Marcinkēviča un Gulbis centīsies iekļūt 'US Open' pamatturnīrā

Latvijas tenisisti Diāna Marcinkēviča un Ernests Gulbis pirmdien aizvadīs savas pirmās cīņas pēdējā šīs sezonas "Grand Slam" turnīra kvalifikācijā, mēģinot iekļūt "US Open" pamatsacensībās.

Gulbis (ATP 124.) pirmajā kvalifikācijas kārtā tiksies ar japāni Josuki Vatanuki, kurš ATP rangā ieņem 228. pozīciju. Mača sākums paredzēts ap pulksten 21 pēc Latvijas laika.

Abi tenisisti iepriekš savā starpā nav tikušies.

Gulbis aizvada neveiksmīgu sezonu, jo viņš 31 vienspēļu mačā izcīnījis tikai septiņas uzvaras, turklāt viņam bija septiņu zaudējumu sērija un vēl vienā no pēdējiem mačiem viņš izstājās.

Vislabāk Gulbim šogad veicās Indijā notikušajā Mahārāštras "ATP World Tour 250" sacensībās, kur izdevās aizkļūt līdz ceturtdaļfinālam. Tiesa, šis bija pirmais šī gada turnīrs, un kopš tā Latvijas tenisistam ne reizi nav izdevies tikt tālāk par otro kārtu.

Tikmēr Vatanuke šosezon aizvadījis 26 spēles, kurās 11 reizes izdevies uzvarēt. Tomēr tenisists teju vai visus turnīrus aizvadījis "Challenger" līmenī un vienīgo reizi ATP turnīrā šogad spēlēja februārī "ATP World Tour 250" raudzes sacensībās. Japānis karjeras laikā pie tituliem vēl nav ticis.

Gulbis "US Open" spēlēs jau 12. reizi, bet vislabāk veicies pirmajā gadā (2007.), kad izdevās aizspēlēties līdz astotdaļfinālam. Zīmīgi, ka šī būs tikai otrā reize, kad latvietis sacensības sāks no kvalifikācijas turnīra. Savukārt viņa pretiniekam šī būs debija "US Open" turnīrā.

Savukārt pulksten 18 kortā dosies arī Marcinkēviča (WTA 204.), kura kvalifikācijas pirmajā kārtā spēkosies ar Ludmilu Samsonovu (WTA 133.).

Abas tenisistes savā starpā tikušās vienreiz, kad pērn Francijas pilsētas Senmalo turnīra kvalifikācijā pārāka ar 7-5, 2-6, 6-2 bija Samsonova.

Marcinkēviča šosezon aizvadījusi 46 vienspēļu mačus, 21 no tiem izcīnot uzvaru, tomēr lielākā daļa no turnīriem bijuši zemākas raudzes, startējot Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Pasaules tūres sacensībās. Savukārt Samsonova kortā kāpusi 41 reizi, izcīnot 21 panākumu. Arī viņa šogad piedalījusies ITF turnīros, tomēr bez tiem, Samsonova uzspēlēja arī Francijas atklātā čempionāta pamatturnīrā, kā arī jūlija beigās Palermo sasniedza "International" raudzes sacensību pusfinālu.

Neviena no sportistēm karjeras laikā WTA trofejas nav izcīnījušas. Samsonova šogad debitēs "US Open" turnīrā, bet Marcinkēviča 2015. gadā nespēja pārvarēt sacensību kvalifikācijas pirmo kārtu.

Prestižajā turnīrā startēs arī abas vadošās Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova.

"US Open" kvalifikācijā tenisistiem jāpārvar trīs kārtas, lai iekļūtu pamatturnīrā.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs norisināsies no 26. augusta līdz 7. septembrim.