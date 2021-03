Ostapenko Maiami turnīru turpina ar vēl vienu trīs setos uzvarētu maču

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien Maiami 1000 punktu WTA turnīra otrās kārtas mačā ar rezultātu 6-2, 5-7, 6-3 pārspēja Beļģijas spēlētāju Kirstenu Flipkensu.

Gandrīz divu stundu mačā pasaules ranga 54. vietā esošā Ostapenko piektajā savstarpējā spēlē pieveica 35 gadus veco Flipkensu, kura ir 94. pozīcijā, gūstot otro uzvaru pār viņu.

Ostapenko spēli iesāka ļoti pārliecinoši, divreiz laužot pretinieces servi un izvirzoties vadībā ar 4-0. Šo pārsvaru viņa nosargāja līdz seta beigām. Otrajā setā atspēlēja breika deficītu (1-3), un sīvi spēkojās ar pieredzējušo beļģieti, tomēr pēdējā geimā tomēr nenosargāja savu servi. Tāpēc gluži kā pirmajā mačā bija jāspēlē trešais sets.

Tajā izšķirošais izrādījās trešais geims, kurā Ostapenko vajadzēja ilgu laiku, lai lauztu pretinieces servi. Septiņas reizes rezultāts geimā bija 40:40, bet ar trešo breika iespēju viņa lauza Flipkensas servi. Vēlāk Ostapenko bija vadībā jau ar 5-2, tad vienu serves geimu viņa zaudēja, bet pie pretinieces serves ieguva trīs mačbumbas un realizēja pirmo.

Trešajā kārtā Ostapenko tiksies ar pasaules ranga līderes Ešlijas Bārtijas no Austrālijas vai slovākietes Kristīnas Kučovas (WTA 149.) pāra uzvarētāju.

Naktī pēc Latvijas laika otrās kārtas spēli aizvadīs Anastasija Sevastova, kura spēkosies pret talantīgo amerikānieti Koko Gofu, kura pasaules rangā ir 36. vietā.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7, 6-3. Ostapenko uzvar maču. Lielisks uzbrukums pa diagonāli no labās deva pirmo punktu Ostapenko, tad laba rīdzinieces darbība aizsardzībā panāca pretinieces kļūdu. Ostapenko paspēja pie tīkla uzņemt bumbiņu un raidīja to precīzi laukuma stūrī, iegūstot trīs mačbumbas. Viņa realizēja pirmo.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7, 5-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Servējot par uzvaru mačā, Ostapenko nonāca iedzinējos ar 15:30. Tad viņa netrāpīja laukumā un devas pretiniecei divkāršo breikbumbu. Pirmo iespēju tenisiste no Latvijas atspēlēja, kad pēc labas serves devās pie tīkla un trieca bumbiņu laukumā. Bet tad dubultkļūda ...

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7, 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko atkal uzspieda savu spēli pretinieces serves geimā, un apvedošais sitiens šķērsām laukumam ļāva izvirzīties vadībā ar 30:0. Flipkensa ar servi punktu atguva, bet tad viņa sita ārpus laukuma, un Ostapenko tika pie divām breikbumbām. Ostapenko uzņēma servi un raidīja to no labās pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7, 4-2Ostapenko ar skaistām darbībām panāca 40:0. Lai arī "sausā" geimu noslēgt neizdevās, bet nākamajā izspēlē sitiens no labās gar sāna līniju deva punktu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7, 3-2Flipkensa serves geimu iesāka ar dubultkļūdu, bet tad Ostapenko sitiens no labās pa diagonāli ielidoja zemu tīklā. Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, un Ostapenko ar sitienu no labās brīvajā laukuma pusē panāca 40:40. Flipkensa ar saīsināto sitienu panāca rezultātu "vairāk", bet noslēgumā Ostapenko netika galā ar servi.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7, 3-1Ostapenko labi darbojās pa kortu un panāca pretinieces sitienu tīklā, bet nākamajā izspēlē Flipkensa pie tīkla pieļāva kļūdu. Tad beļģiete neveiksmīgi uzņēma servi, bet "sausā" viņa nepalika, kad sodīja Ostapenko par vāju otro servi. Latvijas tenisiste no labās sita nedaudz ārpus laukuma, tomēr daudz vairāk geimu pagarināt viņa pretiniecei neļāva.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7, 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Flipkensa pavisam nedaudz aizskāra paša laukuma stūra līniju, tomēr dusmīgā Ostapenko atbildēja ar teicamu uzbrukumu no labās. Tam sekoja neveiksmīgs uzbrukums, uzņemot servi, tomēr nākamajā epizodē uzbrukums pa diagonāli izdevās (30:30). Sitiens no labās gar sāna līniju bija "par garu", taču Ostapenko turpināja mocīt Flipkensu ar saviem uzbrukumiem, panākot rezultātu "vienādi". Flipkena netrāpīja laukumā no labās, un Ostapenko ieguva breikbumbu, tomēr to izmantot neizdevās, kad bumbiņa lidoja ārpus laukuma. Flipkensa izpildīja savu septīto "eisu" mačā un panāca rezultātu "vairāk", bet Ostapenko atkal uzlauza pretinieces aizsardzību ar lielisku sitienu no labās. Flipkensa pieļāva dubultkļūdu, bet arī otrā breika iespēja šajā geimā palika neizmantota, Ostapenko netrāpot laukumā. Sasteigts uzbrukums Ostapenko izpildījumā nākamajā izspēlē, bet viņa pārsteidza Flipkensu, kura bija pie tīkla un pieļāva kļūdu. Geims turpinājās ar "eisu" beļģietes izpildījumā, bet Ostapenko ar sitieni no kreisās pa sāna līniju atjaunoja rezultātu "vienādi". Flipkensa atšifrēja Ostapenko, kad viņa pie tīkla sita gar sāna līniju, un guva punktu asā leņķī. Rīdziniecei atlika tikai skaļi nobļauties. Ar to nekas nebeidzās. Ostapenko septīto reizi panāca rezultātu "vienādi". Ostapenko ieguva trešo breika iespēju geimā, precīzi sitot serves laukuma stūrī no labās. Ostapenko ar asu sitienu panāca pretinieces kļūdu un garā geimā lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7, 1-1Ostapenko serves geimu iesāka ar diviem ātri zaudētiem punktiem, bet tad Flipkensai nedaudz nepaveicās, kad bumbiņa nepārvēlās pāri tīklam pēc aktīvas spēles aizsardzībā. Beļģiete arī nākamajās divās izspēlēs nedabūja bumbiņu pāri tīklam, bet noslēgumā rīdziniece panāca vēl vienu pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7, 0-1Ostapenko skaisti guva pirmo punktu trešajā setā, taču tam sekoja trīs neveiksmes pēc kārtas. Ar agresīvāku spēli, dodoties pie tīkla, viņa panāca 30:40, tomēr trāpījums tīklā neļāva pagarināt geimu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-7. Ostapenko zaudē 2. setu. Ostapenko pie tīkla sodīja pretinieci par neveiksmīgi izspēlētu saīsināto sitienu, taču tad viņa zaudēja divus punktus pēc kārtas. Ar servi viņa panāca rezultātu 30:30, tomēr kļūda sitienā no laukuma vidus deva Flipkensai setbumbu. Ostapenko atspēlējās, kad agresīvas uzbrukuma darbības piespieda pretinieci kļūdīties, taču dubultkļūda sarežģīja situāciju. Ostapenko no labās pa diagonāli sita ārpus laukuma un zaudēja 2. setu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-6Ostapenko apspēlēja pretinieci un ar sitienu no labās brīvā laukumā guva punktu. Tad viņa panāca pretinieces kļūdu sitienā. Turpinājumā Ostapenko neizdevās uzņemt Flipkensas otro servi, kam sekoja sitiens tīklā no kreisās (30:30). Neveiksmīgi uzņemtas serves atņēma cerības par breiku.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 5-5Ostapenko pirmos divus punktus guva pārliecinoši, tomēr Flipkensa panāca divas rīdzinieces kļūdas. Teicams blieziens no labās Ostapenko ļāva atgūt vadību, bet tam sekoja piektā dubultkļūda. Laba otrā serve, ar kuru pretiniece netika galā, deva rezultātu "vairāk", taču Flipkensa nepiekāpīgi cīnījās aizsardzībā un turpināja cīņu par setbumbu. Ostapenko guva vēl vienu "tīru" punktu, bet noslēgumā laba serve.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 4-5Divi neprecīzi uzbrukumi latvietei geima ievadā, bet tad saīsinātais sitiens deva punktu. Nākamajā izspēlē Ostapenko aktīvi darbojās, tomēr pie tīkla neizdevās nospēlēt pietiekami "mīksti" (15:40). Flipkensa pieļāva dubultkļudu, bet mirkli vēlāk Ostapenko ar sitienu no labās panāca to, ka pretiniece vairs nevar dabūt bumbiņu pāri tīklam. Flipkensai pēc tam izdevās pamatīgi nodzenāt Ostapenko pa gala līniju un gūt vieglu punktu, bet noslēgumā Ostapenko netrāpīja uzbrukumu uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 4-4Varens uzbrukums no kreisās gar sāna līniju Ostapenko deva pirmo punktu šajā geimā, bet tad viņai "norāvās" sitiens no labās skrējienā pie tīkla. Latvijas tenisiste trāpīja savu ceturto "eisu" mačā, bet vēl viena serve deva rezultātu 40:15. Sitiens pa diagonali no kreisās Ostapenko ļāva noslēgt pārliecinošo geimu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 3-4Flipkensa skrējienā pie tīkla sita pārāk spēcīgi un netrāpīja laukumā, bet nākamajā epizodē viņai izdevās pie tīkla gūt punktu. Līdzīgā cīņā mačs turpinājās, un Ostapenko turpināja izdarīt spiedienu viņas serves geimā. Ar "eisu" beļģiete panāca 40:30, bet geima noslēgumā Ostapenko uzņemšanā nedabūja bumbiņu pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 3-3Ostapenko izpildīja lieliskus uzbrukumus no labās gan gar sāna līniju, gan pa diagonāli, panākot 30:15. Tad Flipkensa uzņemšanā sita pāri laukumam, bet noslēgumā Ostapenko ar otro servi trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 2-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Flipkensa ar servi guva pirmo punktu, tomēr tad divi labi uzbrukumi Ostapenko deva "tīrus" punktus. Ar servi beļģiete izlīdzināja rezultātu, savukārt nākamajā izspēlē viņa pēc serves devās pie tīkla un nospēlēja precīzi. Rīdziniece ar vēl vienu spēcīgu sitienu rezultātu izlīdzināja, bet tad viņa ar savu uzbrukumu panāca pretinieces kļūdu, iegūstot breika iespēju. Teicams uzbrukums no kreisās ļāva lauzt pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 1-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Serves geima iesākumā Ostapenko nonāca iedzinējos ar 0:30, tomēr ar "eisu" viņa punktu atguva. Laba serves uzņemšana nākamajā situācijā Flipkensai deva divkāršo breikbumu, tomēr pirmo iespēju viņa neizmantoja. Dubultkļūda nākamajā epizodē deva Flipkensai breiku.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 1-2Pēc četrām īsām izspēlēm rezultāts bija 30:30, bet tad Ostapenko pavisam nedaudz pietrūka, lai sitiens pa diagonāli dotu breika iespēju. Flipkensa ar nākamo servi noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 1-1Ostapenko ļoti pārliecinoši darbojās serves geimā, atstājot pretinieci "sausā".

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2, 0-1Otro setu Ostapenko uzsāka ar kļūdām servju uzņemšanā. Trešajā izspēlē Ostapenko uzņēma saīsināto sitienu un raidīja bumbiņu asā leņķī, tomēr arī Flipkensa tika pie bumbiņas. Latvijas tenisiste izmisīgā skrējienā atvairīja bumbiņu, bet tad Flipkensa arī aizsniedzās, taču sita neprecīzi. Turpinājumā abas tenisistes apmainījās ar punktiem, tomēr Flipkensa noslēgumā trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 6-2. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, tomēr nākamos trīs punktus viņa guva ātrās izspēlēs. Flipkensa punktu atguva pēc Ostapenko kļūdas sitienā no kreisās, tomēr noslēgumā rīdziniece dramatisku izskaņu nepieļāva, pie tīkla gūstot punktu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 5-2Ostapenko kļūdas patraucēja pacīnīties par trešo breiku šajā setā, bet noslēgumā Flipkensa ar "eisu" noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 5-1Ostapenko skaisti apspēlēja Flipkensu, "noķerot" viņu uz pretkustību, bet nākamajās uzņemšanās beļģiete nenokontrolēja bumbiņu (40:0). Īsā izspēlē Beļģijas tenisiste netrāpīja laukumā un palika "uz nulles".

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 4-1Ostapenko sitiens no labās gar sāna līnija nedaudz izlidoja ārpus laukuma, bet nākamajā izspēlē Flipkensa devās pie tīkla un nepārsita bumbiņu tam pāri. Latvijas tenisiste sita bumbiņu tīklā, savukārt pēc tam Flipkensa ar "eisu" panāca 40:15. Beļģietei neizdevās atvairīt Ostapenko uzbrukumus, tomēr latviete nākamajā epizodē netrāpīja laukumā, zaudējot pirmo geimu mačā.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 4-0Ostapenko teicami darbojās serves geimā ievadā, ātri gūstot punktus, tostarp arī "eisu". Pie rezultāta 40:0 viņa pieļāva dubultkļūdu, bet tam sekoja vāja otrā serve, ko Flipkensa izmantoja, lai gūtu punktu. Pretinieces atspēlēšanos viņa nepieļāva.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 3-0. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi. Ostapenko teicami uzņēma pretinieces otro servi un raidīja to spēcīgi pa diagonāli. Tad Flipkensa pieļāva dubultkļūdu. Ostapenko ieguva trīskāršo breikbumbu, kad apspēlēja pretinieci, kura devās pie tīkla. Flipkensa ieraidīja bumbiņu tīklā, un Ostapenko turpināja teicamo spēles sākumu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 2-0Flipkensa uzņēma saīsināto sitienu un pati izpildīja sitienu tuvu tīklam, kas ļāva gūt punktu. Tad Beļģijas tenisiste divās izspēlēs pēc kārtas pieļāva kļūdas, bet ar skaistu uzbrukumu no labās Ostapenko panāca 40:15. Flipkensa no sarežģītas situācijas trāpīja no kreisās gar sāna līniju, bet Ostapenko ar vēl vienu "tīru" punktu noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pirmajā izspēlē Ostapenko no labās trāpīja bumbiņu tīklā, tomēr nākamajās izspēlēs rīdziniece ar savu spēcīgo uzbrukumu panāca beļģietes kļūdas (30:15). Nākamā serves uzņemšana Ostapenko neizdevās, un viņa netrāpīja laukumā, bet tad viņa ieguva breika iespēju pēc Flipkensas sitiena tīklā. To viņa izmantoja, kad atkal spēcīgs sitiens izrādījās Flipkensai par sarežģītu.

Jeļena Ostapenko – Kirstena Flipkensa. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Jeļena Ostapenko Maiami turnīru turpina ar otrās kārtas maču pret pieredzējušo beļģieti Kirstenu Flipkensu. Ostapenko WTA rangā ieņem 54.pozīciju, bet Flipkensa ir 94.vietā.Abas tenisistes spēkojušās četras reizes. Pirms Ostapenko bija sasniegusi ranga TOP 100 Flipkensa viņu uzvarēja trīs reizes, bet 2018. gada Vimbldonas čempionātā Ostapenko pārliecinoši pieveica beļģieti.