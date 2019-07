Ostapenko cieš zaudējumu Jūrmalas WTA 'International' turnīra dubultspēļu finālā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko svētdien cieta zaudējumu Jūrmalas WTA "Interational" turnīra dubultspēļu sacensību finālā.

Turnīra pirmais pāris Ostapenko un Gaļina Voskobojeva no Kazahstānas ar rezultātu 6-2, 6-7 (1:7), 6:10 cieta zaudējumu pret Šāronu Fičmani no Kanādas un Ninu Stojanoviču no Serbijas.

Par fināla sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 180 WTA dubultspēļu ranga punktus.

Ostapenko šosezon sasniegusi piecus dubultspēļu pusfinālus, bet finālā, neskaitot Vimbldonas jauktās dubultspēles, viņa piedalījās pirmo reizi.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas un Kazahstānas duets ar 5-7, 6-0, 10:8 guva panākumu pār latvieti Diānu Marcinkēviču un Vivianu Heiseni no Vācijas, ceturtdaļfinālā droši ar 6-4, 6-2 pārspēja Krievijas duetu Anastasiju Potapovu/Janu Sizikovu, bet pusfinālā ar 7-6 (7:1), 6-2 uzveica Irinu Mariju Baru no Rumānijas un slovēnieti Dalilu Jakupoviču.

Ne ātrāk par pulksten 19 sāksies vienspēļu fināls, kurā Latvijas pirmā rakete Anastasija Sevastova duelēsies ar Polijas tenisisti Katažinu Kavu. Maču tiešraidē translēs kanāls "Best4Sport TV".

Latvija šāda līmeņa WTA sacensības uzņem pirmo reizi vēsturē. Turnīra rīkotāja ir Krievijas sporta mārketinga aģentūra "ONE SGM", bet iepriekš šīs sacensības tika rīkotas Maskavā, tomēr pērn nolemts tās pārcelt uz Jūrmalu.

"Baltic Open" turnīrā tenisistes cīnās par 250 000 dolāru (223 000 eiro) balvu fondu, turklāt uzvarētāja iegūs 280 WTA ranga punktus.