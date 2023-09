Ostapenko fantastiskā duelī Gvadalaharā sīvā cīņā piekāpjas Keninai

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien Gvadalaharas "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā ar rezultātu 4-6, 5-7 piekāpās Sofiju Keninu no ASV.

Ostapenko WTA rangā ir 16.vietā un turnīrā izsēta ar sesto numuru, bet Kenina atrodama rangā 53. vietā.

Pirmo setu ar servi sāka Latvijas tenisiste, piekāpjoties sāncensei trešajā geimā.Devītajā geimā amerikāniete bija tuvu panākumam setā, neizmantojot divas setbumbas, taču desmito geimu uzvarēja "sausā".

Otro setu ar servi un trim uzvarētiem geimiem sāka Ostapenko, taču piektajā geimā Kenina ar otro breikbumbu atspēlējās un sestajā panāca līdzsvaru - 3-3. Septīto geimu Latvijas pirmā rakete uzvarēja "sausā", bet nākamajā geimā neizmantoja nevienu no trim breikbumbām.

11.geimā Ostapenko atvēlēja pretiniecei trīs breikbumbas pēc kārtas, Keninai gūstot punktu ar otro iespēju. 12.geims ar 20 izspēlēm bija garākais mačā. Vispirms Ostapenko neizmantoja trīs pēc kārtas breikbumbas, geima laikā iegūstot vēl trīs breikbumbas. Savukārt Kenina uzvaru svinēja ar ceturto mačbumbu.

Par astotdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 105 pasaules ranga punktus.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 5-7. Ostapenko no turnīra izstājas trešajā kārtāOstapenko garākā izspēlē nedaudz izsita ārpus laukuma, bet viņa reabilitējās ar uzbrukumu uzņemšanā no kreisās pa diagonāli. Kenina ar uzbrukumu no labās gar sāna līniju panāca 30:15, bet brīdi pēc tam viņa sita ārpus laukuma. Spriedze kortā pieauga ar katru brīdi. Vispirms Ostapenko veiksmīgi pieprasīja video atkārtojumu pēc Keninas serves, bet tad pati viņa sita ārpus laukuma. Kenina neizmantoja pirmo mačbumbu, jo Ostapenko nospēlēja teicami uzņemšanā un devās pie tīkla, kur guva skaistu punktu. Ostapenko neizdevās uzņemt servi, kas Keninai deva otro mačbumbu. Ostapenko ar diviem teicamiem uzbrukumiem uzņemšanā pārņēma vadību un ieguva breika iespēju, bet Kenina atkal svarīgā brīdī servēja teicami, atjaunojot rezultātu "vienādi". Ne pārāk garā izspēlē Ostapenko netrāpīja laukumā, Keninai tiekot pie trešās breika iespējas. Šoreiz viņa to izmantoja, panākot Ostapenko sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 5-6. Ostapenko zaudē serves geimu. Kenina ļoti apņēmīgi turpināja maču, un viņa Ostapenko serves geimā ieguva trīskāršo breika iespēju. Ostapenko ar varenu uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju punktu atspēlēja, brīdi vēlāk viņa vēlreiz trāpīja pa līniju.Ar iespaidīgu sitienu pie tīkla Ostapenko atspēlēja arī trešo breikbumbu, panākot rezultātu 40:40. Tad viņa labi servēja, un Kenina raidīja bumbiņu pāri laukumam. Divas dubultkļūdas viņu piebremzēja, un Kenina tika pie ceturtās breika iespējas.Augstas kvalitātes teniss turpinājās, un Ostapenko vēlreiz tika pie gremdes iespējas, un viņa to izmantoja. Garāka izspēle noslēdzās ar Latvijas tenisistes kļūdu, bet noslēgumā Kenina fenomenāli nospēlēja aizsardzībā, un Ostapenko no labās sita bumbiņu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 5-5Ostapenko netika pie iespējas iegūt setbumbu, jo Kenina aizvadīja vēl vienu teicamu serves geimu. Latvijas tenisiste pie punktu guvuma netika.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 5-4Ostapenko turpināja spēlēt diezgan pacietīgu tenisu. Šajā geimā rezultāts nonāca līdz 30:30, bet tad rīdziniece izcēlās ar divām labām servēm. Kenina pēc šī geima bija diezgan dusmīga.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 4-4Ļoti augstas kvalitātes geimā Kenina guva punktus pēc labām servēm, bet Ostapenko - pēc teicamām sitienu kombinācijām. Cīņa nonāca līdz rezultātam "vienādi", bet tad Ostapenko pēc saviem sitieniem devās tuvāk tīklam, līdz trāpīja gremdi. Keninai izdevās gūt punktu ar servi svarīgā brīdī, taču Ostapenko atbildēja ar pasaules klases uzņemšanu. Breika iespēju realizēt neizdevās arī ar otro piegājienu. Neviena tenisiste nebija gatava piekāpties un sīva cīņa turpinājās. Tad Kenina ar saīsināto sitienu panāca rezultātu "vairāk", bet noslēgumā Ostapenko devās tuvāk tīklam, kur neizdevās nospēlēt pietiekami "maigi".

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 4-3Ostapenko aizvadīja lielisku serves geimu, nedodot iespēju Keninai tikt pie izspēlēm.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 3-3Ostapenko labas epizodes mijās ar kļūdām, tāpēc rezultāts nonāca līdz neizšķirtam 30:30. Kenina turpinājumā izcēlās ar viltīgiem sitienu, ar kuru palīdzību viņa panāca Ostapenko sitienu tīklā. Latvijas tenisiste pēc labas uzņemšanās varēja doties pie tīkla, un tur viņa izpildīja gremdes sitienu. Kenina trāpīja "eisu", bet noslēgumā Ostapenko neuzņēma servi ar sitienu no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko izcēlās ar dubultkļūdu, bet pēc tam viņa pacietīgi izdarīja uzbrukuma sitienus, līdz Keninas aizsardzība nespēja turēt līdzi. Kenina precīzi uzņēma Ostapenko otro servi un guva punktu, bet tad Ostapenko servēja teicami un panāca rezultātu 30:30. Kenina vēlreiz tika pie bumbiņas ļoti ērtā augstumā, un viņa serves uzņemšanā trāpīja precīzu diagonāles sitienu. Divas nākamās serves Ostapenko izdevās lieliskas, un viņa guva vieglus punktus, tomēr noslēgt geimu patraucēja dubultkļūda. Ostapenko ilgi izdarīja uzbrukuma sitienus, bet šoreiz viņa kļūdījās, kas deva Keninai breika iespēju. ASV tenisiste uzņemšanā nospēlēja precīzi, un Ostapenko bumbiņu sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 3-1Kenina ar ļoti precīzām servēm vēlreiz šajā mačā atstāja Ostapenko "sausā".

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 3-0Ostapenko turpināja uzspiest savu spēli, un viņa pie rezultāta 30:30 savā stilā guva divus punktus pēc kārtas, nostiprinot vadību 2. setā.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Kenina nospēlēja saīsināto sitienu, bet Ostapenko to nolasīja un guva vieglu punktu pie tīkla. Latvijas tenisiste panāca rezultātu 30:0, tomēr drīz vien rezultāts jau bija neizšķirts. Ostapenko pacietīgi uzbrukuma nākamajā izspēlē, līdz Kenina nespēja noturēt aizsardzību. Tas Latvijas tenisistei deva pirmo breika iespēju mačā. Ostapenko šo iespēju izmantoja, kad labi nospēlēja aizsardzībā, uzņemot pretinieces viltīgos sitienus.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6, 1-0Otrais sets iesākās ar pārliecinošu Ostapenko serves geimu, kurā viņa pie rezultāta 40:15 trāpīja perfektu sitienu no labās pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-6. Ostapenko zaudē 1. setu. Ostapenko neko nespēja izdarīt pret Keninas servēm. Viņa palika "uz nulles" un nespēja saasināt cīnu par uzvaru pirmajā setā.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 4-5Keninai izdevās lieliska serves uzņemšana, trāpot uzbrukuma sitienu pa diagonāli. Ostapenko reabilitējās ar trešo "eisu" pirmajā setā, bet trešajā izspēlē viņa "noķēra" pretinieci uz pretkustību, teicami uzbrūkot no labās. Tad tenisiste no Latvijas sita bumbiņu tīklā, rezultātam kļūstot 30:30. Ātra tempa izspēlē Ostapenko no kreisās sita bumbiņu pāri laukumam, un tas Keninai deva pirmo setbumbu. To viņa nerealizēja, raidot bumbiņu tīklā, kad uzņēma otro servi. Kenina otrās serves uzņemšanā trāpīja pa diagonāli, kas deva vēl vienu iespēju noslēgt setu, tomēr atkal viņai neizdevās svarīgā brīdī uzņemt servi. Savukārt Ostapenko brīdi pēc tam izcēlās ar "eisu", panākot rezultātu "vairāk". Nervozā cīņa turpinājās ar Keninas gūto punktu serves uzņemšanā. Ostapenko izprovocēja Keninas kļūdu, bet tad ar labu servi viņa noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 3-5Ostapenko uzņēma servi ļoti precīzi, un Kenina vairs nespēja bumbiņu dabūt pāri tīklam. Kenina ar servi punktu atguva, bet nākamajā izspēlē Ostapenko nospēlēja aktīvi un beidzot guva punktu pie tīkla. Kenina turpinājumā labi spēlēja aizsardzībā un sagaidīja Ostapenko kļūdas (30:40). Sitiens pa diagonāli no labās ļāva rīdziniecei turpināt cīņu par breika iespēju, bet tad viņa kļūdījās serves uzņemšanā, trāpot tīklā. Kenina ar labu servi pietuvojās uzvarai 1. setā.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 3-4Ostapenko droši nospēlēja serves geimā, ļaujot pretiniecei gūt tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 2-4Ostapenko apņēmīgi darbojās Keninas serves geimā, bet pirmajās divās izspēlēs viņa pie punktiem netika. Turklāt vēlreiz viņa kļūdījās pie tīkla. Uzņemšanā viņa uzbruka no kreisās gar sāna līniju, beidzot gūstot punktu pie pretinieces serves. Tad Kenina netrāpīja laukumā, rezultātam kļūstot 30:30. Tenisistes turpinājumā guva vēl pa punktam, bet tad Keninai paveicās, kad bumbiņa no tīkla troses pārlēca pāri un iekrita Ostapenko laukumā. Nākamo servi rīdziniece vairs neuzņēma.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 2-3Ostapenko ar droši uzvarētām divām izspēlēm iesāka geimu, bet viņu piebremzēja dubultkļūda. Ceturtajā izspēlē Kenina izspēlēja saīsināto sitienu, kuru Ostapenko paspēja uzņemt, taču viņas sitiens bija neprecīzs (30:30). Kenina netika galā ar nākamajām Latvijas tenisistes servēm, un Ostapenko neļāva deficītam pieaugt.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 1-3Keninas serves turpināja sagādāt problēmas Ostapenko, un tenisiste no ASV "sausā" uzvarēja arī šo serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko devās tuvāk tīklam pēc labas serves, taču viņa trāpīja bumbiņu tīkla trosē. Pēc tam rīdziniece izcēlās ar "eisu". Trešajā izspēlē Ostapenko no kreisās raidīja bumbiņu pāri laukumam, bet tam sekoja dubultkļūda, kas Keninai deva divkāršo breika iespēju. Ostapenko nākamajā izspēlē mēģināja darboties aktīvi, bet sita bumbiņu tīklā no labās.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 1-1Ostapenko netika galā ar trīs Keninas servēm pēc kārtas. Ceturto servi viņa uzņēma, bet Kenina ar nākamo sitienu guva punktu, trāpot sitienu gar kreiso sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Sofija Kenina 1-0Ostapenko spēli iesāka teicami. Pirmajās divās izspēlēs viņa teicami uzbruka otrajā sitienā, viņa turpināja perfekti un atstāja pretinieci "sausā".

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko otrās kārtas mačā pieveica ukrainieti Martu Kostjuku, bet pirmā kārta viņai bija brīva. Savukārt Kenina turnīru uzsāka no pirmās kārtas, kurā ar 6-4, 6-3 pieveica kanādieti Kerolu Džao (WTA 272.), bet otrajā kārtā ar ar 6-2, 7-6 (7:5) uzvarēja ar 12.numuru izsēto ukrainieti Anhelinu Kaļiņinu (WTA 28.).

Gvadalaharas turnīrā Jeļena Ostapenko trešās kārtas spēli aizvadīs centrālajā kortā. Viņas pretiniece būs Sofiju Keninu no ASV. Ostapenko WTA rangā atrodama 16.vietā un turnīrā izsēta ar sesto numuru. Savukārt Kenina WTA rangā ieņem 53. vietu. Līdz šim Ostapenko un Kenina tikušās trīs reizes, divus panākumus svinot Latvijas sportistei