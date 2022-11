Latvijas un Austrijas tenisistes pēc pirmās dienas cīnās neizšķirti

Latvijas sieviešu tenisa izlase piektdien pēc pirmās spēļu dienas Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņas izslēgšanas kārtas duelī pret Austrijas valstsvienību cīnās neizšķirti 1-1.

Duelis starp mājinieci Austriju un Latviju sākās ar Ostapenko (WTA ranga 18. vieta) dueli pret Tamiru Pašeku (WTA 492.). Latviete ļoti smagā cīņā guva uzvaru ar 3-6, 6-2, 7-6 (11:9), tādējādi izvirzot Latviju vadībā ar 1-0. Duelī uzvarēs tā komanda, kas pirmā triumfēs trīs mačos.

Taibreikā Ostapenko atspēlēja divas mačbumbas, bet pati trešajā setā, esot vadībā ar breika pārsvaru, nespēja divreiz izservēt maču.

Kaut arī pirms mača uzskatīta par neapšaubāmu favorīti, Ostapenko to neapliecināja laukumā. Latviete spēli sāka ar zaudētu servi un no iedzinējas lomas tā arī neatspēlējās. Otrajā setā viņa jau spēlēja apņēmīgāk un agresīvāk, pirms tam teicami servējošajai Pašekai radās pirmās grūtības ar pirmo servi.

Otro setu Ostapenko uzvarēja ar 6-3, bet trešais sets ritēja spraigā cīņā. Latviete tā laikā divreiz neizservēja maču, ļaujot pasaules piektā simta tenisistei Pašekai cīņu aizvest līdz taibreikam. Tajā austriete tika pie divām mačbumbām, kuras Ostapenko atspēlēja un beigu beigās spēja novest cīņu līdz grūtai uzvarai.

Pēc Ostapenko spēles laukumā devās Daniela Vismane (WTA 266.), kura ar 3-6, 1-6 piekāpās Sinjai Krausai (WTA 197.).

Vismane spēles piektajā geimā zaudēja serves geimu, un seta turpinājumā tā arī netika pie iespējas atspēlēties. Savukārt otrajā setā Krausa darbojās pārliecinošāk, un Vismanei izdevās tikai vienreiz nosargāt savu servi. Lai arī viņa tika pie breika iespējas mača galotnē, latviete to neizmantoja.

Sestdien Latvijas un Austrijas duelis turpināsies. Paredzēts, ka Ostapenko un Vismane mainīsies ar pretiniecēm, taču kapteiņi var veikt izmaiņas sastāvos.

Portāls "Delfi" piedāvāja abu maču teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Billijas Džīnas Kingas kauss tenisā: Austrija - Latvija

Latvijas un Austrijas tenisistes pēc pirmās dienas cīnās neizšķirti 1-1

Sinja Krausa - Daniela Vismane 6-3, 6-1. Vismane zaudē maču. Krausa ātri guva divus punktus, taču trešajā izspēlē Vismane nospēlēja plaši un guva punktu. Krausa sita tīklā, un rezultāts kļuva 30:30. Latvijas tenisistei "norāvās" sitiens, kas deva mačbumbu Krausai. Krausa no labās netrāpīja sitienu gar sāna līniju, bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu. Vismane ieguva pirmo breikbumbu spēlēm, bet to neizdevās izmantot, neuzņemot pretinieces otro servi. Krausa guva nākamos divus punktus un uzvarēja maču.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 6-3, 1-5. Vismane zaudē vēl vienu serves geimu.Pie rezultāta 30:30 Vismane lūkoja uzbrukt no labās gar sāna līniju, taču viņas sistā bumbiņa atdūrās tīklā. Krausa sita tīklā, un Vismane tādējādi atspēlēja breikbumbu. Vismanei pēc tam neizdevās izmantot gremdi, un pretiniece ieguva vēl vienu breika iespēju, taču Krausa serves uzņemšanā sita tīklā. Krausa tika pie trešās iespējas lauzt Vismanes servi, precīzi sitot no labās. Latviete divreiz pēc kārtas teicami servēja, taču tad viņai neizdevās precīzi mainīt izspēļu virzienu, izsitot ārpus laukuma. Vismane no kreisās netrāpīja laukumā, bet Krausa netrāpīja saīsināto sitienu. Ar otro piegājienu Krausai saīsinātais sitiens nostrādāja. Lai arī Vismane tika līdz bumbiņai, to pāri dabūt neizdevās. Ar piekto piegājienu austriete lauza latvietes servi.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 6-3, 4-1Krausa "sausā" uzvar serves geimu un pietuvojas uzvarai mačā.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 6-3, 3-1. Vismane zaudē serves geimu.Vismane ar ātru uzbrukumu no labās pa diagonāli pārspēja pretinieces aizsardzību, bet pēc tam viņas sistā bumbiņa atdūrās tīklā. Krausa ar uzbrukumu no labās guva punktu, bet tad Vismane netrāpīja laukumā pavisam nedaudz. Krausa ieguva divkāršo breikbumbu. Pirmo latviete atspēlēja, taču pēc tam garā izspēlē Krausa pārņēma iniciatīvu un panāca Vismanes sitienu tīklā.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 6-3, 2-1Krausa devās pie tīkla un uzbruka precīzi, garā nākamajā izspēlē viņa kļūdījās. Austriete pēc tam izpildīja precīzu saīsināto sitienu, bet pēc latvietes auta rezultāts kļuva 15:40. Krausa nodzenāja Vismani pa gala līniju un guva punktu ar gremdi.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 6-3, 1-1Krausa guva pirmos punktus, bet tad nākamajās izspēlēs viņa pieļāva kļūdas.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 6-3, 1-0Otrā seta iesākumā Krausa no kreisās sita tīklā, bet otrajā izspēlē, kas bija gara, austriete tika pie sev ērtā sitiena no labās un guva punktu pa diagonāli. Krausa pieļāva kļūdu, netrāpot laukumā, taču viņai pēc tam izdevās vēl viens diagonāles sitiens (30:30). Vismanei neizdevās izmantot pretinieces otro servi, uzbrūkot "par garu", bet tad austriete vēlreiz no labās sita precīzi laukumā.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 6-3. Vismane zaudē pirmo setu. Vismane provocēja pretinieci uz kļūdām, bet Krausa ar spēcīgiem sitieniem no labās guva punktus. Rezultāts nonāca līdz 30:30, bet Krausa ieguva setbumbu, kad Vismanei neizdevās atvairīt sitienu no kreisās gar sāna līniju. Vismane netrāpīja pirmo servi, bet otrā serve bija vāja, un Krausa trāpīja uzbrukuma sitienu.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 5-3Krausa pēc labas serves izdevās spēcīgs uzbrukuma sitiens. Otrā izspēle bija garāka, kurā latviete panāca pretinieces kļūdu, tomēr turpinājums aizritēja ar Krausas pārsvaru.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 4-3Tiklīdz Vismane trāpīja pirmās serves, tā Krausai nebija tik liels pārsvars. Viņa panāca 40:0, bet tad Krausa guva punktu ar precīzu sitienu no labās. Latviete pēcāk trāpīja bumbiņu tīklā, taču spēja panākt pretinieces kļūdu.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 4-2Vismanei pirmajā izspēlē neizdevās trāpīt uzbrukumu no labās, pēc tam Krausa izcēlās ar "eisu". Krausa ar precīzu pirmo servi ieguva sev lielisku uzbrukumu iespēju ar nākamo sitienu, bet noslēgumā Vismane neveiksmīgi uzbruka uzņemšanā un vēlreiz palika "sausā".

Sinja Krausa - Daniela Vismane 3-2. Vismane zaudē serves geimu.Krausa izcēlās ar labu uzbrukumu gar sāna līniju, bet pēc tam Vismane noturēja aizsardzību un pārgāja uzbrukumā, izpildot skaistu sitienu no kreisās. Austriete trāpīja divus uzbrukumus otrās serves uzņemšanās, iegūstot divas breikbumbas. Arī trešā izspēle pēc kārtas noslēdzās identiski - vāja Vismanes otrā serve un Krausas uzbrukums brīvajā laukumā.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 2-2Krausa ar labām servēm ieguva pārvaru un panāca 40:0. Beidzot Vismane labi uzņēma servi un ieguva izspēles iniciatīvu, bet noslēgumā latvietes sitiens atdūrās tīkla trosē un nepārvēlās pāri.

Sinja Krausa - Daniela Vismane1-2Vismane guva divus ātrus punktus, bet trešajā izspēlē Krausa izmantoja vāju otro servi. Austrietei nepaveicās, kad bumbiņa skāra tīkla trosi un izlidoja ārpus laukuma. Vismane turpināja droši un ar labu servēšanu noslēdza geimu.

Sinja Krausa - Daniela Vismane 1-1Krausa arī savas serves geimu iesāka droši. Jau pirmajā izspēlē viņa trāpīja pa sāna līniju, un Vismane padiskutēja ar tiesnesi, pētot bumbiņas nospiedumu, vai tiešām tā bijusi laukumā. Turpinājumā Krausa latvieti atstāja "uz nulles".

Sinja Krausa - Daniela Vismane 0-1Spēli ar servi sāk Vismane, kura ātri iegūst 40:0 vadību un triumfē mača pirmajā geimā.

Tūlīt sāksies Vismanes un Krausas cīņa. Vai gaidāms vēl viens spraigs mačs?

Jau pēc brīža laukumā dosies Daniela Vismane (WTA 266.), kura aizvadīs maču pret Sinju Krausu (WTA 197.).

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 6-7 (9:11)9:10 Ostapenko triec no gaisa un tiek pie vēl vienas mačbumbas.9:11 Latvijas tenisiste lieliski atgriež servi, un Pašeka sit autā. Ostapenko uzvar ļoti sarežģītā mačā!

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 6-6Taibreika gaita:0:1 Ostapenko taibreiku sāk ar minibreiku.1:1 Arī Pašeka atbild ar minibreiku, Ostapenko pārcentās, mēģinot trāpīt pārāk precīzi un izsitot autā.1:2 Ostapenko trāpa labajā stūrī, atstājot pretinieci nekustīgu.1:3 Latvietei vēl viens minibreiks.2:3 Pašeka atbild ar to pašu, latviete izsit bumbiņu autā.3:3 Ostapenko iesit tīklā, pievienojot vēl vienu nepiespiesto kļūdu.3:4 Pēc garas izspēles Pašeka izsit autā.4:4 Kaut arī tikai ar otro servi - Pašeka gūst punktu, jo Ostapenko ar pārāk spēcīgu sitienu tālu autā.4:5 Ostapenko lieliski uzņem servi, tiekot pie minibreika.5:5 Latviete pēc vājas otrās serves sit tīklā.6:5 Ostapenko garā izspēlē nespēj uzņemt bumbiņu, Pašeka par mata tiesu trāpa laukumā. Mačbumba austrietei.6:6 Pašeka neizservē spēli, Ostapenko atspēlē mačbumbu.6:7 Ostapenko teicami izdzenā pretinieci un tiek pie mačbumbas.7:7 Tiesnesis aptur izspēli, šķietami bumbai lidojot autā pēc Pašekas sitiena. Izspēle tiek atkārtota, un tajā uzvar austriete ar spēcīgu sitienu pārsteidzot Ostapenko.8:7 Pašeka uzvar vēlreiz un tiek pie otrās mačbumbas.8:8 Ostapenko lieliski atgriež otro servi, sagādā Pašekai grūtības un vēlreiz izglābjas.8:9 Ostapenko veic lielisku diagonālo sitienu un pārņem vadību.9:9 Vēl viena nepiespiestā kļūda - Ostapenko sit tīklā.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 6-6Breiks Pašekai! Ostapenko otro reizi servē par uzvaru spēlē. Kaut arī šo geimu viņa sāk ar nepiespiesto kļūdu, turpinājums ir sekmīgāks, izvirzoties vadībā ar 30:15. Tomēr Pašeka atspēlējas un ar ļoti precīzu sitienu tiek pie breikbumbas (40:30), ko arī izmanto, jo Ostapenko izsit autā. Šī mača uzvarētāja noskaidrosies taibreikā.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 5-6Breiks Ostapenko! Spēle turpinās kā pa viļņiem. Šoreiz Ostapenko pie sāncenses serves ātri iegūst 40:0 vadību, un arī viņa šo situāciju izmanto, geimu noslēdzot ar pretinieces aizsūtīšanu uz otru laukuma pusi.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 5-5Breiks Pašekai! Ostapenko savas serves geimu sāk nepārliecinoši, svarīgā brīdī nonākot iedzinējos ar 0:40, turklāt austriete šo situāciju izmanto un lauž latvietes servi.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 4-5Breikbumba Ostapenko! Spraigā Pašekas serves geimā Ostapenko pie 30:30 iegūst breikbumbu, jo viņa ļoti spēcīgi atgriež sāncenses servi. Austrijas tenisiste ar jaudīgu pirmo servi gan panāk "vienādi". Tomēr latvietes izpildījumā seko vēl viena ļoti spēcīgi kājās atgriezta otrā serve. Breikbumba tiek izmantota, Ostapenko pretinieci aizsūtot uz citu laukuma pusi. Tūlīt Latvijas pirmā rakete servēs par uzvaru mačā.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 4-4Pašeka, neapmierināta par tiesnešu lēmumu, pie Ostapenko serves no 0:30 panāk 30:30. Tomēr latviete izšķirošajos brīžos nospēlē pārliecinoši un nosargā servi.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 4-3Ostapenko pie pretinieces serves nonāk iedzinējos ar 15:40, taču Pašekas dubultkļūda un pašas spēcīgs sitiens ļauj panākt "vienādi". Austrietei vēlreiz notrīc roka, dodot Latvijas tenisistei breikbumbu, kas gan tiek atspēlēta ar ļoti spēcīgu pirmo servi. Turpinājumā Pašeka ar jaudīgu servi uzvar geimā.

https://twitter.com/Ygrk21/status/1591064042319536128

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 3-3Breiks Pašekai! Latvijas tenisiste nonāk tuvu uzvarai savas serves geimā, taču tad trāpa tīklā, kas Pašekai ļauj panākt "vienādi". Turpinājumā Ostapenko pieļauj dubultkļūdu, uzdāvinot austrietei breikbumbu, ko viņa arī izmanto, jo latviete sit autā.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 2-3Breiks Ostapenko! Latvijas tenisiste atbild ar agresīvu tenisu un iegūst uzreiz trīs breikbumbas (40:0). Tiek izmantota uzreiz pirmā - pēc spēcīga Ostapenko sitiena Pašeka izsit autā.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 2-2Breiks Pašekai! Ostapenko atkal pāris epizodēs nospēlē pavirši, un pēc viņas sitiena autā austriete tiek pie divām breikbumbām (40:15). Pirmo latviete ar servi atspēlē, taču pēc tam izsit autā. Pašeka atspēlē breiku.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 1-2Austriete savā serves geimā neatstāj Ostapenko nekādus variantus, atstājot latvieti uz nulles.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 0-2Ostapenko savā serves geimā sākumā izdzenā pretinieci un iegūst vadību, taču pavirši sitieni ļauj austrietei panākt 30:30. Tomēr beigu beigās latviete savu servi nosargā.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6, 0-1Breiks Ostapenko! Trešo setu ar servi sāk Pašeka, un iniciatīvu pārņēmusī Ostapenko garā izspēlē ar sarežģītu sitienu iegūst divas breikbumbas (40:15). Pašeka sit autā, un Ostapenko trešo setu sāk ar breiku.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-6Ostapenko uzvar otro setu! Latvijas tenisiste pārliecinoši gana izservē otro setu. Uzvarētāja noskaidrosies izšķirošajā - trešajā - setā.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-5Breiks Ostapenko! Šoreiz jau Latvijas tenisiste izmanto ne pārāk pārliecinošo Pašekas spēli. Austrietes serve vairs nav tādā līmenī kā iepriekš. Ostapenko iegūst divas breikbumbas (40:15). Pirmo Pašeka atspēlē, bet pēc tam viņa izsit autā. Ostapenko nākamajā geimā servēs par uzvaru otrajā setā.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 2-4Breiks Pašekai! Pašeka ātri atspēlē vienu no diviem breikiem. Ostapenko šo geimu aizvada paviršāk, un diezgan viegli ļauj pretiniecei lauzt servi.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 1-4Breiks Ostapenko! Austrijas tenisiste pārliecinoši sāk savas serves geimu (40:15), tomēr agresīvs teniss ļauj Ostapenko panākt "vienādi". Latvijas tenisiste atspēlē vēl pāris breikbumbas un pēc Pašekas sitiena autā iegūst breikbumbu. Tā paliek neizmantota, taču pēcāk sitiens līnijā ļauj iegūt vēl vienu breikbumbu. Pēc tam gan Ostapenko sit autā, tomēr pēc tam iegūtā trešā breikbumba beidzot tiek izmantota.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 1-3Otro setu Ostapenko sākusi ar labu sniegumu savos serves geimos. Pašeka īsti neiesaistās cīņā par iespēju tikt pie breika.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 1-2Spraigs Pašekas serves geims. Latviete no 30:15 nonāk iedzinējos ar 30:40, panāk "vienādi", taču pie breika iespējām netiek.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 0-2Ostapenko pie savas serves ātri panāk 40:0, taču latvietes paviršības ļauj Pašekai uzvarēt divas izspēles. Līdz "vienādi" pretiniece gan netiek.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3, 0-1Breiks Ostapenko! Otro setu ar servi sāk Pašeka. Pirmajā setā viņa trāpīja 18 no 20 pirmajām servēm, atstājot Ostapenko bez nevienas breikbumbas. Pie tādas, austrietei sitot autā, beidzot izdodas tikt šajā geimā (40:30), taču Pašeka ar eisu otrajā (!) servē panāk "vienādi". Pēcāk Latvijas tenisiste iegūst vēl vienu breikbumbu, to Pašeka atspēlē, taču tik un tā nespēj noslēgt geimu. Ostapenko tiek pie vēl vienas breikbumbas, bet Pašeka ar fenomenālu aizsardzību piespiež latvieti izsist autā. Ar servi tik labi neklājas arī austrietei, un Ostapenko tiek pie vēl vienas breikbumbas, un viņa beidzot iegūst breiku pēc Pašekas sitiena autā.

https://twitter.com/Alex_Boroch/status/1591045467148013570

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 6-3Breiks Pašekai! Pašeka spēlē brīvi un pārliecinoši, tas pie Ostapenko serves viņai ļauj izvirzīties vadībā ar 30:0. Latvietes sistiens autā dāvina austrietei divas setbumbas (40:15). Ostapenko vēlreiz sit autā, un Pašeka negaidīti pārliecinoši uzvar pirmo setu.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 5-3Pašekai ir ievērojami labāka serve. Ostapenko šajā geimā paliek pat bez uzvarētas izspēles.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 4-3Ostapenko atkal liek nervozēt pie savas serves. Pēc 30:0 pretiniece panāk neizšķirtu, taču labi iegriezta serve ļauj atkal geimā pārņemt vadību un galu galā arī tajā uzvarēt.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 4-2Ostapenko ļoti garā izspēlē gūst svarīgu punktu un pie pretinieces servi panāk 30:30, taču Pašeka atbild ar lielisku servi un pēc tam nosargā uzvaru geimā.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 3-2Ostapenko - kā ierasts - lielas problēmas ar pirmo servi, taču izdodas pie otrās serves panākt 40:15. Geims noslēdzas ar lielisku latvietes sitienu kreisajā stūrī.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 3-1Austriete maču sākusi ar labām pirmajām servēm, kas dod augļus arī uz tablo. Arī šajā geimā Ostapenko netiek pie breika iespējas.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 2-1Ostapenko ne bez grūtībām nosargā savu servi. Pie 30:30 viņa uzvar divās izspēlēs pēc kārtas, geimu noslēdzot ar spēcīgu sitienu labajā laukuma pusē.

https://twitter.com/Alex_Boroch/status/1591039509440843776

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 2-0Pašeka labi servē un neļauj Ostapenko uzvarēt nevienā izspēlē. Latvijas tenisistei pieticīgs mača sākums.

Tamira Pašeka - Jeļena Ostapenko 1-0Pašekai breiks! Latvijas tenisiste izsit autā un pasniedz Pašekai divas breikbumbas (40:15). Ar uzbrukumu no kreisās puses Ostapenko pirmo atspēlē un pēc tam panāk arī "vienādi". Tomēr pēc tam Pašeka tiek pie vēl vienas breika iespējas, latviete iesit tīklā un ātri nonāk iedzinējos ar breiku.

Mačs starp Ostapenko un Pašeku ir sācies! To ar servi sāk latviete.

Ostapenko pretiniece, 31 gadu vecā Pašeka pirms nepilniem desmit gadiem iekļuva pasaules ranga "Top30", taču šobrīd WTA rangā ir vien 492. pozīcijā.

Spēles sākums nedaudz aizkavēsies. Nupat noslēdzās atklāšana, un tūlīt pirmā mača dalībniecēm jāsāk iesildīties.

Šopavasar Latvijas tenisistes Kingas kausa kvalifikācijas spēlēs piekāpās Kanādas tenisistēm un nekvalificējās finālturnīram. Šajās spēlēs latvietes spēlēja bez Ostapenko un Anastasijas Sevastovas, kur šobrīd ir ģimenes pieauguma gaidībās un paņēmusi pauzi no tenisa.

Šī pāra uzvarētājas izcīnīs iespēju spēlēt finālturnīra kvalifikācijas turnīrā. Pie panākuma tiks tā komanda, kas pirmā gūs trīs uzvaras.

Tikmēr Austrijas izlases kapteine Mariona Maruska pirms dueļa sacīja, ka Ostapenko pāriešana no cietā seguma un māla, uz kāda tiek spēlēts Austrijā, nebūs tā vieglākā.https://www.delfi.lv/article.php?id=54924896

Latvijas tenisa izlasi Billijas Džīnas Kingas kausa izcīņas "play-off" duelī pret Austriju vienspēlēs pārstāvēs Jeļena Ostapenko un Daniela Vismane.Vispirms piektdien pulksten 13.45 kortā dosies Ostapenko (WTA 18.), kura spēkosies ar Tamiru Pašeku (WTA 492.), bet pēc tam Vismane (WTA 266.) aizvadīs maču pret Sinju Krausu (WTA 197.).Sestdien paredzēts, ka Ostapenko un Vismane mainīsies ar pretiniecēm, bet dubulspēlei pieteikta Diāna Marcinkēviča un Beatrise Zeltiņa, kuras tiksies ar Krausu un Melāniju Klafneri.https://www.delfi.lv/article.php?id=54928922