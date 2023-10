Ostapenko bez cīņas iekļūst Pekinas turnīra trešajā kārtā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko bez cīņas iekļuva Pekinas "WTA 1000" sērijas turnīra trešajā kārtā.

Ostapenko otrās kārtas spēle bija paredzēta pirmdien pēc pulksten 9.00, spēkojoties ar ar Lindu Noskovu no Čehijas. Tomēr čehiete slimības dēļ savu dalību no turnīra atsauca. Tādējādi Ostapenko bez spēles iekļuva astotdaļfinālā, kurā tiksies ar Džesikas Pegulas un Annas Bļinkovas pāra uzvarētāju.

Due to illness Linda Noskova has withdrawn from her second round match versus Jelena Ostapenko.

Ostapenko wins by walk-over. #2023ChinaOpen pic.twitter.com/qJgLKILeEi