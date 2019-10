Lincas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko Lincas "International" ceturtdaļfinālā tiksies ar Kazahstānas tenisisti Jeļenu Rjabkinu.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Lincas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 2-2 Ostapenko pieļāva kļūdas, un pie rezultāta 30:40 viņa deva pretiniecei breika iespēju. Ar saīsināto sitienu Latvijas tenisiste rezultātu izlīdzināja. Ostapenko uzvarēja nākamajā izspēlē, taču mirkli vēlāk pieļāva dubultkļūdu. Viņa turpināja ar labu otro servi, bet noslēgumā veiksmīgi trāpīja tīkla trosē, un bumbiņa pārvēlās pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 1-2Ostapenko atkal nonāca iedzinējos ar 0:40, bet tad viņa no kreisās teicami uzbruka no kreisās gar sāna līniju. Nākamajā izspēlē viņa izspēlē nospēlēja pacietīgi un uzbruka no labās, atspēlējot vēl vienu punktu. Rjabkina pēc tam trāpīja tīklā, taču noslēgumā ar diviem "eisiem" izglābās.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 1-1Ostapenko serves kazahietei bija grūti uzņemamas, un tas rīdziniecei deva trīs punktus pēc kārtas. Tad īsā izspēlē Rjabkina sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 0-1Rjabkina maču iesāka ar drošu sniegumu un serves geimu uzvarēja "sausā".

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina. Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Abām tenisistēm šī ir pirmā savstarpējā spēle.

Jeļena Ostapenko turpina Lincas "International" sērijas turnīru, kur viņa aizspēlējusies līdz ceturtdaļfinālam. Viņas pretiniece būs kazahiete Jeļena Rjabkina. Ostapenko WTA rangā atrodama 72.vietā, bet Kazahstānas tenisiste ir 43.pozīcijā.