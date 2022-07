Ostapenko atspēlēšanos Vimbldonas trešajā kārtā izdaiļo deviņi uzvarēti geimi pēc kārtas

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko piektdien, 1. jūlijā, Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā ar rezultātu 3-6, 6-1, 6-1 pārspēja rumānieti Irinu-Kamēliju Begu.

Turnīrā ar 12. numuru izliktā Ostapenko turnīra ceturtajā kārtā spēkosies ar grieķietes Marijas Sakari, kurai piešķirts piektais numurs, un Tatjanas Marijas no Vācijas pāra uzvarētāju.

Spēles pirmajā setā abas tenisistes spēkojās diezgan līdzīgi un ātri apmainījās ar uzvarētiem pretinieces serves geimiem. Tomēr Begu pirmā seta otrajā pusē ar teicamu servēšanu izsita Latvijas sportisti no ritma, kas ļāva uzvarēt pirmo setu.

Taču uz otro setu Ostapenko laukumā devās apņēmīgi noskaņota. Begu nosargāja savu servi, bet turpinājumā Ostapenko uzvarēja sešus geimus pēc kārtas, uzvarot otro setu, taču viņas izrāviens turpinājās arī trešajā setā, kad viņa panāca 3-0. Rumānietes mēģinājums atgriezties cīņā piedzīvoja neveiksmi, un viņa izstājās no turnīra.

Abām tenisistēm WTA līmenī šī bija otrā savstarpējā spēle, uzvaras tagad abām dalot uz pusēm. Ostapenko pasaules rangā ieņem 17. pozīciju, bet Begu atrodama 43. vietā.

Vimbldona 2022: Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu

Spēles statistika:

Jeļena Ostapenko pēc uzvaras intervijā uz korta: “Es nespēlēju savu spēli, bet atbalsts no tribīnēm man palīdzēja. Es biju motivēta. Begu spēli sāka ļoti labi, bet es nerādīju savu līmeni. Spēju uzvarēt spēli, man ļoti patīk šeit atrasties. Es otrajā un trešajā setā biju tuvu savam līmenim, bet esmu perfekcioniste un gribu spēlēt vēl labāk.”

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 6-1, 6-1. Ostapenko svin uzvaru! Servējot par uzvaru mačā, pirmo izspēli Ostapenko zaudēja, nepārsitot bumbiņu pāri savai laukuma pusei. Turpinājums Latvijas tenisistei bija veiksmīgs, viņa guva četrus punktus pēc kārtas un pielika punktu mačam.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 6-1, 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko spēli varēja turpināt atraisīti, un viņai raksturīgie uzbrukumi bija precīzi. Ar "tīri" gūtiem punktiem viņa panāca 40:0, bet noslēgumā viņa paspēja uzņemt bumbiņu un teicami sita gar sāna līniju no labās.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 6-1, 4-1Ostapenko serves geims iesākās ar neveiksmīgu sitienu no labās un dubultkļūdu. Punktu viņa atspēlēja, bet tad viņa pie tīkla kļūdījās. Pie rezultāta 15:40 rīdziniece teicami uzbruka no kreisās, bet laba serve ļāva izlīdzināt rezultātu. Ostapenko pēc tam perfekti sita no labās gar sāna līniju, bet noslēgumā viņa Begu nodzenāja pa gala līniju un panāca pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 6-1, 3-1Begu serves geimā tenisistes punktus guva pamīšus, tomēr noslēgumā Ostapenko neizdevās serves uzņemšana, savukārt Begu ar lielu veiksmes palīdzību, bumbiņai no tīkla troses pārveļoties pāri, uzvarēja pirmo geimu setā.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 6-1, 3-0Saraustītā geimā rezultāts pēc pirmajām izspēlēm bija neizšķirts 30:30, bet turpinājumā Begu no labās raidīja bumbiņu pāri laukumam serves uzņemšanā. Ostapenko noslēgumā servēja vienā stūrī, bet pēc tam no labās sita brīvajā laukuma pusē. Ostapenko šobrīd uzvarējusi deviņus geimus pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 6-1, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Begu pirmajā setā servēja teicami, bet šobrīd viņa nekādi nespēj trāpīt pirmās serves. Pēc viņas astotās dubultkļūdas spēlē rezultāts kļuva 30:15 Ostapenko labā. Latvijas tenisiste to izmantoja, lai iegūtu breika iespēju, trāpot teicamu sitienu no labās laukuma stūrī, kad rumāniete skrēja jau pretējā virzienā. Begu izmantoja uzbrukuma iespēju pēc serves, taču otro iespēju lauzt pretinieces servi Ostapenko izmantoja, ar labu uzbrukumu panākot pretinieces sitienu tīklā

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 6-1, 1-0Trešā seta pirmā izspēle noslēdzās ar Ostapenko sitienu tīklā, bet Begu brīdi pēc tam kļūdījās serves uzņemšanā. Interesantajā trešajā izspēlē Begu netrāpīja laukumā pēc sarežģīta Ostapenko sitiena. Rīdziniece turpinājumā guva punktus un nosargāja servi.

Statistika pēc diviem nospēlētiem setiem.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 6-1. Ostapenko uzvar 2. setu. Ostapenko pretinieces serves geimā ātri panāca 30:0, pateicoties arī Begu dubultkļūdai. Viss šajā setā turpināja ritēt par labu Ostapenko, kura pie 40:15 ieguva divas setbumbas. Pirmo iespēju neizdevās izmantot, serves uzņemšanā bumbiņu sitot tīklā, bet otrā iespēja tika izmantota, kad Begu "norāvās" sitiens.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 5-1.Ostapenko pēc pieļautas dubultkļūdas pārliecinoši kontrolēja izspēles gaitu otrajā izspēlē un guva "tīru" punktu. Abas tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem, bet turpinājumā Ostapenko ar sitienu no kreisās pa diagonāli panāca 40:30. Veiksmīgs sitiens pa tīkla trosi ļāva Ostapenko gūt geimu uzvarošo punktu.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 4-1. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi. Begu nespēja atgūt to servju ritmu, kas bija pirmajā geimā. Geims ritēja saraustīti un rezultāts bija neizšķirts 30:30, tad rumāniete pēc labas serves ar otro sitienu bija precīza gar sāna līniju. Begu pieļāva dubultkļūdu, rezultātam kļūstot "vienādi". Ostapenko ar sitieniem pa gala līniju un panāca pretinieces sitienu tīklā, bet breikbumbu neizdevās izmantot, kad bumbiņa pēc sitiena no labās atdūrās tīklā. Begu ar "eisu" atguva vadību, taču Latvijas tenisiste izcēlās ar labu kāju darbību, uzņēma sarežģītu sitienu, bet noslēgumā pie tīkla gremdēja bumbiņu pretinieces laukumā. Ostapenko labi uzņēma servi un ieguva izspēles iniciatīvu, un tajā viņa spēcīgi sita no labās un ieguva vēl vienu breikbumbu. Begu geimu noslēdza ar dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 3-1Ostapenko ar vēl vienu droši aizvadītu serves geimu, zaudējot tikai vienu punktu, nostiprināja vadību otrajā setā.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 2-1Ostapenko strauji mainīja izspēles virzienus un no kreisās trāpīja laukuma stūrī, gūstot punktu. Begu pieļāva dubultkļūdu, bet Ostapenko ar perfektu sitienu no labās gar sāna līnijas serves uzņemšanā panāca trīskāršo breikbumbu. Begu otrajā servē trāpīja eisu, taču noslēgumā Ostapenko precīzi uzbruka gar sāna līniju. Bumbiņa skāra tīklu, Ostapenko atvainojās, taču tas nemainīja faktu, ka viņa lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 1-1Ostapenko aizvada "sauso" serves geimu, mēģinot atgriezties spēlē.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6, 0-1Begu otrajā servē trāpīja "eisu", brīdi vēlāk Ostapenko nespēja uzņemt bumbiņu. Trešajā izspēlē rīdziniece precīzi uzbruka no kreisās laukuma stūrī. Taču rumāniete serves geimu droši aizvadīja līdz galam.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-6. Ostapenko zaudē 1. setu. Ostapenko geimu sāka ar dubultkļūdu, bet turpinājumā viņa kļūdījās sitienos izspēļu laikā. Pie 0:40 viņa trāpīja "eisu", brīdi vēlāk ar agresīvu uzbrukumu izdevās uzlauzt Begu aizsardzību, taču trešo setbumbu Latvijas tenisiste vairs neatspēlēja.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-5Begu ieguva ritmu servju izpildīšanā, kas Ostapenko nostādīja sarežģītā pozīcijā. Rīdziniecei arī bumbiņas lidoja ārpus laukuma tikai pāris centimetrus aiz līnijas. Rumāniete zaudēja tikai vienu punktu. No Ostapenko dzirdama neapmierinātība.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, taču viņa nākamo izspēli aizvadīja ļoti precīzi, pie tīkla izpildot sitienu no kreisās pa diagonāli. Latvijas tenisiste pēc tam raidīja bumbiņu tīklā, kad no labās lūkoja uzbrukt gar sāna līniju, taču brīdi vēlāk Ostapenko no labās sita pa diagonāli un bija ļoti precīza. Begu ieguva breikbumbu, kad Ostapenko sistā bumbiņa atdūrās tīklā. Arī nākamā izspēle noslēdzās tāpat.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-3Uz Ostapenko teicamu serves uzņemšanu un gūtu punktu Begu atbildēja ar "eisu". Turpinājumā Ostapenko nespēja tikt galā ar pretinieces servi, un viņa zaudēja trīs punktus pēc kārtas.

Ostapenko ir pārliecinoša līdere tīri uzvarētajās izspēlēs – divās spēlēs viņai ir 74 “vinneri”. Ar 12 “eisiem” viņa ir dalītā septītajā vietā, bet Ostapenko kontā ir arī deviņas “dubultkļūdas”.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 3-2Garā izspēlē Ostapenko uzturēja augstu tempu, taču rīdziniece no labās raidīja bumbiņu tīklā. Veiksmīgas epizodes mijās ar kļūdām, un pēc četrām izspēlēm rezultāts bija 30:30. Tad Ostapenko servēto bumbiņu Begu nespēja trāpīt laukumā, tam sekoja divas dubultkļūdas pēc kārtas. Ostapenko ar riskantu sitienu panāca pretinieces kļūdu, atspēlējot breikbumbu, bet nākamajā izspēlē teicama serve ļāva gūt vieglu punktu pie tīkla. Begu turpināja cīņu un ar serves uzņemšanu atkal izlīdzināja rezultātu. Geims turpinājās nervozi, bet Latvijas tenisiste tomēr spēja noslēgt serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Begu no kreisās bumbiņu trāpīja tīklā, bet viņa reabilitējās ar "eisu". Brīdi vēlāk Ostapenko beidzot trāpīja uzbrukuma sitienu no labās serves uzņemšanā, bet tam sekoja veiksmīgs sitiens pa gala līniju, kas deva breika iespēju. Ostapenko rezultātu spēlē izlīdzināja ar spēcīgu sitienu no labās, kuru Begu atvairīt nespēja.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko guva ātru pirmo punktu, taču turpinājumā viņu pievīla precizitāte sitienos, kas lika nonākt iedzinējos ar 15:40. Atspēlēt divas breikbumbas Latvijas tenisiste nespēja, un noslēgumā viņa pieļāva kļūdu sitienā no labās.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 1-1Begu pirmais serves geims iesākās ar dubultkļūdu, bet pēc tam Ostapenko serves uzņemšanā uzbruka neprecīzi, netrāpot laukumā. Latvijas tenisiste trešajā izspēlē gribēja uzturēt augstu tempu, bet viņa no labās netrāpīja laukumā. Ostapenko vēlreiz no labās sita neprecīzi, bet geima noslēgumā Begu precīzi sita gar sāna līniju laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu 1-0Ostapenko spēli iesāka ar "tīri" gūtu punktu īsā izspēlē. Labas serves viņai deva iniciatīvu, un rīdziniece geimu uzvarēja "sausā".

Jeļena Ostapenko – Irina-Kamēlija Begu. Spēle sākusiesOstapenko maču sāk ar servēšanu.

Ar nelielu kavēšanos tenisistes iznāca trešajā kortā. Pēc nelielas iesildīšanās spēle varēs sākties.

Šī mača uzvarētāja ceturtajā kārtā tiksies ar grieķietes Marijas Sakari un vācietes Tatjanas Marijas pāra uzvarētāju.

Begu pirmajās divās kārtās pieveica tenisistes, kuras atrodas ārpus pasaules ranga labāko simtnieka. Begu ar 6-4, 6-1 pieveica gruzīnieti Ekaterini Gorgodzi (WTA 114.) un ar 6-4, 6-4 - itālieti Elizabetu Kočareto (WTA 119.).

Jeļena Ostapenko Vimbldonas čempionātu piektdien turpina ar maču pret rumānieti Irinu-Kamēliju Begu. Ostapenko Vimbldonā izsēta ar 12.numuru, bet rangā ieņem 17. pozīciju, bet Begu atrodama 43. pozīcijā. Abas tenisistes līdz šim tikušās vienreiz, 2018.gada Madrides turnīra pirmajā kārtā ar 6-3, 6-3 panākumu svinot rumānietei.