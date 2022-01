Melburnas tenisa turnīrs: Anastasija Sevastova – Ena Lī. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova ceturtdien aizvada Melburnas "WTA 250" sērijas turnīra otrās kārtas maču, tiekoties ar amerikānieti Enu Lī.

Anastasija Sevastova – Ena Lī 1-6. Sevastova zaudē 1. setu. Sevastova cīnījās līdz galam, un viņa izmantoja iespējas gūt punktus. Pie tīkla ar gremdi viņa panāca rezultātu 40:40, tad viņa vēlreiz devās tuvāk tīklam un no kreisās guva punktu, panākot breikbumbu. Lī ar sitienu no kreisās trāpīja pa gala līniju un guva punktu, bet tad ar "eisu" viņa panāca otro setbumbu. Ar sitienu no labās pa diagonāli Lī uzvarēja pirmo setu. Sevastova pirmajā setā neizmantoja piecas breikbumbas.

Anastasija Sevastova – Ena Lī 1-5Lī apspēlēja Sevastovu, kura bija devusies tuvāk tīklam un netika galā ar sitienu no kreisās. Tenisiste no Latvijas nākamajā izspēlē sita tīklā, bet brīdi vēlāk arī Lī nedabūja bumbiņu pāri savai laukuma pusei. Pēc Lī neveiksmes serves uzņemšanā rezultāts kļuva 30:30, tad ar labu servi Sevastova atguva vadību. Garā izspēlē Sevastova panāca pretinieces kļūdu un nepalika "sausā" pirmajā setā.

Anastasija Sevastova – Ena Lī 0-5Sevastova netika galā Lī uzbrukumiem no labās, un viņa nespēja izrādīt pietiekamu pretestību amerikānietes serves geimā.

Anastasija Sevastova – Ena Lī 0-4. Sevastova zaudē vēl vienu serves geimu. Sevastova "izraustīja" pretinieci pa visu viņas laukuma pusi un skaistā veidā guva pirmo punktu geimā. Tad viņai sitiens no labās laukuma stūrī bija neprecīzs, Lī ar uzbrukumu no labās izvirzījās vadībā, tam sekoja Sevastovas sitiens tīklā (15:40). Sitiens ārpus laukuma, un Sevastova nonāca iedzinējos ar divu breiku deficītu.

Anastasija Sevastova – Ena Lī 0-3Lī ātri panāca rezultātu 30:0, taču nākamos trīs punktus pēc kārtas guva Sevastova, kura tādējādi ieguva iespēju breiku atspēlēt. Lī nākamo izspēli aizvadīja aktīvi, tika tuvāk tīklam un izlīdzināja rezultātu. Sevastova pie vēl vienas breika iespējas netika, un ASV tenisiste nostiprināja vadību.

Anastasija Sevastova – Ena Lī 0-2. Sevastova zaudē serves geimu. Lī vispirms netrāpīja laukumā, bet tad viņai izdevās spēcīgs uzbrukums no labās. Sevastovai neizdevās uzņemt pretinieces "nogriezto" sitienu, bet turpinājumā viņa ar savu pacietīgo spēli panāca pretinieces kļūdas (40:30). Sevastovas uzbrukums no labās gar sāna līniju bija neprecīzs, un liepājniece nespēja noslēgt serves geimu. Brīdi vēlāk Sevastovai vajadzēja atspēlēt breikbumbu, kad viņa netika galā ar pretinieces uzbrukumu no kreisās. Tad sitiens no kreisās pa diagonāli deva Sevastovai rezultātu "vairāk", taču viņa neizmantoja teicamu iespēju noslēgt geimu, trāpot tīklā uzbrukumu brīvajā laukuma pusē. Sevastovai neizdevās otrās serves, par ko Lī viņu divās epizodēs pēc kārtas sodīja. Šoreiz atspēlēt breikbumbu neizdevās, Sevastovai sitot bumbiņu tīklā.

Anastasija Sevastova – Ena Lī 0-1Savā serves geimā Lī pirmajās divās izspēlēs pieļāva kļūdas, bet tad viņa pie pirmā punkta tika, kad Sevastova serves uzņemšanā sita ārpus laukuma. Sevastova ieguva pirmo breikbumbu, kad ASV tenisiste pieļāva dubultkļūdu, taču pirmo iespēju latviete neizmantoja, atkal kļūdoties uzņemšanā. Pēc Sevastovas neprecīzā sitiena no labās rezultāts kļuva 40:40, bet Lī turpināja pieļaut kļūdas, šoreiz uzbrukumā sitot tīklā. Sevastovai nākamie divi uzbrukumi lidoja ārpus laukuma, un Lī izmantoja iespēju noslēgt smagu serves geimu, liekot Sevastovai izdarīt ne pārāk vieglu sitienu pa diagonāli, pēc kura bumbiņa atdūrās tīklā.

Anastasija Sevastova – Ena Lī. Spēle sākusies!Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Aizvadītajā sezonā 21 gadu vecā Ena Lī tik nominēta gada labākās jaunās spēlētājas balvai.

Sevastova pirmajā kārtā ar 6-4, 6-4 pieveica Francijas tenisisti Karolīnu Garsiju. Tā latvietei bija tikai otrā uzvara pēc pērnā gada Vimbldonas čempionāta un neveiksmīgi aizvadītas sezonas otrās daļas. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-ar-uzvaru-sak-2022-gadu.d?id=53923381

Anastasija Sevastova jauno sezonu sāka ar uzvaru, un ceturtdien viņa Melburnas turnīra otrajā kārtā mēģinās tikt pie vēl viena panākuma. Viņas pretiniece cīņā par vietu ceturtdaļfinālā būs amerikāniete Ena Lī. Vērtējot pēc WTA ranga Sevastova nav mača favorīte. Liepājniece ieņem 70.vietu, bet Lī atrodama 47.pozīcijā un turnīrā izlikta ar septīto numuru. Abas tenisistes līdzšinējā karjerā nav spēlējušas savā starpā.