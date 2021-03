Ostapenko ar pārliecinošu uzvaru Sanktpēterburgā revanšējas Badosai par zaudējumu 'French Open'

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pirmdien Sanktpēterburgas WTA 500 punktu sērijas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-2, 6-2 pārspēja spānieti Paulu Badosu.

Lai izcīnītu uzvaru, Ostapenko bija nepieciešamas 55 minūtes. Abos setos viņa divas reizes lauza pretinieces servi, bet Badosa pie breika iespējām tā arī netika.

Ostapenko šajā mačā izpildīja četras netveramas serves, kā arī trāpīja 65,9% pirmo servju. Tāpat viņa pēc trāpītas pirmās serves uzvarēja 88,9% izspēļu.

Abām tenisistēm šī bija otrā savstarpējā spēle. Iepriekšējo abas tikās 2020. gada "French Open" turnīra trešajā kārtā, kad Ostapenko piedzīvoja zaudējumu. Ostapenko šajā turnīrā izlikta ar sesto numuru, bet WTA rangā viņa ierindojas 53. vietā. Savukārt Badosa pasaules rangā ieņem 70. vietu.

Turnīra otrajā kārtā Ostapenko tiksies ar rumānietes Žaklīnas Kristianas (WTA 160.) un baltkrievietes Vera Lapko (WTA 201) pāra uzvarētāju.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu

Sanktpēterburgas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Paula Badosa

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 6-2, 6-2. Ostapenko uzvar maču. Badosa izmantoja iespēju gūt punktu pie tīkla, tomēr Ostapenko uzreiz ar servēm izvirzījās vadībā. Ar "eisu" viņa ieguva mačbumbu, kuru realizēja, kad panāca Badosas sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 6-2, 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Badosas serves geimā Ostapenko panāca 30:0, tomēr mirkli vēlāk rīdziniece netrāpīja laukumā. Ļoti veiksmīgs sitiens, trāpot pa pašu laukuma stūra līniju, deva divas breika iespējas Ostapenko. Badosa no labās trāpīja tīklā. Ostapenko geima attālumā no drošas uzvaras.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 6-2, 4-2Ostapenko servēja vienā stūrī, bet tad nākamo sitienu ļoti precīzi trāpīja otrā stūrī, gūstot punktu. Tad ātrā izspēlē viņa no labās trāpīja tīklā, tomēr reabilitējās ar precīzu trāpījumu, kad pretiniece jau bija pretkustībā. Badosa izlīdzināja rezultātu, labi uzbrūkot otrās serves uzņemšanā, taču pēc tam Ostapenko izspēlē no kreisās trāpīja serves laukuma stūrī. Precīzs sitiens no labās ļāva noslēgt geimu.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 6-2, 3-2Ostapenko pirmajās divās epizodēs šajā geimā bumbiņa atdūrās tīklā, tomēr viņa guva nākamo punktu no kreisās pašā laukuma stūrī. Badosa turpinājumā pieļāva dubultkļūdu, rezultātam kļūstot 30:30. Ostapenko turpinājumā izdarīja visu, lai izvirzītos vadībā, tikai netrāpīja laukumā, bet tad arī uzņemšanā bija kļūda.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 6-2, 3-1Ostapenko ātri ieguva divu punktu pārsvaru, tomēr Badosa izlīdzināja rezultātu. Latvijas tenisiste no kreisās pa diagonāli atguva vadību, bet ar uzbrukumu no labās pa diagonāli nostiprināja vadību.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 6-2, 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko pretinieces serves geimā atkal spēlēja lieliski un ar agresīvām uzbrukuma darbībām panāca 40:15. Noslēgumā viņa izpildīja perfektu apvedošo sitienu, kad pretiniece devās pie tīkla.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 6-2, 1-1Labas serves Ostapenko deva divus punktus pēc kārtas, bet nākamo viņas izpildīto "saīsināto" Badosa "atkoda". Rīdziniece uzreiz ar servēm noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 6-2, 0-1Ostapenko otrā seta sākumā izvirzījās vadībā ar 30:0, bet Badosa savus pirmo punktu guva ar servi. Tad Ostapenko divreiz trāpīja bumbiņu tīklā no labās. Arī trešo reizi "forhends" pievīla Latvijas tenisisti.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 6-2. Ostapenko uzvar pirmo setu. Ostapenko ar "eisu" atguva pirmajā izspēlē zaudēto punktu, bet ar nākamo servi viņa izvirzījās vadībā. Nākamajā geimā Ostapenko spēlēja teicami - saīsinātais sitiens, tad "sveces" sitiens, bet vēl viens saīsinātais deva punktu. Pirmo setbumbu Badosa ar labu uzbrukumu atspēlēja, bet teicama serve pielika punktu pirmajam setam.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko izspēlēja diezgan labu kombināciju, bet apvedošais sitiens izlidoja nedaudz ārpus laukuma. Nākamajā izspēlē viņa nodzenāja pretinieci pa gala līniju un panāca kļūdu, tam sekoja skaists uzbrukums no kreisā pa diagonāli. Pēc kļūdas serves uzņemšanā rezultāts kļuva 30:30, taču Ostapenko ieguva breika iespēju, kad Badosa trāpīja tīklā. To viņa neizmantoja, otrās serves uzņemšanā trāpot tīklā. Badosa trāpīja tīklā no kreisās, dodot Ostapenko vēl vienu iespēju lauzt viņas servi, un šoreiz Latvijas tenisiste izmantoja iespēju, gūstot punktu otrās serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 4-2Ostapenko ar diviem skaistiem sitieniem no labās guva "tīrus" punktus, tad viņai izdevās netverama serve. Latvijas tenisistei nesanāca saīsinātais sitiens, un bumbiņa palika tīklā, bet geima noslēgumā Badosa netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 3-2Šoreiz Ostapenko pretinieces serves geimā palika "sausā".

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 3-1Īsā izspēlē sitiens pa diagonāli deva punktu Ostapenko, tad Badosa netika galā ar nākamajām servēm

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 2-1Badosa turpināja ar dubultkļūdu, savukārt Ostapenko 30:0 panāca ar sitienu no kreisās gar sāna līniju. Tam sekoja teicama serves uzņemšana, pēc kuras bumbiņa asā leņķī ielidoja pretinieces laukumā. Badosa izvairījās no "sausā" zaudēta serves geima, kad viņa pēc serves devās pie tīkla un panāca pretinieces kļūdu, taču tad Ostapenko nedaudz sasteidza notikumus un sita ārpus laukumā. Pirmajā garajā izspēlē Badosa noturēja aizsardzību un izlīdzināja rezultātu, savukārt pēc tam Ostapenko ar saīsināto atguva vadību. Sitiens tīklā no kreisās geimu pagarināja, bet nākamajā izspēlē Ostapenko atkal ar īsu sitienu panāca rezultātu "vairāk". Badosai padevās laba serve, tad uzņemšanā Ostapenko sita tīklā, bet noslēgumā Ostapenko netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 2-0Latvijas tenisiste turpināja veiksmīgi, ar divām servēm gūstot divus punktus. Tad viņa nospēlēja lielisku saīsināto sitienu un panāca 40:0, bet pēcāk ar servi noslēdza "sauso" geimu.

Jeļena Ostapenko – Paula Badosa 1-0. Ostapenko lauž pretinieces serviOstapenko serves uzņemšanā spēlēja veiksmīgi, un viņa pie rezultāta 40:30 ieguva breika iespēju. Ar pirmo piegājienu viņa to izmantoja, kad ar savu uzbrukuma sitienu izprovocēja pretinieci uz kļūdu.

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Ostapenko ar Badosu spēkojās 2020. gada "French Open" trešajā kārtā, kurā divos setos piedzīvoja zaudējumu. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-pielauj-43-kludas-un-izstajas-no-french-open.d?id=52527959

Pagājušajā sezonā Ostapenko Sanktpēterburgā pirmajā kārtā zaudēja Alizē Kornē, taču viņai tajā mačā traucēja kājas savainojums. Kopumā viņa šajā turnīrā spēlējusi piecas reizes, trijās no tām izstājoties pirmajā kārtā

Jeļena Ostapenko šo nedēļu uzsāk ar Sanktpēterburgas tenisa turnīru, kurā pirmajā kārtā tiekas ar Paulu Badosu. Ostapenko šajā turnīrā izlikta ar sesto numuru, bet WTA rangā viņa ierindojas 53. vietā. Savukārt Badosa pasaules rangā ierindojas 70. vietā.