Ostapenko neapliecina favorītes statusu un izstājas no Birmingemas turnīra

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien, 16. jūnijā, izstājās no Birmingemas WTA turnīra, otrās kārtas mačā nenosargājot pārsvaru un ar 6-3, 5-7, 5-7 piekāpjoties ukrainietei Dajanai Jastremskai.

Ostapenko turnīrā bija izlikta ar pirmo numuru, tomēr pēc zaudējuma nespēja iekļūt ceturtdaļfinālā.

Ostapenko jau spēles otrajā geimā lauza pretinieces servi, bet uzreiz zaudēja savējās serves geimu. Nākamajā geimā Ostapenko atkal izvirzījās vadībā ar breiku un šoreiz pārsvaru vairs neatdeva, uzvarot pirmo setu ar 6-3.

Otrajā setā līdz pat devītajām geimam tenisistēm nebija breikpunktu, bet tad Ostapenko ieguva iespēju lauzt pretinieces servi. Uzvarot šo iespēju Ostapenko būtu spērusi platu soli pretī uzvarai mačā, bet Latvijas tenisiste pieļāva kļūdu, mirkli vēlāk uzvaru geimā svinot Ukrainas tenisistei. Seta 12. geimā Jastremska tika pie savas breika iespējas un to izmantoja, līdz ar to uzvarot arī setu.

Pēc līdzīga scenārija seta galotnē risinājās izšķirošais sets. Ostapenko pirmajā geimā lauza pretinieces servi, nosargājot breika vadību līdz sestajam geimam, kad ukrainiete izlīdzināja rezultātu 3-3. Nākamajā geimā, kas ilga apmēram 10 minūtes, Ostapenko izdevās vēlreiz lauzt pretinieces servi, bet jau nākamajā geimā tik grūti iegūto pārsvaru Latvijas tenisiste viegli izlaida no rokām. Līdzīgi kā otrajā setā, izšķirošs bija 12. geims. Ukrainiete tika pie dubultās mačbumbas, pirmo Ostapenko atspēlēja, bet tad Jastremska ar izcili uzņemtu servi triumfēja mačā.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Teniss, Birmingemas turnīrs: Jeļena Ostapenko - Dajana Jastremska

Spēles statistika

Jeļena Ostapenko - Dajana Jastremska 6-3, 5-7, 5-7Ostapenko zaudē serves geimu, setu un mačuGeima sākumā ilgākā izspēlē Jastremska izsit autā, bet tad "Ostapenko stilā" uzņem Latvijas tenisistes otro servi (15-15). Ostapenko iesit tīklā (15-30), tad Jastremska izcili uzņem servi, tiekot pie dubultās mačbumbas. Ukrainiete izspēlē dodas pie tīkla - Ostapenko apspēlē pretinieci šajā epizodē. Jastremska izcili uzņem servi un pārsteidz Ostapenko!

https://twitter.com/jessica4stein/status/1537449445515997185

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 5-6Jastremska uzvar pirmās divas izspēles, Ostapenko vienu punktu atspēlē. Ostapenko ar spečīgu forhendu panāk 30-30. Jastremskai šādā brīdī padodas eiss, pēc tam ukrainiete ar labu servi uzvar geimuOstapenko tagad būs jāservē, lai paliktu spēlē un nezaudētu maču

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 5-5Ostapenko ar drošām servēm panāk 40-0, tad gan pieļauj divas kļūdas. Par laimi Ostapenko, pretiniece iesit tīklā.

https://twitter.com/kvithumbert/status/1537447656116498432

https://twitter.com/_linkart_/status/1537448434793271297

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 4-5Jastremska "sausā" uzvar serves geimu. Ostapenko vairs nav iespēju kļūdīties...

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 4-4Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko pieļauj divas kļūdas geima sākumā (0-30). Ostapenko vēlreiz izsit autā (0-40), par ko Latvijas tenisiste atkal pauž neapmierinātību ar tiesnešiem (Ostapenko uzskata, ka bumbiņa bija kortā). Pirmo breikbumbu Ostapenko atspēlē, bet tad iesit tīklā. Atkal Jastremska atspēlē breiku...

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 4-3Ostapenko lauž pretinieces serves geimuTenisistes līdzīgi cīnās, bet pie 30-30 ukrainiete pieļauj dubultkļūdu. Ilgākā izspēlē Jastremska trāpa pa līniju, bet Ostapenko paūz neapmierinātību, jo uzskata, ka bumbiņa bija krietni aiz līnijas. Jastremska panāk "vairāk", bet tad kļūdās ("vienādi"). Tenisistes turpinājumā duvreiz apmainās kļūdām. Ostapenko neizmanto breikbumbu geima "pagarinājumā", tad labā situācijā pieļauj kļūdu, bet kļūdās arī ukrainiete. Jastremska pieļauj dubultkļūdu un šoreiz Ostapenko izmanto breikbumbu - pretiniece izsit autā.

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 3-3Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko laba serve pirmajā izspēlē, bet tad Jastremska perfekti uzņem otro servi, izpelnoties aplausus. Ostapenko nedaudz izsista no līdzsvara pēc līnijtiesneša strīdīga lēmuma. To izmanto Jastremska, panākot 40-40. Ostapenko izsit autā, Jastremska labi uzņem servi - ukrainiete atspēlē breiku. Cīņa sākas no jauna!

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 3-2Ostapenko izdodas "aizķerties" geimā un pie 30-30 pretiniece pieļauj dubultkļūdu. Līnijtiesnesis kļūdās pēc Ostapenko sitiena un breikbumba jāpārspēlē - pārspēlē jastremskai padodas eiss. Ukrainas tenisiste ar ātriem sitieniem panāk "vairāk", tad arī uzvar geimu pēc Ostapenko kļūdas.

https://twitter.com/underarm_ace/status/1537440854209536002

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 3-1Ostapenko vēl viens "sausais" geims.

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 2-1Jastremska ar drošu servi un eisu panāk 30-0, bet tad pieļauj dubultkļūdu. Ostapenko labā situācijā izsit forhendu autā, pēc kā ukrainiete ar eisu uzvar geimu

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 2-0Ostapenko ātri "sausā" uzvar savu serves geimu

Otra seta statistika

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-7, 1-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuTenisistes pirmajās četrās izspēlēs apmainās punktiem. Ostapenko ar pragmatiskiem sitieniem tiek pie breikbumbas, Jastremska tad iesit tīklā - breiks seta sākumā!

Sākas 3. sets

Ostapenko drīz jādodas uz dubultspēļu turnīra maču...https://twitter.com/SpongeDany/status/1537437211896864768

Jastremska pēc uzvarētā seta palūdz pārtraukumu. Ostapenko nākas garlaikoties kortā, jo pretiniece ilgi nenāk atpakaļ

Jeļena Ostapenko - Dajana Jastremska 6-3, 5-7Ostapenko zaudē serves geimu un otro setuOstapenko padodas laba serve, tad pagaidām spēlē skaistākajā izspēlē panāk 30-0. Līnijtiesnesis strīdīgi fiksē dubultkļūdu Ostapenko, nākamajā izspēlē Jastremska jau teicami sit pa līniju (30-30). Jastremska izsit autā, bet kļūdās arī Ostapenko (40-40). Ukrainas tenisiste ar izcili uzņemtu servi tiek pie breikbumbas, kas ir arī setbumba. Ostapenko izsit autā un zaudē setu....

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-6Jastremska ar servēm panāk 40-15 un tad uzvar geimu. Ukrainas tenisiste sev garantējusi vismaz "tie break". Vai būs 13. geims šajā setā?

Ostapenko - Jastremska 6-3, 5-5Ostapenko droši iesāk svarīgo serves geimu (zaudējuma gadījumā setā vairs nav iespējas atspēlēties), bet tad kļūdās. Seko divas labas izspēles (40-15). Jastremska negaidīti labi uzņēma servi, kam īsti nebija gatava Ostapenko, taču pēc tam Latvijas tenisiste uzvar izspēli un geimu.

Ostapenko - Jastremska 6-3, 4-5Ostapenko paāk pretinieces kļūdu, bet tad pati kļūdās svarīgā izspēlē, kas ļautu tikt pie 0-30. Tā vietā pretiniece drīz vien panāk 30-15. Jastremska izsit autā - Ostapenko iespēja "ieķerties" geimā. Ostapenko, uzņemot otro servi, iesit tīklā un neizmanto iespēju tikt pie breikbumbas, bet uzreiz tad panāk 40-40. Tā ir pirmā reize šajā setā, kad tenisistes nonāk pie 40-40.Ostapenko agresīvi uzņem servi - breikbumbas jeb slēptā mačbumba (kā to mēdz dēvēt tenisā). Ostapenko iesit tīklā, tad Jastremska uzvar divas izspēles un geimu.

Ostapenko - Jastremska 6-3, 4-4Ostapenko geimu sāk ar eisu. Tad seko trīs labas serves, kas ļauj geimu uzvarēt "sausā".

Ostapenko - Jastremska 6-3, 3-4Jastremska droši spēlē un panāk 40-15. Ostapenko oadodas pēdējos geimos labākais sitiens, ar forhendu pa diagonāli uzņemot servi. Tomēr ukrainieti tas nesalauž, Jastremska ar servi uzvar geimu

Ostapenko - Jastremska 6-3, 3-3Ostapenko nedrošāk aizvada serves geimus otrajā setā, tomēr uzvar svarīgās izspēlēs un ar labu servi uzvar geimu.Pagaidām bez breikiem un bez breikbumbām otrajā setā sešos geimos

Ostapenko - Jastremska 6-3, 2-3Jastremska sākusi spēlēt daudzpusīgāk - saīsinātais pie tīkla, eiss. Ukrainas tenisiste "sausā" uzvar serves geimu

Ostapenko - Jastremska 2-2Ostapenko panāk 40-0, tad seko viena kļūda, pēc kā arī dubultkļūda. Ar labu bekhendu izdodas nosargāt serves geimu, pēc kā Ostapenko neslēpj emocijas.

Ostapenko - Jastremska 6-3, 1-2Ostapenko kļūdās izgājienā pie tīkla, seko vēl viena kļūda, bet tad Latvijas tenisistei sanāk labs sitiens pa līniju (30-15). Ostapenko slikti uzņem servi, bet punktu geimam Jastremska pieliek ar eisu.

Ostapenko - Jastremska 6-3, 1-1Tenisistes turpina ātras izspēles, tikai dažās no izspēlēm ir kādi 3-4 sitieni. Ostapenko pagaidām šajā sprintā jūtas labāk, droši uzvar savu serves geimu.

Pirmā seta statistika

Ostapenko - Jastremska 6-3, 0-1Ostapenko nesanāk labi uzņemt serves (30-0), tad Jastremska pieļauj dubultkļūdu, bet ar kļūdu atbild Ostapenko (40-15). Ostapenko sanāk sitiens uz gala līniju, kam nebija gatava pretiniece. Ostapenko nesanāk uzņemt Jastremskas otro servi - ukrainiete uzvar geimu.

Sākas 2. setsJastremska setu sāk ar servi

Jeļena Ostapenko - Dajana Jastremska 6-3Ostapenko uzvar pirmo setuSpēlē turpinās ar īsām izspēlēm. Ostapenko panāk 40-0 un tad arī uzvar geimu, kā arī pirmo setu.Pirmais sets ilga vien 28 minūtes

Ostapenko - Jastremska 5-3Jastremska droši spēlē pēc savām servēm, panāk 40-15. Tad arī pēc serves uzvar geimu

Ostapenko - Jastremska 5-2Tenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm geima sākumā. Ostapenko padodas tris labas serves, kas ļauj uzvarēt geimu.

Ostapenko - Jastremska 4-2Jastremska ar servē, panāk 40-15. Ostapenko vienu punktu atgūst, bet ukrainiete tad uzvar serves geimu

Ostapenko - Jastremska 4-1Ostapenko ar labām servēm panāk 40-15 un tad ar vēl vienu spēcīgu servi uzvar geimu, nostiprinot breika pārsvaru.

Ostapenko - Jastremska 3-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuUkrainas tenisistei nesekmējas serves geims. Pēc dubultkļūdas Ostapenko tiek pie dubultās breikbumbas. Pirmo breikbumbu Ostapenko atspēlē, bet tad pēc Ostapenko aktīviem sitieniem Jastremska izsit autā. Ostapenko atjauno breika pārsvaru

Ostapenko - Jastremska 2-1Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko geimu sāk ar dubultkļūdu. Seko laba serve, drosa izspēle un jau 30-15. Jastermskai pirmo reizi mačā padodas laba izspēle un tīri uzvarēts punkts, tad Ostapenko izsit autā (30-40) - breikpunkts ukrainietei.Ostapenko ar labu servi atspēlē breikbumbu. Jastremska tiek pie vēl vienas breikbumbas, ko Ukrainas tenisiste izmanto - Ostapenko iesit tīklā.

Ostapenko - Jastremska 2-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko slikti uzņem pirmo servi, bet tad pirmajā ilgākajā izspēlē spēlē uzvar Ostapenko. Nākamajās divās izspēlēs atkārtojās scenārijas - pēc slikti uzņemtas serves Ostapenko uzvar ilgākā izspēlē. Tad ukrainiete pieļauj kļūdu - pirmā breikbumba Ostapenko. Latvijas tenisiste lieliski ar forhendu uzņem servi un uzvar geimu, laužot pretinieces servi

Ostapenko - Jastremska 1-0Ostapenko iespaidīgi sāk maču, serves geiu uzvarot "sausā".

Spēle sākusies

https://twitter.com/E_R_J1/status/1537416029751713792

Abas tenisistes uzssāk iesildīšanos. Izlozē Ostapenko uzvarēja un izvēlējās servēt.

Ostapenko pirmajā spēlē nācās krietni piepūlēties, lai tiktu pie uzvaras. Atgādinām, ka Birmingemas turnīrs ir viens no sagatavošanās turnīriem uz zālāja pirms Vimbldonas https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/mocibas-birmingema-ostapenko-divreiz-neizserve-macu-tacu-ar-uzvaru-atklaj-zalaja-sezonu.d?id=54452106

Ostapenko turnīrā ir galvenā favorīte, bet pasaules rangā ieņem 16. vietu. Jastremska pasaules rangā ieņem 79. vietu.Abas tenisistes savā starpā nav tikušās.

Latvijas labākā tenisiste Jeļena Ostapenko pēc brīža sāks cīņu par iekļūšanu Birmingemas turnīra ceturtdaļfinālā. Viņas pretiniece sacensību otrajā kārtā - ukrainiete Dajana Jastremska.