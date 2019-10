Ostapenko Lincā sasniedz sezonas pirmo pusfinālu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko Lincas "International" turnīrā piektdien ar rezultātu 7-5, 6-1 pārspēja Kazahstānas tenisisti Jeļenu Rjabkinu un sasniedza pirmo pusfinālu šajā sezonā.

Abām tenisistēm šī bija pirmā savstarpējā spēle. Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) rangā ierindojas 72. vietā, bet Rjabkina šobrīd ieņem savas karjeras rekordaugsto 43. vietu.

Par pusfināla sasniegšanu Lincas turnīrā Ostapenko nopelnīja 110 WTA ranga punktus.

Ostapenko pirmajā setā lauza pretinieces servi un panāca 4-3, bet uzreiz Rjabkina atbildēja ar savu realizēto breika iespēju. Latvijas tenisiste vēlāk vēlreiz realizēja breikbumbu (6-5) un tad ar drošu serves geimu uzvarēja pirmo setu. Otrajā setā Rjabkinai neizdevās turēt līdzi Ostapenko spēles tempam, un Latvijas tenisiste svinēja uzvaru.

Pusfinālā Ostapenko tiksies ar Krievijas tenisisti Jekaterinu Aleksandrovu, kura rangā atrodama WTA ranga 35.vietā.

Iepriekš turnīra pirmajā kārtā Ostapenko pārspēja vācieti Tamāru Korpaču (6-1, 6-3) un francūzieti Alizē Kornē (7-5, 4-1 ).

Jeļena Ostapenko pēc spēles: "Zināju, ka viņai ir laba serve. Lai arī nebijām spēlējuši, biju redzējusi viņas spēles. Esmu priecīga par to, kā spēlēju. Šī sezona man bijusi neveiksmīga, taču esmu priecīga, ka sasniedzu savu pirmo pusfinālu šosezon."

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 7-5, 6-1. Ostapenko izcīna uzvaru un sasniedz pusfinālu. Ostapenko izspēlēja teicamu saīsināto sitienu, tad Rjabkina aizsardzībā sita tīklā. Sarežģītā izspēlē kazahiete netrāpīja laukumā, bet noslēgumā Ostapenko no kreisās lieliski uzbruka un guva punktu!

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 7-5, 5-1. Ostapenko divas reizes ļoti neprecīzi izpildīja serves. Turpinājumā viņa nonāca iedzinējos ar 15:40, bet pēc tam lieliskā veidā ar spēcīgiem uzbrukuma sitieniem rezultātu izlīdzināja. Rjabkina divreiz sita ārpus laukuma, kas ļāva Ostapenko nonākt geima attālumā no uzvaras.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 7-5, 4-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko turpināja izdarīt spiedienu uz pretinieci, ieguva vēl divas breika iespējas, taču pirmajā iespējā sita tīklā. Latvijas tenisiste ar otro piegājienu izmantoja breikbumbu, izpildot sitienu no kreisās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 7-5, 3-1Ostapenko serves geimā nonāca iedzinējos ar 0:40, bet viņa varonīgi cīnījās un panāca rezultātu 40:40. Rjabkina noslēgumā divreiz sita ārpus laukuma, un Ostapenko nostiprināja savu vadību.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 7-5, 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko uzbrukumi deva rezultātu, un viņa ieguva divas breikbumbas. Pirmajā epizodē viņa sita ārpus laukuma uzņemšanā, tad arī sitiens no kreisās pa diagonāli atdūrās tīklā. Ostapenko izdarīja spēcīgus uzbrukuma sitienus, taču noslēdzošais lidoja nedaudz ārpus laukuma. Pie tīkla Latvijas pārstāve atjaunoja rezultātu "vienādi". Sīvā cīņā Ostapenko ieguva vēl vienu breika iespēju, un Rjabkina nedaudz netrāpīja laukumā gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 7-5, 1-1Ostapenko serves geima ievadā guva punktus ar labiem uzbrukumiem, bet pie rezultāta 30:0 viņa sita tīklā. Ostapenko izdarīja sitienus pa diagonāli, bet izspēles noslēgumā trieca bumbu no gaisa pretinieces laukumā. Rjabkina atspēlēja vēl vienu punktu ar griezto sitienu, bet rīdziniece noslēgumā guva punktu ar servi.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 7-5, 0-1Rjabkina maču atsāka ar veiksmīgu punktu, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīkla trosei. Kazahiete geima turpinājumā ieguva drošu pārsvaru (40:15), un noslēgumā Ostapenko trāpīja tīklā.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 7-5. Ostapenko uzvar 1. setu. Latvijas tenisiste atkal uzbrukumā spēlēja lieliski, guva "tīros" punktus un panāca divas setbumbas. Pirmo iespēju nerealizēja, jo pieļāva dubultkļūdu, bet noslēgumā ar servi guva punktu.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 6-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko uz svarīgo geimu kortā izgāja pārliecinoši un panāca rezultātu 40:15. Labā izspēlē viņa realizēja pirmo breika iespēju.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 5-5Lai gan izskatījās, ka Ostapenko bija nedaudz pazaudējusi spēles ritmu, tomēr viņa nospēlēja droši un pie rezultāta 40:30 izcēlās ar labu servi.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 4-5Ostapenko maču turpināja ar "sausā" zaudētu pretinieces serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 4-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Rjabkina ar lielisku serves uzņemšanu panāca 30:15, tad Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un deva pretiniecei divkāršo breika iespēju. Pirmajā iespējā kazahiete sita ārpus laukuma, bet noslēgumā Ostapenko no kreisās trāpīja tīklā.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 4-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko spēlēja lieliski - geima otrajā izspēlē viņa teicami nospēlēja aizsardzībā, neforsēja notikumus un sagaidīja uzbrukuma iespēju no labās gar sāna līniju (30:0). Nākamo servi uzņemt neizdevās, taču pēc tam viņa panāca pretinieces kļūdu un ieguva divas breikbumbas. Noslēgumā Rjabkina neprecīzi izpildīja saīsināto.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 3-3Ostapenko serves geimā ātri panāca 40:0, taču turpinājumā pieļāva dubultkļūdu. Ar lielisku uzbrukumu viņa noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 2-3Ostapenko izcēlās ar labām darbībām un pēc lieliska uzbrukuma no kreisās pa diagonāli panāca 30:0. Turpinājumā viņa trāpīja tīklā un serves uzņemšanā sita pāri laukumam. Rjabkina turpināja veiksmīgi servēt un panāca 40:30, tomēr garā izspēlē Ostapenko no labās guva "tīru" punktu. Tomēr Latvijas tenisiste nespēja izvairīties no kļūdām un neieķērās tālākā cīņā par breika iespēju.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 2-2 Ostapenko pieļāva kļūdas, un pie rezultāta 30:40 viņa deva pretiniecei breika iespēju. Ar saīsināto sitienu Latvijas tenisiste rezultātu izlīdzināja. Ostapenko uzvarēja nākamajā izspēlē, taču mirkli vēlāk pieļāva dubultkļūdu. Viņa turpināja ar labu otro servi, bet noslēgumā veiksmīgi trāpīja tīkla trosē, un bumbiņa pārvēlās pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 1-2Ostapenko atkal nonāca iedzinējos ar 0:40, bet tad viņa no kreisās teicami uzbruka no kreisās gar sāna līniju. Nākamajā izspēlē viņa izspēlē nospēlēja pacietīgi un uzbruka no labās, atspēlējot vēl vienu punktu. Rjabkina pēc tam trāpīja tīklā, taču noslēgumā ar diviem "eisiem" izglābās.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 1-1Ostapenko serves kazahietei bija grūti uzņemamas, un tas rīdziniecei deva trīs punktus pēc kārtas. Tad īsā izspēlē Rjabkina sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina 0-1Rjabkina maču iesāka ar drošu sniegumu un serves geimu uzvarēja "sausā".

Jeļena Ostapenko – Jeļena Rjabkina. Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Jeļena Ostapenko turpina Lincas "International" sērijas turnīru, kur viņa aizspēlējusies līdz ceturtdaļfinālam. Viņas pretiniece būs kazahiete Jeļena Rjabkina. Ostapenko WTA rangā atrodama 72.vietā, bet Kazahstānas tenisiste ir 43.pozīcijā.