Marcinkēvičai zaudējums Perigē W25 turnīra dubultspēļu finālā

Latvijas trešā rakete sieviešu tenisā Diāna Marcinkēviča sestdien Francijā piedzīvoja zaudējumu Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Pasaules tūres Perigē W25 turnīra dubultspēļu finālā.

Marcinkēviča kopā ar Mariju Gonsalesu no Kolumbijas, sacensībās būdamas izliktas ar otro numuru, dubultspēļu finālā ar 4-6, 2-6 pārliecinoši piekāpās čīlietei Barbarai Gatikai un brazīlietei Rebekai Pereirai.

Fināla sākumu par pāris stundām gan aizkavēja lietus.

Par fināla sasniegšanu Marcinkēviča nopelnīja 30 WTA dubultspēļu ranga punktus.

Pirmajā kārtā Latvijas un Kolumbijas duets ar 7-5, 3-6, 10:5 pieveica Kristīnu Eni no Beļģijas un Melāniju Stoku no Norvēģijas, bet ceturtdaļfināla mačā viņas ar 4-6, 6-1, 13:11 apspēlēja krievieti Darju Mišinu un Jūliju Pajolu no Spānijas.

Savukārt dubultspēļu pusfinālā Marcinkēvičai un Gonsalesai bija jātiekas ar spānietēm Irēnu Eskoriuelu un Andreu Garsiju, tomēr pretinieces no cīņas atteicās.

Pirms tam vienspēļu turnīrā Marcinkēviča turpat Francijā aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam.