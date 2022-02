Ostapenko 65 minūšu laikā triumfē Dubaijas turnīrā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko sestdien triumfēja Dubaijas "WTA 500" sērijas turnīra finālā un izcīnīja savu piekto vienspēļu titulu karjerā.

Finālā Ostapenko 65 minūšu laikā ar rezultātu 6-0, 6-4 pārspēja Krievijas tenisisti Veroniku Kudermetovu.

Ostapenko šobrīd WTA rangā ieņem 21.vietu, bet nākamnedēļ viņa provizoriski pakāpsies uz 13. pozīciju. Savukārt Kudermetova ierindojas 31.pozīcijā, bet veiks kāpumu uz 25. pozīciju. Šī abām tenisistēm bija pirmā savstarpējā spēle.

Ostapenko maču sāka ar fenomenālu sniegumu, un Kudermetova nespēja turēt līdzi Latvijas tenisistes piedāvātajam spēles tempam. 22 minūšu laikā Ostapenko uzvarēja pirmo setu, trīsreiz laužot pretinieces servi.

Kudermetova otro setu sāka apņēmīgāk, un viņa izvirzījās vadībā ar breika pārsvaru. Lai arī Ostapenko pirmās serves vairs netrāpīja ar tik augstu precizitāti, tomēr viņa izglābās no vēl viena Kudermetovas breika. Turpinājumā latviete arī lauza pretinieces servi, un cīņa ritēja līdzīgāk. Tad Ostapenko pacietīgi nospēlēja pretinieces serves geimā, un viņa izvirzījās vadībā ar breika pārsvaru. Latvijas tenisistei neizdevās spēli uzvarēt savā serves geimā, tomēr uzreiz pēc tam viņa vēlreiz lauza Kudermetovas servi.

Iepriekš Ostapenko triumfēja Īstbornas, Luksemburgas, Seulas un "French Open" vienspēļu turnīros. Šī arī bija 11. reize, kad viņa spēlē WTA vienspēļu turnīra finālā.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 6-4. Ostapenko triumfē Dubaijā!Ostapenko labi nospēlēja serves uzņemšanā, pēc kuras Kudermetova sita ārpus laukuma. Brīdi vēlāk Ostapenko pārsita pāri laukumam, bet mirkli vēlāk precīzs trāpījums pa gala līniju deva viņai teicamu uzbrukuma piespēju pa diagonāli, ko viņa realizēja. Kudermetova veiksmīgi servēja (30:30), taču Ostapenko nākamajā epizodē uzbruka no kreisās un ieguva mačbumbu. Kudermetovai izšķirošajā brīdī roka nenotrīcēja, un ar servi viņa atjaunoja neizšķirtu. Ostapenko gan ieguva vēl vienu mačbumbu, un to viņa izmantoja! Labs uzbrukums panāca pretinieces sitienu tīklā! UZVARA LATVIJAS TENISISTEI

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 5-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko no kreisās sita tīklā, pēc tam Kudermetova nospēlēja labu kombināciju un panāca 30:0. Krievijas tenisiste neveiksmīgi uzbruka nākamajā serves uzņemšanā, taču ar nākamo piegājienu viņa ieguva breikbumbu. Ostapenko tomēr nespēja atspēlēt punktus un nenoservēja geimu līdz uzvarai mačā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 5-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Kudermetova ar servēm panāca 30:0, tomēr turpinājumā Ostapenko izdevās uzņemšana, un viņa divās izspēlēs nonāca uzbrukuma pozīcijā, ko realizēja. Nākamais uzbrukums uzņemšanā viņai bija neprecīzs, taču Kudermetovas kļūda ļāva turpināt cīņu. Skaistā izspēlē Ostapenko bija pacietīga, kas atmaksājās. Viņa trāpīja uzbrukumu no kreisās, iegūstot breikbumbu. To viņa realizēja, kad sitiens dziļi pretinieces pusē panāca viņas sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 4-3Ostapenko izdevās atbildēt uz labām Kudermetovas darbībām. Viņa pie rezultāts 30:30 uzvarēja nākamās ne pārāk garās izspēles.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 3-3Vienā no retajām garajām izspēlēm Ostapenko ar savām darbībām panāca Kudermetovas kļūdu, taču viņa uzreiz reabilitējās ar "eisu". Ostapenko neizdevās serves uzņemšana, tam sekoja vēl viena netverama serve Krievijas tenisistes izpildījumā. Latvijas tenisistei pēc tam netrāpīja ātru uzbrukuma sitienu .

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 3-2Ātri uzvarētas izspēles Ostapenko deva vadību ar 40:15, taču Kudermetova ar labu serves uzņemšanu panāca rīdzinieces kļūdu. Latvijas tenisiste gan neielaidās garās izspēlēs, un viņa pēc tam noslēdza serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko zaudēja pirmo punktu pēc sitiena tīklā, tam sekoja Kudermetovas dubultkļūda, savukārt trešajā izspēlē Ostapenko fantastiski trāpīja uzbrukumu no labās, uzņemot servi. Brīdi vēlāk viņa kļūdījās, taču saglabāja vēsu prātu un ar nākamo piegājienu panāca breika iespēju. Kudermetova tomēr spēja atspēlēties, kad perfekti sita no labās laukuma stūrī. Ostapenko gan panāca vēl vienu breikbumbu, kad bumbiņa no tīkla troses ieleca pretinieces laukumā. Viņa atvainojās pretiniecei, taču pēc tam no kreisās uzbruka un realizēja breikbumbu!

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 1-2Kudermetovai izdevās teicama serves uzņemšana, un Ostapenko noskaņojums kortā sāka strauji mainīties. Nākamajā epizodē krieviete netrāpīja uzbrukumu pēc Ostapenko otrās serves, taču uzreiz pēc tam arī Ostapenko kļūdījās. Rīdziniece beidzot trāpīja pirmo servi, kas deva punktu, savukārt nākamajā izspēlē Kudermetova sita tīklā.Krievijas tenisiste "ieķērās" šajā geimā, kad no kreisās raidīja uzbrukumu pēc otrās serves uzņemšanas. Pirmā serve Ostapenko turpināja klibot, taču otro servi viņa pamatīgi iegrieza, kas panāca pretinieces sitienu ārpus laukuma. Ar labu otro servi rīdziniece uzvarēja geimu

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 0-2.Ostapenko darīja visu iespējamo, lai neļautu Kudermetovai iegūt spēles ritmu. Pēc četrām īsām izspēlēm rezultāts bija 30:30, pēc tam Latvijas tenisiste raidīja bumbiņu pāri laukumam. Ostapenko izkārtoja sev brīvu malu sitienam no labās, taču trāpīja tīklā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko guva pirmo punktu, bet tad divas veiksmīgas epizodes Kudermetovai, un viņa uzreiz mēģināja sevi motivēt. Latvijas tenisistei vēlreiz neizdevās trāpīt pirmo servi, kas Kudermetovai deva iespēju uzbrukt, bet Ostapenko atbilde uz to bija neprecīza. Krievijas tenisiste tādējādi ieguva pirmo breikbumbu spēlē, kuru realizēja, kad Ostapenko sita tīklā. Tiklīdz Latvijas tenisiste netrāpīja pirmās serves, apņēmības pilnā Kudermetova metās uzbrukumā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 6-0. Ostapenko trešo reizi lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu. Ostapenko izspēlēs raidīja bumbiņu dziļi pretinieces laukumā un panāca divas viņas kļūdas. Trešajā izspēlē viņai serves uzņemšana neizdevās, taču pēc tam Latvijas tenisiste servi uzņēma asā leņķī, un krievietei nebija izredžu tikt pie bumbiņas. Noslēgumā Ostapenko atkal sodīja Kudermetovu par vāju otro servi. 22 minūšu ilgs sets ar Ostapenko pilnīgu dominanci.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 5-0Ostapenko teicami servēja geima iesākumā un ātri panāca rezultātu 40:0, bet tad Kudermetova trīsreiz uzņēma servi, un Ostapenko uzreiz raidīja bumbiņu tīklā (40:40). Beidzot bija garāka izspēle, kas noslēdzās ar krievietes nelielu autu. Noslēgumā Ostapenko neizdevās lieliska otrā serve, taču Kudermetova savā uzbrukumā no kreisās pa diagonāli bija neprecīza.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 4-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko dominance kortā turpinājās, viņa ar saviem asajiem uzbrukumiem ātri panāca rezultātu 40:0. Pirmo breikbumbu viņa neizmantoja, kad no kreisās raidīja bumbiņu pāri laukumam, bet tad viņa spēcīgi uzņēma servi, un Kudermetova nespēja trāpīt laukumā.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 3-0Kudermetova pirmajās izspēlēs nespēja apturēt Ostapenko uzbrukumus, un viņas sitieni lidoja ārpus laukuma. Trešajā izspēlē Latvijas tenisistei izdevās laba serve, savukārt noslēgumā serve vienā stūrī un uzbrukums gar sāna līniju ļāva vēlreiz "sausā" uzvarēt serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko izpildīja divus spēcīgus sitienus no kreisās un guva "tīru" punktu. Kudermetova atbildēja ar "eisu", savukārt trešajā izspēlē Ostapenko uzbrukums no labās uzņemšanā bija pārāk spēcīgs. Latvijas tenisiste nospēlēja agresīvi, devās pie tīkla, bet šoreiz Kudermetova situāciju nolasīja un apspēlēja Ostapenko.Otrās serves uzņemšanā Ostapenko no labās raidīja bumbiņu gar sāna līniju, brīdi vēlāk viņai izdevās laba uzņemšana, trāpot pa gala līniju, kas izprovocēja pretinieces kļūdu (40:40). Kudermetova pieļāva dubultkļūdu un deva Ostapenko breika iespēju, kuru viņa realizēja ar teicamu sitienu no kreisās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Veronika Kudermetova 1-0Ostapenko maču iesāka ļoti pārliecinoši, Kudermetovu atstājot "uz nulles".

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko WTA rangā ieņem 21.vietu, bet Kudermetova atrodas 31.pozīcijā. Šī abām tenisistēm būs pirmā savstarpējā spēle.

Jeļena Ostapenko Dubaijas turnīrā sasniegusi savas karjeras 11. WTA līmeņa finālu. Līdz šim viņa turnīros triumfējusi četras reizes, un to starpā , protams, ir “French Open” tituls 2017. gadā. Jeļena Ostaspenko līdz šim Dubaijas turnīrā pārspējusi četras “Grand Slam” čempiones (Sofiju Keninu, Igu Švjonteku, Petru Kvitovu un Simonu Halepu), bet finālā viņai pretī stāsies Krievijas tenisiste Veronika Kudermetova. Lai arī 24 gadus vecā krieviete “Grand Slam” turnīrā nav triumfējusi, tas nenozīmē, ka Ostapenko ir fināla pārliecinoša favorīte. Kudermetova vienreiz triumfējusi WTA sērijas turnīrā, bet finālā spēlēs ceturto reizi. Kudermetova Dubaijas turnīrā pārspēja Viktoriju Azarenku, spānieti Garvinji Mugurusu, Šveices tenisisti Žilu Teihmani. Pusfinālā Kudermetovai nevajadzēja spēlēt, jo Markēta Vondroušova traumas dēļ atsauca savu dalību no turnīra.