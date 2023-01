Ostapenko daļa no vēsturiska 'Australian Open' – sasniegts jauns 'Grand Slam' apmeklētības rekords

Austrālijas atklāto čempionātu trīs nedēļu laikā apmeklējuši vairāk nekā 900 tūkstoši skatītāju, sasniedzot jaunu "Grand Slam" turnīra apmeklētības rekordu, otrdien paziņoja sacensību organizatori.

Iepriekšējais apmeklētības rekords tika sasniegts īsi pirms Covid-19 pandēmijas sākuma 2020.gadā notikušajā "Australian Open", kuru togad apmeklēja 812 tūkstoši skatītāju.

Šogad Austrālijas atklātajā čempionātā sasniegtais apmeklētāju skaits krietni pārsniedz pērnā gada pārējo "Grand Slam" turnīru sasniegto - Vimbldonas čempionātu apmeklēja 515 tūkstoši līdzjutēju, Francijas atklāto čempionātu klātienē vēroja apmēram 613 tūkstoši skatītāju, bet ASV atklātajā čempionātu - 776 tūkstoši.

Tāpat "Australian Open" organizētāji norādīja, ka vairāk nekā 60 tūkstoši līdzjutēju apmeklējuši arī sezonas pirmā "Grand Slam" turnīra kvalifikācijas mačus.

Austrālijas atklātajā čempionātā desmito reizi savā karjerā triumfēja serbs Novaks Džokovičs, kamēr sieviešu konkurencē titulu izcīnīja neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka, kura pirmo reizi savā karjerā uzvarēja "Grand Slam" turnīrā.

Jau vēstīts, ka Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā Ostapenko aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam, kas ļāvis WTA rangā no 17. vietas pakāpties pa piecām pozīcijām. Līdz ar to viņa bija daļa no šī vēsturiskā turnīra.