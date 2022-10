Ostapenko ar uzvaru pār Bušāru turpina Gvadalaharas turnīru

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 23.) Meksikā notiekošajā Gvadalaharas "WTA 1000" turnīrā otrajā kārtā ar rezultātu 7-5, 2-6, 6-1 pārspēja kanādieti Eižēniju Bušāru (WTA 430.).

Abas tenisistes aizvadīja pirmo savstarpējo dueli, un tas ilga nepilnas divas stundas. Bušārai šis bija septītais turnīrs pēc 17 mēnešu ilgas pauzes profesionāles karjerā, kas bija saistīts ar savainojuma ārstēšanu.

Ostapenko spēli iesāka ar neveiksmīgu servēšanu, un viņa nonāca iedzinējos ar 1-4. Taču turpinājumā viņa "iegāja spēlē", un sāka atspēlēšanos, panākot izlīdzinājumu 5-5. Tad Ostapenko uzvarēja savu serves geimu, ar ko spēles sākumā bija lielas grūtības, bet seta noslēgumā Bušāras serves geimā viņa ieguva trīskāršo breikbumbu, realizējot otro iespēju.

Arī otrajā setā Ostapenko nonāca iedzinējos 1-4, bet šoreiz atspēlēšanās izpalika. Viņa vēl uzvarēja savu serves geimu, bet pēc tam kanādiete pagarināja šo dueli. Trešajā setā Ostapenko uzreiz atrada sev parocīgo spēles ritmu, kas ļāva divreiz lauzt pretinieces servi un panākt 4-0. Bušāra vienu breiku atspēlēja, bet Ostapenko maču noslēdza ar vēl diviem uzvarētiem geimiem pēc kārtas.

Ostapenko trešajā kārtā tiksies ar Veroniku Kudermetovu (WTA 12.) vai Donnu Vekiču (WTA 47.) no Horvātijas.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Gvadalaharas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 2-6, 6-1. Ostapenko uzvar maču. Ostapenko servēja par uzvaru mačā, un viņa to darīja pārliecinoši, panākot rezultātu 40:0. Protams, tas nebūtu Ostapenko mačs, ja nebūtu kāds sarežģījums. Vispirms viņa netrāpīja laukumā sitienu no kreisās pa diagonāli, bet tad Bušāra sodīja par vāju otro servi. Latvijas tenisistei neizdevās izmantot divu sitienu kombināciju, jo sitiens no kreisās izlidoja ārpus laukuma (40:40). Bušārai neizdevās pārsist pāri tīklam uzņemto bumbiņu pēc serves, bet tad Ostapenko labi ieservēja, un Bušāra pārsita pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 2-6, 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Bušāras serves geims ritēja punkts punktā, un pie rezultāta 30:30 Ostapenko ieguva breikbumbu, kad kanādiete pieļāva dubultkļūdu. Bušāra no labās sita pāri laukumam, un Ostapenko atjaunoja divu breiku pārsvaru.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 2-6, 4-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko devās pie tīkla, bet nepārsita bumbiņu pāri tam, taču viņa reabilitējās ar perfektu sitienu pa diagonāli no labās. Ostapenko sistā bumbiņa skāra tīkla trosi, un tas Bušāru izsita no ritma, un viņa raidīja to pāri laukumam, tomēr kanādiete pēc tam rezultātu izlīdzināja. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un uzdāvināja Bušārai breikbumbu, un viņa to izmantoja ar sitienu no kreisās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 2-6, 4-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko Bušāras serves geimā atspēlējas no rezultāta 0:30. Vispirms viņa uzņēma otro servi un no kreisās sita laukuma stūrī, bet tad Bušāra ar savu otro sitienu trāpīja tīklā. Laba serves uzņemšana no labās Ostapenko deva breikbumbu, tomēr to viņa neizmantoja, kad garākā izspēlē sita tīklā no labās. Ostapenko ieguva vēl vienu breika iespēju, kad ar sitienu no labās pa diagonāli uzlauza pretinieces aizsardzību. Bušāra sita pāri laukumam, un Ostapenko nonāca tuvāk uzvarai spēlē.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 2-6, 3-0Ostapenko aizvadīja drošu serves geimu, kurā viņa zaudēja tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 2-6, 2-0. Ostapeko lauž pretinieces servi. Ostapenko uzņēma servi, un izspēlē Bušāru pievīla sitiens no labās. Pēc tam Ostapenko devās dziļāk laukumā un no gaisa trieca bumbiņu pretinieces laukumā (30:0). Ostapenko guva arī trešo punktu šajā geimā, kad viņa ar sitienu no labās "tīri" apspēlēja pretinieci. Tā viņa ieguva trīskāršo breikbumbu. Visas trīs breikbumbas Bušāra atspēlēja. Ostapenko bija iespēja trešajā breikbumbā, bet viņa otrās serves uzņemšanā netrāpīga gar sāna līniju. Ostapenko tika pie vēl vienas iespējas, un noslēgumā Bušāra pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 2-6, 1-0Ostapenko ar apņēmīgu servēšanu sāka trešo setu, un tas viņai palīdzēja gūt trīs ātrus punktus pēc kārtas. Vēl viena laba serve, un rīdziniece "sausā" uzvarēja geimu.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 2-6. Ostapenko zaudē 2. setu. Bušāra servēja par uzvaru otrajā setā. Viņa servēja bumbiņu vienā stūrī, bet uzbrukums otrā stūrī atdūrās tīklā. Pēc tam viņa izcēlās ar "eisu", savukārt trešajā izspēlē viņa precīzi sita pa diagonāli no kreisās. Ostapenko atbildēja ar jaudīgu uzbrukumu, kuru kanādiete nespēja uzņemt. Ostapenko vairs pie punktiem netika, un viņai neizdevās pagarināt cīņu otrajā setā.

https://twitter.com/vanistrator/status/1582786562810474496

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 2-5Bušāra devās pie tīkla un ar sitienu "aizķēra" līniju. Nākamos punktus guva Ostapenko, kura pagarināja otro setu.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 1-5Spēles temps šķietami bija krities, un saraustītās izspēlēs rezultāts kļuva 30:30. Tad Ostapenko neizdevās sitiens no labās, bumbiņai lidojot pāri laukumam, bet pēc tam viņai neizdevās serves uzņemšana.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 1-4. Ostapenko vēlreiz zaudē serves geimu. Ostapenko otrajā setā tā arī nav "atradusi" savu servi, un viņa atkal nonāca iedzinējos (0:30). Pēc tam ar iegrieztu otro servi viņa panāca pretinieces kļūdu, tam sekoja geims, kurā Bušāra pārsita pāri laukumam. No aizsardzības stājas Bušāra ar sitienu no kreisās gar sāna līniju panāca breikbumbu, kuru izmantoja, kad Ostapenko diagonāles sitiens lidoja pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 1-3Ostapenko precīzi uzbruka no labās gar sāna līniju un panāca 30:15, taču Bušāra rezultātu izlīdzinā ar "eisu". Ostapenko pēc tam neizdevās uzņemt servi, un bumbiņa atdūrās tīklā. Šoreiz Latvijas tenisistei "ieķerties" šajā geimē neizdevās.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves geims atkal bija ļoti neveiksmīgs. Viņa nonāca iedzinējos ar 0:40, bet noslēgumā rīdziniecei neizdevās skart līniju, sitot no kreisās.

https://twitter.com/jessica4stein/status/1582780870666391552

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 1-1Arī Bušārai pirmais serves geims otrajā setā sākās ar dubultkļūdu. Pēc tam Ostapenko labi uzņēma otro servi un panāca pretinieces sitienu ārpus laukuma. Trešā izspēle bija garāka, un Ostapenko bija pārsvars, kas panāca Bušāras sitienu tīklā (40:0). Pirmo breika iespēju Ostapenko neizmantoja, kad ātrā izspēlē Bušāra trāpīja pa gala līniju, un Ostapenko vairs bumbiņu uzņemt nespēja. Ostapenko pēc tam neizdevās uzbrukums serves uzņemšanā, bet garāka izspēle noslēdzās ar viņas sitienu tīklā no kreisās, rezultātam kļūstot "vienādi". Bušāra pieļāva dubultkļūdu, dāvinot Ostapenko vēl vienu breika iespēju, bet noslēgumā kanādiete pie tīkla nepārsita bumbiņu pāri.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Otro setu Ostapenko iesāka ar dubultkļūdu, bet otrajā izspēlē viņai neizdevās trāpīt laukumā sitienu no labās. Vēl viena dubultkļūda, un Ostapenko nonāca iedzinējos ar 0:40. Tad viņa sita tīklā no labās un pārliecinoši zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 7-5. Ostapenko uzvar 1. setu.Ostapenko veiksmīgi turēja bumbiņu spēlē un izprovocēja divus Bušāras "autus". Tad Ostapenko serves uzņemšanā no kreisās precīzi raidīja bumbiņu pa sāna līniju, panākot 40:0. Pirmo setbumbu Bušāra atspēlēja, garākā izspēlē izkārtojot sev uzbrukumu no kreisās un trāpot brīvajā zonā. Ostapenko setu noslēdza ar teicamu uzbrukumu no labās pa diagonāli, uzņemot otro servi. Kas par atspēlēšanos tenisistei no Latvijas!

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 6-5Ostapenko aizvadīja "sauso" serves geimu. Tiklīdz viņa trāpīja pirmo servi, viņai savos geimos izdodas ātri iegūt iniciatīvu.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 5-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Bušāra, servējot par uzvaru pirmajā setā, pirmajā izspēlē raidīja bumbiņu tīklā, tomēr viņa reabilitējās ar labu sitienu no kreisās brīvajā laukuma pusē. Ostapenko trešajā uzņemšanā skaisti no labās raidīja bumbiņu pa diagonāli. Šajā geimā Bušāra kliboja pirmā serve, un viņa arī nākamā izspēlē zaudēja punktu, kad sita pāri laukumam. Tas Ostapenko deva divas breika iespējas. Turpinājumā Ostapenko lieliski spēlēja aizsardzībā, taču Bušārai pie tīkla ar trešo piegājienu izdevās gremdēt bumbiņu. Rezultāts kļuva neizšķirts 40:40, kad Ostapenko neizdevās sitiens serves uzņemšanā. Pēc tam Ostapenko ieguva trešo breikbumbu, kad izspēlē dažādoja savus sitienus un panāca pretinieces sitienu tīklā (40:40). Ostapenko turpināja izdarīt spiedienu uz pretinieci, un īsā izspēlē tika pie vēl vienas breikbumbas. Beidzot viņa realizēja breikbumbu. Bušārai otrā serve atkal nebija veiksmīga, un rīdziniece to izmantoja.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 4-5Ostapenko aizvadīta labāko serves geimu mačā. Pie rezultāta 40:15 viņa no kreisās raidīja bumbiņu pašā laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 3-5Ostapenko guva pirmo punktu Bušāras serves geimā, tomēr kanādiete turpinājumā atbildēja ar trīs punktiem pēc kārtas. Kad Latvijas tenisistei izdevās veiksmīgi uzņemt servi, viņa izspēlēja agresīvas sitienu kombinācijas, panākot pretinieces kļūdas, un tas ļāva rezultātu izlīdzināt. Ostapenko neizdevās serves uzņemšana, raidot bumbiņu pāri laukumam, bet pēc tam viņas uzbrukums serves uzņemšanā netrāpīja pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 3-4Ostapenko veiksmīgi izmantoja video atkārtojumu un laboja tiesnešu kļūdu, fiksējot viņai sitienu ārpus laukuma. Latvijas tenisiste turpināja droši un panāca 40:0, bet noslēgumā viņa izpildīja netveramu servi. Beidzot Ostapenko uzvarēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 2-4. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko nodzenāja pretinieci pa gala līniju un guva punktu no kreisās, bet pēc tam līdzīgā epizodē viņa kļūdījās sitienā no labās. Bušāra guva nākamo punktu, bet pēc tam rīdziniece devās pie tīkla, kur nospēlēja teicami (30:30). Ostapenko precīzs sitiens no kreisās panāca to, ka Bušāra no aizsardzības raidīja bumbiņu pāri laukumam, un Latvijas tenisiste breikbumbu realizēja, kad sita no labās brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 1-4. Ostapenko atkal zaudē serves geimu. Ostapenko serves geimā izvirzījās vadībā ar 30:0, bet tad viņa divās izspēlēs pēc kārtas sita tīklā no labās. Arī šajā geimā Bušāra tika pie breika iespējas, kuru Ostapenko atspēlēja ar teicamu pirmo servi. Pēc tam Ostapenko sistajai bumbiņai atkal pavisam nedaudz pietrūka, lai pieskartos sāna līnijai, bet arī otro Bušāras breika iespēju šajā geimā latviete atspēlēja.Ostapenko sitiena pa diagonāli trāpīja pa līniju, kas deva rezultātu "vairāk", taču Bušārai izdevās ass un dziļš sitiens, kas panāca Ostapenko kļūdu. Abas tenisistes turpināja pamīšus gūt punktus, un geims ieilga.Latvijas tenisiste ar saīsināto sitienu nodzenāja pretinieci pa visu korta pusi, līdz viņa guva skaistu punktu, sitot no labās. Tiesa, ar geima noslēgumu viņai nesekmējās, un rezultāts vēl divas reizes bija "vienādi". Ostapenko pacietīgi uzbruka no kreisās, bet noslēdzošais sitiens izlidoja ārpus spēles laukuma. Tas Bušāra trāpīja pa gala līniju, kas Ostapenko izprovocēja uz sitienu pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 1-3Bušāra serves geimu iesāka teicami, un izvirzījās vadībā ar 40:0. Ostapenko "sausā" gan nepalika, un viņa izdevās trāpīt pašā laukuma stūrī no labās, kas izprovocēja pretinieces kļūdu. Ostapenko lūkoja uzbrukt serves uzņemšanā, bet sitiens gar sāna līniju "neaizķēra" līniju.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pieļāva jau otro dubultkļūdu mačā, bet pēc tam viņa zaudēja vēl vienu punktu, kad Bušāra nospēlēja labu aizsardzību un panāca rīdzinieces kļūdu. Pēc labas serves Ostapenko izpildīja precīzu sitienu brīvajā laukuma pusē no labās, taču Bušāra atbildēja ar uzbrukumu serves uzņemšanā, kas deva divas breika iespējas. Ostapenko ātrā izspēlē sita pāri laukumam no labās un atkal nenosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 1-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko precīzi sita no labās, pēc kura Bušāras sitiens no kreisās gar sāna līniju bija neveiksmīgs. Kanādiete izcēlās ar pirmo "eisu" spēlē, savukārt trešajā izspēlē Ostapenko teicami uzbruka no kreisās. Bušāras vēl viena kļūda deva Ostapenko divkāršo breikbumbu, un viņa to izmantoja ar pirmo piegājienu, agresīvi nospēlējot pie tīkla.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko spēli iesāka ar sitienu tīklā, bet turpinājumā viņa uzturēja augstu izspēļu tempu, kas panāca divas pretinieces kļūdas. Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, savukārt nākamajā epizodē viņa devās uzbrukumā no labās, bet sita tīklā. Bušāra tika pie pirmās breika iespējas, kuru realizēja, pateicoties Ostapenko neveiksmīgam sitienam no labās.

Jeļena Ostapenko – Eižēnija Bušāra. Spēle sākusies. Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Šī pāra uzvarētāja trešajā kārtā tiksies ar Veroniku Kudermetovu (WTA 12.) vai Donnu Vekiču (WTA 47.) no Horvātijas.

Jeļena Ostapenko otrdien trīs zaudējumu sēriju un iekļuva Gvadalaharas turnīra otrajā kārtā. Šoreiz viņas pretiniece būs kanādiete Eižēnija Bušāra, kura savas karjeras laikā WTA rangā bijusi pat piektajā vietā. Šobrīd gan viņa ierindojas 430. pozīcijā. Viņas zemā pozīcija rangā skaidrojama ar to, ka Bušāra 17 mēnešus nespēlēja tenisu, atkopojoties no savainojuma. Abas tenisistes savā starpā līdz šim nav spēlējušas. Bušāra iepriekšējā 21 spēlē pret ranga TOP 30 spēlētāju zaudējusi 20 reizes.