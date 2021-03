Maiami tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien aizvada Maiami 1000 punktu WTA turnīra otrās kārtas maču pret Beļģijas spēlētāju Kirstenu Flipkensu.

Maiami tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 4-0Ostapenko teicami darbojās serves geimā ievadā, ātri gūstot punktus, tostarp arī "eisu". Pie rezultāta 40:0 viņa pieļāva dubultkļūdu, bet tam sekoja vāja otrā serve, ko Flipkensa izmantoja, lai gūtu punktu. Pretinieces atspēlēšanos viņa nepieļāva.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 3-0. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi. Ostapenko teicami uzņēma pretinieces otro servi un raidīja to spēcīgi pa diagonāli. Tad Flipkensa pieļāva dubultkļūdu. Ostapenko ieguva trīskāršo breikbumbu, kad apspēlēja pretinieci, kura devās pie tīkla. Flipkensa ieraidīja bumbiņu tīklā, un Ostapenko turpināja teicamo spēles sākumu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 2-0Flipkensa uzņēma saīsināto sitienu un pati izpildīja sitienu tuvu tīklam, kas ļāva gūt punktu. Tad Beļģijas tenisiste divās izspēlēs pēc kārtas pieļāva kļūdas, bet ar skaistu uzbrukumu no labās Ostapenko panāca 40:15. Flipkensa no sarežģītas situācijas trāpīja no kreisās gar sāna līniju, bet Ostapenko ar vēl vienu "tīru" punktu noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pirmajā izspēlē Ostapenko no labās trāpīja bumbiņu tīklā, tomēr nākamajās izspēlēs rīdziniece ar savu spēcīgo uzbrukumu panāca beļģietes kļūdas (30:15). Nākamā serves uzņemšana Ostapenko neizdevās, un viņa netrāpīja laukumā, bet tad viņa ieguva breika iespēju pēc Flipkensas sitiena tīklā. To viņa izmantoja, kad atkal spēcīgs sitiens izrādījās Flipkensai par sarežģītu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Jeļena Ostapenko Maiami turnīru turpina ar otrās kārtas maču pret pieredzējušo beļģieti Kirstenu Flipkensu. Ostapenko WTA rangā ieņem 54.pozīciju, bet Flipkensa ir 94.vietā.Abas tenisistes spēkojušās četras reizes. Pirms Ostapenko bija sasniegusi ranga TOP 100 Flipkensa viņu uzvarēja trīs reizes, bet 2018. gada Vimbldonas čempionātā Ostapenko pārliecinoši pieveica beļģieti.