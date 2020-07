'Merks Cup' tenisa turnīrs: Sevastova nespēj pretoties enerģiskajai Kontaveitai. Teksta tiešraide

Latvijas tenisa izlase trešdien uzsāk dalību "Merks Cup" tenisa turnīrā Tallinā, aizvadot piecas spēles pret kaimiņvalsts Igaunijas valstsvienību.

Pirmajā spēlē Kārlis Ozoliņš (ATP 1133., ITF Jun. 6.) ar rezultātu 6-1, 6-3 pārspēja Vladimiru Ivanovu (ATP 738.). Savukārt otrajā mačā Igaunijas izlase rezultātu izlīdzināja, Anetai Kontaveitai (WTA 22.) ar 6-1, 6-2 pieveicot Anastasiju Sevastovu (WTA 43.).

Ozoliņš lauza jau pirmo Ivanova servi, bet tad spēli turpināja ar ļoti precīzu un spēcīgu servēšanu. Pirmajā setā jauneklim uzvara ar rezultātu 6-1. Arīdzan otrais sets iesākās tāpat, bet tā laikā 33 gadus vecais Igaunijas tenisists izrādīja lielāku pretestību, brīžiem liekot Ozoliņam panervozēt arī savos serves geimos. Tomēr Ozoliņš vadību tā arī neatdeva, svinot uzvaru mačā ar rezultātu 6-1, 6-3.

Otrajā dienas spēlē absolūti dominēja Aneta Kontaveita, kura ar apbrīnojamu enerģiju un precizitāti apspēlēja Anastasiju Sevastovu. Pirmajā setā dižas intrigas nebija, bet mača izskaņā Sevastova spēja atgūties no divām mačbumbām, panākot rezultātu 2-5. Arīdzan nākamajā geimā liepājniece neļāva pretiniecei izmantot mačbumbu, tiekot pat pie breikbumbas. Tomēr laukuma saimniece serves geimu tā arī neatdeva, izcīnot uzvaru mačā ar ceturto iespēju.

Gulbis/Ozoliņš – Zops/Ivanovs 4-4Gulbis svarīgo geimu uzsāk ar netveramu servi, 15:0.

Gulbis/Ozoliņš – Zops/Ivanovs 4-4Gulbis izveicīgi nospēlē pie tīkla, raidot bumbiņu kājās Zopam, 0:15. Ivanova servi Gulbis gan atsit tīklā, 15:15. Uzreiz pēc tam tenisists nomaina raketi. Gulbis cenšas raidīt bumbu starp Igaunijas tenisistiem, taču Ivanovam nav problēmu bumbiņu atsist, 40:15. Mājinieki uzvar serves geimu. Stabilu spēli rāda arī Vladimirs Ivanovs.

Gulbis/Ozoliņš – Zops/Ivanovs 4-3Abi laukuma saimnieki tuvojas tīklam, bet Ozoliņš atrod vietu laukumā, kur bumbiņu sist garām Ivanovam, 30:0. Ivanovs veiksmīgi nospēlē pie tīkla, lai gan pirmo viņa sitienu Gulbis pat atsit, demonstrējot izcilu reakciju, 30:15. Ozoliņš pāris reizes cenšas "caursist" Igaunijas tenisistiem, bet beigās kļūdās. Jaunais tenisists atbild ar labu servi, 40:30. Zops kļūdās, izvēloties pozīciju, Ozoliņš bumbiņu sit pretējā virzienā. Kārtējais sīvais geims.

Gulbis/Ozoliņš – Zops/Ivanovs 3-3Zopam nepadodas bīstama otrā serve, bet pēc tam Igaunijas vadošais tenisists kļūdās, sitot pa līniju, 0:30. Ozoliņš neuzņem viņa servi, 15:30. Zops ar servi pārspēj arī Gulbi, 30:30. Ozoliņš no gala līnijas sit bumbiņu tīklā, 40:30. Zopam dubultkļūda, 40:40. Latvijas tenisistiem breikbumba. Viņi izvēlas, ka servi saņems Gulbis. Pieredzējušajam tenisistam tas neizdodas.

Pirmajos piecos geimos cīņa bijusi pietiekami līdzvērtīga. Pagaidām Latvijas tenisisti nav pierādījuši favorītu statusu.

Gulbis/Ozoliņš – Zops/Ivanovs 3-2Interesantā izspēlē Gulbis cenšas bumbiņu raidīt ļoti slīpi un šķērsām laukumam, bet tā lido ārpus laukuma, 15:15. Gulbim pāris izspēles vēlāk sanāk līdzīgs sitiens, bet šoreiz no kreisās puses. Ivanovs to nespēj atsist precīzi, 40:15. Gulbis izpilda netveramu servi.

Gulbis/Ozoliņš – Zops/Ivanovs 2-2Latvieši nespēj tikt galā ar Ivanova servēm, 0:30. Viesi padzen abus Igaunijas tenisistus aiz gala līnijas, Gulbis izpilda precīzu gremdi, 15:30. Ozoliņš nespēj uzņemt Ivanova serves divreiz pēc kārtas.

Gulbis/Ozoliņš – Zops/Ivanovs 2-1Serves spēks nav zudis Ozoliņam, bet punktus Latvijas izlase gūst pēc veiksmīgas Ozoliņa un Gulbja darbības izspēlēs, 40:15. Ozoliņš sit bekhendu gar pašu sānu līniju, tomēr bumbiņa krīt tieši ārpus laukuma, 40:30. Ivanovs negaidīti veiksmīgi atsit bumbiņu tieši laukumā pēc Ozoliņa serves, 40:40. Latvijas tenisisti tomēr izrauj uzvaru geimā.

Gulbis/Ozoliņš – Zops/Ivanovs 1-1Zops ar precīzām servēm un spēcīgiem sitieniem no spēles panāk 40:15. Tam gan seko dubultkļūda, 40:30. Jurgens Zops izpilda "eisu". Pārliecinošs geims vadošā Igaunijas tenisista izpildījumā.

Spēle sākusies! Gulbis/Ozoliņš – Zops/Ivanovs 1-0Mačs sākas ar viegliem punktiem Ozoliņam pie tīkla, 30:0. Abi gūti uzreiz pēc Gulbja serves. Beidzot spēle uzņem kādu ritējumu. Zops sit abiem Latvijas tenisistiem pa vidu, 30:15. Gulbim netverama serve, 40:15. "Eiss" arī ar otro servi! Pārliecinoša uzvara geimā.

Trešais sets dubultspēlēs šajā turnīrā tiks izspēlēts kā taibreiks. Tāpēc sagaidāma relatīvi īsa spēle.

Laukumā nāk Ernests Gulbis un Kārlis Ozoliņš. Tuvojas vīriešu dubultspēle jeb šīs dienas trešā spēle.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-6, 2-6. Kontaveita izlīdzina rezultātu sērijāTenisistēm spēkojoties no gala līnijām, pirmā kļūdās Sevastova, Kontaveitai 15:0. Nākamajā izspēlē igauniete jau piespiež Sevastovu atkāpties vairākus metrus aiz laukuma, 30:0. Dubultkļūda, 30:15. Igaunijas tenisiste atkal iekāpj laukumā, bet kļūdās bekhendā, 30:30. Sevastova tiesnesim ļoti emocionāli pasakās. Līdz lēmumam bija kāda sekunde jāpagaida. Vēl viena kļūda Kontaveitai. Breikbumba Sevastovai! Nevajadzīga kļūda Sevastovai, 40:40.Sevastovu pat nevar redzēt kadrā. Tik tālu viņu padzen Kontaveita. Trešā mačbumba mājiniecei! Sevastova atkal atspēlē punktu, 40:40. Sevastova neuzņem servi. Ceturtā mačbumba! To gan Kontaveita neiznieko.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-6, 2-5Dubultkļūda Sevastovai, 0:15. Ilgā izspēlē Kontaveita panāk 15:40. Pretiniecei divas mačbumbas. "Eiss" pa līniju Sevastovai, 30:40. Liepājniecei beidzot izdodas saīsinātais sitiens. Kontaveita līdz tam aizsteidzas, bet Sevastovai priekšā paliek brīvs laukums, 40:40. Igauniete neuzņem servi, pārsvars Sevastovai. Sevastova neticami ātri atspēlējas no divām pretinieces mačbumbām!

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-6, 1-5Tāda sajūta, ka Kontaveita ir visur. Igaunijas tenisiste reaģē uz katru sitienu, turpinot uzbrukt, līdz panāk 15:15. Veiksmīga serve, 30:15. Kontaveita uzreiz pēc serves triec bumbiņu laukuma stūrī, 40:15. Geims noslēdzas ar nepiespiestu Sevastovas kļūdu.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-6, 1-4. Sevastova zaudē serves geimuSevastova no gala līnijas izpilda izcilu saīsināto no kreisā puses, kas knapi pārkrīt pāri tīklam, 15:30. Kontaveita kļūdās no laukuma vidus, 30:30. Sevastovai neizdodas tenisa klasika "servēt vienā pusē, tad trāpīt otrā", bet geimam punktu jau pieliek pati Kontaveita.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-6, 1-3Kontaveitai labas pirmās serves ļauj panākt 30:15. Vēlreiz pretiniece veic netveramu sitienu uzreiz pēc serves, 40:15. Kontaveita turpina spēlēt uzbrūkoši. Sevastovai atliek tikai atsisties no gala līnijas, kamēr igauniete tuvojas tīklam. Pagaidām liepājniece nespēj lauzt spēles gaitu.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-6, 1-2. Sevastova zaudē serves geimuKontaveita atsit bumbiņu pēc serves Sevastovai pie kājām. Liepājniece nespēj pārsist to pāri tīklam, 0:15. Igaunijas tenisiste turpina spēlēt ar apbrīnojamu enerģiju. Pat Sevastovas serves geimā Kontaveita spēlē uzbrūkoši un panāk 0:40. Laukuma saimniece, ātri riskējot, uzdāvina divus punktus, 30:40. Geima izskaņā tomēr Kontaveita realizē vēl vienu ļoti spēcīgu bekhendu.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-6, 1-1Kontaveita gan precīzi servē, gan veiksmīgi spēlē pie tīkla, 30:0. Sevastova neuzņem vēl vienu servi, 40:0. Liepājniece vienu punktu atgūst, tomēr Kontaveita ar savu agresīvo spēles manieri izcīna uzvaru geimā.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-6, 1-0Igaunijas tenisiste atkal kļūdās pie tīkla, 15:0. Citādi pretiniece spēlējusi izcili. "Eiss", 30:0. Kontaveita geima izskaņā kļūdās.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-6. Kontaveita uzvar pirmo setuSevastova mazliet padzenā pretinieci, Kontaveitai 0:15. Sevastova cenšas pārcelt pretiniecei pāri "sveci". Latvijas tenisiste pamanās pat atsist gremdi, bet līdz otrajai pēc kārtas viņa vairs nepaspēj, 15:15. Kontaveita ar lielisku servi panāk 40:15. Sevastova nespēj atsist arī nākamo servi.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-5Kontaveita turpina ļoti enerģisku spēli, gūstot septīto punktu pēc kārtas. Vēl viens netverams sitiens un rezultāts jau 40:0. Vēl viens spēcīgs sitiens ļauj mājiniecei uzvarēt geimu.

Savdabīgā situācijā nonācis Deniss Pavlovs, kurš iepriekš bijis kapteinis vien Latvijas vīriešu izlasei. Iespējams, ka bijušajam tenisistam šī ir pirmā pieredze sieviešu tenisā. Pavlovs pārtraukuma laikā aprunājas ar Sevastovu.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-4Nepiespiesta kļūda nevajadzīgā situācijā, Kontaveitai 30:0. Igaunijas tenisiste serves geimā nezaudē ne punktu.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-3. Sevastova zaudē serves geimuTenisistes apmainās ar spēcīgiem sitieniem no gala līnijas, 15:15. Dubultkļūda, 15:30. Kontaveita atkal uzvar mazliet ilgākā izspēlē, 15:40. Pretiniecei divas breikbumbas. Igauniete atkal pieļauj pavisam vienkāršu kļūdu pie tīkla, 30:40. Sevastova noķer laukuma saimnieci pretkustībā! Rezultāts 40:40. Paaugstinājuma tiesnesis lemj, ka Sevastovas "eiss" nav ieskaitāms, lai gan līnījtiesnesis to atzina par precīzu. Situācija pārtop dubultkļūdā.

Sevastova starp geimiem nomaina raketi.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 1-2. Sevastova lauž Kontaveitas serviKontaveitai ļoti neveiksmīgs saīsinātais sitiens, 0:15. Igaunijas tenisiste nokļūst ļoti labā pozīcijā, bet kļūdās pie tīkla, 15:30. Dubultkļūda, 15:40. Divas breikbumbas Sevastovai. Latvijas tenisiste raida laukumā Kontaveitas otro servi.

Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 0-2. Sevastova zaudē serves geimuSevastova serves geimu sāk ar veiksmīgu servi. Kontaveita to nespēj uzņemt, 15:0. Igauniete apbrīnojami precīzi trāpa apvedošo sitienu, 15:30. Sevastovai atkal padodas laba serve, 30:30. Igaunijas tenisiste spēli uzsākusi ļoti agresīvi. Spēcīgs forhends, rezultāts 30:40. Pretiniecei breikbumba. Sevastova gūst vadību, bet tad Kontaveita servi uzņem diezgan dziļi laukumā, uzreiz raidot precīzu sitienu, 40:40.Sevastovai dubultkļūda, 40:40. Kontaveita ar ļoti spēcīgiem forhendiem izrauj uzvaru Sevastovas serves geimā.

Spēle sākusies! Anastasija Sevastova – Aneta Kontaveita 0-1Igaunijas tenisiste jau no pirmās izspēles demonstrē savu spēles manieri. Spēcīga serve un došanās pie tīkla. Sevastovai nepadodas apvedošais sitiens, 15:0. Uzsākot garu izspēli, tenisistes spēlē līdzvērtīgi. Sevastova cenšas "nocirst" bumbiņu, bet māņsitiens ir pa īsu, 40:0. Liepājniece vienu punktu atgūst, bet geima izskaņā mazliet netrāpa.

Tenisistes iznākušas laukumā!

Anastasija Sevastova un Aneta Kontaveita oficiālās spēlēs tikušās trīs reizes. Pārāka divos no trim mačiem bijusi igauniete. Tenisistes pēdējo spēli aizvadīja tieši pirms Covid-19 pandēmijas, turnīrā Dohā divos setos triumfējot Kontaveitai.

Sevastova un Kontaveita dosies laukumā pēc apmēram divām minūtēm, hallē paziņo informators.

Kārlis Ozoliņš intervijā pēc uzvaras: "Necerēju, ka tik labi padosies serves. Laikam biju ļoti koncentrējies uz pareizu bumbiņas pamešanu gaisā un to, kur centīšos to raidīt. Otrajā setā pēc lauztās serves mazliet atslābu. Pēc tam centos neatdod nevienu punktu. Dubultspēlē jācenšas servēt vēl labāk. Centīsimies uzvarēt!"

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1, 6-3. Ozoliņš uzvar spēli!Viesis labi uztver servi, tad atkal tuvojas tīklam, bet Ivanovs kļūdās, 0:15. Tenisisti pāris reizes apmainās ar "slaisiem", bet tad Ozoliņš izpilda spēcīgu sitienu, 15:40. Divas mačbumbas! 18 gadus vecais tenisists panāk Latvijas izlasei pirmo uzvaru!

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1, 5-3Ilga izspēle beidzas ar Ozoliņa kļūdu. Atkal serves geims jāsāk ar 0:15. Netverama serve, 30:15. Ozoliņam atkal sanāk sist pāri gala līnijai, un otro reizi Latvijas tenisists pēc tam vēl lieku reizi aizsit prom bumbiņu, 30:30. Nervozs brīdis mačā. Ozoliņam izspēles vidū no kabatas izkrīt bumbiņa. Tiesnese aptur spēli. Serve vienā pusē, nākamais sitiens jau otrā, 40:30. Ozoliņš tuvojas tīklam, bet sitiens nemaz nav vajadzīgs, jo Ivanovs kļūdās.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1, 4-3Ivanovam dubultkļūda, 15:30. Ozoliņam jālauž spēle līdz galam. Igaunijas tenisists, šķiet, pavisam zaudējis pārliecību. Latvijas tenisists izpilda netveramu bekhendu. Divas breikbumbas! Ozoliņš kļūdās divās izspēlēs pēc kārtas, 40:40.Ivanovam eiss ar slīpā virzienā lidojošu bumbiņu. Vēlreiz meistarīgi nospēlē Igaunijas tenisists. Ivanovs uzvar serves geimu.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1, 4-2Ivanovs atkal izvirzās vadībā Ozoliņa serves geimā, tomēr pāris labas serves ļauj panākt 30:15. Latvijas tenisists pat ar otro servi spēj piespiest Ivanovu atkāpties. Igaunijas tenisists bumbiņu sit par tālu, 40:15. Laukuma saimnieks cenšas tuvoties servei, bet arī tas nelīdz.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1, 3-2Latvijas tenisists izpilda radošu saīsināto sitienu, bet Ivanovs līdz bumbiņai paspēj aizskriet un raida to laukumā, 30:0. Iespējams, viena no retajām lietām, par kuru var piekasīties Ozoliņam – saīsinātie sitieni viņam nav padevušies. Ivanovs gan atbild ar nepiespiestu kļūdu, 30:15. Ivanovs panāk 40:15, bet pieļauj dubultkļūdu, 40:30. Igaunijas tenisists veic paviršu sitienu, satiekot Ozoliņu pie tīkla, kas ļauj Latvijas tenisistam panākt 40:40.Laba serve laukuma saimniekam, pārsvars Ivanovam. Igaunijas tenisistam divas nepiepiestas kļūdas, Ozoliņam atkal breikbumba. Latvijas tenisists gandrīz jau noslēdz geimu, bet Ivanovs paspēj līdz viņa raidītai bumbiņai un sit to garām Ozoliņam. Ivanovs tomēr izķepurojas.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1, 3-1Ozoliņš šoreiz serves geimā spēlē krietni pārliecinošāk. Trīs izcilas serves ļauj panākt rezultātu 40:0. Pēdējo punktu Ozoliņš gūst, trāpot tieši laukuma stūrī.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1, 2-1Ivanovs sākotnēji kļūdās, bet ar pāris veiksmīgiem sitieniem gūst vadību 40:15. Igaunijas tenisistu tomēr pieviļ tehnika. Neprecīzs forhends, 40:40. Ivanovs ar divām netveramām servēm pēc kārtas izglābjas.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1, 2-0Divas kļūdas, un pirmo reizi spēlē Ozoliņš nonāk pie 0:30. Latvijas tenisists vēlreiz izpilda nepiespiestu kļūdu, rezultāts 15:40. Divas izcilas serves ļauj atspēlēties, 40:40.Ozoliņš veiksmīgi atspēlējas no īslaicīgā vājuma brīža.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1, 1-0. Ozoliņš lauž pretinieka serviIvanovs ātri tiek pie diviem punktiem pēc labām servēm, 30:0. Ozoliņš ar labu spēli pa diagonāli panāk jau 30:30. Latvijas tenisists izcili uzņem pretinieka servi, neatstājot nekādus variantus ar sitienu tieši stūrī, 30:40.Ivanovs ar divām spēcīgām servēm panāk jau sev pārsvaru. Laukuma saimnieks pāris reizes kļūdās. Ozoliņam jau otrā breikbumba otrajā setā. Garākajā izspēlē šajā mačā līdz šim Ozoliņš izpilda sēriju ar spēcīgiem bekhendiem, tad pāriet uz forhendiem, bet vienubrīd tomēr jauneklim pietrūkst pacietības, bumbiņu spēcīgi raidot ārpus laukuma.Ozoliņš ar skaistu forhendu pa līniju izmanto trešo breikbumbu!

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 6-1. Ozoliņš uzvar pirmo setu!Latvijas tenisists turpina kontrolēt spēli – Ivanovs nespēj uzņemt kārtējo spēcīgo servi, 15:0. Nākamreiz Ozoliņam nākas uzbrukt ar otro servi, bet Igaunijas tenisists arī neuztver to, 30:0. Jaudīgs "eiss"! Ozoliņam trīs setbumbas! Igaunijas tenisists atkal nespēj apstrādāt otro servi.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 5-1. Ozoliņš lauž pretinieka serviIvanovam dubultkļūda, 0:15. Rezultātam esot 0:30, Ozoliņš diemžēl kļūdās pie tīkla, 15:30. Latvijas tenisists izpilda pēkšņu sitienu pa līniju, kuru nespēj uzņemt Igaunijas tenisists. Ozoliņam divas breikbumbas! Viesis atkal labi uzņem servi, bet pēc tam kļūdās, izpildot zemu sitienu, 30:40. Ozoliņš jau padzen no gala līnijas Ivanovu, bet atkal nerealizē noīsināto sitienu no tuvas distances tīklam, 40:40.Ivanovs kļūdās noīsinātajā, pārsvars Ozoliņam. Vēl viena breikbumba. Mājiniekam vēl viens neprecīzs sitiens.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 4-1Ivanovs atkal nespēj uzņemt Ozoliņa pirmo servi, 15:0. Vienā no mača ilgākajām izspēlēm kļūdās Ivanovs. Latvietis izpildīja vairākus veiksmīgus sitienus no kreisās puses, 30:0. Ivanovs neuzņem vēl vienu servi. Ozoliņš uz geimu bez izcīnītiem punktiem atbild, noliekot pretinieku tādā pašā situācijā.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 3-1Ozoliņam divas kļūdas relatīvi vieglās situācijās, 30:0. Ivanovs ar gremdi panāk 40:0. Latvietis cenšas izpildīt apvedošo sitienu, bet tomēr bumbiņa lido ārpus laukuma.

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 3-0Ozoliņam "eiss" ar pirmo servi, 15:0. Skaits, netverams bekhends ļauj Ozoliņam panākt 40:15. Izpildot labas pirmās serves, Ozoliņš pagaidām ir krietni pārāks pār Ivanovu. Jāsaglabā stabilitāte. Ivanovs knapi aizsniedz ļoti spēcīgu Ozoliņa servi. Uzvarēts vēl viens geims!

Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 2-0. Ozoliņš lauž pretinieka serviIvanovs geimu uzsāk ar netveramu servi, 15:0. Šoreiz tīkla trose palīdz tieši Ozoliņam, kurš var sagatavoties netveramam sitienam, 15:30. Abi tenisisti kļūdās vienkāršās situācijās, 30:40. Ozoliņam pirmā breikbumba. Ivanovs sākotnēji patrenkā latvieti, kurš gan izlīdzina izspēles gaitu un to noslēdz ar skaistu bekhendu.

Spēle sākusies! Kārlis Ozoliņš – Vladimirs Ivanovs 1-0Ozoliņš servē pirmais. Pirmajā izspēlē Ivanovam priekšroku ļauj gūt veiksmīga bumbas atsišanās pret tīklu. Taču Ozoliņš tam atbild ar netveramu servi, 15:15. Abi tenisisti sit tīklā, 30:30. Ozoliņš otro reizi geimā trāpa pirmo servi, kam uzreiz seko viegla iespēja gremdēt bumbiņu pretinieka laukuma pusē, 40:30. Vēl viena laba pirmā serve, un geims uzvarēts.

Ozoliņam no soliņa palīdzēs Deivisa kausa kapteinis Deniss Pavlovs. Viņš pārstāvēja Latvijas izlasi arī martā izcīnītajā uzvarā pret Ēģiptes valstsvienību.

Abi tenisisti devušies laukumā iesildīties. "Tonde" halle trešdienas rītā pulcējusi arī pieklājīgu skaitu līdzjutēju.

Pirmajā spēlē tiksies 18 gadus vecais talants Kārlis Ozoliņš (ATP 1133.) un 33 gadus vecais Vladimirs Ivanovs (ATP 738.). Abi savā starpā līdz šim nav spēlējuši. Igaunijas tenisista augstākā vieta rangā bijusi 310. pozīcija, kuru viņš sasniedz 2015. gada vasarā. Ivanovs karjeru pārsvarā pavadījis "Future" un "Challenger" turnīros.

Latvija 1:1 IgaunijaKārlis Ozoliņš 6-1, 6-3 Vladimirs IvanovsAnastasija Sevastova 1-6, 2-6 Aneta KontaveitaAp pulksten 14.15 Ernests Gulbis/Kārlis Ozoliņš – Jurgens Zops/Vladimirs IvanovsPulksten 18.00 Jeļena Ostapenko – Kaia KanepiAp pulksten 20.00 Ernests Gulbis – Jurgens Zops

Sākotnēji bija paredzēts, ka turnīrs "Tondi" tenisa centrā notiks ārā uz māla seguma, taču turpmākās dienas Tallinā solās būt apmākušās un lietainas, tāpēc pieņemts lēmums par sacīkšu aizvadīšanu iekštelpās.

Latvijas izlases sastāvā ir Jeļena Ostapenko (WTA 41.), Anastasija Sevastova (WTA 43.), Ernests Gulbis (ATP 162.) un Kārlis Ozoliņš (ATP 1133., ITF Jun. 6.). Igauniju pārstāv ziemeļu kaimiņu spēcīgākās tenisistes Anete Kontaveita (WTA 22.), Kaia Kanepi (WTA 99.), kā arī Jirgens Zops (ATP 540.) un Vladimirs Ivanovs (ATP. 738.).

Ar spēlēm trešdien tiek uzsākts divu dienu tenisa turnīrs "Merks Cup" starp Latvijas un Igaunijas tenisa valstsvienībām. Abu valstu divas vadošās tenisistes un tenisisti Tallinā aizvadīs astoņas vienspēles un trīs dubultspēles, noskaidrojot spēcīgāko izlasi, kā arī gatavojoties tenisa sezonas atsākšanai.