Ostapenko ar sev raksturīgo nestabilo sniegumu neiekļūst Birmingemas turnīra ceturtdaļfinālā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien, 17. jūnijā, nepārvarēja Birmingemas WTA turnīra otro kārtu un neiekļuva ceturtdaļfinālā, gandrīz divarpus stundu ilgā cīņā ar 6-7 (4:7), 6-4, 2-6 zaudēja čehietei Terēzai Martincovai.

Latvijas tenisiste visā mačā spēlēja kā pa viļņiem - pēc labām izspēlēm sekoja kļūdas. Tieši nestabilitāte neļāva viņai uzņmeties iniciatīvu spēlē, bet čehiete izmantoja pretinieces kļūdas, iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Visā mačā Ostapenko pieļāva 52 nepiespiestās kļūdas (pretiniece - 24), no kurām deviņas bija dubultkļūdas. Pretiniece nepieļāva nevienu dubultkļūdu, kā arī izpildīja septiņus eisus. Ostapenko spēlē izmantoja tikai četras no 13 breikbumbām, bet pretiniece izmantoja pusi no šādām iespējām (piecas no desmit).

Ostapenko spēli sāka ar breiku, bet ātri nonāca zaudētājos ar 1-4. Ostapenko atspēlējās, tika līdz "tie break", taču tajā zaudēja ar 4:7. Otrajā setā Ostapenko atkal atspēlējās - Martincova izvirzījās vadībā ar 4-2, bet tad četrus geimus pēc kārtas uzvarēja Ostapenko, uzvarot setu ar 6-4.

Izšķirošajā setā ceturtajā geimā Ostapenko neizmantoja breikbumbu, Martincova uzvarēja šo geimu un tad arī nākamos četrus, iekļūstot ceturtdaļfinālā.

