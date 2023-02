Ostapenko mača laikā ieskrienas un droši sasniedz Dohas turnīra otro kārtu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 14.) otrdien Dohas "WTA 500" sērijas turnīra pirmās kārtas mačā ar rezultātu 7-5, 6-2 pārspēja amerikānieti Medisonu Kīzu (WTA 23.).

Ostapenko un Kīzas piektais savstarpējais duelis WTA tūrē ilga stundu un 20 minūtes, un latviete tika pie savas otrās uzvaras pār amerikānieti.

Ostapenko otrajā kārtā spēkosies ar citu amerikānieti, turnīrā ar otro numuru izsēto Džesiku Pegulu, kura WTA rangā ieņem ceturto vietu.

Ostapenko pirmajā setā nonāca iedzinējos ar 0-3, tomēr viņa saglabāja vēsu galvu un spēja uzreiz atspēlēties. Cīņa turpinājās līdzīgi, bet pie rezultāta 5-5 tenisiste no Latvijas ieguva divkāršo breikbumbu. Kīza tieši tad pieļāva dubultkļūdu, un Ostapenko varēja servēt par uzvaru setā. To viņa darīja ļoti veiksmīgi, un atstāja pretinieci sausā.

Otrajā setā trešajā geimā lauza pretinieces servi, un turpinājumā varēja spēlēt droši. Tad viņai vēlreiz izdevās nobreikot pretinieci un panākt 5-2, bet noslēdzošajā geimā viņa atspēlējās no 0:30 un uzvarēja maču.

Pērn Dohas turnīrā Ostapenko izdevās sasniegt pusfinālu, kurā atzina igaunietes Anetes Kontaveitas pārākumu. Savukārt 2016. gadā viņa šajā turnīrā spēlēja finālā.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Dohas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 7-5, 6-2. Ostapenko uzvar maču!Ostapenko bija pirmā iespēja servēt par uzvaru mačā, tomēr viņa nonāca iedzinējos ar 0:30. Kīzai neizdevās otrās serves uzņemšana, un latviete punktu atguva. Ostapenko ar vēl vienu veiksmīgu otro servi panāca neizšķirtu rezultātu, bet tad viņa kontrolēja garāku izspēli un panāca, ka pretiniece sita bumbiņu tīklā. Ar pirmo piegājienu viņa izmantoja mačbumbu un iekļuva otrajā kārtā.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 7-5, 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko ātri panāca 30:0, bet tad pēc sitiena no labās pietrūka pāris centimetru, lai iegūtu trīskāršo breikbumbu. Tam sekoja garāka izspēle, kurā Ostapenko no labās netrāpīja pa sāna līniju, bet tad Kīza izcēlās ar "eisu". Ar uzbrukumu no kreisās serves uzņemšanā Ostapenko rezultātu izlīdzināja, bet tad viņa precīzi sita no labās, iegūstot breikbumbu. Viņa teicami uzņēma Kīzas otro servi un precīzi sita pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 7-5, 4-2Ļoti drošs geims Ostapenko izpildījumā, un Kīza īsti pie teikšanas tā arī netika. Vēlreiz latviete uzvar, atstājot pretinieci "uz nulles".

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 7-5, 3-2Pie rezultāta 0:30 Ostapenko raidīja spēcīgu uzbrukuma sitienu no labās pa diagonāli, bet pēc tam viņai vēl divas reizes neizdevās savaldīt pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 7-5, 3-1 Ostapenko neizdevās uzņemt neērtu pretinieces raidīto bumbiņu, bet tad viņa pārsita pāri laukumam. Ar veiksmīgu servēšanu rīdziniece panāca izlīdzinājumu, bet pēc kvalitatīva uzbrukuma no labās viņa izvirzījās vadībā ar 40:30. Kīzas uzbrukums gar sāna līniju bija neprecīzs.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 7-5, 2-1 Ostapenko lauž pretinieces servi. Kīzas serves geimā Ostapenko tika pie trīskāršās breikbumbas, un viņai vajadzēja tikai vienu no šīm iespējām. Amerikāniete izmisīgi steidza uzņemt bumbiņu, bet Ostapenko to sagaidīja pie tīkla un ar gremdi lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 7-5, 1-1Trešais geims pēc kārtas noslēdzas "sausā". Ostapenko šoreiz izdevās gan precīzi sitieni, gan "eisi".

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 7-5, 0-1Pēc nelielā pārtraukuma Kīza aizvadīja "sauso" serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 7-5. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko veica klasisku izspēli un pēc serves strauji mainīja izspēles virzienu, gūstot punktu no labās. Tad viņai izdevās lielisks diagonāles sitiens. Latvijas tenisiste seta galotnē turpināja spēlēt aktīvi un pie tīkla guva vēl vienu punktu. Pirmo setu viņa noslēdza ar "eisu" un "sausā" uzvarētu geimu.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 6-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko ar labi uzņemtām servēm ieguva divkāršo breikbumbu, un ļoti svarīgā brīdī Kīza pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 5-5Ostapenko bija izteikts pārsvars, kad izspēles bija garākas, un tā viņa panāca 30:15. Cīņa turpinājumā nonāca līdz 40:40, bet tad garākā izspēlē Kīza izsita ārpus laukuma no labās. Noslēgumā Kīza raidīja bumbiņu tīklā no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 4-5Kīza ar servēm panāca 40:0, bet tad Ostapenko noturēja bumbiņu spēlē un panāca divas pretinieces kļūdas. Kīza izpildīja labu servi, pēc kuras Ostapenko nedabūja bumbiņu pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 4-4Kīza pirmajās divās izspēlēs tika galā ar Ostapenko servi, bet trešajā izspēlē Ostapenko kontrolēja notikumus kortā un guva punktu. Pēc tam Kīza uzņēma vāju otro servi un panāca divkāršo breikbumbu. Pirmo amerikāniete neizmantoja, sitot ārpus laukuma, bet tad Ostapenko atkal bija labāka garā izspēlē, gūstot punktu ar sitienu no kreisās. Jaudīgs un ļoti precīzs sitiens no labās deva Ostapenko "vairāk", bet tad viņa ar vēl vienu ātru izspēli noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 3-4Ostapenko un Kīza pamīšus guva punktus īsās izspēlēs, bet tad rīdziniece panāca breikbumbu (40:30). To viņa neizmantoja, bumbiņai pēc sitiena no labās izlidojot ārpus laukuma. Kīza trīs reizes nespēja noslēgt geimu, un Ostapenko turpināja cīnīties par breiku, bet ar ceturto piegājienu viņai izdevās nosargāt serves geimu, kad Ostapenko neizdevās uzņemt bumbiņu ar sitienu no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 3-3Ostapenko paspēja uzņemt Kīzas saīsināto sitienu un precīzi raidīja bumbiņu pa diagonāli. Latvijas tenisiste turpināja pārliecinoši, un vienīgo punktu zaudēja ar dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 2-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko pretinieces serves geimā spēja atspēlēties no 0:40, bet tad viņa panāca "vairāk" ar teicamu serves uzņemšanu no labās, raidot bumbiņu pa sāna līniju. Garākā izspēlē Ostapenko panāca, ka laukuma labā puse ir brīva, un viņa tajā raidīja bumbiņu.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 1-3Ostapenko savu otro serves geimu iesāka droši, tostarp uzvarēja arī pirmo garo izspēli mačā. Trešajā izspēlē viņa labi ieservēja vienā laukuma pusē, bet uzbrukums otrā pusē bija ļoti neprecīzs. Tam sekoja viņas kļūda sitienā no labās (30:30). Latvijas tenisiste paņēma nākamos divus punktus un beidzot uzvarēja geimu.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 0-3Ostapenko centās saasināt spēli un pēc serves devās tuvāk tīklam, bet sitiens bija neprecīzs. Kīza ar servēm panāca 40:0, bet rīdziniece trīs reizes pēc kārtas ar uzbrukumiem uzņemšanā guva punktus (40:40). Mačs turpinājās ar ļoti īsām izspēlēm, un tenisistes pamīšus guva punktus, tomēr noslēgumā Kīza nosargāja savu serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ar otro servi trāpīja "eisu", bet Kīza nākamajās divās izspēlēs guva punktus serves uzņemšanā. Geims turpinājās ar amerikānietes uzbrukumiem uzņemšanā, un viņa guva arī nākamos divus punktus, laužot Ostapenko servi.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza 0-1.Ostapenko teicami uzņēma pirmās divas pretinieces serves un ātri guva divus punktus, bet Kīza tikpat ātri ar labām servēm atspēlējās un uzvarēja pirmo geimu.

Jeļena Ostapenko – Medisona Kīza. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar uzņemšanu.

Dohas turnīrā aizvadītajā sezonā Ostapenko sasniedza pusfinālu, tāpēc viņai šī gada turnīrā jāaizstāv 350 ranga punkti.

Jeļena Ostapenko un Medisona Kīza savā starpā ir labi pazīstamas, jo abas WTA tūrē tikušās četras reizes, bet tikai vienreiz Latvijas sportiste izcīnīja uzvaru – Īstbornas turnīrā, kad Kīza maču nepabeidza traumas dēļ. Pārējās trīs reizēs amerikāniete bija veiksmīgāka. Ostapenko WTA rangā ieņem 14.vietu, bet Kīza rangā ierindojas 23.pozīcijā.