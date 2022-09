Māsas Viljamsas, iespējams, savā pēdējā kopīgajā mačā dubultspēlēs zaudē 'US Open' pirmajā kārtā

Zaudējumu ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā ceturtdien piedzīvoja māsas Serēna un Venusa Viljamsas.

ASV veterānes ar 6-7 (5:7), 4-6 atzina Lūcijas Hradeckas un Lindas Noskovas no Čehijas pārākumu. Šis, visticamāk, bija pēdējais Venusu kopīgais turnīrs. Māsas kopā karjeras laikā izcīnījušas 14 "Grand Slam" titulus dubultspēlēs.

Serena and Venus Williams receive a standing ovation after what is expected to be their final match together ❤️ #USOpen pic.twitter.com/gRpdQhSI67