Latvijas tenisa komandu pārsteidz Podžus 'dezertēšana'

Pirms Latvijas tenisa izlases spēlēm Deivisa kausa izcīņas pasaules otrās grupas "play-off" kārtā ar Ēģiptes valstsvienību negaidīti nozudis komandas otrais numurs Mārtiņš Podžus, preses konferencē pēc pirmās dienas pastāstīja komandas kapteinis Deniss Pavlovs.

Jau vēstīts, ka pēc pirmās dienas Latvijas tenisisti cīnās neizšķirti ar Ēģiptes valstsvienību. Latvijas jaunais tenisa talants Kārlis Ozoliņš ar rezultātu 6-7 (9:11), 5-7 piekāpās Mohamedam Safvatam, bet pēc tam Ernests Gulbis ar rezultātu 6-4, 6-3 pieveica Karimu Mohamedu Mamounu.

Sestdien dubultspēlē un pēdējās divās vienspēlēs noskaidrosies dueļa uzvarētājs. Pavlovam uz izšķirošajām spēlēm nācies veikt izmaiņas, jo Podžus negaidīti atteicās palīdzēt izlasei.

"Dubultspēlē spēlēs Ernests ar Kārli. Situācija ir tāda, ka Mārtiņš rīt nebūs pieejams. Mums bija plāns, ka Mārtiņš rīt spēlēs gan dubultspēli, gan izšķirošo vienspēli, bet šodien viņš neatnāca uz treniņu un nebija arī uz atklāšanas ceremoniju," skaidroja Pavlovs. "Tas bija viņa lēmums. Es ar viņu neesmu runājis. Zvanīju un rakstīju īsziņas, bet neatbildēja. Man bija īsa un rupja saruna ar viņa tēvu. Tā bija rupja no viņa puses."

Neraugoties uz šo nepatīkamo pavērsienu, Latvijas izlases kapteinis bija noskaņots kaujinieciski. "Mums ir komanda, kura turpinās spēlēt."

Gulbis neslēpa neizpratni par šādu tenisista rīcību. Viņš uzsvēra, ka kapteiņa pieņemtie lēmumi ir jāciena.

"Armijā to sauc par dezertieri, kurš svarīgā brīdī pazūd. Es uzskatu, ka Deniss viņam visu skaidri pamatoja, bet Mārtiņš vienkārši pazuda. Kapteinis pasaka savu lēmumu un viss, tas ir jāciena. Viņam vairākus gadus bija atbalsts no Latvijas Tenisa savienības, bet pēkšņi viņš uzmet lūpu, ka nespēlēs mačā, kurā viņš uzskata viņam vajadzēja spēlēt. Katrs pieņem savus lēmumus un ar tiem dzīvo. Mēs rīt ar Kārli parādīsim labu sniegumu."

Lai arī Latvijas tenisa izlases līderim ir liela pieredze tenisa tūrē, piektdienas vienspēlē viņš izjuta satraukumu.

"Bija grūti atgriezties Latvijas izlasē, jo mačs bija nervozs. It kā pirms mača nebija uztraukums, bet, uzejot uz laukuma, biju saspringts. Ne pārāk patika, kā spēlēju. Bija jāatrod veids, kā vinnēt. Zināju, ka nebūs viegli, vajadzēs skriet un spēlēt no aizsardzības. Šodien ar to pietika, rīt būs jāspēlē labāk, ja gribu vinnēt Ēģiptes izlases pirmo numuru," skaidroja Gulbis. "Otrajā setā vajadzēja apskatīties rezultātu, kad biju vadībā ar setu un breiku. Vajadzēja spēlēt brīvāk. Taču katra uzvara dod pārliecību. Pirmā spēle vienmēr ir grūtākā, arī turnīros. Šeit atmosfēra ir īpaša, bet tā liek papildus atbildību un uztraukumu."

"Korti tenisa centrā "Lielupe" ir brīnišķīgi treniņiem, bet mačiem tie ir par lēnu. Man patīk ātrāki segumi, kuros var dabūt vieglus punktus, kuros ir īsākas izspēles. Optimāls rezultāts pēc pirmās dienas būtu 2-0," turpināja Gulbis. "Kārlis parādīja labu spēli, viņam vajadzēja vinnēt. Viņš uzkrās pieredzi un sapratīs, kā maču novest līdz galam."

Gulbis pirms sestdien gaidāmās dubultspēles ir pārliecināts, ka abas izlases ir vienlīdzīgā situācijā, jo nevienai no valstsvienībām nav izteikta dubultspēļu spēlētāja.

"Saprotu, kādas mums ar Kārli katram ir spējas, bet neticu tam, ka to var uztrenēt pāris dienās. Ir pārāk īss laiks, lai sagatavoto. Tā ir visām izlasēm, kurām nav izteikti dubultspēļu pāri," skaidroja Gulbis.