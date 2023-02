Ostapenko Dubaijas turnīra turpinājumā sagrauj pretinieci no Čehijas

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 20.) otrdien Dubaijas "WTA 1000" sērijas turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 6-2, 6-0 sagrāva Čehijas tenisisti Lindu Fruhvirtovu (WTA 52.).

Ostapenko un Fruhvirtovas spēle ilga 56 minūtes, un tā abām tenisistēm bija pirmā savstarpējā spēle.

Līdzīga cīņa ritēja tikai spēles sākumā, kad abas tenisistes apmainījās ar breikiem. Pēc tam spēles grožus savās rokās pārņēma Ostapenko, kura maču noslēdza ar 10 uzvarētiem geimiem pēc kārtas.

17 gadus vecā Fruhvirtova šajā turnīrā startēja ar īpašo ielūgumu.

Ostapenko Dubaijas turnīra astotdaļfinālā tiksies ar pasaules ranga otro numuru Arinu Sabaļenku, kura ar 6-0, 6-1 sagrāva ASV tenisisti Lorenu Deivisu (WTA 49.).

Aizvadītajā sezonā Ostapenko kļuva par Dubaijas turnīra čempioni. Pērn tas bija "WTA 500" turnīrs, bet šajā sezonā tas ir "WTA 1000" līmenī.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 6-2, 6-0. Ostapenko uzvar maču.Ostapenko ātri noslēdza divus uzbrukumus pēc kārtas, bet trešajā izspēlē Fruhvirtova uzminēja pretinieces gremdes virzienu un guva punktu. Ostapenko ar agresīviem sitieniem atrada caurumu čehietes aizsardzībā un guva punktu, bet punktu mačam viņa pielika ar sitienu no labās pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 6-2, 5-0Ostapenko ar jaudīgiem uzbrukumiem uzņēma serves un guva divus punktus pēc kārtas. Fruhvirtova turpinājumā pieļāva dubultkļūdu, kas Ostapenko deva trīskāršo breika iespēju. Nākamais Ostapenko uzbrukums no kreisās lidoja garām sāna līnijai, bet pēc tam viņa garākā izspēlē guva punktu ar sitienu no labās pa diagonāli

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 6-2, 4-0Ostapenko nonāca iedzinējos ar 15:30, taču pēc tam trāpīja pirmās serves un uzspieda savu spēles stilu, beigās droši noslēdzot geimu.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 6-2, 3-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko pretinieces serves geimā izvirzījās vadībā ar 30:0, tomēr Fruhvirtova atspēlējās. Piektajā izspēlē Ostapenko tika galā ar servi un iesāka garāku izspēli, kuru noslēdza ar sitienu pa gala līniju. Šo breika iespēju Ostapenko izmantoja, vēl vienā garā izspēlē raidot bumbiņu no kreisās laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 6-2, 2-0Ostapenko šajā mačā nebaidījās bieži doties pie tīkla, un viņa panāca 30:15. Fruhvirtova izlīdzināja rezultātu, bet rīdziniece spēja izvairīties no liekiem stresiem un servēja droši.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 6-2, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Fruhvirtovai neizdevās trāpīt laukumā sitienu no kreisās gar sāna līniju, bet tad Ostapenko precīzi uzbruka pa diagonāli. Latvijas tenisistei neizdevās nākamais sitiens, bet čehiete panāca izlīdzinājumu ar "eisu"Fruhvirtovas dubultkļūda deva Ostapenko breikbumbu, un to viņa izmantoja, kad teicami sita no kreisās gar sāna līniju. Pretiniece vairs nespēja dabūt bumbiņu pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 6-2. Ostapenko uzvar 1. setu.Abas tenisistes guva pa punktam, un Ostapenko nedaudz padiskutēja ar galveno tiesnesi. Fruhvirtova ar "īsi" uzņemtu servi panāca 30:15, bet Ostapenko lieliski izpildīja nākamos divus uzbrukumus un ieguva pirmo setbumbu. To viņa izmantoja, spēcīgi uzbrūkot no labās savā otrajā sitienā.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 5-2. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi.Ostapenko pamatīgi nodzenāja pa kortu Fruhvirtovu un pie tīkla guva salīdzinoši vieglu punktu, bet mirkli vēlāk viņa izcēlās ar teicamu saīsināto sitienu. Viņa turpinājumā guva punktu no labās, trāpot sitienu asā leņķī, kas deva trīskāršo breikbumbu. Nākamo divu servju uzņemšana Latvijas tenisistei neizdevās, bet tad viņa iesāka garu izspēli, kuru noslēdza ar izcilu sitienu no labās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 4-2Ostapenko geimu sāka ar rezultatīvu servi, bet tad garā izspēlē devās tuvāk tīklam un trāpīja pa laukuma gala līniju. Fruhvirtova netika galā ar vēl vienu servi, bet Ostapenko nepaveicās nākamajā izspēlē, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīkla trosei. Geims gan neievilkās, un Ostapenko ar "eisu" nostiprināja vadību pirmajā setā.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 3-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Fruhvirtovai nevedās ar pirmo servju trāpīšanu, un Ostapenko to izmantoja, lai izvirzītos vadībā ar 30:0. Čehiete punktu atguva, bet tad Ostapenko vēl vienā uzņemšanā no labās raidīja bumbiņu gar sāna līniju, panākot divkāršo breikbumbu.Nākamais uzbrukums Ostapenko izpildījumā atdūrās tīklā, bet tad garākā izspēlē Ostapenko no labās precīzi sita asā leņķī, laužot pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 2-2Ostapenko ar servi guva pirmo punktu, bet pēc tam Fruvirtova uzvarēja divās īsās izspēlēs. Rīdziniece galotnē nospēlēja agresīvi, divās izspēlēs dodoties pie tīka, un nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 1-2Fruhvirtova droši servēja un ātri panāca 40:0, bet "sausā" uzvarēt geimu viņai neļāva pieļautās divas dubultkļūdas pēc kārtas. Ostapenko izmantoja iespēju "ieķerties" šajā geimā un garā izspēlē izpildīja uzbrukumu no kreisās pa diagonāli, līdz pretiniece nenoturēja aizsardzību. Fruhvirtova svarīgā brīdī trāpīja "eisu", bet Ostapenko izdevās labs uzbrukums no kreisās otrās serves uzņemšanā, un čehiete netika tuvu bumbiņai. Rīdziniece nākamajā izspēlē izvēlējās riskantu sitienu un raidīja bumbiņu no gaisa, bet bija neprecīza. Geims noslēdzās ar Ostapenko sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Īsu izspēļu geimā Ostapenko izvirzījās vadībā ar 40:15, bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu. Mirkli vēlāk viņa no kreisās uzbruka gar sāna līniju, bet bumbiņa lidoja pāri laukumam, rezultātam kļūstot "vienādi". Ar labu uzņemšanu Fruhvirtova ieguva iespēju izpildīt gremdes sitienu, un viņa tādējādi panāca breikbumbu. Ostapenko vēlējās nospēlēt agresīvi un devās pie tīkla, bet čehiete viņu apspēlēja ar "sveces" sitienu.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Fruhvirtova ar labām servēm guva divus punktus, bet tad viņa divas reizes pēc kārtas pieļāva dubultkļūdu. Īsā izspēlē viņa pārsita bumbiņu pāri laukumam, un Ostapenko ātri tika pie breikbumbas, tomēr viņai serves uzņemšanā neizdevās pārsist bumbiņu pāri tīklam. Brīdi vēlāk viņa ieguva vēl vienu iespēju, un šoreiz to realizēja, kad izmantoja vāju Fruhvirtovas otro servi un trieca bumbiņu no kreisās gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Linda Fruhvirtova. Spēle sākusiesOstapenko maču sāk ar uzņemšanu.

Ostapenko pirmdien salīdzinoši droši tika galā ar kvalikāciju pārvarējušo ukrainieti Katarinu Zavacku.

Fruhvirtova pirmajā kārtā ar 6-3, 6-4 pārspēja ASV tenisisti Denielu Kolinsu (WTA 40.).

Jeļena Ostapenko turpina Dubaijas turnīru, kurā pērn viņa izcīnīja čempiones titulu. Viņas pretiniece cīņā par vietu trešajā kārtā būs 17 gadus vecā čehiete Linda Fruhvirtova, kura WTA rangā ierindojas 52. vietā. Ostapenko šobrīd ierindojas 20. pozīcijā, bet turnīrā izlikta ar 13. numuru. Abām tenisistēm šī ir pirmā savstarpējā spēle.