'Merks Cup' turnīrs Tallinā: Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi. Teksta tiešraide

Ceturtdien, 30. jūlijā, Tallinā turpinās "Merks Cup" turnīrs, kurā sacenšas Latvijas un Igaunijas labākie tenisisti.

Dienas pirmajā spēlē Anastasija Sevastova vairāk nekā divu stundu ilgā trillerī ar 6-7 (1:7), 6-2, 5:10 zaudēja Kaiai Kanepi, pēc kā Igaunija atkal izlīdzināja rezultātu spēlē 3-3. Savukārt pēc tam Kārlis Ozoliņš vēl vienā elpu aizraujošā cīņā ar 7-6 (7:4), 6-7 (5:7), 10:8 uzvarēja Jirgenu Zopu, atgūstot Latvijai vadību 4:3.

Sevastova pirmajā setā ātri izvirzījās vadībā ar 4-0, bet tad Kanepi iespēlējās un dominēja kortā, uzvarot setu "tie break" izspēlē. Otrā seta sākumā tenisistes apmainījās breikiem, bet tad Sevastova bija pārāka un uzvarēja setu ar 6-2.

Trešajā, izšķirošajā setā tika spēlēts pēc dubiltspēļu principa, aizvadot "tie break" izspēli līdz 10 uzvarētiem punktiem. "Tie break" izspēlē atkal drošāka bija Kanepi, svinot uzvaru mačā.

Savukārt Ozoliņa un Zopa mačā tā arī nevienam tenisistam neizdevās izmantot breikbumbas un lauzt pretinieka servi. Pirmajā setā "tie break" izskaņā drošāk nospēlēja Ozoliņš, uzvarot ar 7-6 (7:4). Otrajā setā "tie break" izspēlē roka nodrebēja jau jaunajam Latvijas tenisa talantam, bet uzvaru ar 7-6 (7:5) guva Zops.

Trešajā setā jeb "tie break" izspēlē Ozoliņš ieguva drošu vadību 8:4, bet tad zaudēja četras izspēles pēc kārtas. Nākamajās divās izspēlēs Ozoliņš bija pārāks, atgūstot Latvijai vadību visā cīņā.

Portāls "Delfi" piedāvā spēļu teksta tiešraidi.

Tenisa turnīrs "Merks Cup". Otrā diena, rīta sesija

Ceturtdienas, 30. jūlija, spēļu kalendārs:Anastasija Sevastova - Kaia Kanepi 6-7 (1:7), 6-2, 5:10Kārlis Ozoliņš - Jirgens Zops 7-6 (7:4), 6-7 (5:7), 10:8tagad Anastasija Sevastova/ Jeļena Ostapenko - Kaia Kanepi/ Aneta Kontaveitavakara sesijaap pulksten 18.00 Ernests Gulbis - Vladimirs Ivanovspēc tam Jeļena Ostapenko - Aneta Kontaveitapēc tam Ernests Gulbis/ Jeļena Ostapenko - Jirgens Zops/ Anete Kontaveita

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 5-7. TaibreiksSevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 0:1. Mājinieces uzsāk taibreiku ar punktu.Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 1:1. Sevastova ar servi izlīdzina rezultātu.Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 1:2. Kontaveita izcili ielavās bumbiņas ceļā, trāpot no tieša tīkla tuvuma.Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 1:3. Ostapenko nepadodas sitiens, sacenšoties ar Kontaveitu.Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 1:4. Mājinieces turpina spēlēt pārliecinošāk. Precīza atkal Kontaveita.Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 1:5. Kārtējā kļūda Ostapenko, kura, šķiet, zaudējusi ticību par saviem spēkiem.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 5-7Sevastovas servi neaizsniedz Kanepi, 30:15. Ostapenko nesanāk caursist pretinieces ar jaudīgiem sitieniem, 30:30. Taču Kanepi atkal nesanāk veiksmīgi uzņemt servi, 40:30. Ostapenko ik pa laikam sanāk neveiksmīgi kļūdīties. Tas atkal notiek pie tīkla, 40:40. Setbumba mājiniecēm! Sevastovai jāservē pa Kontaveitu, bet izspēlē pie tīkla atkal kļūdās Ostapenko. Arī trešajā spēlē būs jāspēlē taibreiks!

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 5-6Trīs reizes pēc kārtas Ostapenko uzbrūk Kanepi, kura pēdējā sitienā nespēj dabūt bumbiņu pāri tīklam, Igaunijas izlasei 0:30. Ostapenko arī kļūdās teicamā pozīcijā, no kuras varēja izpildīt gremdi, 15:30. Arī bekhends sanāk neprecīzs, 30:30. Igaunijas izlase izmanto iespēju atgūties geimā.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 5-5Kanepi atstāj Ostapenko neērtā situācijā, no kuras bumbiņu sanāk raidīt tīklā, 15:30. Abas viešņas nonāk pie tīkla, bet Igaunijas tenisistēm nesanāk izmantot situāciju, 30:30. Sevastova ar gremdi panāk 40:30. Vienkāršā situācijā pie tīkla kļūdās Kanepi.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 4-5Latvijas tenisistes, iespējams, atkal nesadala bumbiņu, kas ļauj Kontaveitai ar gremdi panākt 30:15. Ostapenko neveiksmīgi atsit servi, 40:15. Mājinieces izcīna drošu uzvaru geimā. Nākamais geims būs ļoti svarīgs.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 4-4Sevastova izpilda izcilu saīsināto, bumbiņai lidojot slīpi pāri tīklam, 30:0. Liepājniece divreiz pēc kārtas sit gandrīz vai tieši virsū Kanepi līdz igauniete kļūdās, 40:0. Ostapenko ar spēli pie tīkla noslēdz geimu.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 3-4Paaugstinājuma tiesnese, rezultātam esot 30:15 par labu mājiniecēm, lemj par strīdīgu autu pēc Ostapenko sitiena. Sevastova, kura bija pie tīkla un tātad tuvāk, gan neoponē. Geima izskaņā Sevastova un Ostapenko nesadala bumbiņu, bet par situāciju draudzīgi pasmejas.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 3-3Ostapenko mazliet riskē, bet viņas raidītā bumbiņa lido pāri gala līnijai, 0:30. Tenisiste reabilitējas ar divām netveramām servēm pēc kārtas! ARĪ TREŠĀ! Latvijas izlase izsprūk no diezgan nepatīkamas situācijas.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 2-3Igaunijas tenisistes atbild Latvijas izlasei, serves geimā neatdodot ne punkta.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 2-2Kanepi pēc kļūdas reabilitējas ar spēli pie tīkla, Latvijas izlasei 15:15. Igauniete kļūdās vēlreiz, 30:15. Latvijas izlase uzvar geimu un izlīdzina rezultātu.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 1-2. Latvijas izlase lauž pretinieču serviSevastova izcili pacīnās pret Kontaveitu, panākot jau 0:40. Trīs breikbumbas Latvijas izlasei! Sevastova vēlreiz izpilda izcilu sitienu, laužot Kontaveitas servi.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 0-2. Latvijas izlase zaudē serves geimuOstapenko ar "eisu" panāk 30:0. Veiksmīga tenisistes servēšana ļauj panākt 40:15. Ostapenko ar Kontaveitu spēlē pa diagonāli, bet ceļā iestājas Kanepi, kura bumbiņu novirza pie Sevastovas kājām, 40:40. Sevastova divreiz atsit gremdi, bet Latvijas izlase nespēj izķepuroties.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4, 0-1Laukuma saimnieces panāk 30:15, bet Kontaveita kļūdās vienkāršā situācijā pie tīkla, 30:30. Latvijas izlase pateicoties Kontaveitas kļūdām tiek pie breikbumbas. Mājinieces tomēr uzvar serves geimu.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 6-4Sevastova/ Ostapenko uzvar pirmo setuSevastovai laba serve, seko Igaunijas kļūda. Kanepi plīst raketes stīga, kas ļauj Latvijai tikt pie trīs setbumbām. Sevastova ar labu servi uzvar pirmo setu.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 5-4Geims rit punkts punktā. Kanepi meistarīgi pie tīkla panāk 40-30. Ostapenko izsit autā.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 5-3Latvija zaudē serves geimuOstapenko savā iepriekšējā geimā droši servēja, bet tagad sāk ar dubultkļūdu. Viņa reabilitējas ar labu uzbrukumu, taču seko atkal dubultkļūda (15-30). Kontaveita izsit autā, Ostapenko ar eisu panāk setbumbu. Kontaveita iesit Sevastovai kājās un seko izšķirošā izspēle. Ostapenko izsit autā, Igaunija uzvar geimu

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 5-2Ļoti raiti rit spēle. Latvija uzvar geimu, servējot OstapenkoIgaunietes daudz kļūdās, kas ļauj Latvijai tikt pie dubultās breikbumbas. Kanepi pieļauj dubultkļūdu, palīdzot Latvijai tikt pie vēl viena breika

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 4-2Latvija zaudē pirmo izspēli, tad gan divreiz kļūdās igaunietes. Seko atkal abu komandu kļūdas (40-30), bet igaunietes tiek pie 40-40. Ostapenko droši nospēlē pie tīkla un Latvija uzvar geimu

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 3-1Igaunietes šoreiz droši spēlē savā serves geimā un arvien drošāk jūtas kortā, atšķirībā no pirmajiem geimiem, kad Sevastovai/ Ostapenko izdevās nobreikot.

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 3-1Ļoti raiti rit spēle. Latvija uzvar geimu, servējot Ostapenko

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 2-1Latvijas tenisistes tika pie iespējas uzvarēt geimu (40-40), bet šoreiz izsķirošajā punktā pārākas igaunietes

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 2-0Latvijas tenisistes droši uzvar, servējot Sevastovai

Sevastova/ Ostapenko - Kontaveita/ Kanepi 1-0Sevastova/ Ostapenko lauž pretinieču serviLatvijas tenisistes panāca 40-30, bet pirmo breikbumbu neizmantoja. Nākamajā izspēlē aizraujošā cīņā igaunietes izsit autā, ļaujot Latvijai lauzt serves geimuDubultspēlēs pēc noteikumiem pie 40-40 netiek spēlēts līdz divu punktu starpībai, bet gan nākamās izspēles uzvarētājs uzvar geimu

Spēle sākusies

Latvijas un Igaunijas tenisistes iesildās kortā. Pēc brīža sāksies spēle

Pēc aptuveni 15 minūtēm sāksies dāmu dubultspēle - Sevastova un Ostapenko pret Kontaveitu un Kanepi. Vai Latvijas meitenēm izdosies tikt pie pirmās uzvaras Latvijas un Igaunijas duelī?

Kārlis Ozoliņš - Jirgens Zops 7-6 (7:4), 6-7 (5:7), 10:8Ozoliņš uzvar un atgūst Latvijai vadību cīņā 4:33. seta "tie break" izspēle1-0 Ozoliņš sāk ar eisu2-0 Zops izsit autā; mazais breiks Ozoliņam3-0 Pēc Zopa sitiena bumbiņa trāpa pa trosi un izlido autā; vēl viens mazais breiks Ozoliņam 4-0 Ozoliņam spēcīga serve5-0 Ozoliņam fantastisks apvedošais sitiens5-1 Zops ar spēcīgu servi gūst pirmo punktu setā5-2 Zopam sanāk laba serve6-2 Zops kļūdās forhendā7-2 Ozoliņš nodzenā Zopu un sagaida pretinieka kļūdu7-3 Ozoliņš iesit tīklā7-4 Zops nospēlē droši savas serves izspēlē8-4 Ozoliņš ar forhendu atgūst drošāku pārsvaru8-5 Zops vienu breiku atgūst8-6 Zops ar labu servi saasina situāciju8-7 Zopam sanāk vēl viena serve, bet tagad divas serves Ozoliņam8-8 Ozoliņš pieļauj dubultkļūdu; mazais breiks Zopam9-8 Ilgā izspēlē Ozoliņam sanāk teicams forhends pa līniju10-8 Zops kļūdās forhendā, Ozoliņš uzvar spēlē

Tagad sekos 3. sets, kas būs "tie break" līdz 10 uzvarētiem punktiem.

Kārlis Ozoliņš - Jirgens Zops 7-6 (7:4), 6-7 (5:7)"Tie break" izspēle:1-0 Zops izsit autā; mazais breiks Ozoliņam1-1 Zops izsit autā, bet tiesneši ieskaita punktu igaunim; mazais breiks Zopam2-1 Ozoliņam laba serve2-2 Zopam laba serve2-3 Zopam vēl viena laba serve3-3 Zops iesit tīklā4-3 Ozoliņš atgūst vadību5-3 Zops kļūdās; mazais breiks Ozoliņam5-4 Zops ar agresīvu izspēli samazina starpību5-5 Ozoliņa otro servi labi atspēlē Zops un atgūst šo mazo breiku5-6 Ozoliņš labā situācijā iesit tīklā; mazais breiks un setbumba Zopam5-7 Zops ar eisu uzvar setu

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 6-6Ozoliņš labi nospēlē pie tīkla pēc spēcīgas serves. Zops kļūdās forhendā (30-0). Vēl viena kļūda igauņa izpildījumā (40-0), pēc kā Ozoliņš "sausā" uzvar geimu.Sekos "tie break" izspēle

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 5-6Zops sāk geimu ar kļūdu, tad gan seko spēcīga serve (15-15). Ozoliņam sanāk apvedošais sitiens (15-30). Zops iesit tīklā - dubultā breikbumba Ozoliņam (15-40). Ozoliņš riskēja uzņemto servi, bet nesekmīgi (30-40). Zops perfekti nospēlē otrās breikbumbas izspēlē un panāk 40-40. Tad seko eiss, bet geimu Zops uzvar ar labu izgājienu pie tīkla pēc spēcīgas serves.

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 5-5Ozoliņš pieļauj kļūdu pirmajā izspēlē, tad igaunim padodas labs uzbrukums (0-30). Ozoliņam sanāk labs saīsinātais izgājienā pie tīkla (15-30). Zops ar bekhendu pa līniju panāk dubulto breikbumbu, kas arī ir divas setbumbas. Zops pirmo no setbumbām iesit tīklā. Ozoliņam sanāk spēcīga serve un jau 40-40. Agresīvos sitienos kļūdu pieļauj Zops, bet kļūdās arī Ozoliņš. Ozoliņam sanāk spēcīga serve, bet tad viņš neticami aizsniedzas līdz bumbiņai pie tīkla un uzvar geimu!

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 4-5Ozoliņš ar bekhendu pa līniju gūst pirmo punktu geimā, tad gan Zops ar labu servi un sekojošu izspēli panāk 15-15. Ozoliņš centās riskēt, uzņemot servi, bet kļūdījās (30-15). Ozoliņš kļūdās apvedošajā sitienā, Zops uzvar geimu ar servi.

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 4-4Ozoliņš nospēlē nedroši, tad Zops sagaida vēl vienu latvieša kļūdu (0-30). Kļūdās arī Zops (15-30) , tad igaunis iesit tīklā (30-30). Ozoliņš labā situācijā iesit tīklā (30-40). Jaunais Ozoliņš aukstasinīgi atspēlē breikbumbu, tad ar forhendu tiek pie "vairāk". Ozoliņš ar labu servi uzvar geimu

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 3-4Zopam sanāk serve, tad Zops kļūdās pie tīkla, pēc kā igaunim atkal laba serve (30-15). Zops pieļauj vēl vienu kļūdu, tad Zops iesit tīklā - breikbumba Ozoliņam. Zops atspēlē breikbumbu ar spēcīgu servi. Zops pēc labas serves droši nospēlē pie tīkla, tad arī uzvar geimu

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 3-3Ozoliņam laba serve, tad kļūda, bet nākamajā izspēlē Zops netrāpa brīvā koridorā (30-15). Ozoliņam atkal laba, viltīga otrā serve (pretiniekam neērti uzņemt, jo bumbiņa atlec augstu). Tad gan seko dubultkļūda (40-30). Ozoliņš izsit autā (40-40). Zops netiek galā ar Ozoliņa otro servi. Ilgākā izspēlē Zops iesit tīklā, Ozoliņš uzvar geimu

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 2-3Zopam laba serve, uz ko Ozoliņš atbild ar sitienu pretkustībā (15-15). Ozoliņam sanāk apvedošais bekhends pa līniju. Zops uzreiz ar labu servi panāk 30-30. Ozoliņš kļūdās bekhendā (40-30). Zops uzvar geimu ar labu servi

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 2-2Ozoliņš viegli panāk 40-0 un tad "sausā" uzvar geimu

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 1-2Zops pārliecinoši sāk serves geimu (40-0). Ozoliņam sanāk teicams forhends uz gala līniju, bet Zops uzvar geimu pēc labas serves

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 1-1Ozoliņam nesanāk bekhends. Latvijas jaunajam talantam sanāk viltīga otrā serve (15-15), vēlāk kļūdās Zops (30-15). Ilgā izspēlē Zops ar fantastisku bekhendu pa līniju atmodina skatītājos emocijas (30-30). Ozoliņš neapmulst un panāk 40-30, pēc tam viegli uzvar serves geimu

Ozoliņš - Zops 7-6 (7:4), 0-1Tenisisti apmainās uzvarētām izspēlēm (30-30), tad ilgstošākā izspēlē pie tīkla labāks Zops. Igaunis nospēlē labi pēc serves un uzvar geimu

Sākas 2. sets

Kārlis Ozoliņš - Jirgens Zops 7-6 (7:4)"Tie break" izspēle1-0 Ozoliņš uzvar ar savu servi1-1 Zopam sanāk laba serve1-2 Igaunim vēl viena laba serve2-2 Ozoliņam eiss (228 km/h!!!)3-2 Ozoliņam vēl viena spēcīga serve3-3 Zopam arī laba serve4-3 Zops pieļauj dubultkļūdu; mazais breiks Ozoliņam4-4 Ozoliņš kļūdās ilgākā izspēlē; mazais breiks igaunim5-4 Ozoliņam spēcīga serve6-4 Ozoliņam sanāk spēcīgs apvedošais, ko nespēj atsist Zops7-4 Zops iesit tīklā! Ozoliņš uzvar pirmo setu

Ozoliņš - Zops 6-6Zops kļūdās pirmajā izspēlē, tad gan divas labas izspēles pēc servēm (30-15). Ozoliņš labi nospēlē un panāk 30-30, bet tad Zopam sanāk eiss. Zops uzvar geimu, lai gan viņam sanāk vāja otrā serve.Sekos "tie break" izspēle

Ozoliņš - Zops 6-5Ozoliņš kļūdās izspēlē, bet tad viņam sanāk "lielgabala" serve. Zops sagaida Ozoliņa kļūdu (15-30). Ozoliņš strīdīgā situācijā tiek pie punkta ar sitienu pa līniju (30-30). Latvijas tenisistam sanāk fantastiska serve - 227 km/h!!! Vēl viena spēcīga serve un uzvarēts geims

Ozoliņš - Zops 5-5Zops ar servēm viegli panāk 40-0, bet tad iesit tīklā. Zops pieļauj kļūdu vēl vienā labā situācijā (40-30). Zops uzvar geimu ar eisu

Ozoliņš - Zops 5-4Zops gūst punktu ilgākā izspēlē. Ozoliņam nesanāk forhends un viņš met raketi pret zemi. Tad viņam sanāk līdzīgs forhends (15-30), kam gan seko dubultkļūda (15-40). Ozoliņš labi nospēlē pie tīkla, tad labā situācijā kļūdās Zops (40-40). Izspēlē no gala līnijas kļūdās Zops, Ozoliņš uzvar geimu ar spēcīgu servi

Ozoliņš - Zops 4-4Zops kļūdās sitienā no gala līnijas. Zopam sanāk spēcīgs forhends, bet tad igaunis atkal kļūdās. Igaunis uzvar izspēli pēc labas serves (30-30). Tad Zops uzvar divas izspēles un serves geimu

Ozoliņš - Zops 4-3Ozoliņam laba serve, tad seko labs izgājiens pie tīkla (30-0). Zopam, izejot pie tīkla, paveicas un bumbiņa pārkrīt Ozoliņa pusē (30-15). Ozoliņš pieļauj kļūdu, bet tad ar eisu panāk 40-30. Ozoliņš uzvar geimu ar spēcīgu servi.

Ozoliņš - Zops 3-3Zops serves geimā ilgākās izspēlēs panāk 40-0. Tad ar "smash" igaunis uzvar geimu

Ozoliņš - Zops 3-2Ozoliņam divas spēcīgas serves, tad arī eiss. Latvijas jaunais tenisists ar vēl vienu servi uzvar geimu.

Ozoliņš - Zops 2-2Ozoliņš labi darbojas geima sākumā, panākot 0-30. Ozoliņš labi uzņem servi un liek pretiniekam kļūdīties. Zops ar labu servi atspēlē pirmo breikbumbu. Igaunis teicami nospēlē pie tīkla (30-40), tad viņam sanāk otrā serve (40-40). Zops ar dubultkļūdu uzdāvina Ozoliņam vēl vienu breikbumbu. Ļoti ilgā izspēlē roka nodreb Ozoliņam, iesitot tīklā. Ozoliņam ilgā izspēlē nesanāk bekhends. Zops uzvar geimu ar labu servi.

Ozoliņš - Zops 2-1Ozoliņam laba serve, tad seko pirmā ilgākā izspēle mačā, un tajā pie tīkla eleganti nospēlē Ozoliņš. Ozoliņam nesanāk pirmā serve, bet izspēlē veiksmīgāks ir Zops. Latvijas jaunais tenisists pieļauj dubultkļūdu (30-30). Divas labas serves palīdz Ozoliņam uzvarēt geimu

Ozoliņš - Zops 1-1Arī Zops spēli sāk ar labām servēm, sausā uzvarot serves geimu.

Ozoliņš - Zops 1-0Ozoliņš ātri uzvar pirmo geimu, liekot lietā savu trumpi - serves. Servēs bumbiņu ātrums pārsniedz 200 km/h! Ozoliņš saušā uzvar šo geimu

Spēle sākusiesOzoliņš izvēlējās sākt ar servi

Ozoliņa un Zopa spēle tomēr nedaudz kavējas. Tenisisti tagad iznāk kortā, sāks iesildīšanos un pēc nepilnām 10 minūtēm spēle.

Pēc apmēram 15 minūtēm sāksies dienas otrā spēle starp Ozoliņu un Zopu.

Anastasija Sevastova - Kaia Kanepi 6-7 (1:7), 6-2, 5:10 Kanepi uzvar pirmās divas izspēles, tiekot pie viena mini breika. Kanepi pēc zaudēta seta tomēr spēlē droši un iegūst 4:1 pārsvaru. Kanepi ar agresīvu spēli tiek pie vēl viena breika (1:5). Kanepi trāpa korta stūrī, uz ko Sevastova var tikai noskatītites (1:6). Kanepi nostiprina vadību ar forhendu un labu servi. Sevastovai nesanāk "svece", bet tad liepājniece tiek pie viena punkta. Sevastova apved pie tīkla iznākušo Kanepi un atspēlē otro no astoņām mačbumbām (3:9). Kanepi pieļauj dubultkļūda (4:9). Sevastovai sanāk laba serve (5:9). Sevastovai nesanāk spēcīga otrā serve, ko izmanto Kanepi - Igaunija atjauno līdzsvaru duelī.

Trešais sets tomēr būs "tie break" izspēle līdz 10 uzvarētām izspēlēm, nevis klasiskais sets.

Anastasija Sevastova - Kaia Kanepi 6-7 (1:7), 6-2Sevastova uzvar otro setuSevastova geimu sāk ar labu servi, tad viegli panāk 40-0. Kanepi pat īsti nepretojas - Sevastova uzvar otro setu!

Sevastova - Kanepi 6-7 (1:7), 5-2Kanepi pazaudējusi agresīvo uzbrukumu un daudz kļūdās (15-30). Igaunietei padodas gan laba serve, bet Sevastova ar tīri uzvarētu izspēli tiek pie breikbumbas. Kanepi atspēlē breikbumbu ar labu servi. Kanepi tiek pie "vairāk", bet tad igauniete pati kļūdās. Kanepi panāk "vairāk", bet teicami nospēlē Sevastova pa līniju. Sevastova kļūdās bekhendā, bet tad noķer pretkustībā pretinieci - atkal "vienādi". Kanepi ar forhendu gūst punktu, tad igaunietei atkal kļūda. Sevastova sagaida pretinieces kļūdu un savu breikbumbu. Šoreiz Kanepi neatspēlējas, pieļauj kļūdu - vēl viens breiks liepājniecei.

Sevastova - Kanepi 6-7 (1:7), 4-2Geima sākumā tenisistes apmainās kļūdām sitienos no gala līnijas. Kanepi pieļauj vēl vienu kļūdu, taču misēklis arī liepājniecei (30-30). Pēc Kanepi kļūdas Sevastova pieļauj dubultkļūdu (40-40). Kanepi atsākusi agresīvo spēli un tiek pie breikbumbas. Sevastovai paveicas - pēc Kanepi spēcīga sitiena bumbiņa nepārkrīt pāri tīklam. Sevastova uzvar divas izspēles un paņem savu serves geimu

Sevastova - Kanepi 6-7 (1:7), 3-2Kanepi iesit tīklā, bet nākamajā izspēlē panāk liepājnieces kļūdu. Līdzīgi kā pirmā seta sākumā, Kanepi atkal daudz kļūdās un palīdz Sevastovai tikt pie dubultās breikbumbas (15-40). Sevastova izsit autā no gala līnijas, tad arī ilgākā izspēlē šoreiz kļūdās Latvijas tenisiste (40-40). Sevastovai nesanāk sitiens pa diagonāli, pēc tam liepājniece kļūdās arī forhendā

Sevastova - Kanepi 6-7 (1:7), 3-1Kanepi nedroši nospēlē pirmajā izspēlē, tad Sevastova pamana pie tīkla iznākušo igaunieti, pēc tam ar eisu nostiprinot vadību geimā (40-0). Kanepi vienu izspēli uzvar, bet Sevastova ar labu servi uzvar geimu

Sevastova - Kanepi 2-1Sevastova lauž pretinieces serves geimuKanepi serves geima sākumā tenisistes apmainās kļūdām. Igaunietei divas dubultkļūdas (15-40), kas dod liepājniecei divas breikbumbas. Igaunijas tenisiste uzdāvina geimu - trešā dubultkļūda pēc kārtas!

Sevastova - Kanepi 6-7 (1:7), 1-1Sevastova zaudē serves geimuSevastovai divas kļūdas geima sākumā, tad Kanepi ar teicamu forhendu panāk trīskāršo breikbumbu. Kanepi sanāk laba "svece", kas palīdz igaunietei atgūt breiku.

Sevastova - Kanepi 6-7 (1:7), 1-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuOtrais sets sākas atkal ar ilgām izspēlēm, kurās Kanepi nejūtas tik labi. Sevastova tiek pie breikbumbas un to izmanto

Sākas 2. sets

Anastasija Sevastova - Kaia Kanepi 6-7 (1:7)"Tie break" izspēle0-1 Kanepi uzvar pēc Sevastovas iegrieztā sitiena; mazais "breiks" igaunietei0-2 Kanepi droši nospēlē pie tīkla0-3 Kanepi vēlreiz droši nospēlē pie tīkla1-3 Sevastovai sanāk laba serve1-4 Sevastova tīkla tuvumā kļūdās forhendā1-5 Kanepi labi nospēlē pēc spēcīgas serves1-6 Sevastova iesit tīklā1-7 Kanepi ar sitienu pa līniju uzvar geimu un setu

Sevastova - Kanepi 6-6Sevastovai aktīvā izspēlē nesanāk saīsinātais no gala līnijas. Kanepi pieļauj dubultkļūdu, bet nākamajā izspēlē igauniete uzvar, noķerot Sevastovu pretkustībā (30-15). Sevastova pārāk spēcīgi uzņem servi (40-15). Sevastova droši nospēlē pēc labi uzņemtas serves. Sevastova nospēlē lieliski, bet vēl labāk darbojas Kanepi, uzvarot geimu. Netipiski Sevastovai, lieoājniece pēc šīs izspēles nomet raketi pret laukumu.Būs "tie break"

Sevastova - Kanepi 6-5Sevastova uzvar pirmo izspēli, bet tad atkal labi nospēlē Kanepi. Sevastova izsit autā (15-30), tad Kanepi ar labu forhendu tiek pie divām breikbumbām. Pirmo no breikbumbām Sevastova atspēlē ar labu servi. Nākamajā izspēlē Kanepi nospēlē pārāk agresīvi un izsit autā. Sevastova tiek līdz bumbiņai pie tīkla un panāk "vairāk", taču Kanepi ar agresīvu forhendu panāk "vienādi". Kanepi turpina savu aktīvo spēli un tiek pie breikbumbas. Sevastova atspēlē, noķerot pretinieci pretkustībā. Kanepi viss iet no rokas - viņa trāpa arī sarežģītu bekhendu pa līniju. Igauniete brīžiem pārāk aktīvi nospēlē un izsit autā. Ar labi uzņemtu servi Kanepi panāk kārtējo breikbumbu. Paveicas Sevastovai, jo pie tīkla pa trosi trāpa pretiniece. Svarīgā brīdī Sevastovai padodas eiss un tad viņa uzvar tik sarežģīto geimu!

Sevastova - Kanepi 5-5Kanepi sajutusi spēles garšu un šobrīd dominē kortā, viegli panākot 30-0. Sevastova pamana pie tīkla iznākušo pretinieci un uzvar izspēli (30-15). Nākamajā izspēlē Kanepi nospēlē droši pēc servs un panāk 40-15. Seko gan nepiespiesta kļūda igaunietes izpildījumā, bet geimu Kanepi uzvar ar fantastisku sitienu pa līniju.

Sevastova - Kanepi 5-4Sevastova zaudē serves geimuSevastova serves geimu sāk ar dubultkļūdu. Kanepi kļūdās agresīvā uzbrukumā, bet kļūdās arī Sevastova sitienā no līnijas. Kanepi trāpa pa līniju un tiek pie dubultās breikbumbas, bet tad grūtā situācijā Sevastova ar voleju trāpa pa līniju. Ar forhendu Sevastova atspēlē otro breikbumbu, pēc kā sevi uzmundrina ar "Come on!". Kanepi labi uzņem servi un tiek pie breikbumbas. Sevastova pieļauj dubultkļūdu un zaudē serves geimu...

Sevastova - Kanepi 5-3Kanepi sāk ar labu servi, tad izcili pie tīkla nospēlē Sevastova. Kanepi pieļauj dubultkļūdu, tomēr uzreiz reabilitējas ar spēcīgu servi. Kanepi ar aktīvu uzbrukumu panāk 40-30. Vēl viena laba serve mājiniecei un uzvarēts geims

Sevastova - Kanepi 5-2Sevastovai sanāk laba otrā serve, tad gan pati kļūdās, bet turpinājumā panāk 40-15. Kanepi ar labi uzņemtu servi gūst punktu. Pēc tiesnešu strīdīga lēmuma Sevastova pieļauj dubultkļūdu, bet uzreiz ar labu servi panāk "vairāk". Vēl viena laba serve un Sevastova uzvar geimu

Sevastova - Kanepi 4-2Kanepi kļūdās pirmajā izspēlē, tad gan pēc labas serves uzreiz gūst punktu pie tīkla (15-15). Sevastova ar ilgu izspēli sagaida pretinieces kļūdu (15-30). Sevastovai nesanāk saīsinātais (30-30), Kanepi aktīvs uzbrukums ļauj panākt 40-30, taču tad igaunietei kārtējā dubultkļūda. Kanepi laba serve palīdz tikt pie "vairāk", bet atkal ilgstošā izspēlē pārāka ir Sevastova. Sevastova iesit tīklā, nākamajā izspēlē to pašu izdara igauniete. Kanepi viltīgi nospēlē pa diagonāli, tomēr Sevastova ar sitienu uz gala līnijas panāk "vienādi". Kanepi ar eisu un spēcīgu servi tomēr uzvar serves geimu.

Sevastova - Kanepi 4-1Sevastova zaudē serves geimuKanepi agresīvi nospēlē Sevastovas serves geima pirmajā izspēlē. Igauniete tad labi uzņem servi (0-30). Kanepi paātrina vēl tempu un panāk trīskāršo breikbumbu. Vēl viens agresīvs uzbrukums un igauniete vienu breiku atspēlē.

Sevastova - Kanepi 4-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuSevastova spēlē droši un sagaida pretinieces kļūdas. Liepājniece tiek pie trīskāršās breikbumbas, no kurām pirmo neizmanto ("svece" pārāk tālu). Otrajā breikbumbā Sevastova labi uzņem servi un lauž pretinieces serves geimu

Sevastova - Kanepi 3-0Sevastova ar labu izspēli un spēcīgu servi panāk 30-0. Kanepi trāpa pa tīkla trosi un bumbiņa izlido autā (40-0). Nākamajā izspēlē Sevastovai nesanāk saīsinātais, Kanepi ar labi uzņemtu servi atspēlē vēl vienu punktu (40-30). Pēc Kanepi forhenda Sevastova izsit autā (40-40). Kanepi agresīvi uzņem servi un tiek pie breikbumbas. Sevastova droši atspēlē breikbumbu, tad panāk "vairāk" un ar skaistu izspēli, to noslēdzot ar saīsināto, uzvar geimu.

Sevastova - Kanepi 2-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuKanepi geimu sāk ar kļūdu forhendā, kļūdās arī Sevastova. Igaunietei tad divas dubultkļūdas (15-40). Sevastova ar grūtībām uzņem servi un Kanepi viegli atspēlē pirmo breikbumbu. Nākamajā izspēlē liepājniece sit autā (40-40). Kanepi ar eisu panāk "vairāk", bet pēc tam ilgā izspēlē Sevastova skaisti noķer pretinieci pretkustībā. Kanepi kļūdās un uzdāvina vēl vienu breikbumbu Sevastovai. Kanepi ar agresīvu forhendu atspēlē breikbumbu, bet igaunietes kārtējā kļūda dod Sevastovai breikbumbu. Vēl viena Kanepi kļūda ļauj Sevastovai uzvarēt geimu.

Sevastova - Kanepi 1-0Sevastova sāk ar eisu, bet tad Kanepi trāpa pa līniju, lai gan situācija bija strīdīga. Ostapenko šādos gadījumos skaļi oponē.Sevastova turpina geimu ar perfektu saīsināto, tad tenisistes apmainās ar kļūdām (40-30). Sevastova uzvar geimu ar eisu.

Spēle sākasSevastova maču sāk ar servi

Sevastova pēc vakardienas zaudējuma nebija sarūgtināta, jo pretiniece nospēlēja perfekti.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-sakuma-domaju-ka-kontaveita-sadi-neiztures-abus-setus.d?id=52339059

Sevastova un Kanepi iznāk kortā. Iesildīšanās un tad sekos spēle. Kanepi vakar bija vakara spēle, tāpēc teorētiski viņs ir mazāk atpūtusies nekā Sevastova.

Vakara sesijā Jeļena Ostapenko netika galā ar savām emocijām un zaudēja, bet pēdējā spēlē Ernests Gulbis atguva Latvijai vadību. Cerams, ka šodien Latvija vadību vairs neatdos. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/merks-cup-tenisa-turnirs-gulbis-panak-latvijai-vadibu-pec-pirmas-dienas.d?id=52339379

Vakar turnīra dienas pirmajā pusē Latvijai vadību nodrošināja Kārļa Ozoliņa un dueta Kārlis Ozoliņš/ Ernests Gulbis uzvaras. Savukārt Anastasija Sevastova nespēja neko likt pretī perfekti spēlējošajai Anetei Kontaveitai https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/gulbisozolins-iztur-igaunijas-tenisistu-pretestibu-latvija-serija-atgust-vadibu.d?id=52337695

Tallinā šodien noslēdzas "Merks Cup" turnīrs, kurā sacenšas Latvijas un Igaunijas tenisa komandas. Abu valstu labāko tenisistu duelī pēc pirmās dienas ar 3-2 vadībā ir Latvija.

Kārlis Ozoliņš - Jirgens Zops 7-6 (7:4), 6-7 (5:7)"Tie break" izspēle:1-0 Zops izsit autā; mazais breiks Ozoliņam1-1 Zops izsit autā, bet tiesneši ieskaita punktu igaunim; mazais breiks Zopam2-1 Ozoliņam laba serve2-2 Zopam laba serve2-3 Zopam vēl viena laba serve3-3 Zops iesit tīklā4-3 Ozoliņš atgūst vadību5-3 Zops kļūdās; mazais breiks Ozoliņam5-4 Zops ar agresīvu izspēli samazina starpību5-5 Ozoliņa otro servi labi atspēlē Zops un atgūst šo mazo breiku5-6 Ozoliņš labā situācijā iesit tīklā; mazais breiks un setbumba Zopam5-7 Zops ar eisu uzvar setu

3. seta "tie break" izspēle1-0 Ozoliņš sāk ar eisu2-0 Zops izsit autā; mazais breiks Ozoliņam3-0 Pēc Zopa sitiena bumbiņa trāpa pa trosi un izlido autā; vēl viens mazais breiks Ozoliņam 4-0 Ozoliņam spēcīga serve5-0 Ozoliņam fantastisks apvedošais sitiens5-1 Zops ar spēcīgu servi gūst pirmo punktu setā5-2 Zopam sanāk laba serve6-2 Zops kļūdās forhendā7-2 Ozoliņš nodzenā Zopu un sagaida pretinieka kļūdu7-3 Ozoliņš iesit tīklā7-4 Zops nospēlē droši savas serves izspēlē8-4 Ozoliņš ar forhendu atgūst drošāku pārsvaru