Ostapenko ar Sinjakovu sasniedz Dubaijas WTA 'Premier' turnīra dubultspēļu otro kārtu

Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko, spēlējot kopā ar spēcīgo čehieti Kateržinu Sinjakovu, svētdien sasniedza Dubaijas WTA "Premier" sērijas turnīra dubultspēļu sacensību otro kārtu.

Latvijas un Čehijas duets, kas turnīrā izlikts ar sesto numuru, pirmajā kārtā ar 6-2, 6-3 pārspēja rīkotāju speciālo ielūgumu saņēmušās Džūliju Elbabu no ASV un Aļonu Fominu no Krievijas.

Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 105 WTA dubultspēļu ranga punktus.

Ostapenko pāriniece Sinjakova pērn triumfēja divos "Grand Slam" dubultspēļu turnīros un ir dubultspēļu ranga līdere.

Dubultspēļu turnīrā piedalīsies arī Anastasija Sevastova, kura spēles kopā ar Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas. Viņas pirmajā kārtā mēros spēkus ar turnīra septīto numuru Jekaterinu Makarovu no Krievijas un Luciji Hradecku no Čehijas.

Jau ziņots, ka vienspēļu pirmajā kārtā Sevastova svētdien ar rezultātu 4-6, 2-6 piekāpās Taivānas tenisistei Suvejai Sje.

Tikmēr Ostapenko pirmajā kārtā spēkosies ar kvalifikāciju pārvarējušo amerikānieti Dženiferu Breidiju.

Abām Latvijas vadošajām dāmu tenisistēm šis būs otrais turnīrs pēc pagājušajā nedēļas nogalē Rīgā notikušā Federāciju kausa, kurā viņas palīdzēja Latvijai pārspēt Slovākiju un iekļūt pārspēlēs par vietu Pasaules pirmajā grupā. Sevastova uzvarēja abās vienspēlēs, bet Ostapenko guva panākumu vienspēlē un dubultspēlē.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijai pārspēlēs tika ielozēta Vācija. Mači notiks 20. un 21.aprīlī Latvijā.