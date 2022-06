Mājiniece Boltera Vimbldonas otrajā kārtā negaidīti pieveic Plīškovu

Vimbldonas tenisa čempionāta otro kārtu ceturtdien nepārvarēja sacensībās ar sesto numuru izsētā čehiete Karolīna Plīškova, kura piekāpās pasaules ranga otrā simta britu tenisistei Keitijai Bolterai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Boltera (WTA 118.) pret pasaules ranga septīto numuru svinēja negaidītu uzvaru ar 3-6, 7-6 (7:4), 6-4.

Piecās iepriekšējās reizēs Vimbldonā Boltera nebija tikusi tālāk par otro kārtu, kā arī vienīgajā savstarpējā spēlē 2018.gadā bija uzvarējusi teicamās serves īpašniece čehiete.

Trešajā kārtā iekļuva turnīra ceturtā rakete spāniete Paula Badosa, kura ar 6-3, 6-2 apspēlēja beļģieti Irinu Baru, čehiete Petra Kvitova, (WTA 26.), kura ar 6-1, 7-6 (7:5) pieveica Anu Bogdanu no Rumānijas (WTA 111.), Elīze Mertensa no Beļģijas (WTA 31.), kura ar 3-6, 7-6 (7:5) 7-5 apspēlēja pasaules ranga 100.numuru no Ungārijas Pannu Udvardi, un kazahstāniete Jeļena Ribakina (WTA 23.), kura ar 6-4, 7-6 (7:5) pieveica kanādieti Bjanku Andresku (WTA 56.).

Jau ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Jeļena Ostapenko vienspēlēs sasniegusi trešo kārtu. Pirmās kārtas mačā Ostapenko ar 6-4, 6-4 pārspēja Francijas tenisisti Oseanu Dodēnu (WTA 85.), bet otrajā mačā ar 6-2, 6-2 pieveica Beļģijas tenisisti Janīnu Vikmaijeri (WTA 606.).

Trešajā kārtā Ostapenko pretiniece būs rumāniete Irina-Kamēlija Begu (WTA 43.).

Vimbldonas čempionāts norisināsies no 27.jūnija līdz 10.jūlijam.