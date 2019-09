Nadals trillera cienīgā 'US Open' finālā izcīna 19. 'Grand Slam' titulu

Par ASV atklātā tenisa čempionāta uzvarētāju svētdien, 8. septembrī, trillera cienīgā finālspēlē kļuva slavenais spānis Rafaels Nadals, kuram šis bija jau 19. "Grand Slam" turnīru čempiona tituls karjerā.

Finālā gandrīz piecu stundu ilgā cīņā Nadals ar 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 pieveica turnīra lielāko pārsteigumu krievu Daniilu Medvedevu.

Nadalam šis bija ceturtais "US Open" čempiona tituls, pirms atm spānim "Flushing Meadows" kortos triumfējot 2010., 2013. un 2017. gados. 33 gadus vecais spānis ir tikai piektais sportists mūsdienu tenisā, kuram izdevies izcīnīt četrus vai vairāk "US Open" čempiona titulus. Līdz šim to spējuši tenisa leģendas Džimijs Konorss, Džons Makinrojs, Pīts Samprass un Rodžers Federers.

"Grand Slam" rekordistu sarakstā Nadals atpaliek tikai no izcilā Federera, kuram ir 20 tituli.

Pēc pasaules ranga līdera Džokoviča un Federera izstāšanās no "US Open" Nadals bija galvenais favorīts uz uzvaru turnīrā, tomēr fināls izvērtās par īstu pārbaudi spānim.

Jau pirmā seta sākumā Nadals zaudēja serves geimu, bet Medvedevs uzreiz nākamajā geimā nenosargāja savu servi, spānim atgūstot līdzsvaru. Krievijas tenisists 11. geimā vēlreiz zaudēja savu servi, bet Nadals iespēju garām nepalaida un uzvarēja setu ar 7-5.

Otrajā setā Nadals lauza pretinieka servi sestajā geimā, bet turpinājums nelika vilties līdzjutējiem pārpildītajā Artura Eša vārdā nosauktajā stadionā. Turnīra gaitā Medvedevs izpelnījās ASV līdzjutēju nepatiku, skatītāji jau kortā viņu sagaidīja ne visai labvēlīgi un finālā viņa virzienā vairākkārt tika veltīta ūjināšana. Tomēr tas Krievijas sportistam deva enerģiju – trešā seta 11. geimā viņš lauza spāņa servi, bet mirkli vēlāk uzvarēja trešo setu, liekot uz brīdi būt klusākiem Medvedeva kritiķiem.

Ceturtajā setā izšķirošais izrādijās 10. geims, servējot Nadalam. Medvedevs pamanījās atspēlēties no 40-15 un tad arī uzvarēt geimu, kā arī setu. Izšķirošā piektā seta vidū Nadals divas reizes lauza pretinieka servi un no 1-2 panāca 5-2. Tomēr nākamajā geimā Nadals saņēma otro brīdinājumu par laika kavēšanu servē, tad viņš zaudēja servi, dodot Medvedevam cerības uz izglābšanos. Krievijas tenisists uzvarēja serves geimu, tomēr otro breiku Nadals no rokām neizlaida, ar otro mačbumbu triumfējot visā turnīrā.