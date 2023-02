Ostapenko dramatiskā mača galotnē nenotur vadību un piedzīvo sāpīgu zaudējumu Dohā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 14.) Dohas "WTA 500" sērijas tenisa turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 2-6, 6-2, 5-7 piekāpās Džesikai Pegulai (WTA 4.), nespējot iekļūt ceturtdaļfinālā.

Ostapenko WTA rangā ieņem 14.vietu, bet Pegula ir ceturtajā pozīcijā un šajā turnīrā saņēmusi otro numuru.

Par uzvaru pirmajā kārtā Latvijas tenisiste nopelnīja 55 pasaules ranga punktus. Pērn Ostapenko februāra otrajā nedēļā par uzvaru Dubaijas turnīrā ieguva 470 ranga punktus, kas bija jāaizstāv šajā nedēļā, un, to neizdarot, viņa rangā atkāpsies uz apmēram 20.vietu.

Ostapenko šajā mačā bija pieci "eisi" un sešas dubultkļūdas, kamēr pretiniecei nebija nevienas netveramās serves un piecas dubultkļūdas.

Pirmajā setā Ostapenko zaudēja savas pirmās divas serves un nonāca iedzinējos ar 0-4, pretiniecei nepilnā pusstundā noslēdzot setu savā labā. Otrajā setā Latvijas tenisiste uzlaboja savu servi, savukārt Pegula pieļāva vairākas dubultkļūdas, kas ļāva Ostapenko gūt virsroku ar 6-2.

Arī izšķirīgā seta otrajā geimā Ostapenko nobreikoja pretinieci un ieguva viena punkta handikapu, kuru devītajā geimā izlaida no rokām, zaudējot pie savas serves. Sekojošajā geimā Ostapenko neizmantoja divas mačbumbas, pretiniecei panākot 5-5.

Turpinājumā Ostapenko neizservēja uzvaru geimā, kas Pegulai ļāva panākt 6-5 un servēt par uzvaru mačā. Savu servi amerikāniete izmantoja pārliecinoši un panāca 7-5.

Arī pērnā gada martā abas tenisistes tikās Dohas "WTA 500" sērijas turnīra otrajā kārtā, kurā ar 6-2, 7-5 pārāka bija Pegula. Abas tenisistes savā starpā tikās arī 2015.gadā, abiem mačiem noslēdzoties trīs setos. Vispirms Ostapenko zaudēja Hertogenbošas WTA "International" izšķirošajā kvalifikācijas mačā, bet pēc tam Latvijas tenisiste revanšējās Kvebekas WTA "International" sērijas turnīra otrajā kārtā, pirmo reizi karjerā sasniedzot šāda līmeņa sacensību ceturtdaļfinālu.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko ar 7-5, 6-2 uzvarēja amerikānieti Medisonu Kīzu (WTA 23.), savukārt Pegula no pirmās kārtas bija brīva.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 5-7. Ostapenko zaudē maču.Ostapenko kļūdījās sitienā no labās, netrāpot pa diagonāli, brīdi pēc tam viņu pievīla sitiens no kreisās. Trešajā izspēlē Ostapenko veica kombinācijas izspēli un apspēlēja amerikānieti. Ostapenko teju jau izlīdzināja rezultātu, taču viņas sitiens bija neveiksmīgs, pārlidojot pāri laukumam. Pegula mačbumbu izmantoja ar labu servi.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 5-6. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko viegli panāca 40:15, bet tad teicama iespēja noslēgt geimu palika neizmantota, kad viņas sitiens no labās pa diagonāli bija maķenīt neprecīzs. Pēc šīs epizodes Pegula "ieķērās" šajā geimā un jau pēc brīža viņa ar labu uzbrukumu uzņemšanā ieguva breikbumbu. To viņa izmantoja ar veiksmīgi pieprasītu video atkārtojumu, kurā bija redzams, ka Ostapenko pavisam nedaudz netrāpīja bumbiņu laukumā, tēmējot to stūrī.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 5-5Dramatiskajā spēles galotnē Ostapenko uz brīdi izvirzījās vadībā ar 30:15, bet Pegula guva nākamos divus punktus. Latviete ar agresīviem uzbrukuma sitieniem guva skaistu punktu, bet tam sekoja vēl viena izcila izspēle, kurā Ostapenko nospēlēja pie tīkla, bet tad atkāpās atpakaļ aiz gala līnijas un panāca, ka pretiniece sita ārpus laukuma. Šo breika iespēju izmantot neizdevās, Ostapenko kļūdoties serves uzņemšanā. Pegula pieļāva dubultkļūdu, bet arī šī Ostapenko iespēja noslēgt maču palika neizmantota, kad viņa uzņemšanā sita pāri laukumam. Pegula izpildīja uzbrukuma sitienus, un Ostapenko ar sitienu no labās nespēja to atvairīt. Ostapenko ar viltīgu uzbrukumu uzņemšanā atjaunoja "vienādi". Dramatiski notikumi kortā. Pegula tomēr spēja nosargāt savu servi un izlīdzināt spēles rezultātu

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 5-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko ar perfektu sitienu no labās pa sāna līniju atspēlēja pirmajā izspēlē zaudēto punktu, tomēr tad viņa izsita ārpus laukuma. Ostapenko devās pie tīkla, taču Pegulas apvedošais sitiens bija pārāk sarežģīts, un Ostapenko ar to netika galā. Nevienu no Pegulas iegūtajām breikbumbām Ostapenko vairs nespēja atspēlēt.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 5-3Ostapenko atspēlēja divu punktu deficītu, bet tad ātra tempa izspēlē viņas sitiens no labās atdūrās tīklā. Ar nākamo piegājienu uzbrukums no labās nostrādāja, un Ostapenko panāca pretinieces kļūdu (40:40). Pegula nākamajā izspēlē lieliski nostrādāja aizsardzībā un sagaidīja, ka Ostapenko pārsita pāri laukumam. Pegula ar servi noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 5-2 Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, bet brīdi pēc tam Pegula labi uzbruka pēc uzņemtas otrās serves. Ostapenko šajā svarīgajā brīdī sakārtoja savu servi un ātri guva trīs nākamos punktus, taču tad viņa pieļāva vēl vienu dubultkļūdu. Ostapenko pēc tam skaisti uzbruka no labās, līdz izdarīja perfektu sitienu laukuma stūrī. Noslēgumā no kreisās Pegula sita tīklā, uzņemot otro servi.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 4-2Nedaudz saraustītā geimā Ostapenko atspēlējās no divu punktu deficīta, panākot 30:30, tomēr Pegula spēja novest serves geimu līdz noslēgumam.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 4-1Ostapenko demonstrēja skaistu spēli un savas izspēles noveda līdz "tīri" gūtiem punktiem. Ar labu servi viņa noslēdza "sausā" uzvarētu geimu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 3-1Ostapenko izdarīja spiedienu uz Pegulu viņas serves geimā, panākot 30:30. Tomēr galotnē Pegulai izdevās laba serve, bet noslēgumā viņas raidītā bumbiņa pārvālās pāri tīkla trosei, iekrītot Ostapenko laukumā.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 3-0Ostapenko izspēlē precīzi atbrīvoja labo malu un izdarīja uzbrukuma sitienu tajā. Tad Pekula izmantoja, ka Ostapenko neizdevās divas serves un izvirzījās vadībā, taču uzreiz pēc tam latviete izspēlē uzturēja augstu tempu un panāca precinieces kļūdu. Pegula netika galā ar nākamajām divām servēm, un Ostapenko arī otro setu iesāka ar 3-0 izrāvienu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pegulas serves geimā šoreiz bija tikai īsas izspēles, un tajās Ostapenko ieguva divkāršo breika iespēju. Serves uzņemšanā viņai uzbrukums neizdevās, bet ar otro piegājienu viņa lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2, 1-0Trešā seta ievadā Ostapenko turpināja pārliecinošo sniegumu, un viņa ar izcilu servēšanu "sausā" uzvarēja geimu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 6-2. Ostapenko uzvar 2. setu. Pegula serves geims iesākās ļoti neveiksmīgi. Vispirms Ostapenko labi nospēlēja uzņemšanā un guva divus punktus, bet tad amerikāniete pieļāva dubultkļūdu. Ostapenko izmantoja jau pirmo iespēju, kad viņas uzbrukums no labās Pegulai radīja problēmas aizsardzībā.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 5-2Ostapenko jau šķietami pie rezultāt 40:15 bija serves geimu novedusi līdz uzvarai, bet Pegula izmantoja to, ka rīdziniecei "ieķērās" serve. Cīņa nonāca līdz rezultātam vienādi, bet galotnē Ostapenko vispirms guva punktu ar servi, bet tad īsā izspēlē precīzi uzbruka no kreisās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 4-2Pegula pirmajā izspēlē izcēlās ar labu servi, bet pēc tam viņai guva punktu pie tīkla. Brīdi vēlāk rezultāts kļuva jau 40:0, tomēr Ostapenko nepieļāva "sauso" geimu, tiesa, pagarināt cīņu šajā geimā viņa nespēja.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 4-1Ostapenko serves geimos uzņēma labu ritmu, un viņa pēc savām kļūdām zaudēja abus punktus. Pēc labām servēm viņa izpildīja sev ierasti agresīvus sitienus, kas ļāva tuvoties uzvarai otrajā setā.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 3-1Pegula ar labām servēm panāca rezultātu 30:0, tomēr Ostapenko spēja pacīnīties par breiku arī šajā serves geimā. Pie rezultāta 40:40 rīdziniecei neizdevās sitiens no labās gar sāna līniju, bet tad viņa nesavaldīja Pegulas servētos bumbiņu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 3-0Ostapenko nesāka nervozēt, kad serves geimā nonāca iedzinējos 0:30. Viņa sakārtoja savu savu spēli un droši guva četrus punktus pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pegula geimā izvirzījās vadībā ar 30:0, tomēr nākamos trīs punktus pēc kārtas guva Ostapenko, kurai izdevās izspēlēs iegūt iniciatīvu un epzodes noslēgt sev par labu. Pirmo breika iespēju viņa neizmantoja, netrāpot laukumā, bet pēc tam garā izspēlē kļūdu pieļāva Pegula. Arī šoreiz breikbumbas izspēlē Ostapenko sitiens no kreisās gar sāna līniju bija neprecīzs. Viņa ieguva vēl trešo iespēju, kuru izdevās izmantot, ka Pegula pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6, 1-0Precīzi izspēlēta sitienu kombinācija Ostapenko deva iespēju pirmajā izspēlē pie tīkla raidīt bumbiņu tukšajā laukuma pusē, gūstot vieglu punktu. Uzreiz nākamajā epizodē viņa pieļāva dubultkļūdu, bet tam sekoja sitiens pāri laukumam. Ostapenko ar ļoti precīzu sitienu no kreisās gar sāna līniju panāca izlidzinājumu, bet Pegula atkal tika pie breika iespējas, kad rīdzinieces sistā bumbiņa atdūrās tīklā. Ostapenko šoreiz uz to reaģēja lieliski, trīs reizes pēc kārtas izceļoties ar grūti uzņemamām servēm.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-6. Ostapenko zaudē 1. setu.Pegula ātri panāca 40:0, iegūstot trīskāršo setbumbu, un viņa ar otro piegājienu noslēdza setu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 2-5Ostapenko atkal labi servēja un ieguva pārsvaru izspēlēs. Pegula šajā geimā īsti netika pie iespējas uzbrukt.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 1-5Pegula nespēja atvairīt Ostapenko uzbrukuma sitienus pirmajā izspēlē, bet tad pati sita bumbiņu pāri laukumam. Ar neveiksmīgi uzņemtās servēm Ostapenko šo pārsvaru izlaida, bet garā izspēlē viņa no kreisās nepārsita bumbiņu pāri tīklam. Noslēgumā vēl vienā garākā izspēlē Ostapenko "nogrieztais" sitiens bija neprecīzs, bumbiņai pārlidojot pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 1-4Ostapenko beidzot nosargā savu servi, un to izdara pietiekami pārliecinoši. Geimā nebija garas izspēles, un Latvijas tenisiste zaudēja tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 0-4Ostapenko izdevās uz brīdi pievaldīt Pegulas servi un izvirzīties vadībā ar 30:15, bet garā izspēlē rīdzinieces sistā bumbiņa no labās gar sāna līniju atdūrās tīklā. Amerikāniete ar labām servēm turpināja izcilo spēles sākumu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 0-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Arī otrais serves geims rīdziniecei iesākās smagnēji, un divi viņas uzbrukumi neaizķēra laukuma līniju. Trešajā izspēlē viņa labi servēja kreisajā laukuma pusē, bet pēc tam precīzi uzbruka pa labi. Pegula ar dziļi laukumā uzņemtu servi panāca Ostapenko kļūdu, iegūstot divkāršo breikbumbu. Pirmajā epizodē amerikāniete netrāpīja laukumā, bet otrajā Ostapenko sita tīklā.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 0-2Ostapenko beidzot tika pie sava pirmā gūtā punkta, kad izdevās precīzs uzbrukums no labās. Abas tenisistes apmainījās ar neveiksmīgiem sitieniem, bet pie rezultāta 30:30 Ostapenko otrās serves uzņemšanā guva punktu ar sitienu no kreisās, panākot breikbumbu. Pegula to atspēlēja ar servi. Ostapenko neizmantoja vēl vienu breika iespēju, un Pegula nosargāja serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko spēle iesākās neveiksmīgi. Viņa uzreiz pieļāva dubultkļūdu, bet turpinājumā Pegula guva vēl divus "tīrus" punktus pēc kārtas. Arī ceturtajā izspēlē Ostapenko trāpīja tikai otro servi, bet viņas uzbrukums no labās lidoja pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko - Džesika Pegula. Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

