Ostapenko ar panākumu trīs setos sāk 'US Open'

Latvijas spēcīgākā tenisiste Jeļena Ostapenko naktī uz otrdienu uzvarēja sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - pirmajā kārtā.

Pasaules ranga 21. vietas īpašniece Ostapenko, kura turnīrā izlikta ar 20. numuru, ar rezultātu 6-2, 4-6, 6-1 uzvarēja Itālijas tenisisti Jasmīni Paolīni, kura WTA rangā atrodama 35. pozīcijā.

Latvijas tenisiste "US Open" otro kārtu tādējādi sasniegusi pirmo reizi kopš 2019. gada. Pērn viņa piedzīvoja neveiksmi pirmajā mačā, bet pirms tam Ostapenko prestižajā turnīrā nepiedalījās divus gadus.

Šogad pirmās kārtas mačā Ostapenko pirmajā setā spēlēja ļoti pārliecinoši un jau otrajā geimā nobreikoja pretinieci. Pati tikmēr sevi neļāva lauzt savu servi un beigās svinēja uzvaru pirmajā setā ar 6-2. Raksturīgi citām Latvijas tenisistes spēlēm, otrajā setā aina jau bija ievērojami citādāka. Pirmajos trīs geimos pretinieces nobreikoja vienu otru, vadībā izvirzoties Paolīni. Astotajā geimā Ostapenko atspēlējās un panāca 4-4, taču uzreiz pēc tam itāliete lauza viņas servi un beigās izservēja setu.

Tādējādi uzvarētāja tika izšķirta trešajā setā, ko Ostapenko aizvadīja sev tipiskajā agresīvajā manierē. Viņa Paolīni pie savas serves ļāva uzvarēt tikai otrajā geimā, bet pēc tam divreiz pēc kārtas nobreikoja itālieti un triumfēja ar graujošo 6-1.

