvijas tenisa izlasei pēc divām aizraujošām spēlēm neizšķirts pret Ēģipti

Latvijas tenisisti piektdien Lielupē uzsāka Deivisa kausa izcīņas pasaules otrās grupas "play-off" cīņu pret Ēģiptes izlasi, divās vienspēlēs uzvaras dalot uz pusēm.

Latvijas jaunais tenisa talants Kārlis Ozoliņš ar rezultātu 6-7 (9:11), 5-7 piekāpās Mohamedam Safvatam (ATP 132.), bet pēc tam Ernests Gulbis (ATP 161.) ar rezultātu 6-4, 6-3 pieveica Karimu Mohamedu Mamounu (391.).

Pirmā mača ievadā Ozoliņš, izmantojot savu spēcīgo servi, kontrolēja spēles gaitu, kā arī lauza pretinieka servi, panākot rezultātu 4-2. Tomēr rezultātam esot 5-3, Ozoliņš pieļāva divas dubultkļūdas, kas ļāva Safvatam aizcīnīties līdz taibreikam.

Ļoti aizraujošā taibreikā Ozoliņš atspēlēja divas setbumbas, bet pēc tam pats divas reizes neizmantoja iespēju uzvarēt pirmajā setā. Galu galā uzvaru pirmajā setā svinēja ēģiptietis, kurš izpildīja skaistu "sveci" pāri 17 gadus vecajam latvietim.

Otrajā setā tenisisti pamīšus uzvarēja geimus līdz tika sasniegts, iespējams, pēdējais mača geims. Tajā Ozoliņš nespēja panākt 6-6, viesim izraujot uzvaru gan setā, gan mačā.

Savukārt otrajā spēlē Ernestam Gulbim sīvu konkurenci sagādāja Karims Mohameds Mamouns. Tieši Gulbim nācās divas reizes pimrajā setā atspēlēties no Mamouna breikbumbām, bet ēģiptietis pāris serves geimus arī uzvarēja diezgan pārliecinoši.

Lūzuma punkts pienāca, rezultātam esot 5-4, kad Gulbis spēja realizēt otro no divām mačbumbām, uzvarot pirmajā setā.

Otrā seta ievadā Gulbis zaudēja vienu serves geimu, bet abas pirmās reizes lauza Mamouna servi. Viesis līdz mača beigām izrādīja sīvu pretestību, tomēr Latvijas tenisists vēlreiz servi neatdeva, abu valstsvienību duelī izlīdzinot rezultātu.

Sestdien tiks aizvadīta otrā un pēdējā spēļu diena, pulksten 15.00 abām izlasēm sacenšoties dubultspēlē. Tai sekos divas vienspēles, Gulbim vispirms spēkojoties ar Safvatu, bet visbeidzot Ozoliņam tiekoties ar Mamounu.

.

Deivisa kausa izcīņa: Latvija - Ēģipte. 1. diena

Ar to noslēgusies pirmā Deivisa kausa spēļu diena. Sestdien, pulksten 15.00 turpināsies duelis starp Latvijas un Ēģiptes izlasēm. Vispirms tiks aizvadīta dubultspēlei, bet tai sekos divas vienspēles. Latvijas valstsvienībai uzdevums uzvarēt divos no trim atlikušajiem mačiem.

Ernests Gulbis intervijā pēc spēles "Best4SportTV": "Sajūtas bija ļoti nervozas. Neparādīju savu labāko sniegumu. Jau pirms mača teicu kapteinim, ka man šodien jāvinnē ar jebkādu spēli. Spēlēju daudz pasīvāk nekā parasti, bet ar to pietika. Pretinieks ar neko nepārsteidza. Man likās, ka daudz atkarīgs no manis. Viņam ļāvu spēlēt, spēlēju lēni. Galvenais bija vinnēt un panākt rezultātu 1-1. Rīt sliktāk nebūs, var būt tikai labāk."

Spēles statistika:

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4, 6-3. Gulbis uzvar spēliGeima ievadā tenisisti apmainās ar punktiem. Gulbis trāpa eisu pa līniju, 30:15. Dubultkļūda, 30:30. Latvijas tenisists dodas dziļāk laukumā, bet no labas pozīcijas izpilda nepiespiestu kļūdu, 30:40. Ļoti spēcīgs eiss pa līniju, 40:40.Gulbis no gala līnijas izpilda elegantu "sveci", kuru Mamounam nebija variantu atsist. Mačbumba Latvijai! Gulbis izpilda neraksturīgi neprecīzu sitienu, 40:40. Ēģiptietis no gala līnijas izpilda neprecīzu bekhendu. Vēl viena mačbumba Latvijas izlasei! Mamouns cenšas pa līniju izpildīt bekhendu, bet tas izrādās neprecīzs. Gulbis uzvar un panāk duelī rezultātu 1-1.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4, 5-3Mamouns precīzi nogādā bumbiņu laukuma stūrī, no kura Gulbis bekhendu trāpa tīklā, Mamounam 30:15. Gandrīz vai eiss pa līniju, 40:15. Ēģiptes tenisists ar vēl vienu labu servi noslēdz geimu.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4, 5-2Līdzīgi kā mača pirmajā servē Gulbis gandrīz trāpa pa Mamounu, 15:0. Latvijas tenisists strauji dodas pie tīkla, Mamounam vairs nepaliek laika precīzai rīcībai, 40:0. Eiss!

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4, 4-2Mamouns no labas pozīcijas pie tīkla nespēj bumbiņu pārsist pāri, 0:15. Gulbis mazliet pa augstu uzsit forhendu, bumbiņa izlido ārpus laukuma, Mamounam 30:15. Geims noslēdzas ar Latvijas tenisista bekhendu tīklā.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4, 4-1Lieliska otrā serve, Gulbis panāk 15:15. Skaists saīsinātais, Mamouns knapi līdz tam uzspēj, bet tad Gulbis jau var raidīt bumbiņu tukšā laukumā, 30:30. Mamouns notur bumbiņu laukumā, bet Gulbis var izpildīt gremdi, 40:30. Ēģiptietis atkal parāda labu ātrumu, bet ar to nepietiek, lai pārspētu Gulbja precizitāti.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4, 3-1. Gulbis lauž pretinieka serviMamounam padodas divas labas serves, 30:15. Mamouns ar dubultkļūdu izkārto Gulbim breikbumbu, 30:40. Gulbis divreiz atsitas pret ļoti sarežģītiem sitieniem, bet tad ar "sveci" nostāda Mamounu sarežģītā situācijā. Ēģiptietis raida bumbiņu tīklā.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4, 2-1. Gulbis zaudē serves geimuPāris neveiksmīgas serves un Gulbim pie savas serves rezultāts 15:30. Gulbis pēc pirmās serves jau instinktīvi lūdz atkārtojumu, tad uzsāk sarunu ar tiesnesi. Otrā serve lido tīklā, 15:40. Teju eiss, 30:40. Piekto breikbumbu spēlē Gulbis gan nespēj vairs atspēlēt. Savas kļūdas ļauj ēģiptietim atspēlēt vienu geimu.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4, 2-0. Gulbis lauž pretinieka serviGulbis filigrāni nospēlē cīņā pie tīkla, panākot trīs breikbumbas. Mamounam 0:40. Mamouns ar spēcīgiem sitieniem uzreiz padzen Gulbi no laukuma, 15:40. Kas par izspēli! Gulbis vēlreiz pie tīkla parāda meistarību. Mamouns jau teju apstājas pēc skaista saīsinātā sitiena, bet Gulbis pārsteidz visus, aizskrienot līdz bumbiņai, un ar ļoti slīpu sitienu trāpot otrā laukuma pusē

Kārlis Ozoliņš pēc zaudējuma nebija sarūgtināts, jo parādījis pietiekami labu sniegumu. "Neizjutu, ka spēlēju pret cilvēku, kurš ir daudz augstāk reitingā. Nejutu, ka viņš ir tuvu TOP 100, spēlējis "Australian Open" un citos "Grand Slam" turnīros. Kaut kur pieredze viņam ir lielāka, viņš ir labs spēlētājs. Bet tagad tikai pārliecinājos un sev pierādīju, ka esmu spējīgs spēlēt pret viņiem (ausgtāka līmeņa tenisistiem). https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ozolins-pec-zaudejuma-guvis-parliecibu-par-savam-spejam.d?id=51944951

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4, 1-0Otrajā setā pirmais servē Latvijas tenisists. Gulbis izpilda bekhendu, līdz kuram Mamouns pat necenšas aizskriet, 15:0. Eiss, 40:0. Mamouns punktu atgūst, kā arī norāda, ka Gulbis divas reizes varētu būt izsitis bumbiņu ārpus laukuma. Video atkārtojuma trūkums noteikti iespaido tenisistu uzvedību. Nepiespiesta kļūda Gulbim, 40:30. Mamounam turpina padoties apvedošie sitieni. Gulbis pretinieku pielaiž līdz 40:40.Vēl viena nepiespiesta kļūda Gulbim. Mamounam breikbumba. Latvijas tenisistam sanāk breikbumbu atspēlēt, 40:40. Liekas problēmas sagādātās, bet Gulbis notur uzvar savā serves geimā.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 6-4. Gulbis uzvar pirmo setu!Latvietis iedzen pretinieku laukuma stūrī, no kurienes Mamouns tīklā izpilda bekhendu. Pēc tam Gulbis atkal labi atsit servi, Mamouns kļūdās, 0:30. Tenisisti apmainās ar bekhendiem, gaidot otra kļūdu, bet pirmais to pieļauj Gulbis, 15:30. Latvietis pretinieku padzenā apkārt līdz var izpildīt netveramu sitienu. Divas setbumbas Gulbim! Abi tenisisti atkal spēlē nogaidoši, bet Mamouns pamazām sāk uzbrukt, pamazām nomācot Gulbi, 30:40. Gulbis izcili atsit servi, Mamouns raida bumbiņu tīklā!

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 5-4Gulbis izķepurojas no sarežģītas situācijas, kurā Mamounam bija iespēja izrēķināties ar Gulbi pēc latvieša "sveces", 15:15. Laukuma saimniekam pirmā serve pagalam nepadodas, bet tad Mamouns neveiksmīgi atsit otro servi, 30:15. Ēģiptietis vairāk punktus neizcīna, bet Gulbim tie nāca patiesi grūti. Turpinās sīva cīņa.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 4-4Mamouns ar labu servi tiek pie 30:15. Gulbis ilgas izspēles izskaņā cenšas pārsteigt pretinieku, bet bekhends ir neprecīzs, 40:15. Gulbis atspēlē abus punktus, 40:40.Mamounam eiss pa līniju. Gulbis nepiekrīt, bet Lielupes halle ar atkārtojumu sistēmu nav aprīkota. Vēl viena kļūda latvietim.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 4-3Ar otro servi teju eiss, Gulbim 15:0. Gulbis, rezultātam esot 40:0, izpilda ļoti neprecīzu sitienu, 40:15. Gulbis vēlreiz kļūdās, bet tad Mamouns atkal veic izcilu apvedošo sitienu, kuru Gulbis aizsniedz, bet nepārceļ pāri tīklam, 40:40.Mamouns pie tīkla tiek pie breikbumbas. Daudz netrūkst, lai Mamouns uzreiz pēc serves raidītu bumbu uz gala līnijas, 40:40. Gulbis nolasa Mamouna saīsināto un "izmoka" uzvaru geimā.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 3-3Mamounam teju neticami precīzs apvedošais sitiens, bumbiņu raidot pretēji kustības virzienam, 15:15. Pēc tam ēģiptietis pēc serves veic spēcīgu, uzbrūkošu sitienu, 30:15. Tenisists spēlē labāk nekā to varētu liecināt viņa pozīcija ATP rangā. Ēģiptes tenisists negaidīti pārliecinoši uzvar geimu.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 3-2Gulbis ar skaistu saīsināto sitienu panāk 15:15. Latvijas tenisists no labas pozīcijas negaidīti raida bekhendu tīklā, 30:40. Mamounam pirmā spēles breikbumba. Gulbis ar precīziem sitieniem atspēlē gan breikbumbu, gan panāk pārsvaru. Gulbis meistarīgi nosargā serves geimu.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 2-2Gulbis ar Mamounu apmainās ar kādiem padsmit sitieniem līdz Latvijas tenisists raida bumbiņu pāri gala līnijai, Mamounam 15:15. Gulbis vēlreiz kļūdās, 30:15. Mamouns turpina labi servēt un panāk 40:15. Gulbis tam atbild ar labu otrās serves uzņemšanu, 40:30. Latvietis ieņem izcilu pozīciju, lai uzreiz netverami triektu atpakaļ pirmo servi, 40:40. Mamouns izcīna uzvaru geimā.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 2-1Mamouns atkal liek Gulbim iesvīst, izskrienot abus laukuma stūrus, bet galu galā ēģiptietis kļūdās, Gulbim 30:15. Pēc līdzvērtīgas bekhendu cīņas Mamouns pēkšņi sitienā kļūdās, 40:15. Gulbis ar spēcīgu servi vēlreiz pārliecinoši uzvar geimu.

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 1-1Mamouns arī atrāda pietiekami iespaidīgu servi, divreiz izpildot grūti uzņemamas serves, 30:15. Ēģiptietis veiksmīgi padzenā Gulbi, panākot 40:15. Mamouns izpilda eisu!

Ernests Gulbis – Karims Mohameds Mamouns 1-0Spēle sākusies! Mamouns gandrīz vai izvairās no pirmās Gulbja serves, 15:0. Otro pretinieks atsit, bet ārpus laukuma, 30:0. Vienīgo punktu Mamouns gūst, pateicoties Gulbja paviršai kļūdai pie tīkla.

Gulbis pēc karjeras CV uzskatāms par krietni augstāka līmeņa sportistu. Mamouna rekords rangā bijusi 225. vieta, bet lielākie panākumi ir astoņi "Future" kategorijas turnīru tituli. "Grand Slam" pamatturnīros ēģiptietis nav piedalījies.

Abi tenisisti sākuši iesildīšanos.

Drīz vien laukumā jau dosies Ernests Gulbis (ATP 161.) un Karims Mohameds Mamouns (ATP 391.).

Kārlis Ozoliņš intervijā "Best4SportTV": "Bija ļoti labi debitēt savu skatītāju priekšā. Atbalsts bija fantastisks. Pirmajā setā diemžēl neizservēju setu. Šur un tur neguvu svarīgus punktus. Pāris punkti bija tas, kas man pietrūka, domāju. Laukums ir lēnāks nekā man gribētos. Viss pārējais noorganizēts ļoti labi. Man patika spēlēt. Veiksmi Ernestam!"

Spēles statistika:

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 5-7. Ēģipte uzvar pirmo spēli.Ozoliņš pie tīkla cenšas izpildīt slīpu sitienu, bet tas sanāk neprecīzs, 0:15. Safvats ļoti ilgi atsitas pret spēcīgiem Ozoliņa sitieniem. Izspēles izskaņā bumbiņa vien pāris centimetrus krīt ārpus līnijas, 15:30. Tīkls, 15:40. Divas mačbumbas pretiniekam. Ozoliņš bumbu sit tīklā, Safvats ar kliedzieniem atzīmē panākumu.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 5-6Safvats cenšas pēc serves uzreiz sist otrā laukuma pusē, bet kļūdās, 0:15. Ozoliņš uzreiz pēc tam panāk 0:30, bet Safvats ar neērtu servi atgūst vienu punktu, 15:30. Ilga izspēle beidzas ar Safvata kļūdu no gala līnijas, 30:40. Ozoliņam ārkārtīgi laba iespēja lauzt pretinieka servi. Safvats uzreiz iedzen Ozoliņu stūrī, 40:40.Safvatam otrais eiss spēlē, pārsvars ēģiptietim. Vēl viena laba serve un Safvats notur vadību.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 5-5Ozoliņš ar jaudīgu gremdi uzsāk geimu, 15:0. Vēl viena gremde, 40:0. Laba serve ļauj atbildēt ar uzvaru serves geimā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 4-5Safvats pie 30:0 cenšas raidīt bumbiņu pašā laukuma stūrī, tomēr viņam padodas neprecīzs sitiens, 30:15. Safvatam pirmais eiss spēlē ļauj panākt 40:15. Ozoliņš uzreiz pēc Safvata serves bumbiņu novirza knapi pāri tīklam, bet slīpā virzienā, kur Safvats nespēj aizsniegties, 40:30. Latvijas tenisists ļoti precīzi atsit bumbiņu pēc vājas Safvata serves. Ēģiptietis nākamajā sitienā kļūdās, 40:40. Ļoti svarīgs mirklis šajā spēlē.Safvats ar prātīgu spēli pie tīkla notur uzvaru serves geimā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 4-4Safvats veic jaudīgu sitienu pēc Ozoliņa otrās serves, bet ēģiptieši netiek pie punkta. Gan kapteinis, gan Safvats pastrīdas ar paaugstinājuma tiesnesi, tomēr rezultāts paliek 15:15. Ozoliņš izpilda veiksmīgu servi Safvatam virsū, 30:15. Nākamo servi ēģiptietis gan ļoti labi uzņem, bumbiņu raidot Ozoliņam pie kājām, 30:30. Eiss! 40:30. Ozoliņš ar labu servi arī noslēdz geimu.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 3-4Ilga izspēle noslēdzas ar Safvata kļūdu, ēģiptietim 0:15. Nākamo servi Ozoliņš neuņem, 15:15. Safvats tomēr diezgan vienkārši uzvar geimā, lai gan pēdējais punkts gūts ar tīkla palīdzību.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 3-3Safvats no labas pozīcijas raida bumbiņu ārpus laukuma, Ozoliņam 30:0. Latvijas tenisists atkal uztvēris ķērienu uz servēm. Ēģiptietis to atsit ārpus laukuma. Eiss! Geimā netiek atdots ne punkts.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 2-3Ozoliņš trīsreiz pēc kārtas nespēj uzņemt Safvata servi, 15:40. Jūtot, ka latvietis ir tālu aiz gala līnijas, Safvats viņu pārspēj ar saīsināto sitienu.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 2-2Skaistā izspēlē Ozoliņš ar stipru forhendu panāk 30:0. Skaists eiss pa līniju, 40:15. Jau septītā netveramā serve šajā mačā. Ar labu servi Ozoliņš noslēdz geimu.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 1-2Ozoliņš tuvojas servei, kāpjot laukumā, bet kļūdās sitienā, Safvatam 30:15. Ozoliņam nesanāk ar apvedošo sitienu sist bumbiņu garām Safvatam.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 1-1Ozoliņš labi noreaģē divas epizodes pēc kārtas, panākot 40:15. Dubultkļūda, 40:30. Ozoliņš sit bumbiņu ārpus laukuma, 40:40. Vēl viena dubultkļūda, pārsvars Safvatam. Ozoliņš ar asiem sitieniem atspēlē ne tikai pirmo, bet arī otro breikbumbu, atkal 40:40. Ozoliņš notver Safvatu uz pretkustību, izraujot uzvaru geimā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 0-1Otrajā setā pirmais servē Safvats, kurš panāk 30:0. Ēģiptietim laba serve pa līniju, kuru Ozoliņš nespēj uzņemt.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11). Pirmo setu uzvar SafvatsOzoliņš 1:0 Safvats. Pirmais servē latvietis. Ilgā izspēlē kļūdās Safvats.Ozoliņš 2:0 Safvats. Vēl viena skaista izspēle, kurā Ozoliņš pretinieku pavazā pa abām laukuma pusēm.Ozoliņš 2:1 Safvats. Ozoliņam nepadodas pēkšņs saīsinātais sitiens.Ozoliņš 2:2 Safvats. Latvietis uz brīdi apstājas, jo sagaidīja, ka viņa sistā bumbiņa būs "ārā". Ēģiptietis arī apstulbst, bet spēj trāpīt bumbu laukumā.Ozoliņš 2:3 Safvats. Ēģiptietis trāpa bumbiņu pašā laukuma stūrī.Ozoliņš 2:4 Safvats. Ozoliņš bumbiņu sit tīklā.Ozoliņš 2:5 Safvats. Pretinieks negaidīti piezogas pie tīkla, pārsteidzot Ozoliņu un gūstot punktu.Ozoliņš 3:5 Safvats. Latvietis bumbiņu raida tieši virsū ēģiptietim, kurš bija pietuvojies tīklam un nespēja to savaldīt.Ozoliņš 4:5 Safvats. Abi tenisisti sacenšas pa diagonāli līdz Safvats kļūdās.Ozoliņš 4:6 Safvats. Safvats turpina veiksmīgi doties pie tīkla.Ozoliņš 5:6 Safvats. Viesis kļūdās. Divas serves Ozoliņam. Jāizmanto iespēja.Ozoliņš 6:6 Safvats. Ēģiptietis atkal tuvojas tīklam, bet viņam jāsniedzas līdz potītēm pēc bumbiņas. Safvats nespēj bumbiņu dabūt pāri tīklam.Ozoliņš 7:6 Safvats. Pirmā setbumba Latvijai! Ozoliņš pretinieku noķer pretkustībā, apspēlējot viņu no gala līnijas.Ozoliņš 7:7 Safvats. Ozoliņš atkal cenšas riskēt ar saīsināto sitienu no gala līnijas, bet bumbiņa nepārlido pāri tīklam.Ozoliņš 7:8 Safvats. Safvats ar klasisko tenisa kombināciju servēt vienā pusē, sist otrā pusē gūst punktu.Ozoliņš 8:8 Safvats. Safvats trāpa tieši uz līnijas, bet Ozoliņš atbild ar precīzu sitienu, kuru Safvats novirza tīklā.Ozoliņš 9:8 Safvats. Pretinieks knapi aizsniedz Ozoliņa servi. Vēlreiz setbumba latvietim.Ozoliņš 9:9 Safvats. Daļa līdzjutēju jau sāk gavilēt, bet Ozoliņa sitiens pa līniju tomēr krīt ārpus laukuma.Ozoliņš 9:10 Safvats. Pretinieks ar veiksmīgu spēli pie tīkla atgūst vadību.Ozoliņš 9:11 Safvats. Ēģiptietis ar skaistu "sveci" izcili precīzi pārceļ bumbiņu pāri Ozoliņam.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-6Safvats ātri panāk 30:0. Ozoliņš geimā paliek bez punktiem. Laiks taibreikam.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-5Tenisisti apmainās ar kļūdām, 15:15. Ēģiptietis pasācis veiksmīgi uzbrukt Ozoliņa pirmajām servēm. Šoreiz Safvats izdara visu nepieciešamo, bet beigās kļūdās pie tīkla, 30:15. Ar eisu tiek panākts 40:30. Laba otrā serve ļauj uzvarēt geimu.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 5-5Ilgas izspēles izskaņā Ozoliņam lieliska iespēja gūt punktu, tomēr netverams sitiens lido mazliet pāri gala līnijai, Safvatam 15:0. Nākamajā izspēlē jau ēģiptietis sit bumbiņu tīklā, 15:15. Safvats riskē, dodas pie tīkla un panāk 30:15. Safvats aizsniedz Ozoliņa "sveci", triecot bumbiņu laukumā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 5-4Netverama sitiena vietā bumbiņa krīt mazliet ārpus laukuma, 0:30. Dubultkļūda, 0:40. Pāris ļoti precīzi sitieni no ne tām vieglākajām pozīcijām, 15:40. Dubultkļūda atkal. Svarīgā brīdī lieki zaudēts geims.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 5-3Ēģiptietim dubultkļūda, 15:15. Daudz netrūka, lai Ozoliņš uzreiz pēc tālas serves, atsistu bumbiņu laukuma stūrī, 30:15. Safvats ātri nokārto uzvaru geimā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 5-2Ozoliņam pie tīkla neizdodas saīsinātais sitiens. Iespējams, varēja triekt bumbiņu laukumā, 0:15. Skaists, slīps sitiens, Ozoliņam jau atrodoties ārpus laukuma, 30:15. Latvijas tenisists uzmin, kur lidos apvedošais sitiens, ar bekhendu triecot bumbiņu atpakaļ laukumā, 40:30. Safvats jau atkāpjas ļoti tālu no laukuma, lai censtos uzņemt Ozoliņa spēcīgās serves. Rezultātu tas nedod, ēģiptietim bumbiņu sitot tīklā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 4-2. Ozoliņš lauž pretinieka serviOzoliņš uz gala līnijas skaisti aizsniedzas līdz bumbiņai, paildzinot izspēli. Safvatam 0:30. Latvijas tenisists turpina arī būt pārāks ilgās izspēlēs. Safvatam vēl viena nepiespiesta kļūda, 15:40. Ozoliņš uzreiz riskē, ejot dziļāk laukumā un izpildot spēcīgu sitienu pēc serves. Tas ir neprecīzs. Vēl viena breikbumba atlikusi, 30:40. Mača ilgākajā izspēlē Ozoliņš pacietīgi atvaira vairākus Safvata forhendus līdz ēģiptietis kļūdās.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 3-2Pirmos divus punktus Ozoliņš atkal panāk, pateicoties labai servēšanai, pret kurām Safvats knapi atsitas. Vēlāk latvietis gandrīz tiek pie vēl viena eisa, 40:15. Netverama serve un uzvarēts geims! Ozoliņš spēlējis ļoti pārliecinoši serves geimos.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 2-2Safvatam dubultkļūda, 0:15. Ēģiptietis negaidīti kļūdās pie tīkla, bet pēc tam atspēlē vienu punktu, 15:30. Nepiespiesta kļūda Safvatam. Ozoliņš tiek pie breikbumbas, 30:40. Ilgā izspēlē bumbiņa pēc Ozoliņa kreisā, nogrieztā sitiena krīt mazliet ārpus laukuma, 40:40.Latvijas tenisists izskatījies ļoti pārliecinoši spēlē no gala līnijas. Ilgā cīņā pirmais kļūdās Safvats, pārsvars Ozoliņam. Ozoliņš izcili izvelk servi, bet pēc tam kļūdās, 40:40. Viesis ar apvedošo sitienu sit garām pie tīkla esošajam Ozoliņam, pārsvars Safvatam. Ēģiptietis trāpīgā brīdī pietuvojas tīklam un uzvar geimu.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 2-1Ozoliņš virtuozi nospēlē pie tīkla, nometot Safvatam teju neaizsniedzamu bumbiņu, 15:0. Nākamajā izspēlē pēc spēcīgas Ozoliņa serves Safvats atkal nonāk iedzinēja lomā. Šoreiz Ozoliņš punktu gūst ar skaistu gremdi pēc paauzes, 30:0. Eiss ar griezto servi, 40:0. Ēģiptietim geims bez variantiem un punktiem.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 1-1Safvats ar precīzu servēšanu sagādā problēmas Ozoliņam. Trīs precīzas pirmās serves, trīs ātri punkti, Safvatam 40:0. Pie otrajām servēm latvietis gan tiek pie diviem punktiem pēc kārtas, 40:30. Viesis tomēr notur uzvaru geimā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 1-0Ozoliņam spēles ievadā divreiz jāuzbrūk ar otro servi. Pirmajā izspēlē Ozoliņš trāpa tīklā, otrajā kļūdās Safvats, 15:15. Ēģiptietis atkāpjas ļoti tālu, lai sagaidītu vareni stiprās Ozoliņa serves. Ozoliņš gūst skaistu punktu izspēlē, kurā viņš pēc serves uzstāda savus noteikumus, 30:15. Pirmais eiss Ozoliņam! Tas gan tiek paveikts, atkal spēlējot otro servi, 40:30. Laukums ir pietiekami lēns, lai izspēles ieilgtu. Safvats, tuvojoties tīklam, piespiež Ozoliņam spēlēt no gala līnijas, kā arī kļūdīties, 40:40.Pirmo punktu Ozoliņš izcīna ar labu servi, bet tam seko dubultkļūda, 40:40. Divas labas pirmās serves un Ozoliņš uzvar pirmo geimu!

Spēle sākusies ar Ozoliņa serves geimu!

Ozoliņš un Safvats drīz noslēgs iesildīšanos.

Ozoliņa pretinieks Mohameds Safvats ir 29 gadus vecs tenisists, kurš šobrīd sasniedzis savu augstāko vietu ATP rangā, ieņemot 157. pozīciju pasaulē. Safvata labākais sasniegums "Grand Slam" turnīros ir divas pārvarētas kārtas 2016. gada Vimbldonas čempionātā.

Ozoliņš plašākai publikai sevi pieteica šī gada Austrālijas atklātā tenisa čempionāta junioru turnīrā. "Australian Open" viņš sasniedza vienspēļu turnīra pusfinālu, kā arī piekāpās dubultspēļu finālā.

Latvijas izlasi Deivisa kausā pirmais pārstāvēs 17 gadus vecais Kārlis Ozoliņš, kura izvirzīšana vienspēlēm ir zināms pārsteigums. Tādējādi tikai dubultspēlēs piedalīsies ATP rangā otrais visaugstāk esošais Latvijas tenisists Mārtiņš Podžus (ATP 438.).