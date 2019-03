Ostapenko izstājas no Maiami turnīra un piedzīvos kritumu WTA rangā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko piektdien Maiami WTA "Premier" sērijas turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 5-7, 1-6 piekāpās ar čehietei Markētai Vondrušovai. Tā kā pērn Ostapenko šajā turnīrā iekļuva finālā, viņa nespēja aizstāvēt izcīnītos pasaules ranga punktus un piedzīvos kritumu.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Maiami tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-7, 1-5. Ostapenko zaudē maču. Mačā vairs nebija vērojami aizraujoši geimi. Vondrušova pie Ostapenko serves ieguva mačbumbu, taču uzņemšanā viņa raidīja bumbiņu tīklā. Latvijas tenisiste no labās raidīja bumbiņu ārpus laukuma, un noslēgumā viņa sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-7, 5-1Vondrušovai izdevās sagaidīt Ostapenko kļūdas, un čehiete "sausā" uzvarēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-7, 1-4Ostapenko vispirms panāca 30:0, Vondrušova spēja rezultātu izlīdzināt, taču Ostapenko atkal guva nākamos divus punktus.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-7, 0-4.Ostapenko saīsinātais sitiens atdūrās tīklā, tad Vondrušova trāpīja "eisu". Latvijas tenisiste nespēja tikt galā ar servēm un palika "sausā".

Ostapenko kortā pasauca dakteri, kura Latvijas tenisistei izmērīja asinsspiedienu. Pēc konsultācijas ar speciālisti Ostapenko nolēma turpināt cīņu.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-7, 0-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Abas tenisistes līdzīgi spēkojās Ostapenko serves geimā, taču Vondrušova demonstrēja lielisku aizsardzības tenisu, kas izprovocēja latvietes sitienu tīklā. Vondrušova realizēja breika iespēju, kad Ostapenko no sarežģītas situācijas netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-7, 0-2Ostapenko izvirzījās vadībā ar 30:0, tomēr Vondrušova ar veiksmes palīdzību spēja atspēlēties. Ostapenko saīsinātais atdūrās tīklā, bet noslēgumā viņa trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-7, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ar servēm panāca 30:0, tad viņai neizdevās saīsinātais sitiens, bet ar lielisku uzbrukumu latviete guva nākamo punktu. Ostapenko turpinājumā pieļāva kļūdas, un rezultāts kļuva 40:40. Ar servi viņa panāca rezultātu "vairāk", tad viņa sita tīklā no labās un pieļāva dubultkļūdu, dodot pretiniecei breika iespēju. Čehijas tenisiste uzņemšanā uzbruka neprecīzi, Latvijas sportistei bumbiņa pēc rikošeta ar tīklu izlidoja ārpus laukuma, un noslēgumā čehietei nevajadzēja pārāk piepūlēties, lai realizētu breika iespēju. Ostapenko zaudē piekto geimu pēc kārtas.

Sākas 2. sets.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-7. Ostapenko zaudē pirmo setu. Ostapenko apņēmīgi sāka geimu, taču divreiz nedaudz izsita bumbiņu ārpus laukuma. Čehiete pieļāva dubultkļūdu, taču tad viņa pēc Ostapenko trāpījuma tīklā ieguva divas setbumbas. Ostapenko sitiens pa diagonāli atkal pavisam nedaudz izlidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-6. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko bija pazaudējusi spēles ritmu. Lai arī viņa guva pirmo punktu, Vondrušova turpinājumā spēlēja labāk un panāca divas breikbumbas. Čehiete lieliski nospēlēja aizsardzībā un kaut kā dabūja bumbiņu pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-5Ostapenko steidza pie tīkla, taču viņas sitiens atdūrās tīklā, tomēr viņa reabilitējās ar saīsināto. Uzņemšanā Latvijas tenisiste netrāpīja laukumā, bet tad īsā izspēlē viņa sita tīklā. Vondrušova ar lielisku sitienu no labās pa sāna līniju noslēdza geimu un izlīdzināja spēles rezultātu.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ar precīzu servi panāca pretinieces kļūdu, tad vēl viena laba serve deva iespēju uzbrukt no labās, un to izdevās realizēt. Vondrušova ar uzbrukumu uzņemšanā punktu atspēlēja, šai epizodei sekoja Latvijas tenisistes laba serve un iegūtas divas setbumbas. Tās neizdevās realizēt - Vondrušova vispirms uzbruka uzņemšanā, bet mirkli vēlāk Ostapenko netrāpīja laukumā. Vondrušova pēc latvietes kļūdas ieguva breikbumbu, bet Ostapenko ar uzbrukumu no kreisās labā leņķī rezultātu vēlreiz izlīdzināja. Noslēgumā Latvijas tenisiste pieļāva divas kļūdas pēc kārtas un nespēja noslēgt pirmo setu.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 5-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko pieļāva divas kļūdas pēc kārtas, trāpot tīklā un sitot ārpus laukuma, bet tad ar spēcīgu sitienu gar sāna līniju Vondrušova panāca 40:0. Ostapenko spēja divus punktus atspēlēt, bet tad fantastiskā izspēlē, kurā bija gan spēcīgi uzbrukumi, gan saīsinātie sitienu, Ostapenko iegremdēja bumbiņu laukuma. Ostapenko turpinājumā lieliski uzņēma servi, bet noslēgumā čehiete pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 4-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko sitiens pavisam nedaudz izlidoja ārpus laukuma, bet tad viņa trāpīja tīklā. Latviete ar labām servēm rezultātu izlīdzināja. Vondrušova pēcāk lieliski nospēlēja aizsardzībā, līdz Ostapenko sita tīklā. Latvijas tenisistei neizdevās atspēlēt breikbumbu, jo bumbiņa atdūrās tīklā.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 4-2Vondrušava ātri panāca rezultātu 40:0, taču pēc tam Ostapenko trāpīja precīzu sitienu gar sāna līniju. Čehiete pieļāva dubultkļūdu, taču Latvijas tenisistei neizdevās to izmantot un pagarināt geima izspēli, trāpot tīklā no labās.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 4-1Ostapenko zaudēja pirmo punktu, bet tad viņa trīs izspēles pēc kārtas ar lielisku uzbrukuma tenisu "tīri" apspēlēja pretinieci un panāca rezultātu 40:15. Vondrušova noslēgumā uzņemšanā netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko lieliski iesāka geimu un ar labām uzbrukuma darbībām panāca divas breikbumbas. Čehiete pieļāva dubultkļūdu, un Ostapenko lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 2-1Ostapenko no kreisās raidīja bumbiņu ārpus laukuma un pieļāva dubultkļūdu. Turpinājumā viņa no labās sita ārpus laukuma, un Vondrušova ieguva trīs breikubmas. Ostapenko pirmo breikbumbu atspēlēja ar "eisu", tad viņa ar saīsināto un "sveces" sitiena kombināciju nodzenāja pretinieci un panāca 30:40. Nākamajā epizodē Latvijas tenisiste veiksmīgi servēja un ar labu uzbrukuma izlīdzināja rezultātu. Vondrušova ieguva ceturto breika iespēju, kad Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, taču ar sitienu no labās pa sāna līniju rezultāts vēlreiz kļuva "vienādi". Ar precīziem uzbrukumiem latviete noslēdza sarežģīto geimu.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 1-1Serves uzņemšanā Ostapenko trāpīja tīklā, bet tad vienu punktu izdevās atspēlēt. Nākamās izspēles ritēja ātrā tempā, taču Ostapenko zaudēja punktus. Cīņa turpinājās ar Latvijas tenisistes precīzu saīsināto sitienu, tomēr pēc tam viņa nedaudz izsita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Markēta Vondrušova 1-0Ostapenko spēles ievadā trāpīja pirmās serves, kas devas pārsvaru izspēlēs. Pirmajā izspēlē viņa sita tīklā no kreisās, bet tad trīsreiz guva punktus pēc pretinieces neveiksmīgajiem sitieniem. Ar labi servi Ostapenko noslēdza geimu.

Spēle sākusies. Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko statistika pēdējos 14 turnīros ir ļoti vāja – izcīnītas tikai septiņas uzvaras. Šajā sezonā Latvijas tenisistes bilance ir trīs uzvaras un septiņi zaudējumi.

Abas tenisistes iznākušas laukumā, kur veiks ātru iesildīšanos un drīz sāks cīņu.

Ostapenko ieguvusi iespēju revanšēties Vondrušovai par zaudējumu Indianvelsas turnīra trešajā kārtā pirms nepilnām divām nedēļām. Ostapenko čehietei zaudēja ar rezultātu 6-4, 3-6, 4-6. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-tris-setos-zaude-indianvelsas-tresaja-karta.d?id=50895553

Jeļena Ostapenko no otras kārtas uzsāk Maiami "Premier" sērijas turnīru, kur pērn iekļuva finālā. Šogad turnīrs latvietei jāsāk ar cīņu pret čehieti Markētu Vondruškovu. Ostapenko ir pasaules ranga 23. numurs, bet turnīrā izlikta ar 22. numuru, savukārt Vondrušova atrodama ranga 59. pozīcijā.