Latvijas tenisistiem kāpums WTA un ATP rangos

Latvijas labākajām tenisistēm Anastasijai Sevastovai un Jeļenai Ostapenko, kā arī labākajam valsts tenisistam Ernestam Gulbim pirmdien publicētajos pasaules raga jaunākajos sarakstos ir nelieli kāpumi.

Gulbis pirmdien atjaunotajā ATP rangā pakāpies par divām vietām, ieņemot 129.pozīciju.

Gulbis pagājušajā nedēļā piedzīvoja zaudējumu Orleānas "Challenger" turnīra pirmajā mačā, bet iepriekš viņš nepārvarēja Sanktpēterburgas ATP "World Tour 250" sacensību kvalifikāciju. Aizvadītajā nedēļā Gulbis ATP rangā zaudēja septiņas vietas, bet šonedēļ jau pacēlies par divām, ieņemot 129.pozīciju.

Tikmēr Mārtiņš Podžus zaudējis divas vietas, ierindojoties 488.vietā, bet Artūrs Lazdiņš un Jānis Podžus atslīdējuši piecas pozīcijas zemāk (abi dala 1512.vietu). Viszemāk no latviešiem atrodas Mārtiņš Rocēns, kurš atkāpies ar trim vietām - dalīta 1565.pozīcija.

Savukārt pirmajā desmitniekā jau otro nedēļu izmaiņas nav notikušas.

Pirmo trijnieku aizvien veido leģendārais trio - līderis Novaks Džokovičs no Serbijas, četrkārtējais "US Open" čempions spānis Rafaels Nadals un šveicietis Rodžers Federers. Ceturtais ir Daniils Medvedevs no Krievijas, kurš tikai šovasar debitēja labāko desmitniekā, bet viņam seko Dominiks Tīms no Austrijas. Sestais ir Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, tālāk seko grieķis Stefans Cicipas un japānis Kei Nišikori. Devīto vietu ieņem Karens Hačanovs no Krievijas, bet labāko desmitnieku noslēdz spānis Roverto Bautista-Aguts.

Dubultspēļu rangā no sešiem atrodamajiem Latvijas tenisistiem vietas uzlabojuši vien divi.

M.Podžus zaudējis piecas vietas (412.), bet Gulbis divas (436.). J.Podžus pacēlies par piecām pozīcijām (583.), Lazdiņš par divām (1023.), bet Mārtiņš Rocēns atkāpies par trim vietām (dalīta 1642.). Viszemāk šajā rangā atrodas Artūrs Kuļibaba (dalīta 1951.), kurš zaudējis 11 vietas.

Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā pakāpušās par vienu pozīciju, attiecīgi ieņemot 18. un 73.vietu.

Vadošā valsts tenisiste Sevastova pagājušajā nedēļā nepārvarēja Uhaņas "Premier 5" turnīra pirmo kārtu, bet nedēļas nogalē viņa izstājas no Pekinas "Premier" turnīra, jo pirmajā kārtā zaudēja ar rezultātu 7-6 (7:4), 1-6, 2-6 zaudēja pasaules trešajai raketei Jeļinai Svitoļinai no Ukrainas. Neveiksmes pēdējos turnīros Sevastovai nav liedzis pakāpties rangā, ieņemot 18.vietu, bet nākamnedēļ viņai būs kritums pēc izstāšanās no Pekinas turnīra.

Vienas vietas kāpums ir arī Ostapenko, kura pirmdien arī izstājās no Pekinas turnīra, bet iepriekš viņa nepārvarēja Seulas sacensību pirmo kārtu. Pagājušajā pirmdienā viņa veselības problēmu dēļ izstājās no Taškentas "International" turnīra. Ostapenko iepriekš bija pasaules 75.rakete, bet šonedēļ izdevies pakāpties par vietu, ieņemot 74.pozīciju.

Trīs vietu kritumu piedzīvojusi Diāna Marcinkēviča, kura ieņem 214.pozīciju, bet Daniela Vismane ir 300 vietas zemāk, zaudējot 11 pozīcijas. Vienu vietu ieguvusi arī Kamilla Bartone (WTA 891.), tālāk seko piecas pozīcijas zaudējusī Margarita Ignatjeva (WTA 1087.) un Alise Čerņecka (WTA 1233.), kur iepriekš atradās sešas vietas augstāk.

Savukārt pirmajā desmitniekā notikušas minimālas izmaiņas. Pirmo pozīciju ieņem austrāliete un "French Open" čempione Ešlija Bārtija, tālāk seko čehiete Karolīna Plīškova un ukrainiete Jeļina Svitoļina. Ceturtā ir Naomi Osaka no Japānas, bet ar vietām apmainījušās kanādiete Bjanka Andresku un Simona Halepa no Rumānijas, kura nu jau ir piektajā pozīcijā. Tālāk seko čehiete Petra Kvitova, Kiki Bertensa no Nīderlandes, amerikāniete Serēna Viljamsa ir devītā, bet desmitnieku noslēdz Belinda Benčiča no Šveices.

Baltkrievijas tenisiste Arina Sabaļenka sestdien Ķīnā otro gadu pēc kārtas triumfēja Uhaņas "Premier 5" turnīrā. Sabaļenka (WTA 14.) finālā ar rezultātu 6-3, 3-6, 6-1 uzveica Alisoni Rīski no ASV (WTA 35.).

Tikmēr dubultspēļu rangā vadošās tenisistes zaudējušas pozīcijas. Ostapenko atkāpusies par vietu (27.), bet Sevastova piedzīvojusi 51 pozīcijas kritumu (153.). Marcinkēviča zaudējusi piecas pozīcijas, nonākot ceturtajā simtā (302.), Vismane pakāpusies par trim vietām (724.), bet Čerņecka un Bartone pacēlušās par divām pozīcijām - attiecīgi 932. un 1042.vieta. Tikmēr Ignatjeva zaudējusi pozīciju (1103.).