Ostapenko apliecina favorītes statusu un veiksmīgi sāk Dubaijas titula aizstāvēšanu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 20.) pirmdien Dubaijas "WTA 1000" sērijas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-1, 6-4 pārspēja Ukrainas tenisisti Katarinu Zavacku (WTA 280.).

Šajā turnīrā ar 13. numuru izliktā Ostapenko uzvaru izcīnīja stundas un 16 minūšu ilgā cīņā, un tā viņai bija pirmā uzvara pār Zavacku WTA tūrē. Iepriekš abas tikās Taškentā 2019. gadā, kad rīdziniece maču nepabeidza traumas dēļ.

Dubaijas turnīra otrajā kārtā Ostapenko būs jātiekas ar čehieti Lindu Fruhvirtovu (WTA 52.), kura pirmās kārtas mačā ar 6-3, 6-4 pārspēja ASV tenisisti Denielu Kolinsu (WTA 42.).

Spēli Ostapenko iesāka ar dominējošu sniegumu, un viņa uzvarēja piecus geimus pēc kārtas, divreiz laužot pretinieces servi. Zavackai izdevās nepalikt "sausā", bet tad Ostapenko serves geimā tikai ar piekto piegājienu izmantoja setbumbu.

Otrajā setā cīņas gaita izlīdzinājās, un abas tenisistes labāk darbojās pie savām servēm. Piektajā geimā Ostapenko neizmantoja divas breikbumbas, bet pēc tam viņa tomēr lauza pretinieces servi un izvirzījās vadībā ar 4-3. Zavacka gan arī spēja izmantot breika iespēju, taču maču latviete noslēdza ar vēl vienu breiku, un šoreiz iegūto pārsvaru no rokām neizlaida.

Portāls "Delfi" piedāvāja šīs cīņas teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Dubaijas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 6-4. Ostapenko uzvar maču.Ostapenko pārliecinoši kontrolēja izspēles, un viņa ar jaudīgiem uzbrukumiem panāca divas mačbumbas. Tās izmantot neizdevās, un viņas sitieni no kreisās lidoja pāri laukumam. Latvijas tenisiste īsā izspēlē ieguva vēl vienu iespēju noslēgt maču, un šoreiz viņa to izdarīja ar "eisu".

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 5-4. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pēc zaudēta pirmā punkta Ostapenko turpināja agresīvi uzbrukt, un viņai šādā manierē izdevās gūt nākamos divus punktus. Viņa serves uzņemšanā no labās raidīja bumbiņu gar sāna līniju un panāca divas breika iespējas. Pirmo neizdevās izmantot, jo viņa no labās raidīja bumbiņu pāri laukumam, bet tad rīdziniece no labās precīzi sita asā leņķī, raidot bumbiņu tuvu tīklam.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 4-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Zavackai vispirms izdevās uzbrukums serves uzņemšanā, raidot bumbiņu no labās gar sāna līniju, bet tad viņai precīzi izspēlēja saīsināto sitienu. Ostapenko atbildēja precīzu uzbrukuma sitienu pēc labas pirmās serves, bet tad Zavacka sita tīklā, uzņemot neērtu otro servi. Ukrainas tenisiste turpināja cīņu, un viņa panāca savu pirmo breika iespēju, kad devās pie tīkla un izprovocēja Ostapenko kļūdu. To viņa realizēja, kad Ostapenko uzbrukuma sitiens bija neprecīzs.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 4-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Uzņemšanā Ostapenko precīzi sita no kreisās, un ukrainietei neizdevās atvairīt šo uzbrukumu. Otrajā izspēlē Ostapenko nospēlēja saīsināto sitienu, kas deva rezultātu, bet tad Zavacka netika galā ar Ostapenko sitienu no labās, raidot bumbiņu tīklā. Ostapenko izdevās izmantot pirmo no trim breikbumbām, kad viņa pie tīkla trieca bumbiņu brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 3-3Ostapenko ļoti pārliecinoši iesāka serves geimu, gūstot ātrus punktus, bet tad neizdevās uzbrukuma sitieni, kad Zavacka uzņēma viņas otrās serves. Tomēr mirkli vēlāk tenisiste no Latvijas atsāka trāpīt serves, kas ļāva ātri gūt vēl divus punktus.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 2-3Šīs spēles aizraujošākajā izspēlē Ostapenko sita bumbiņu pāri Zavackai, kura bija pie tīkla, bet ukrainietei neizdevās gremde, pēc kuras Ostapenko guva punktu brīvajā laukuma pusē. Zavacka punktu atguva ar veiksmīgu servi, bet tad Ostapenko serves uzņemšanā trieca bumbiņu no kreisās gar sāna līniju, atkal trāpot pa gala līniju. Pēc Ukrainas tenisistes dubultkļūdas Ostapenko ieguva divkāršo breikbumbu, bet abas ar ātriem uzbrukumiem izmantot neizdevās. Zavackai pēc sitiena no kreisās bumbiņa pārvēlās pāri tīklam un iekrita Ostapenko laukuma pusē, bet tad pati rīdziniece raidīja bumbiņu tīklā.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 2-2Ostapenko pieļāva dubultkļūdu geima sākumā, bet otrajā un trešajā izspēlē viņa "tīri" apspēlēja pretinieci, abās epizodēs viņu noķerot uz pretkustību. Zavacka precīzi izmantoja saīsināto sitienu un izlīdzināja rezultātu geimā (30:30). Ostapenko mirkli vēlāk lika Zavaskai strādāt aizsardzībā, un precīzs sitiens pa gala līniju ļāva pārņemt vadību, bet tad viņa izpildīja "eisu".

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 1-2Zavacka ar labiem sitieniem ieguva iespēju doties pie tīkla, kur nospēlēja precīzi, bet tad Ostapenko veiksmīgi uzņēma servi un panāca pretinieces kļūdu. Abas tenisistes arī pēc tam apmainījās ar punktu guvumiem (30:30). Ostapenko nākamais uzbrukums serves uzņemšanā bija minimāli ārpus laukuma, ko apstiprināja video atkārtojums, un ar nākamo servi Zavacka noslēdza arī šo geimu.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 1-1Zavackai izdevās laba serves uzņemšana, un viņa atbrīvoja sev laukuma pusi, kurā izpildīt uzbrukumu, un to izmantoja. Ostapenko ar spēcīgu sitienu no labās izlīdzināja rezultātu, bet tad nostrādāja diagonāles sitiens no kreisās. Rīdziniece droši nospēlēja geima galotnē - vispirms laba serve, bet tad viņa teicami nospēlēja pie tīkla.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1, 0-1Otrais sets iesākās saraustītā geimā, kurā rezultāts nonāca līdz 30:30. Pēc tam Ostapenko uzbrukuma sitiens bija nedaudz ārpus laukuma, tomēr ar nākamo piegājienu viņa reabilitējās un trāpīja laukumā no labās pa diagonāli. Ostapenko izpildīja vēl divus spēcīgus uzbrukuma sitienus serves uzņemšanā, taču abās reizēs bija neprecīza.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 6-1. Ostapenko uzvar 1. setu.Ostapenko ar sitienu no labās perfekti trāpīja bumbiņu pašā laukuma stūrī, brīdi pēc tam viņa precīzi servēja, un Zavacka nedabūja bumbiņu pāri. Latvijas tenisiste turpināja ar "eisu", kam sekoja dubultkļūda. Zavacka turpinājumā sodīja rīdzinieci par vāju otro servi, gūstot punktu ar uzbrukumu uzņemšanā, bet tad Ostapenko pieļāva vēl vienu dubultkļūdu (40:40). Ostapenko pēc labas serves devās tuvāk tīklam un trieca bumbiņu pretinieces laukuma pusē, tomēr arī šoreiz neizdevās geimu noslēgt, jo kliboja pirmā serve. Zavacka pie tīkla atkal izlīdzināja rezultātu, bet tad viņa otrās serves uzņemšanā sita pāri laukumam. Šoreiz Ostapenko setbumbu izmantoja, trāpot diagonāles sitienu no labās brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 5-1Ostapenko netika galā ar Zavackas servi, bet pēc tam garā izspēlē sita tīklā. Tad viņa vēlreiz netrāpīja bumbiņu laukumā, uzņemot servi, zaudējot pirmo geimu mačā.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 5-0Ostapenko aizvadīja ļoti pārliecinoši serves geimu, kurā Zavackai tā arī nebija iespēju "ieķerties"

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 4-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko ļoti labi tika galā ar pretinieces servēm, un Zavackai neizdevās noturēt bumbiņu spēlē (30:0). Ukrainiete ar servi guva nākamo punktu, bet tad rīdziniece no kreisās aizblieza bumbiņu pāri laukumam. Ostapenko tomēr tika pie breika iespējas, kad viņa spēcīgi uzbruka no labās, līdz pretinieces aizsardzība tika uzlauzta. "Tīri" gūts punkts, sitot no labās, pielika punktu geimam.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 3-0Ostapenko pieļāva divas kļūdas uzbrukumos, nonākot iedzinējos ar 0:30. Ar servēšanu Ostapenko izlīdzināja rezultātu, bet vadību viņa pārņēma ar perfektu sitienu no kreisās pa diagonāli, trāpot asā leņķī. Vēl viena serve pielika punktu geimam.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 2-0. Ostapenko lauž pretinieces serviPirmajā garajā izspēlē šajā mačā Ostapenko pretinieces aizsardzību uzlauza ar spēcīgu sitienu no kreisās. Pēc tam Ostapenko nodzenāja pretinieci pa gala līniju, taču pašai neizdevās uzbrukuma sitiens pie tīkla, pārsitot bumbiņu pāri laukumam. Tad Zavacka izpildīja neprecīzu uzbrukuma sitienu, tam sekoja dubultkļūda. Ostapenko tādējādi tika pie divām breika iespējām, bet tās palika nerealizētas. Uzbrukumā un serves uzņemšanā no kreisās bumbiņa atdūrās tīklā. Ar spēcīgu uzbrukumu no labās serves uzņemšanā Ostapenko ieguva vēl vienu breikbumbu, un šī iespēja tika izmantota. Ostapenko nostrādāja aizsardzībā, bet tad pārņēma iniciatīvu. Viņa uzbruka pa diagonāli no labās, līdz Zavacka nespēja bumbiņu dabūt pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka 1-0Ostapenko neizdevās pirmā serve, bet otrajā piegājienā viņa bumbiņu ievadīja vāji, un Zavacka izmantoja uzbrukuma iespēju. Pēc tam Latvijas tenisiste servēja lieliski, un ukrainietei neizdevās iesākt nevienu izspēli.

Jeļena Ostapenko - Katarina Zavacka. Spēle sākusiesOstapenko maču sāk ar servēšanu.

Aizvadītajā gadā Ostapenko kļuva par Dubaijas turnīra čempioni. Tas nozīmē, ka viņai arī šeit jāaizstāv vērtīgi WTA ranga punkti.

Abām tenisistēm šī būs otrā tikšanās reize. 2019.gadā Taškentā otrās kārtas mačā Ostapenko izstājās no mača otrā seta laikā, piedzīvojot zaudējumu.

Jeļena Ostapenko Dubaijas WTA turnīrā pirmajā kārtā būs pārliecinošā favorītes statusā, un viņa pirmajā kārtā tiekas ar Ukrainas tenisisti Katarinu Zavacku, kura pārvarēja kvalifikāciju. Ostapenko šajā turnīrā izlikta ar 13. numuru, bet jaunākajā WTA rangā ieņem 20. vietu, savukārt Zavacka atrodama 280. vietā.