Liepājā notiks ITF tenisa sacensības sievietēm

No 20. līdz 26. janvārim Liepājas Olimpiskā centra Tenisa hallē norisināsies starptautiskās Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W15 kategorijas sacensības sievietēm "Liepaja Open" ar 15 000 ASV dolāru balvu fondu, informēja organizatoru pārstāvji.

Sacensībās piedalīsies tenisistes, kuras atrodas WTA reitingā. Lielākā daļa no dalībniecēm atrodas 500 labāko pasaules tenisistu sarakstā. Vēlmi piedalīties šajās sacensībās izrādījušas tenisistes no tādām valstīm kā Turcija, Šveice, Lielbritānija, Vācija, Krievija, Maķedonija, Nīderlande, Itālija, Bulgārija, Somija, Slovākija, Francija, Ungārija, Zviedrija, Serbija, Igaunija, Norvēģija, Čehija, ASV, Horvātija, Lietuva, Izraēla, Austrija, un, protams, arī Latvija. Augstākajā pozīcijā WTA rangā no iespējamajām dalībniecēm ir Turcijas pārstāve Ipeka Sojlu, kura reitingā atrodas 276.vietā.

Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēs Elza Tomase un Alise Vindiga, kuras saņēmušas īpašo uzaicinājumu piedalīties šajās sacensībās kā mājinieces.

Šāda mēroga tenisa turnīrs Liepājā norisināsies pirmo reizi. Pēdējo reizi Latvijā ITF Sieviešu pasaules tenisa tūres sacensības tika organizētas 1997.gadā, kad tās norisinājās Jūrmalā. Savukārt aizvadītā gada jūlijā Jūrmalā notika "WTA International" sērijas turnīrs, kurā uzvarēja Anastasija Sevastova.

ITF sieviešu pasaules tenisa tūre nodrošina sākuma līmeņa un vidēja līmeņa profesionālus turnīrus. Šī tūre ir kā pakāpiens starp ITF Junioru pasaules tenisa tūri un WTA tūri. ITF turnīru rezultāti tiek iekļauti WTA rangā, kas ļauj profesionālajām tenisa spēlētājām progresēt līdz sieviešu profesionālā tenisa elites līmenim.

Turnīra veids, kas notiks arī Liepājā, ar balvu fondu 15 000 ASV dolāru, ietver rezervētas pamatturnīra vietas ITF Juniors Top 100 tenisistēm, nodrošinot vienmērīgu ceļu labākajiem jaunajiem talantiem, lai viņi varētu iekļūt profesionālā tenisa turnīrā. ITF sieviešu pasaules tenisa tūre ir arī paredzēta, lai ar naudas balvu palīdzību varētu samazināt spēlētāju izmaksas un galu galā ļautu tenisa spēlētājām nopelnīt iztiku arī nespēlējot WTA tūrē.