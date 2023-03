Nepiekāpīgā Ostapenko iztur svelmi un skatītāju spiedienu, sasniedzot Maiami turnīra astotdaļfinālu

Latvijas pirmā rakete sieviešu tenisā Jeļena Ostapenko sestdien sasniedza Maiami "WTA 1000" turnīra ceturto kārtu jeb astotdaļfinālu.

Pasaules 22. rakete, kura turnīrā izlikta ar 24. numuru, trešās kārtas cīņā ar 6-2, 4-6, 6-3 uzvarēja brazīlieti Beatrisi Hadadu-Maju, kura ir WTA ranga 14. vietas īpašniece un bija izlikta ar 13. numuru.

Par astotdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 120 WTA ranga punktus un 96 955 ASV dolāru prēmiju.

Nākamajā mačā latviete tiksies ar itālieti Martinu Trevizanu (WTA 24.) vai amerikānieti Klēru Liu (WTA 59.).

Maiami sestdien bija ievērojams karstums, gaisa temperatūra bija ap 30 grādu slieksni. Maču Ostapenko sāka lieliski un ceturtajā geimā nobreikoja pretinieci. Vadību viņa tā arī neatdeva, turklāt astotajā geimā bija vēl viens breiks, kas ļāva latvietei pirmo setu uzvarēt ar pārliecinošo 6-2.

Tomēr Hadadai-Majai bija liels skatītāju atbalsts. Otrajā setā brazīliete ieguva iniciatīvu un spēlēja labāk par Ostapenko, kura brīžam lielās svelmes dēļ izskatījās sagurusi. Latviete nonāca iedzinējos ar 1-4, vairākkārt sūdzējās tiesnesei par skaļajiem līdzjutējiem, taču spēja atgriezt intrigu. Viņa atspēlēja vienu no diviem breikiem un pietuvojās 4-5. Atspēlēt vēl vienu breiku gan neizdevās.

Crowd goes wild and cheers every time Ostapenko double faults,

Jelena tells the umpire it’s frustrating and she’s says this, pic.twitter.com/3SIcxPC1nZ