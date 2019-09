Mertensa un Sabaļenka triumfē 'US Open' dubultspēlēs

Beļģijas tenisiste Elisa Mertensa un Arina Sabaļenka no Baltkrievijas svētdien triumfēja "US Open" dubultspēļu turnīrā, bet vīru konkurencē spēcīgākie izrādījās Kolumbijas tenisisti.

Turnīrā ar ceturto numuru izliktās Mertensa/Sabaļenka ar rezultātu 7-5, 7-5 pārspēja sacensību astoto numuru Ešliju Bārtiju no Austrālijas un Viktoriju Azarenku no Baltkrievijas. Bārtija arī pērn spēlēja finālā, izcīnot panākumu.

Uzvarētājas pirmo reizi karjerā izcīnīja kopīgu "Grand Slam" titulu.

"Nespēju noticēt, ka mēs uzvarējām "Grand Slam" turnīrā – tas ir neticami," pēc panākuma teica Mertensa, kura vienspēlēs pusfinālā piekāpās nākamajai čempionei Bjankai Andresku no Kanādas.

Vīru konkurencē Kolumbijas duets Huans Sebastians Kabals un Roberts Farahs finālā ar rezultātu 6-4, 7-5 uzvarēja spāni Marselu Granoljeru un argentīnieti Horasio Zebaljosu. Kolumbijas duets sacensībās bija izlikts ar pirmo numuru, bet viņu pretiniekiem bija piešķirts astotais numurs.

Savukārt jaukto dubultspēļu finālā otro gadu pēc kārtas triumfēja Betānija Mateka-Sandsa no ASV un Džeimijs Marejs no Lielbritānijas. ASV/Lielbritānijas pāris finālā ar rezultātu 6-2, 6-3 uzveica favorītus Maiklu Venusu no Jaunzēlandes un Čanu Hao Činu no Taivānas.

Uzvarētāji kļuvuši par pirmo pāri kopš 1982. gada, kuriem izdevies divus gadus pēc kārtas triumfēt jauktajās dubultspēlēs ASV atklātajā čempionātā.

Marejs, kurš ir labi zināmā Endija Mareja brālis, pērn jauktajās dubultspēlēs uzvarēja, spēlējot pāri ar Martinu Hingisu. Tāpat gadu iepriekš viņš vīru dubultspēļu finālā pārī ar Bruno Suaresu izcīnīja panākumu.

Amerikāniete Sandsa sieviešu dubultspēlēs izcīnījusi piecus "Grand Slam" titulus.

Tenisisti "US Open", kas norisinājās uz cietā seguma, cīnījās par 57,24 miljonu dolāru (nepilnu 52 miljonu eiro) lielu balvu fondu.