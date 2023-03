Ostapenko ar grūtībām pieveic otrā simta tenisisti un sasniedz trešo kārtu Maiami

Sarežģītu uzvaru Maiami "WTA 1000" turnīra otrajā kārtā ceturtdien izcīnīja Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko.

Pasaules 22. rakete Ostapenko, kura Maiami izlikta ar 24. numuru, otrās kārtas cīņā ar 6-3, 6-4 pieveica kvalifikāciju pārvarējušo Zviedrijas tenisisti Mirjamu Bjerklundu (WTA 149.).

Trešās kārtas sasniegšana Ostapenko dod 65 WTA ranga punktus un 55 770 ASV dolāru prēmiju.

Ostapenko bija neapstrīdama šī mača favorīte, taču uzvara viņai nāca grūti. Pirmajā setā abas tenisistes sākumā apmainījās breikiem un cīnījās līdzvērtīgi, bet latvietei izdevās iegūt iniciatīvu seta beigās un ar breika palīdzību gūt virsroku ar 6-3.

Otrais sets iesākās vētraini, jo pirmajos trīs geimos servētājas nenosargāja savas serves. Viena breika pārsvars gan piederēja Ostapenko, kurai galu galā to arī izdevās nosargāt, kaut gan izskaņā Bjerklundai bija vairākas breikbumbas. Tās Latvijas pirmajai raketei sarežģītā cīņā izdevās neitralizēt un ar trešo mačbumbu beidzot svinēt panākumu duelī, kas "uz papīra" solījās būt vieglāks.

Maiami tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Mirjama Bjerklunda

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 6-4Ostapenko uzvar! Latviete servē par uzvaru mačā, bet jau sākumā iesit tīklā un pēc tam arī autā (0:30). Ostapenko gan izdodas panākt neizšķirtu, taču tad seko astotā dubultkļūda mačā, kas Bjeklundai ļauj iegūt ļoti svarīgu breikbumbu. Latviete to atspēlē un to pašu izdara ar vēl divām breikbumbām. Turpinājumā Ostapenko iegūst otro mačbumbu spēlē, tomēr zviedriete nepadodas un arī to atspēlē. Tomēr pēc tam Bjerklunda pēc spēcīgas Latvijas tenisistes pirmās serves izsit autā. Trešo mačbumbu Ostapenko izmanto, aizdzenot pretinieci uz citu laukuma stūri.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 5-4Bjerklunda pie savas serves panāk 40:15, taču Ostapenko ar sev raksturīgo agresīvo spēli atspēlējas. Pie "vienādi" zviedriete izsit autā, latvietei tiekot pie mačbumbas. Bjerklunda to ātri atspēlē un sarežģītā divcīņā nosargā servi. Nākamajā geimā Ostapenko gan varēs servēt par uzvaru mačā.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 5-3Latviete savas serves geimu sāk ar 30:0, taču divas dubultkļūdas pēc kārtas ļauj Bjerklundai panākt neizšķirtu. Pēc tam Ostapenko trāpa autā un uzdāvina zviedrietei breikbumbu. Lieliska nākamā izspēle un sitiens stūrī gan ļauj atspēlēties, kā arī pēc tam noslēgt geimu sev par labu.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 4-3Servējot Bjerklundai, Ostapenko izvirzās vadībā ar 30:0, taču pārsvaru nenotur. Geima izskaņa ir līdzvērtīga, bet pie "vienādi" latviete lieliski atgriež zviedrietes servi un trāpa līnijā, tiekot pie breikbumbas. To Bjerklunda atspēlē un sarežģītā cīņā nosargā savu servi.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 4-2Kaut arī Bjerklunda uzvar pirmo izspēli, turpinājumā Ostapenko pie savas serves ir pārāka, uzvarot arī vienā garākā izspēlē. Latviete tuvojas uzvarai.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 3-2Šoreiz tikt pie breika nekādu variantu jau Ostapenko. Viņa spēj uzvarēt tikai vienā izspēlē, jo Bjerklunda pieļauj dubultkļūdu.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 3-1Latvijas tenisiste pārliecinoši nospēlē pie savas serves un beidzot iegūst divu geimu pārsvaru. Vai tuvojas uzvara? Ostapenko spēlēs pat pie šāda rezultāta to prognozēt ir izaicinoši.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 2-1Breiks par labu Ostapenko! Otrais sets sācies vētraini. Stiprais vējš nedaudz iespaido spēli, kas ir pateicīgāk serves uzņēmējai. Bjerklundas pirmā serve vairs nav tik pārliecinoša, un Ostapenko panāk 40:0. Tomēr visas trīs breikbumbas zviedriete atspēlē, bet pie "vienādi" Bjerklunda iesit tīklā. Ostapenko šo breikbumbu gan izmanto, jo lieliski atgriež servi - zviedrietei nekas cits neatliek kā izmisumā vēlreiz iesist bumbiņu tīklā.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 1-1Breiks par labu Bjerklundai! Zviedriete arī atbild ar breiku, Ostapenko pieļauj vēl vienu dubultkļūdu, izsit autā, un Bjerklunda geimu noslēdz ar breiku, jo latvietes saīsinātais sitiens ir ievērojami par īsu.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3, 1-0Breiks par labu Ostapenko! Otro setu ar servi sāk Bjerklunda, un viņai neklājas viegli. Ostapenko lieliskā izspēlē panāk "vienādi" un pēc tam ar sitienu labajā pusē iegūst breikbumbu. To viņa arī izmanto, jo Bjerklunda iesit tīklā.

Pārtraukums starp setiem ieildzis, jo zviedriete starplaiku izmantoja, lai apmeklētu labierīcības, kas Maiami turnīra norises vietā atrodoties diezgan tālu.

Ostapenko - Bjerklunda 6-3Ostapenko uzvar pirmo setu! Latvijas tenisiste var servēt par uzvaru setā un šoreiz jūtas ļoti komfortabli. Viņas pirmā serve ir spēcīga un precīza, vispār nedodot Bjerklundai nekādas cerības.

Ostapenko - Bjerklunda 5-3Breiks par labu Ostapenko! Latvijas tenisiste beidzot atgūst iniciatīvu. Kaut arī pirmajā izspēlē uzvar Bjerklunda, Ostapenko nākamajā izspēlē ir pārāka, bet pēc tam zviedriete izsit autā un latviete lieliski trāpa līnijā, tiekot pie divām breikbumbām (40:15). Abas Bjerklunda atspēlē, bet pie "vienādi" viņa izsit autā., ko izdara arī nākamajā izspēlē, uzdāvinot Ostapenko breiku.

Ostapenko "uz papīra" šī vakara pretinieci vajadzētu uzvarēt pārliecinoši, taču pagaidām tā nav.https://twitter.com/LongliveOkon/status/1638992997923667969

Ostapenko - Bjerklunda 4-3Pie savas serves Ostapenko ātri panāk 30:0, taču tad iesit tīklā un pieļauj dubultkļūdu. Beigās Latvijas tenisistei ar grūtībām izdodas nosargāt savu servi, kaut gan pēcāk pieļauta vēl viena dubultkļūda.

Ostapenko - Bjerklunda 3-3Zviedrijas tenisiste labāk par Ostapenko izmanto pirmo servi, šajā geimā tiekot arī pie sava pirmā eisa. Latviete uzvar tikai vienā izspēlē.

Ostapenko - Bjerklunda 3-2Kaut arī Ostapenko ir neapstrīdama šī mača favorīte, laukumā vērojama līdzvērtīga cīņa, turklāt Latvijas tenisiste brīžam izrāda neapmierinātību ar savu spēli. Bjerklunda izskatās ļoti noskaņojusies un neļauj Ostapenko noslēgt serves geimu. Latvietei tas beidzot izdodas pie 40:40 - spēcīga otrā serve un pēcāk izspēlē sitiens stūrī.

Ostapenko - Bjerklunda 2-2Latvijas tenisistei izdodas iegūt vienu breikbumbu, bet Bjerklunda to atspēlē, turklāt beigās pārliecinoši noslēdz geimu, panākdama neizšķirtu.

Ostapenko - Bjerklunda 2-1Breiks Bjerklundai! Zviedrijas tenisiste gan negatavojas padoties viegli. Latvietei trīsreiz netrāpot laukumā, zviedriete uzvar trīs izspēlēs pēc kārtas un tiek pie divām breikbumbām (40:15). Ostapenko pēc eisa un pretinieces sitiena tīklā tās atspēlē, taču Bjerklunda lieliski atgriež latvietes servi un tiek pie vēl vienas breika iespējas. Precīzs sitiens laukuma stūrī ļauj viņai breiku atspēlēt.

Ostapenko - Bjerklunda 2-0Breiks par labu Ostapenko! Latvijas tenisiste sākusi ļoti pārliecinoši. Viņa lieliski tiek galā ar zviedrietes servi, turklāt Bjerklunda geimu noslēdz ar dubultkļūdu.

Ostapenko - Bjerklunda 1-0Spēli ar servi sāk Ostapenko, kura diezgan droši to arī nosargā, svinot panākumu cīņas pirmajā geimā.

Mačs ir sācies!

Ostapenko šodien rozā toņos. https://twitter.com/OpenCourt/status/1638965421825990656

Ostapenko WTA rangā ieņem 22. vietu un ar Zviedrijas tenisisti līdz šim nav tikusies. Tikmēr Bjerklunda ir planētas 149. rakete, viņa pārvarēja šī turnīra kvalifikāciju.

