25.06.2019 20:56 Ostapenko atgūstas pēc katastrofāla spēles sākuma un pieveic Stīvensu (39) Authors Reinis Lācis Sporta nodaļas žurnālists Article Actions 52 Foto: Reuters/Scanpix/LETA Latvija tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien Īstbornas WTA “Premier” sērijas turnīra otrās kārtas spēlē spēja atgūties pēc ārkārtīgi neveiksmīga pirmā seta un ar rezultātu 1-6, 6-0, 6-3 pārspēt Sloeinu Stīvensu no ASV. Jau pirmie divi spēles geimi labi atainoja seta gaitā sekojošās Ostapenko neveiksmes. Latvijas tenisiste savā serves geimā pieļāva divas dubultkļūdas, bet tad neguva ne punkta, servējot Stīvensai. Ostapenko pirmajā setā tā arī neuzvarēja nevienu savas serves geimu, turklāt to laikā pieļāva astoņas dubultkļūdas. Savukārt atklātā spēlē tenisiste pieļāva 20 nepiespiestas kļūdas, kā arī guva tikai vienu punktu pēc neatvairāma sitiena. Latvijas tenisistei sākot spēlēt precīzāk, spēles ritējums gan tika apgriezts kājām gaisā otrajā setā. Spītējot jau 14 pieļautajām dubultkļūdām un ik pa laikam uzsākot strīdus ar paaugstinājuma tiesnesi, Ostapenko pierādīja savu pārākumu ilgākās izspēlēs. Latvijas tenisiste veiksmīgi uzspieda savu agresīvo spēles manieri, bet Stīvensai spēle no aizsardzības nedeva rezultātu. Pēc otrā seta rezultāts jau 1-6, 6-0. Spēles trešais sets tika uzsākts, Ostapenko izvirzoties vadībā 3-1. Tam sekoja, iespējams, pats svarīgākais spēles geims. Amerikānietei servējot, viņa izvirzījās vadībā 40:15, tomēr Latvijas tenisiste atspēlējās un lauza pretinieces servi. Pie rezultāta 5-1 Ostapenko vēl pamanījās sagādāt sportistes līdzjutējiem izbīli un zaudēja divus geimus, tomēr tenisiste beigās varēja svinēt visai pārliecinošu uzvaru arī trešajā setā, spēlei noslēdzoties 1-6, 6-0, 6-3. Tenisiste pēc spēles atzina, ka pārlieku steigusies spēles sākumā, izpildot serves. "Jūtos labi, atgriežoties uz zāles seguma. Ļoti ilgi to gaidīju, un šo spēli izbaudīju. Tagad esmu izcīnījusi četras uzvaras piecās spēlēs uz zāles. Sezonas sākumā spēlēju neveiksmīgi pērnā gada savainojuma dēļ. Taču domāju, ka turpinu sasniegt labāku fizisko formu," izcīnīto uzvaru komentēja Ostapenko. Šī bija Latvijas tenisistes pirmā uzvara 2019. gadā pret kādu no WTA ranga desmitniekā esošu pretinieci. Tiesa, zāles segums nav uzskatāms par Stīvensas stipro pusi. ASV tenisiste iepriekšējo divu gadu Vimbldonas turnīros izkritusi pirmajā kārtā. Turnīra astotdaļfinālā Ostapenko tiksies ar Krievijas tenisistes Jekaterinas Aleksandrovas (52. vieta rangā) un Šveices tenisistes Belindas Benčičas (13. vieta) spēles uzvarētāju. Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var iepazīties ar detalizētu mača notikumu aprakstu. ĪSTBORNAS TENISA TURNĪRS: JEĻENA OSTAPENKO – SLOEINA STĪVENSA Spēles statistika: Ostapenko intervijā pēc spēles: "Patiesībā pirmais sets bija ļoti smags, jo nespēju atrast savu ritmu. Tas izdevās vēlāk, tāpēc otrajā un trešajā setā spēju sasniegt rezultātu. Spēles sākumā pārāk daudz steidzos, izpildot serves. Centos to atrisināt, nesteigties un domāju, ka atguvu savu servi. Jūtos labi, atgriežoties uz zāles seguma. Ļoti ilgi to gaidīju, un šo spēli izbaudīju. Tagad esmu izcīnījusi četras uzvaras piecās spēlēs uz zāles. Sezonas sākumā spēlēju neveiksmīgi pērnā gada savainojuma dēļ. Taču domāju, ka turpinu sasniegt labāku fizisko formu." Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0, 6-3. Ostapenko uzvar!Ostapenko lieliski atsit Stīvensas servi, Stīvensai 0:15. ASV tenisiste tiek izdzenāta pa laukumu, Stīvensai 0:30. Ostapenko kļūdās, izpildot uzbrūkošu sitienu, Stīvensai 15:30. Vēlreiz tīkls nāk talkā Ostapenko. Precīzs sitiens pa diagonāli un divas mačbumbas. Pirmā tiek neizmantota pēc kļūdaina sitiena no gala līnijas. Stīvensa pietuvojas tīklam, Ostapenko riskē ar neprecīzu sitienu, 40:40. Ilgā izspēlē pārāka Latvijas tenisiste, bumbiņai krītot tieši uz līnijas, neizšķirts. Ostapenko fantastiski atsit servi un tiek pie trešās mačbumba. Stīvensa kļūdās un satraukuma pilnais brīdis tomēr tiek pārvarēts. Ostapenko iekļūst Īstbornas turnīra trešajā kārtā. Čičmarova pārtraukumā Ostapenko norāda, ka jāpieturas pie savas spēles un jākontrolē tas, ko pati tenisiste var kontrolēt. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0, 5-3. Stīvensa lauž Ostapenko serviIlga izspēle, kuras izskaņā tīkliņš palīdz Ostapenko, 15:0. Divreiz vienā izspēlē Latvijas tenisiste trāpa pa bumbu, kas liedz saglabāt situācijas noteicējas lomu. Tas ļauj atgūties Stīvensai, Ostapenko 15:30. Sitiens tīklā, 15:40. Eiss, 30:40. Stīvensa atsit Ostapenko servi, bumbiņa krīt neparocīgā vietā un tam seko neprecīzs sitiens. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0, 5-2ASV tenisiste šķietami jau padevusies. Ostapenko patrenkā viņu pa laukumu un gūst divus punktus, Stīvensai 0:30. Latvijas tenisiste iznieko gremdi, 30:30. Tam seko neveiksmīgi atsista serve, Stīvensai 40:30. Latvijas tenisiste kļūdās ilgākā izspēlē. Nāksies spēlēt vēl mazliet ilgāk. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0, 5-1Izcils eiss, uz kura atsišanu amerikāniete nemaz netiecas, 30:0. Situācijā, kurā varētu nospēlēt vienkāršāk un brīva ir viena laukuma puse, Ostapenko ar ārkārtīgi spēcīgu sitienu kļūdās, 30:15. Nākamās serves uzņemšana Stīvensai sagādā problēmas, 40:15. Amerikāniete bumbiņu sit pāri līnijai. Vēl jāuzvar viens geims. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0, 4-1. Ostapenko lauž Stīvensas serviStīvensai vien otrā dubultkļūda šajā spēlē, 15:15. Ostapenko uzņemas vēl vienu strīdu ar tiesnesi. Ilga izspēle būtu noslēgusies skaistu un par labu Ostapenko, Stīvensai 40:15. Vienu punktu Ostapenko uzreiz izcili atspēlē. Stīvensa pat necenšas aizskriet līdz bumbiņai pēc spēcīgi izpildīta Ostapenko sitiena, 40:40. Eiss pa līniju, pārsvars Stīvensai. Stīvensa dodas pie tīkla, bet Ostapenko vienkārši aizsit bumbiņu viņai garām, jau pārsvars Ostapenko. Pretiniece kļūdās, uzvarēts svarīgs geims. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0, 3-1Ostapenko nomāna pretinieci ar ķermeņa valodu un izpilda sitienu tukšā laukumā. Viņas sitiens vēl skar tīkliņu, par ko Latvijas tenisiste atvainojas, tomēr punkts tāpat būtu bijis viņas, 30:0. Ostapenko iedzen pretinieci stūrī, tad izpilda sitienu otrā laukuma stūrī, līdz kuram Stīvensai nav iespējas paspēt. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0, 2-1Ostapenko pēc kļūmes izrāda niknumu. Nākamajam sitienam labi nodomi, taču bumbiņa nekrīt laukumā. Stīvensai 40:0. Ostapenko nespēj atsist servi. Stīvensa uzvar pirmo geimu pēc astoņiem pēc kārtas zaudētiem. https://twitter.com/umbre_sports53/status/1143569539965186048 Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0, 2-0Ostapenko spēlē akurāti un spēcīgi. Pēcāk pienāk pirmie divi Latvijas tenisistes eisi šajā spēlē. Pretiniecei geimā vien 15 punkti. Otrā seta statistika: Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0, 1-0. Ostapenko lauž Stīvensas serviOstapenko ilgā izspēlē piespiež amerikānietei raidīt bumbiņu tīklā, Stīvensai 0:40. Izcili uzsākts sets, Stīvensa atstāta bešā. https://twitter.com/WTA/status/1143567233416749058 Čičmarova pārtraukumā starp setiem mudina Ostapenko saglabāt iegūto spēles iniciatīvu un turpināt spēli tāpat. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 6-0. Ostapenko uzvar otro setu!Spēles 14. dubultkļūda. Nākamo otro servi Stīvensa atsit kaut kur tribīnēs. Brīžiem neskatāms teniss, Ostapenko 40:15 un setbumba. Amerikāniete neuzņem Ostapenko servi. Otrais sets noslēdzies ar Ostapenko uzvaru! https://twitter.com/nahimovs/status/1143566370334027776 Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 5-0. Ostapenko lauž Stīvensas serviOstapenko ar savu agresīvo spēli pārņēmusi maču. Stīvensai sāk rasties mazāk un mazāk pretargumentu ilgajās izspēlēs. Ostapenko divas breikbumbas pie Stīvensas 15:40. Latvijas tenisiste pieskrien pie tīkla un noslēdz geimu. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 4-0Desmitā dubultkļūda, 0:15. Un vienpadsmitā... 0:40. Agresīvi spēlējošā Ostapenko pirmās divas breikbumbas atspēlē, 30:40. Latvijas tenisiste nomāna pretinieci ar virziena maiņu un raida bumbiņu laukuma stūrī, 40:40. Pie pārsvara Ostapenko pieļauj spēles divpadsmito dubultkļūdu. Stīvensa labi atsitas pret Ostapenko agresīvo spēles manieri un atkal izlīdzina rezultātu pie 40:40. Latvijas tenisiste ar papēdi pārkāpj līniju, pieļaujot spēles trīspadsmito dubultkļūdu. Atkal neizšķirts. Pēcāk sekmīga serve ļauj atgūt "vairāk". Vairāki spēcīgi sitieni, kliedziens un geims uzvarēts. https://twitter.com/ostaplosion/status/1143563718380478466 https://twitter.com/mrenzaero/status/1143563622582562816 Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 3-0. Ostapenko lauž Stīvensas serviStīvensa pieļauj divas kļūdas, izpildot neveiksmīgus sitienus, Stīvensai 0:30. Ostapenko izpilda pāris ļoti spēcīgus forhenda sitienus, bet kļūdās, Stīvensai 15:30. Spēcīgi atsita serve ļauj tikt pie divām breikbumbām. Stīvensas serve lido pašā laukuma stūrī, kur Ostapenko nespēj aizsniegties. Tenisiste izrāda dusmas tiesneša virzienā. Geimu gan sanāk uzvarēt pēc amerikānietes kļūdas. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 2-0Laba servēšana ļauj Ostapenko izvirzīties vadībā 40:15. Pēc vienīgā Stīvensas gūtā punkta Latvijas tenisiste gan atkal sāk runāt ar tiesnesi. Devītā dubultkļūda... 40:30. Pretinieces sitiens tik tikko pārlido pāri gala līnijai. Geims uzvarēts. Pirmā seta statistika: https://twitter.com/WTA/status/1143561996480045056 Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6, 1-0. Ostapenko lauž Stīvensas serviStīvensa izpilda divus neveiklus saīsinātos sitienus pēc kārtas. Iespēja aizķerties jau no pirmā geima, Stīvensai 15:30. Pretiniece cenšas izdzenāt Ostapenko, taču Latvijas tenisiste atsitas līdz pati Stīvensa kļūdas. Ostapenko divas breikbumbas. Amerikāniete pirmo atspēlē, raidot bumbiņu, kas krīt tieši blakus Ostapenko, uz laukuma gala līnijas. Latvijas tenisiste nomet raketi un uzsāk strīdu ar tiesnesi. Bumbiņa vēlreiz krīt līdzīgā vietā. Ostapenko jau paceļ rokas, gatava oponēt, bet šoreiz lēmums ir par labu viņai. Pārtraukumā starp setiem abas tenisistes diži daudz emocijas neizrāda. Stīvensa aukstasinīgi veras uz priekšu, Ostapenko uz brīdi paslēpjas dvielī, bet tad sāk gatavošanos otrajam setam. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-6. Stīvensa uzvar pirmo setuStīvensai nepadodas saīsinātais sitiens, līdz kuram Ostapenko nebūtu aizskrējusi, 15:0. Pretiniece tīklā atsit Latvijas tenisistes otro servi, 30:15. Retumis reižu Ostapenko gan izpilda precīzu pirmo servi. Nākamajā izspēlē tas tieši iegāž. Amerikānietei nav problēmu atsist Latvijas tenisistes servi viņai neparocīgā vietā, 30:30. Septītā dubultkļūda, 30:40. Stīvensai setbumba. Spēle gandrīz vai iestrēgusi kādu trīs dažādu izspēļu veidu atkārtojumos. Stīvensa atsit Ostapenko otro servi tīklā. Amerikāniete pēcāk gūst pārsvaru, bet pie otrās setbumbas atkal kļūdās, atsitot servi. Ostapenko gūst pārsvaru, nākamajā izspēlē veic veiksmīgu servi, pēc kuras iespēja "triekt naglu" otrā laukuma pusē, bet sitiens padodas ļoti nesekmīgs. Jau ceturtais neizšķirts. Astotā dubultkļūda spēlē... Pārsvars Stīvensai. Amerikāniete atsit Ostapenko servi, bet Latvijas tenisiste sit bumbiņu tīklā. Pirmais sets zaudēts. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-5Ostapenko veiksmīgi pietuvojas tīklam un saasina situāciju, taču, kad pienāk brīdis raidīt pēdējo sitienu, bumbiņa atduras pret tīklu, Stīvensai 15:0. Latvijas tenisiste triec atpakaļ Stīvensas pusē bumbiņu pēc pretinieces otrās serves, Stīvensai 30:15. Ostapenko vairākās epizodēs sanāk parādīt savu talantu, taču traucē pārāk daudz pieļautās kļūdas. Veiksmīga servju uzņemšana ļauj nonākt līdz breikbumbai, Stīvensai 30:40. Stīvensa nospēlē pacietīgi un meistarīgi, lēnām nonākot situācijas noteicējas pozīcijā ilgā izspēlē, 40:40. Jaudīgs Ostapenko sitiens pašā laukuma stūrī tiek traktēts kā neprecīzs. Ostapenko strīdās ar tiesnesi, kurš savu lēmumu nemaina. Latvijas tenisiste neveiksmīgi uzņem servi un nonāk geima attālumā no zaudējuma pirmajā setā. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-4. Stīvensa atkal lauž Ostapenko serviLatvijas tenisiste dodas dziļāk laukumā, trenkājot Stīvensu no stūra uz stūri. Pēdējās izspēlēs Ostapenko izskatās jau pārliecinošāk. Tam seko serve, kuru Stīvensa atsit aiz gala līnijas, 40:15. Sestā dubultkļūda šajā spēlē... 40:40. Stīvensa labi atsit ne to vieglāko servi, Ostapenko raida bumbiņu tīklā un nokliedzas. Pārsvars pretiniecei. Ostapenko uzsāk ļoti uzbrūkošu izspēli līdz viņas sitiens ir pagalam neprecīzs un geims tiek zaudēts. Savu serves geimu šodien vēl nav sanācis uzvarēt. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 1-3. Ostapenko lauž Stīvensas serviLatvijas tenisistei izdodas uzspiest savu agresīvo spēli līdz Stīvensa nespēj atbildēt ar pietiekami spēcīgu sitienu, Stīvensai 0:30. Tam gan seko spēles astotā nepiespiestā kļūda pavisam vienkāršā situācijā, Stīvensai 15:30. Ostapenko izmanto pirmo no divām breikbumbām, un uzvar pirmo spēles geimu. Arīdzan amerikānietei radušās vairākas nepiespiestas kļūdas. Pārtraukumā ar Ostapenko pārrunas veic trenere no Baltkrievijas Irēna Čičmarova, nevis pēdējos turnīros manītais Krišjānis Stabiņš, kurš gan redzams tribīnēs blakus Čičmarovai. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 0-2Bezierunu zaudējums arī pie Stīvensas serves. Pagaidām Stīvensa dominē. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 0-3. Stīvensa lauž Ostapenko serviLikstas turpinās. Ostapenko pie 0:15 pieļauj spēles trešo dubultkļūdu, 0:30. Stīvensa kļūdās, atsitot šķietami vienkāršu Ostapenko otro servi. Iespēja atgūties, 15:30. Tenisistes spēlē pa diagonāli līdz amerikāniete sit bumbiņu tīklā, 30:30. Ceturtā dubultkļūda. Pārmetumi tiesnesim šķiet lieki, 30:40. Pagaidām spēle uzsākta bez variantiem uz triumfu pirmajā setā. Jeļena Ostapenko – Sloeina Stīvensa 0-1. Stīvensa lauž Ostapenko serviOstapenko spēli sāk, zaudējot savu serves geimu un gūstot tikai vienu punktu. Jau divas dubultkļūdas pirmajā geimā. Sākotnēji pulksten 18.30 paredzētā spēle mazliet aizkavējusies iepriekšējo maču dēļ. Pagaidām var prognozēt, ka spēle sāksies ap 19.15. Šī mača uzvarētāja astotdaļfinālā tiksies ar Krievijas tenisistes Jekaterinas Aleksandrovas (52. vieta rangā) un Šveices tenisistes Belindas Benčičas (13. vieta) spēles uzvarētāju. Ostapenko pret Stīvensu spēlējusi vien reizi karjerā, pērnā gada Maiami "Premier" turnīra finālā piekāpjoties amerikānietei 6-7 (5:7) 1-6.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-daudzas-kludas-nelauj-triumfet-maiami-premier-turnira.d?id=49895291 Taču šīs dienas pretiniecei Sloeinai Stīvensa pirmajā kārtā nebija jāpiedalās. Pasaules devītais numurs Īstbornas turnīrā izsēta kā trešā tenisiste. Ostapenko, kura šobrīd pasaules rangā ieņem 35. vietu, Īstbornas WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā ar 6-4, 6-4 pārspēja 47. pozīcijā rangā esošo Rumānijas tenisisti Mihaelu Buzarnesku.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-parvar-istbornas-wta-turnira-pirmo-kartu.d?id=51217561

