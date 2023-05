Ostapenko ar viļņveidīgu sniegumu uzvar un iekļūst Romas turnīra trešajā kārtā

Latvijas labākā tenisiste Jeļena Ostapenko piektdien, 12. maijā, ar uzvaru sāka Romas WTA turnīrā, otrās kārtas mačā ar viļņveidīgu sniegumu 6-3, 3-6, 6-2 pieveicot rumānieti Soranu Kirsteu.

Pirmā seta otrajā geimā Ostapenko izmantoja trešo breikbumbu, taču jau nākamajā geimā viņa pretiniecei ļāva iegūt trīs breikbumbas pēc kārtas, atspēlējot tikai vienu.

Sestajā geimā tika izmantota jau pirmā no divām breikbumbām pēc kārtas, setu uzvarot ar 6-3.

Otrais sets sākās līdzīgi, taču par labu Kirsteai - otrajā geimā ar trešo breikbumbu 2-0 vadību panāca rumāniete, kura brīdi vēlāk atspēlēja breikbumbu un panāca 3-0.

Piektajā geimā piecas breikbumbas bija Ostapenko, taču tās palika neizmantotas, bet sestajā geimā ceturto breikbumbu punktā pārvērta Kirstea - 5-1.

Latvijas tenisistei gan izdevās uzvarēt divos nākamajos geimos, taču sets bija zaudēts ar 3-6.

Trešo setu ar labiem uzbrukumiem sāka Ostapenko, divos savas serves geimos kopā zaudējot tikai vienu izspēli, bet otrajā geimā punktā pārvēršot ceturto breikbumbu.

Sestajā geimā Ostapenko izmantoja pirmo breikbumbu, Kirsteai raidot bumbiņu tīklā, bet nākamajā geimā spēli pabeigt neizdevās.

Ostapenko krājot punktus uzbrukumos, bet rumānietei atbildot ar uzbrukumiem pēc otrās serves vai arī kļūdoties sitienos Latvijas tenisistei, Ostapenko neizmantoja sešas mačbumbas, no kurām - divas pēc kārtas. Turpretī Kirstea mača garākajā geimā, kas ilga 20 izspēles, ar sitienu līnijā realizēja trešo breikbumbu, panākot 2-5.

Nākamais geims kļuva par pēdējo spēlē. Kirstea pieļāva dubultkļūdu, Ostapenko tika pie divām pēc kārtas mačbumbām un realizēja pirmo no tām, pēdējās divas izspēles mačā uzvarot ar netveramu sitienu pēc pretinieces serves.

Teniss, Romas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko - Sorana Kirstea

Spēles statistika

Jeļena Ostapenko - Sorana Kirstea 6-3, 3-6, 6-2Ostapenko ar breiku uzvar mačuOstapenko uzvar pirmo izspēli, tad pieļauj kļūdu. Ostapenko panāk dubulto breikbumbu, kas ir dubultā mačbumba. Ostapenko izcili uzņem servi un uzvar spēli.

Ostapenko - Kirstea 6-3, 3-6, 5-2Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko viegli panāk 30-0, bet tad rumāniete pārsteidz, izcili uzņemto servi. Ar labu servi Ostapenko panāk dubulto mačbumbu, bet pirmo Ostapenko neizmanto iesitot tīklā. Ostapenko iesit tīklā - pirmās iespējas paliek neizmantotas...Nospēlējot pacietīgi, Ostapenko panāk trešo mačbumbu. Kirstea ar sitienu pretkustībā atspēlē arī trešo mačbumbu. Ostapenko iesit tīklā, bet ar perfektu izspēli atspēlē breikpunktu. Teicams bekhends dod Ostapenko ceturto mačbumbu, bet arī tā netiek izmantota. Tad Ostapenko atspēlē arī vēl vienu breikbumbu, bet ilgstošā geima turpinājumā neizmanto vēl divas breikbumbas."Amerikāņu kalniņi" noslēdzas ar Kirstea uzvarētām divām izspēlēm... Spēle turpinās.

Ostapenko - Kirstea 6-3, 3-6, 5-1Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces serves geimuOstapenko turpina iesākto "kursu" un dominē kortā. Viņa panāk 15-30, mirkli vēlāk ar bekhendu tiek pie breikbumbas (30-40). Kirstea iesit tīklā - Ostapenko vēl viens breiks.Tagad serves geimā Ostapenko var nodrošināt uzvaru visā mačā!

Ostapenko - Kirstea 6-3, 3-6, 4-1Ostapenko nezaudē pāriecību, viegli panāk 40-0 un tad "sausā" uzvar geimu.

Ostapenko - Kirstea 6-3, 3-6, 3-1Kirstea veicas serves geimā, divreiz viņai paveicas pēc sitieniem, viņa panāk 40-15. Ostapenko tad izsit autā.

Ostapenko - Kirstea 6-3, 3-6, 3-0Ostapenko uzvar pirmo izspēli, tad pieļauj kļūdu. Ostapenko spēlē droši un panāk 40-15, pēc tam uzvar geimu, nostiprinot vadību ar breiku.

Ostapenko - Kirstea 6-3, 3-6, 2-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko krietni uzabojusi gan forhendus, gan bekhendus. Latvijas tenisiste panāk 15-40, bet tad kļūdās sitienā, kas varēja atnest breiku. Tenisiste pati saprot to un nedaudz vīlusies.Kirstea ar eisu atspēlē otro breikbumbu un tad vēl vienu eisu panāk "vairāk". Ostapenko padodas izcils forhends ("vienādi"). Kirstea kļūdās, bet Ostapenko neizmanto šo breikbumbu. Rumāniete ar kļūdu dāvā vēl vienu breika iespēju. Ostapenko panāk pretinieces kļūdu un lauž Kirstea servi.

Otrā seta statistika

Ostapenko - Kirstea 6-3, 3-6, 1-0Ostapenko neļaujas vaļības un uzvar savu serves geimu izšķirošā seta ievadā

Sākas 3. sets

Jeļena Ostapenko - Sorana Kirstea 6-3, 3-6Ostapenko zaudē setuOstapenko neizdodas "ieķerties" geimā un līdz ar to setā, jo netiek galā ar pretinieces servēm. Kirstea panāk 30-15, tad 40-15 un pēc tam uzvar arī setu

Ostapenko - Kirstea 6-3, 3-5Ostapenko stipri mazāk kļūdās un tas uzreiz dod rezultātu - viņa panāk 40-15 un tad uzvar geimu. Tagad jau iniciatīva Ostapenko, bet vai izdosies izglābties šajā setā?

Ostapenko - Kirstea 6-3, 2-5Ostapenko lauž pretinieces serves geimuRumāniete spēlē atraisīti, jūtas komfortabli un viegli panāk 30-0. Tad arī 40-15. Ostapenko ar izteiktu "slice" sitienu atspēlē vienu setbumbu, tad ar forhendu atspēlē arī otro. Ostapenko, spēlējot brīvi, panāk arī breikpunktu. Kirstea iesit tīklā - Ostaenko atspēlē vienu breiku!

Ostapenko - Kirstea 6-3, 1-5Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko pēc geima, kurā varēja atspēlēt breiku, nonāk grūtā situācijā (0-30). Kirstea izsit autā, bet tad Ostapenko labā situācijā iesit tīklā (15-40). Ar divām servēm Ostapenko panāk 40-40. Ostapenko panāk "vairāk", bet tad rumāniete uzvar divas izspēles - vēl viena breika iespēja Kirstea. Tenisistes vēl vairākas reizes apmainās punktiem, bet tad Kirstea uzvar divas izspēles pēc kārtas un vēlreiz lauž Ostapenko serves geimu.

Ostapenko - Kirstea 6-3, 1-4Ostapenko ātri panāk trīskāršo breikbumbu. Ostapenko pieļauj divas kļūdas un atliek tikai viena breika iespēja. Ostapenko iesit tīklā un neizmanto arī trešo iespēju (40-40). Ostapenko tiek pie vēl vienas breika iespējas un arī to neizmanto. Ostapenko teicami uzņem servi, trāpot korta stūrī, bet atkal kļūdās nākamajā serves uzņemšanā. Ostapenko pieļauj divas kļūdas un zaudē geimu, kurā bija labas iespējas atspēlēt breiku.

Ostapenko - Kirstea 6-3, 1-3Tenisistes apmainās punktiem (30-30). Ostapenko sanāk sitiens precīzi korta stūrī. Kirstea izsit autā, kas ļauj Ostapenko uzvarēt geimu.Ostapenko šobrīd otrajā setā ir pieļāvusi vairāk kļūdu, nekā visā pirmajā setā. Pirmajā setā Latvijas tenisistei bija 11 kļūdas.

Ostapenko - Kirstea 6-3, 0-3Kirstea ar servēm panāk 30-0, bet tad Ostapenko divas lieliskas izspēles (30-30). Tenisistes apmainās kļūdām, tad rumāniete panāk "vairāk". Ostapenko lieliski uzņem servi - "vienādi". Ostapenko vēlreiz izcili ar bekhendu uzņem servi un tiek pie breikbumbas. Taču tad Ostapenko vienkāršā situācijā kļūdās forhendā. Ostapenko pieļauj divas kļūdas un zaudē geimu.

Ostapenko - Kirstea 6-3, 0-2Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko droši aizvada serves giemu, viegli panākot 40-15. Tad Kirstea šokē līdzjutējus, Ostapenko un pat sevi - teicami uzņemta serve pa diagonāli. Nākamajā izspēlē Ostapenko kļūdās un 40-40. Ostapenko kļūda dod pretiniecei breikpunktu, bet Ostapenko to atspēlē. Un atkal skaļi nokliedzas tribīņu virzienā.Tenisistes apmainās kļūdām, Kirstea panāk vēl vienu breikpunktu, ko atspēlē Ostapenko. Mirkli vēlāk trešā breika iespēja rumānietei - Ostapenko izsit autā

Pirmā seta statistika

Ostapenko - Kirstea 6-3, 0-1Kirstea nedroši sāk otro setu, pēc dubultkļūdas 15-30. Ostapenko riskēja serves uzņemšanā, bet izsita autā (30-30). Ostapenko rupji kļūdās pēc Kirstea saīsinātā sitiena. Ostapenko labi uzņem servi, gūst punktu un skaļi nokliedzas tribīnju virzienā. Ostapenko teicami pārvietojas kortā, tomēr pēc viena sitiena kļūdās. Nākamajā izspēlē Kirstea aptur spēli un rumānietei tsinība - bumbiņa bijusi ārpus laukuma.

Sākas 2. setsPirmais sets ilga 35 minūtes.

Pēc pirmā seta ilgāka pauze, jo tiek laistīts korts.

Jeļena Ostapenko - Sorana Kirstea 6-3Ostapenko uzvar pirmo setuOstapenko zaudē pirmo izspēli, tad viņai padodas teicams bekhends (15-15). Kirstea iesit tīklā, rumāniete slikti uzņem Ostapenko otro servi - dubultā setbumba Ostapenko. Kirstea izsit autā, tādējādi Ostapenko uzvar pirmo setu.

Ostapenko - Kirstea 5-3Ostapenko nedomā tik viegli atdot pretiniecei serves geimu. Geims rit punkts punktā un Ostapenko ar teicamu sitienu pa līniju panāk 40-40. Pēc skaistas izspēles Ostapenko pavirši nospēlē serves uzņemšanā, tad slikti uzņem nākamo servi. Tagad Ostapenko, uzvarot serves geimu, varēs nodrošināt uzvaru pirmajā setā.

Ostapenko - Kirstea 5-2Ostapenko pilnībā pārņēmusi iniciatīvu un sausā uzvar serves geimu. Pēdējo punktu Ostapenko uzvar ar izcilu saīsināto sitienu

Ostapenko - Kirstea 4-2Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko pēc pārtraukuma spēlē atkal apņēmīgi un panāk 15-40. Pēc Kirstea kļūdas Ostapenko atgūst vadību ar breiku.Tenisistes neaizraujas ar garām izspēlēm, seši geimi aizvadīti 25 minūtēs.

Kirstea patiešām izsaukusi turnīra galveno tiesnesi. Rumāniete kaut ko detalizēti stāsta, kādēļ izmantojusi šo iespēju, ko reti dara tenisisti. Pēc sarunas tiesnese atstāj kortu un nevēršas pie paaugstinājuma tiesneša, lai izskaidrotu, kas bijusi par problēmu.https://twitter.com/Some1NamedRyan/status/1657037852000018442

Ostapenko - Kirstea 3-2Ostapenko ar teicamām servēm panāk 40-0, bet tad kļūdās sitienā no gala līnijas. Ar teicamu servi Ostapenko uzvar geimu

Ostapenko - Kirstea 2-2Rumāniete nepārliecinoši aizvada serves geimu, tomēr pie 15-30 gūst divus svarīgus pēc kārtas (40-30). Ostapenko labu izspēli noslēfz ar forhendu (40-40). Kirstea ar divām labām servēm uzvar geimu un panāk līdzsvaru cīņā.

Kirstea vēršas pie tiesneša un, iespējams, lūdz turnīra galveno tiesnesi, jo viņu neapmierina korta stāvoklis. Vai to lūdza rumāniete, vai ko citu, redzēsim nākamajā pārtraukumā.

Ostapenko - Kirstea 2-1Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko kļūdaini sāk serves geimu (0-30). Vēl viena Ostapenko kļūda un trīskāršā breikbumba rumānietei. Kirstea centās agresīvi uzņemt Ostapenko otro servi, bet kļūdījās. Pēc Ostapenko bekhenda bumbiņa lido autā... Kirstea atspēlē breiku.

Ostapenko - Kirstea 2-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko ar forhendu uzvar pirmo izspēli, pēc tam pieļauj kļūdu serves uzņemšanā. Ostapenko agresīvais stils ļauj panākt dubulto breikbumbu (15-40). Kirstea atspēlē abas breikbumbas un pēc Ostapenko kļūdas panāk arī "vairāk". Rumāniete kļūdās, bet pēc dubultkļūdas breikbumba atkal Ostapenko. Ostapenko ar teicamu izspēli tīri uzvar punktu un lauž pretinieces serves geimu.

Ostapenko - Kirstea 1-0Ostapenko droši uzvar pirmajās servēs (viens eiss arī), tad gan seko dubultkļūda (30-15). Ostapenko pieļauj divas kļūdas un breikbumba rumānietei (30-40). Ostapenko ar forhendu atspēlē breikbumbu, tad panāk "vairāk" un ar forhendu panāk pretinieces kļūdu, uzvarot sp[ēles ievadošo geimu.

Spēle sākusiesOstapenko uzvarēja izlozē un izvēlējās spēli sākt ar servi

Ostapenko WTA rangā ieņem 20.vietu un turnīrā izsēta ar 20.numuru, kamēr Kirstea rangā ieņem 34.vietu. Ostapenko šosezon ir uzvarējusi 14 no 24 mačiem, bet Kirstea - 20 no 29 spēlēm. Latvijas tenisiste no pirmās kārtas mača bija brīva, bet rumāniete ar 2-6, 6-3, 6-4 pārspēja amerikānieti Keitiju Volinecu (WTA 102.). Ostapenko un Kirstea divreiz tikās 2017.gadā, ASV atklātā čempionāta 1/32 finālā un Pekinas sacensību ceturtdaļfinālā ar vienādu rezultātu 6-4, 6-4 uzvarot Latvijas tenisistei.

Ostapenko spēle būs otrajā pēc nozīmes kortā. Tenisistes iznākušas laukumā un spēle pēc nepilnām 10 minūtēm varēs sākties https://twitter.com/WTARomania/status/1657031849808392197

Jeļena Ostapenko šodien, kad Rīgā sākas pasaules čempionāts hokejā, sāk dalību Romas 1000 punktu turnīrā. Ostapenko pirmā kārta bija brīva, bet otrajā kārtā jāspēlē pret rumānieti Soranu Kirsteu.