Ostapenko ar pārinieci ceturtdaļfinālā izstājas no 'French Open' dubultspēļu turnīra

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pēc zaudējuma dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālā noslēgusi savu dalību 2019. gada "French Open".

Dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālā Ostapenko un viņas dubultspēļu partnere ukrainiete Ludmila Kičenoka ar rezultātu 5-7, 2-6 piekāpās ar sesto numuru izsētajām beļģietei Elisei Mertensai un baltkrievietei Arinai Sabaļenkai.

Pirmajā setā abiem duetiem bija lielas problēmas ar savas serves nosargāšanu, taču galotnē veiksmīgāk nospēlēja Mertensa un Sabaļenka. Ostapenko un Kičenokai otrajā setā neizdevās izrādīt tikpat lielu pretestību pretiniecēm, un šoreiz nācās samierināties ar zaudējumu.

Latvijas un Ukrainas pāris pirmās kārtas mačā ar 6-7 (6:8), 6-3, 6-4 guva virsroku pār rumānietēm Irinu Begu un Mihaelu Buzarnesku. Sestdien viņām bija jātiekas ar slovākieti Magdalēnu Ribārikovu un Markētu Vondrušovu no Čehijas, tomēr pretinieces atteicās no dueļa, kas Latvijas un Ukrainas duetam ļāva automātiski sasniegt astotdaļfinālu. Savukārt ceturtdaļfinālā viņas ar 7-5, 6-1 uzveica sacensību trešo numuru, taivānieti Suveju Sje un Barboru Strīcovu no Čehijas.

Savukārt vienspēlēs 2017. gada "French Open" čempione Ostapenko otro gadu pēc kārtas nespēja pārvarēt pirmo kārtu.