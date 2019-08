Osaka un Konta spēlēs 'US Open' trešajā kārtā; Zverevam uzvara piecos setos

Sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra "US Open" sieviešu vienspēļu trešajā kārtā ceturtdien iekļuva pasaules pirmā rakete Naomi Osaka, kā arī Lielbritānijas tenisiste Džoanna Konta. Vīriešu turnīrā Vāciju pārstāvošais Aleksandrs Zverevs tikai piecu setu mačā guva uzvaru, iekļūstot nākamajā kārtā.

Japāniete Osaka (WTA 1.), kura turnīrā izlikta ar pirmo numuru, otrās kārtas mačā ar rezultātu 6-2, 6-4 droši pieveica Polijas sportisti Magdu Lineti (WTA 53.).

Pie panākuma tika arī Konta (WTA 16.), kura ar 6-1, 6-0 sagrāva Margaritu Gasparjanu no Krievijas (WTA 61.).

Savukārt negaidītu neveiksmi otrajā kārtā piedzīvoja turnīra sestā rakete Petra Kvitova no Čehijas, kura ar rezultātu 4-6, 4-6 piekāpās vācietei Andreai Petkovičai (WTA 88.). Viņai trešajā kārtā būs jātiekas ar Elisu Mertensu no Beļģijas (WTA 26.), kas ar rezultātu 6-2, 6-2 uzvarēja Kristīnu Pliškovu no Čehijas (WTA 86.).

Citā mačā trešo kārtu sasniedza Igaunijas pirmā rakete Anete Kontaveita (WTA 21.), kura ar rezultātu 4-6, 7-5, 6-2 pārspēja Ajlu Tomļanoviču no Austrālijas (WTA 47.).

Trešajā kārtā spēlēs arī Sofija Kenina no ASV (WTA 20.) un Petra Martiča no Horvātijas (WTA 22.).

Sacensību 20.numurs Kenina otrajā kārtā ar 7-6 (7:4), 6-0 uzveica Vācijas tenisisti Lauru Zīgemundi (WTA 90.), bet "US Open" 21.numurs Martiča ar rezultātu 6-2, 6-4 bija labāka pār Anu Bogdanu no Rumānijas (WTA 152.).

Sacensību 12.numurs Čoričs pirms mača atsauca savu dalību no turnīra, līdz ar to bez cīņas trešajā kārtā iekļuva Grigors Dimitrovs no Bulgārijas (ATP 78.).

Pilnīgi pretējs scenārijs piemeklēja pasaules un turnīra sesto raketi Zverevu, kurš otrajā kārtā ar rezultātu 6-3, 3-6, 6-2, 2-6, 6-3 grūtā cīņā pārspēja Frensisu Tiafo no ASV (ATP 45.).

Tikmēr trešajā kārtā iekļuva turnīra 15.numurs Dāvids Gofēns no Beļģijas, kurš ar 6-2, 6-2, 6-2 pārspēja Greguāru Barēru no Francijas (ATP 109.).

Tāpat trešajā kārtā tika arī Stens Vavrinka no Šveices (ATP 24.) un Daniils Medvedevs no Krievijas (ATP 5.).

Sacensību 23.numurs Vavrinka ar rezultātu 6-4, 6-3, 6-7 (3:7), 6-3 uzveica francūzi Žeremī Šardī (ATP 74.), bet turnīra piektais numurs Medvedevs ar 6-3, 7-5, 5-7, 6-3 bija labāks pār Hugo Deljenu no Bolīvijas (ATP 84.).

Neveiksmi piedzīvoja lietuvietis Ričards Beraņķis (ATP 68.), kurš ar 4-6, 7-6 (7:3), 6-2, 6-0 piekāpās spānim Pavlo Karrenjo-Bustam (ATP 69.).